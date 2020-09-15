До местных выборов из Кабмина уйдет как минимум один человек, - "слуга народа" Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия говорит, что состав правительства изменится до начала местных выборов.

Об этом Арахамия сказал журналистам перед заседанием Верховной Рады, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"До выборов местных как минимум уйдет из Кабмина один человек", - сказал Арахамия.

Он отметил, что министр финансов Сергей Марченко не под угрозой. В то же время Арахамия отметил, что не будет называть фамилию министра, который уйдет в отставку.

По его словам, до принятия бюджета состав правительства не будет меняться.

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Напомним, ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в ближайшее время не стоит ожидать кардинальных перестановок в Кабинете Министров Украины.