Новый прокурор Тернопольщины Петришин пообещал "#бать, как тупых свиней" сотрудников, которые не будут ему подчиняться, - Маселко
Новоназначенный прокурор Тернопольской области Николай Петришин в первый же день устроил на работе банкет, на котором заставлял подчиненных "клясться ему в верности" и обещать "выполнять любые приказы".
Об этом сообщил адвокат Роман Маселко, передает Цензор.НЕТ.
"Из моих источников мне известно, что изрядно выпив Петришин потребовал от подчиненных клясться ему в верности и готовности выполнять любые приказы. А если они не будут подчиняться, то пообещал их "#бать как тупых свиней"", - рассказал Маселко.
По словам Маселко, Петришину возразил зампрокурора Александр Божко, сказав, что тот позволяет себе недопустимые вещи и что прокурор должен руководствоваться законом, а не указаниями, однако" Петришин сразу же начал использовать свои полномочия и создавать Божко проблемы на работе". При этом Маселко уточнил, что "Божко это тот прокурор, который не побоялся пойти против Портнова, который тоже обещал ему "выеб#ть в тупой собачий рот"".
Сейчас, отметил адвокат, Петришин дает пресс-конференцию, чтобы "отбелить" свое вчерашнее поведение.
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хто голосував за шмарклю i весь цей непотрiб? ЗеБiли, вiдгукнiться!
В сердце своём сбереги,
Под крылом самолета о чём-то поёт
Зелёное море *** ни.
Если избран ты судьею
Или даже прокурором,
Ты работай как угодно
И не бойся ничего.
Можешь окна бить соседям,
Ехать запросто на красный,
Жечь дома, плевать в прохожих,
И печатать деньги сам.
А когда придут в фуражках
Злые милиционеры,
Покажи им смело фигу,
А другой рукой - мандат.
Пусть они откозыряют,
И идут себе обратно.
Ты им кинь в окно гранату,
Чтоб шагалось веселей.
Писай в урны, мучай кошек,
Грабь по пятницам сберкассы,
По субботам смело тещу
Шпарь горячим утюгом.
А коллеги-правоведы
Не дадут тебя в обиду.
Ведь у каждого есть теща,
И сберкасса..... и утюг
ЗЕбіли, кого ви привели до корита?