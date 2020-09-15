В Госбюджет поступил 1,1 млрд грн от приватизации гостиницы "Днепр", - глава ФГИ Сенниченко
Вчера в государственный бюджет Украины поступил 1 млрд 111 млн 111 тыс. 222 грн от продажи гостиницы "Днепр".
Об этом сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Фонд госимущества провел прозрачный аукцион по приватизации "Днепра" 15 июля. С тех пор на каждое наше сообщение об успешной приватизации отеля не раз приходилось слышать от скептиков: "Сначала покажите деньги!". Что ж, показываем) С момента объявления результатов аукциона средства победителя открытых торгов проходили тщательную проверку на соответствие требованиям действующего законодательства. Напомню, ключевое из них: не допустить российского капитала на приватизированные украинские предприятия. Проверка на доброчестность - это прозрачная пошаговая процедура, которую Фонд госимущества соблюдает неукоснительно". - рассказал он.
"Компетентными органами установлено, что все проверки принесли положительный результат, все предусмотренные законодательством процедуры - пройдены. Победитель аукциона выполнил условия для получения права собственности на актив. Поэтому сегодня новый владелец гостиницы "Днепр", который завоевал это право в ходе открытого аукциона, перечислил деньги за актив в госбюджет в полном объеме", - добавил Сенниченко.
"Украина открыта для инвестиций" - надпись на баннере, размещенном на фасаде гостиницы "Днепр" в канун его, теперь уже уверенно и громко говорим, УСПЕШНОЙ приватизации. Так и есть. Для Фонда госимущества Украины этот аукцион стал очередным успехом привлечения инвестиций через приватизацию по новым, прозрачным правилам, введенными новой командой Фонда. С начала года Фонд объявил более полутора тысяч аукционов. Запрос на честность и справедливость в обществе чрезвычайно высока и миссия Фонда вернуть доверие граждан и бизнеса к государству. The best is yet to come!" - резюмировал Сенниченко.
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Пілітє, Шура, пілітє.
до речі, деякі покупці (їх там купка, скинулись) мають пряме відношення до грального бізнесу в недалекому минулому
скоріше всього в готелі "Дніпро" знову буде казино
і це правильно, казино в Україні заборонено за наказом кремльовського недомірка
баригували шоколадні, бо все йшло мимо бюджету
як він так хитро крав?
показували стабільно постійно маленький ріст, решту дерибанили
так шо засунь свого бубочку собі, сказати куди?
В калькуляторе единица залипла?
Какой честный фонд Дермайна.Даже 222 грн отобразил.Могли бы уже для красоты 111грн пририсовать.
как тока продашь что-то и получишь пару миллиардов, так сразу и твоя жеппа оголится
ибо миллиардами же жеппу не прикроешь, ясно
і саме там я працював у бурхливі 90-і
братки, злодії, мммщики, вибиті зуби, кидали, погрози, ножі перед лицем, наведені пістолети і т.д.
ні, ну були й пристойні люди, їх зараз часто по ТВ показують
я навіть з кабздоном покійним вів гру на блек джек
це багато пояснює
тим паче, що може мені пояснити готельний халдєй?