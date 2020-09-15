За сутки в Киеве выявили 285 случаев COVID-19, 11 пациентов умерли, - Кличко
За минувшие сутки в столице зафиксировали наибольшее количество летальных случаев от COVID-19. Умерли 11 пациентов.
Об этом в Telegram сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Количество больных коронавирусом в Киеве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки вирус обнаружили у 285 человек. За весь период пандемии в столице наибольшее количество летальных случаев за сутки - умерли 11 больных. Всего коронавирус унес жизни 283 киевлян", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день в столице уже 17 714 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Среди заболевших 171 женщина в возрасте от 19 до 90 лет, 106 мужчин в возрасте от 22 до 83 лет, 4 девочки от 6 до 17 лет и 4 мальчика от 1 года до 15. Заболели в том числе и 17 медиков.
В больницы столицы госпитализировали 56 пациентов за минувшие сутки. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 59 человек. Всего коронавирус побороли 5 385 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 70. В Деснянском - 39 и в Оболонском районе - 37 случаев.
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Kiev, Ukraine
Cases: 17 714
Deaths: 283
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
Еще по поводу 283 смертей пошутите - заслужите медаль имени Задорнова.
Всего коронавирус унес жизни 283 киевлян как то не клеится, за сутки 11, а всего 283. Если бы даже 2 в сутки, то вышло бы не меньше 280 за 4 месяца. Либо коронавирус как то не так действует, либо Кличко мелет как зе, что попалоИсточник: https://censor.net/ru/n3219339
Пхнул(в) нафиг секретаршу, а новая - так и пишет, по-новому. А следующая - тоже будет писать(палец вверх) с потолка то