За ситуацией, которая сложилась вокруг НАБУ, очень критически наблюдают все наши партнеры, - вице-премьер Стефанишина

Западные партнеры критически наблюдают за ситуацией вокруг Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). При этом Украина должна самостоятельно найти выход из сложившейся ситуации без дополнительных призывов со стороны международного сообщества.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, передает Цензор.НЕТ.

"Не надо ждать никаких комментариев международного сообщества, чтобы понять, что вопрос антикоррупционных институтов и антикоррупционного законодательства, судебной реформы является маркером не только для международного сообщества, но и в целом маркером развития страны, ее принадлежности к демократическому миру. Очевидно, нет никаких идеальных решений, но то, как мы будем двигаться дальше по исправлению этой ситуации - маркер нашей нацеленности на трансформации", - сообщила она.

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Вице-премьер отметила необходимость внесения изменений в законодательство об антикоррупционных органах. При этом изменения должны разрабатываться, создаваться и обсуждаться публично.

"Очевидно, что это решение Конституционного суда относительно НАБУ побуждает нас к внесению изменений в законодательство. И этот элемент является ключевым. Эти изменения должны разрабатываться, создаваться и обсуждаться публично, думаю, в этом меня поддерживают все коллеги, политики, чиновники, парламентарии. Это важно не потому, что мы должны согласовывать что-то с ЕС или США, это важный маркер открытости, диалога и доверия к тому, что делает правительство. Как мы будем выходить из ситуации, которая сложилась вокруг реформы правосудия, доступа к правосудию и борьбы с коррупцией, это очень важный переломный момент, за которым очень критически наблюдают все наши партнеры. Ведь они не только требуют от нас реформ, но и во многом помогают Украине", - добавила Стефанишина.

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Напомним, в конце августа Конституционный суд Украины признал неконституционным назначение Артема Сытника директором НАБУ. При этом в КСУ заявили, что такое решение не означает, что Сытник уволен. Сам Сытник заявил, что такое решение не удивило его, так как оно постоянно лоббировалось. По словам спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, для урегулирования вопроса с назначением Сытника необходимо внести изменения в Конституцию или закон о НАБУ.