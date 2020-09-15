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Тернопольщина (701) прокурор (1120) Маселко (94)

Новый прокурор Тернопольщины Петришин пообещал "#бать, как тупых свиней" сотрудников, которые не будут ему подчиняться, - Маселко

Новый прокурор Тернопольщины Петришин пообещал

Новоназначенный прокурор Тернопольской области Николай Петришин в первый же день устроил на работе банкет, на котором заставлял подчиненных "клясться ему в верности" и обещать "выполнять любые приказы".

Об этом сообщил адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.

"Из моих источников мне известно, что изрядно выпив Петришин потребовал от подчиненных клясться ему в верности и готовности выполнять любые приказы. А если они не будут подчиняться, то пообещал их "#бать как тупых свиней"", - рассказал Маселко.

По словам Маселко, Петришину возразил зампрокурора Александр Божко, сказав, что тот позволяет себе недопустимые вещи и что прокурор должен руководствоваться законом, а не указаниями, однако" Петришин сразу же начал использовать свои полномочия и создавать Божко проблемы на работе". При этом Маселко уточнил, что "Божко это тот прокурор, который не побоялся пойти против Портнова, который тоже обещал ему "выеб#ть в тупой собачий рот"".

Сейчас, отметил адвокат, Петришин дает пресс-конференцию, чтобы "отбелить" свое вчерашнее поведение.

Читайте также: Новый прокурор Тернопольщины Петришин с 2013 года нажил две квартиры, 200-метровый дом, земельные участки и четыре автомобиля, - ЦПК

Новый прокурор Тернопольщины Петришин пообещал #бать, как тупых свиней сотрудников, которые не будут ему подчиняться, - Маселко 01
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Топ комментарии
+43
Від самоі верхівки до низу на керівні посади чомусь призначається одна мразь!
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15.09.2020 11:00
+34
Банальный п@дик.
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15.09.2020 10:58
+34
Звідки вони беруть таке бидло?
"Кадри", мля. Лайно собаче.
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15.09.2020 11:05
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Знайдеться і на цього прокурора свій "Сашко Білий"
Новий прокурор Тернопільщини Петришин пообіцяв "#бати, як тупих свиней" співробітників, які не будуть йому підкорятися, - Маселко - Цензор.НЕТ 9642
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15.09.2020 18:10 Ответить
Очередной оборотень в погонах, а значит враг Украины!
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15.09.2020 18:36 Ответить
Зелесрань ************
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15.09.2020 22:32 Ответить
вiд рiвня ЗеБiльної шобли стає моторошно...

хто голосував за шмарклю i весь цей непотрiб? ЗеБiли, вiдгукнiться!
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15.09.2020 19:28 Ответить
знайома власниця салону, ще рік тому свято вірила, що стане краще і топила за зелене. Все ніяк не міг добитись від неї, а що вона хоче покращити? Половина тих, хто арендував у неї площу, зараз кудись поділися. Тепер стреже сама, мовчки, а розмовляє виключно про онука і погоду.
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16.09.2020 10:22 Ответить
цікаво, хоч сама для себе вона зрозуміла і усвідомила, що ідіотка, як і решта 73 відсотки ЗеБілів, що голосували за криворіжську малоросське шмарклю?
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16.09.2020 11:29 Ответить
Що ж це Тернополю так не щастить...
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15.09.2020 19:30 Ответить
Европа, ***...
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15.09.2020 19:38 Ответить
Алкаша понесло
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15.09.2020 19:43 Ответить
А ты улетающий вдаль самолёт
В сердце своём сбереги,
Под крылом самолета о чём-то поёт
Зелёное море *** ни.
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15.09.2020 19:45 Ответить
***
Если избран ты судьею
Или даже прокурором,
Ты работай как угодно
И не бойся ничего.
Можешь окна бить соседям,
Ехать запросто на красный,
Жечь дома, плевать в прохожих,
И печатать деньги сам.

А когда придут в фуражках
Злые милиционеры,
Покажи им смело фигу,
А другой рукой - мандат.
Пусть они откозыряют,
И идут себе обратно.
Ты им кинь в окно гранату,
Чтоб шагалось веселей.

Писай в урны, мучай кошек,
Грабь по пятницам сберкассы,
По субботам смело тещу
Шпарь горячим утюгом.
А коллеги-правоведы
Не дадут тебя в обиду.
Ведь у каждого есть теща,
И сберкасса..... и утюг
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15.09.2020 19:58 Ответить
Зелене призначення якось і не дивує.
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15.09.2020 20:00 Ответить
Портнов - хороший учитель.
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15.09.2020 20:01 Ответить
у Києві є великий стадіон..для усієї "еліти" має вистачити..
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15.09.2020 20:39 Ответить
Но все согласились с характеристикой...Может он прав? 73%.....
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15.09.2020 21:23 Ответить
он же сам мокрощел скоьлко ему лет ..лет30 ..полюбе чей то высерок волосата лапа.. с квартала
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15.09.2020 22:14 Ответить
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15.09.2020 23:27 Ответить
-"Петришин сразу же начал использовать свои полномочия и создавать Божко проблемы на работе". какой начальник(Венедиктова) такие и замы...да-возвращаются обычаи шайки Пшонки...ой как быстро...и тикать они видимо будут также...
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15.09.2020 23:26 Ответить
Напевно він то практикує,на рахунок свиней.
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15.09.2020 23:54 Ответить
Хуже не будет? Ну-ну...
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16.09.2020 00:22 Ответить
По-моему зебилов пора просто отстреливать
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16.09.2020 02:50 Ответить
МРАЗЬ
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16.09.2020 03:40 Ответить
Хм, какой то вяленький начальничек. Прокуроры хуже свиней. С ними надо пожёстче. 🤡
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16.09.2020 08:01 Ответить
Не згадаю за своє довге життя такого величезного скупчення лайна в одному місці.
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16.09.2020 08:12 Ответить
А где написано, что прокурор не может быть быдло?
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16.09.2020 08:54 Ответить
в тупий собачій рот?
ЗЕбіли, кого ви привели до корита?
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16.09.2020 09:48 Ответить
сильное заявление
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16.09.2020 10:47 Ответить
Алексей Панин одобряе...
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16.09.2020 11:26 Ответить
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