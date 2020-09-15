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За сутки в Киеве выявили 285 случаев COVID-19, 11 пациентов умерли, - Кличко

За сутки в Киеве выявили 285 случаев COVID-19, 11 пациентов умерли, - Кличко

За минувшие сутки в столице зафиксировали наибольшее количество летальных случаев от COVID-19. Умерли 11 пациентов.

Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 285 человек. За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умерли 11 больных. Всего коронавирус унес жизни 283 киевлян", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в столице уже 17 714 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Среди заболевших 171 женщина в возрасте от 19 до 90 лет, 106 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет, 4 девочки от 6 до 17 лет и 4 мальчика от 1 года до 15. Заболели в том числе и 17 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 56 пациентов за минувшие сутки. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 59 человек. Всего коронавирус побороли 5 385 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 70. В Деснянском - 39 и в Оболонском районе - 37 случаев.

Также читайте: Загруженность коек в больницах для пациентов с COVID-19 превышает 50% в Киеве и 10 областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

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Топ комментарии
+3
171+106+4+4=17714?!! Это Нобелевка по арифметике!
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15.09.2020 11:22
+1
так и написано- причина смерти COVID-19? у всех 11?
Всего коронавирус унес жизни 283 киевлян как то не клеится, за сутки 11, а всего 283. Если бы даже 2 в сутки, то вышло бы не меньше 280 за 4 месяца. Либо коронавирус как то не так действует, либо Кличко мелет как зе, что попалоИсточник: https://censor.net/ru/n3219339
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15.09.2020 11:23
+1
А ви таки думал шо он сам пишет эти высеры?
Пхнул(в) нафиг секретаршу, а новая - так и пишет, по-новому. А следующая - тоже будет писать(палец вверх) с потолка то
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15.09.2020 11:32
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171+106+4+4=17714?!! Это Нобелевка по арифметике!
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15.09.2020 11:22 Ответить
А что, трупы умерших от сердечно-соудистых заболеваний и онкологии вывозят в грузовиках? А что ж так?
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15.09.2020 11:44 Ответить
ты еврей? посл цифра - "за все время"!
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15.09.2020 11:30 Ответить
Нет, это Вам медаль имени Петросяна.

Kiev, Ukraine
Cases: 17 714
Deaths: 283
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6

Еще по поводу 283 смертей пошутите - заслужите медаль имени Задорнова.
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15.09.2020 11:41 Ответить
Дядя,ваш выход. Нос и парик не забудьте
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15.09.2020 11:53 Ответить
Ищите свой нос и парик там, где Вы их потеряли.
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15.09.2020 12:10 Ответить
номинируйся
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15.09.2020 12:08 Ответить
так и написано- причина смерти COVID-19? у всех 11?
Всего коронавирус унес жизни 283 киевлян как то не клеится, за сутки 11, а всего 283. Если бы даже 2 в сутки, то вышло бы не меньше 280 за 4 месяца. Либо коронавирус как то не так действует, либо Кличко мелет как зе, что попалоИсточник: https://censor.net/ru/n3219339
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15.09.2020 11:23 Ответить
А ви таки думал шо он сам пишет эти высеры?
Пхнул(в) нафиг секретаршу, а новая - так и пишет, по-новому. А следующая - тоже будет писать(палец вверх) с потолка то
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15.09.2020 11:32 Ответить
За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умерли 11 больных.Источник: https://censor.net/ru/n3219339
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15.09.2020 11:42 Ответить
Под полным контролем врачей? Интересная трактовка.
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15.09.2020 11:48 Ответить
171+106+4+4=17714?!! Это Нобелевка по арифметике!
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15.09.2020 11:50 Ответить
 
 