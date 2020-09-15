Завтра на Львовщине стартуют учения Rapid Trident-2020 с участием 4 тыс. военных из 10 стран, местных жителей просят обходить территорию полигона

Во Львовской области начинаются военные многонациональные учения "Rapid Trident-2020" с участием около 4 тыс. военных из 10 стран, местных жителей просят обходить территорию полигона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"В среду 16 сентября, на территории центрального военного городка Международного центра миротворчества и безопасности Академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного (Яворовский район Львовской области) состоится торжественная церемония подъема флагов Украины и Соединенных Штатов Америки, которая ознаменует старт масштабных международных военных учений на территории нашей страны в 2020 году", - сказано в сообщении.

В ведомстве отмечают, что с 16 по 25 сентября в области будут находиться около 4 тыс. военных из 10 стран. Так, во время занятий на учебных участках привлекаться бронетехника и будут проводиться учебные стрельбы из стрелкового оружия, а также будут осуществляться полеты вертолетов армейской авиации.

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"Руководство обучения обращается к жителям населенных пунктов, расположенных вокруг Международного центра миротворчества и безопасности, гостей Львовской области с настоятельной просьбой ограничить посещение территории учебных участков военного полигона из соображений заботы о безопасности", - подчеркнули в Минобороны.

Также в Минобороны настоятельно рекомендуют в этот период не заходить и не заезжать ни одним видом транспорта в зоны, обозначенные указателями, или окруженные вспомогательным военным персоналом. Некоторые участки местности и автомобильных дорог на территории полигона будут закрыты для прохода и проезда.

"Подчеркиваем, что территория военного полигона будет охраняться подразделениями Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины, у которых есть полномочия задерживать подозрительных лиц на территории военных объектов на срок до 72 часов для выяснения обстоятельств", - отметили в ведомстве.

Также будет происходить движение колонн военной техники: "Просим водителей во время встречи на дорогах с военными колоннами соблюдать правила, определенных ПДД Украины и внимательно следить за сигналами и указаниями, которые подают экипажи военной инспекции дорожного движения (ВИБДР) Военной службы правопорядка ВС Украины".