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Новости Местные выборы-2020
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До местных выборов из Кабмина уйдет как минимум один человек, - "слуга народа" Арахамия

До местных выборов из Кабмина уйдет как минимум один человек, -

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что состав правительства изменится до начала местных выборов.

Об этом Арахамия сказал журналистам перед заседанием Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"До выборов местных как минимум уйдет из Кабмина один человек", - сказал Арахамия.

Он отметил, что министр финансов Сергей Марченко не под угрозой. В то же время Арахамия отметил, что не будет называть фамилию министра, который уйдет в отставку.

По его словам, до принятия бюджета состав правительства не будет меняться.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" Арахамия анонсировал кадровые перестановки в экономическом блоке Кабмина

Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время не стоит ожидать кардинальных перестановок в Кабинете Министров Украины.
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Топ комментарии
+2
Микроб - это ты. Ты - это Арахамия.
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15.09.2020 11:21
+2
да нет..
там у них затесался какой то чел, украинец по национальности - его и уйдут..
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15.09.2020 11:25
+1
Аваков? ))))))
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15.09.2020 11:20
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Аваков? ))))))
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15.09.2020 11:20 Ответить
ты наивный или глупый?
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15.09.2020 11:33 Ответить
Невже Аваков?
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15.09.2020 11:20 Ответить
да нет..
там у них затесался какой то чел, украинец по национальности - его и уйдут..
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15.09.2020 11:25 Ответить
Микроб - это ты. Ты - это Арахамия.
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15.09.2020 11:21 Ответить
До местных выборов из Кабмина уйдет как минимум один человек - слуга народа Арахамия. Арахамия - если надумал уйти - прихвати с собой ото зеленое пресмыкающееся, торгующее мордой как президент Украины
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15.09.2020 11:33 Ответить
Надеюсь плагиатор Шкарпет.
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15.09.2020 11:38 Ответить
Охерамію додому в Обхезію!
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15.09.2020 11:54 Ответить
І тут всі в кабміні напружились.
Це як та дитяча гра, де баяніст грає музику, діти бігають навколо стільців, яких на один менше, ніж дітей. Потім музика раптово обривається.
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15.09.2020 12:33 Ответить
 
 