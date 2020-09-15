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В Госбюджет поступил 1,1 млрд грн от приватизации гостиницы "Днепр", - глава ФГИ Сенниченко

В Госбюджет поступил 1,1 млрд грн от приватизации гостиницы

Вчера в государственный бюджет Украины поступил 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 грн от продажи гостиницы "Днепр".

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, передает Цензор.НЕТ.

"Фонд госимущества провел прозрачный аукцион по приватизации "Днепра" 15 июля. С тех пор на каждое наше сообщение об успешной приватизации отеля не раз приходилось слышать от скептиков: "Сначала покажите деньги!". Что ж, показываем) С момента объявления результатов аукциона средства победителя открытых торгов проходили тщательную проверку на соответствие требованиям действующего законодательства. Напомню, ключевое из них: не допустить российского капитала на приватизированные украинские предприятия. Проверка на доброчестность - это прозрачная пошаговая процедура, которую Фонд госимущества соблюдает неукоснительно". - рассказал он.

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"Компетентными органами установлено, что все проверки принесли положительный результат, все предусмотренные законодательством процедуры - пройдены. Победитель аукциона выполнил условия для получения права собственности на актив. Поэтому сегодня новый владелец гостиницы "Днепр", который завоевал это право в ходе открытого аукциона, перечислил деньги за актив в госбюджет в полном объеме", - добавил Сенниченко.

"Украина открыта для инвестиций" - надпись на баннере, размещенном на фасаде гостиницы "Днепр" в канун его, теперь уже уверенно и громко говорим, УСПЕШНОЙ приватизации. Так и есть. Для Фонда госимущества Украины этот аукцион стал очередным успехом привлечения инвестиций через приватизацию по новым, прозрачным правилам, введенными новой командой Фонда. С начала года Фонд объявил более полутора тысяч аукционов. Запрос на честность и справедливость в обществе чрезвычайно высока и миссия Фонда вернуть доверие граждан и бизнеса к государству. The best is yet to come!" - резюмировал Сенниченко.

В Госбюджет поступил 1,1 млрд грн от приватизации гостиницы Днепр, - глава ФГИ Сенниченко 01
В Госбюджет поступил 1,1 млрд грн от приватизации гостиницы Днепр, - глава ФГИ Сенниченко 02
В Госбюджет поступил 1,1 млрд грн от приватизации гостиницы Днепр, - глава ФГИ Сенниченко 03

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Топ комментарии
+1
"Когда мы будем делить наши деньги?" (с)

В Госбюджет поступил 1,1 млрд грн от приватизации гостиницы "Днепр", - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 9150
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15.09.2020 11:08
+1
Так можно все распродать и остаться с голой жеппой
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15.09.2020 11:15
+1
це наповнення бюджету
баригували шоколадні, бо все йшло мимо бюджету
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15.09.2020 11:19
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"Когда мы будем делить наши деньги?" (с)

В Госбюджет поступил 1,1 млрд грн от приватизации гостиницы "Днепр", - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 9150
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15.09.2020 11:08 Ответить
Поезжайте в Киев и спросите.
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15.09.2020 11:11 Ответить
В Госбюджет поступил 1,1 млрд грн от приватизации гостиницы "Днепр", - глава ФГИ Сенниченко - Цензор.НЕТ 2588

Пілітє, Шура, пілітє.
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15.09.2020 11:16 Ответить
зрада, звичайно
до речі, деякі покупці (їх там купка, скинулись) мають пряме відношення до грального бізнесу в недалекому минулому
скоріше всього в готелі "Дніпро" знову буде казино
і це правильно, казино в Україні заборонено за наказом кремльовського недомірка
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15.09.2020 11:13 Ответить
якщо "новиє ліца" барижать держмайном - це ж не бариги, нє?
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15.09.2020 11:14 Ответить
це наповнення бюджету
баригували шоколадні, бо все йшло мимо бюджету
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15.09.2020 11:19 Ответить
а не знаєш, як йому вдавалось позитивну динамику економічного розвитку давати, на відміну від "чесної" зеленої плісняви?
як він так хитро крав?
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15.09.2020 11:30 Ответить
так само як і янукович з азаровим (з порошенком в одній команді)
показували стабільно постійно маленький ріст, решту дерибанили
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15.09.2020 11:39 Ответить
а відповісти і нічого, тому доводиться кивати на папєрєдніков
так шо засунь свого бубочку собі, сказати куди?
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15.09.2020 11:57 Ответить
До Держбюджету надійшло 1,1 млрд грн від приватизації готелю "Дніпро", - глава ФДМ Сенниченко - Цензор.НЕТ 4962
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15.09.2020 23:00 Ответить
1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 грн.

В калькуляторе единица залипла?
Какой честный фонд Дермайна.Даже 222 грн отобразил.Могли бы уже для красоты 111грн пририсовать.
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15.09.2020 11:14 Ответить
Так можно все распродать и остаться с голой жеппой
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15.09.2020 11:15 Ответить
точно
как тока продашь что-то и получишь пару миллиардов, так сразу и твоя жеппа оголится
ибо миллиардами же жеппу не прикроешь, ясно
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15.09.2020 11:22 Ответить
саме там, у готелі "Дніпро" було казино "Габрієла"
і саме там я працював у бурхливі 90-і
братки, злодії, мммщики, вибиті зуби, кидали, погрози, ножі перед лицем, наведені пістолети і т.д.
ні, ну були й пристойні люди, їх зараз часто по ТВ показують
я навіть з кабздоном покійним вів гру на блек джек
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15.09.2020 11:18 Ответить
так ти готельний халдєй!
це багато пояснює
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15.09.2020 11:33 Ответить
насправді тобі вже неможливо щось пояснити чи довести, пізно
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15.09.2020 11:37 Ответить
мені не треба пояснювати, я сам вмію аналізувати факти
тим паче, що може мені пояснити готельний халдєй?
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15.09.2020 11:58 Ответить
Да он половым там работал
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15.09.2020 12:14 Ответить
Самое интересное, что эта гостиница была прибыльная. Другой вопрос, что менеджмент все разворовывал и показывал минимальную прибыль. Продавать прибыльный актив - это как вместо ремонта машины, каждый раз покупать новую. Государству деньги не нужны? С народа проще налоги качать?
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15.09.2020 11:28 Ответить
40 мільйонів зелені. Багато це чи мало враховуючі ціни на житло в центрі Києва, якщо там тільки номерів 186? А ще декілька ресторанів, бар, спа, бюро обслуговування, бізнес-центр та кімнати переговорів, конференц зали...
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15.09.2020 11:51 Ответить
А почему не говорят, что покупатели из Моржовии? Наверное потому, что бизнес не на крови,правда зебараны падлючие?
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15.09.2020 12:16 Ответить
 
 