Оснований для объявления о подозрении "слуге народа" Юрченко пока недостаточно, - Венедиктова. ВИДЕО
Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что пока нет оснований объявлять о подозрении народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом генпрокурор заявила сегодня в парламенте.
"Я должна иметь объективные сведения, подлежащие доказыванию, а именно время, место, способ обсуждения депутатом и его помощником действий по получению неправомерной выгоды, время, место, способ предоставления депутатом указания своему помощнику на совершение любых действий, направленных на выполнения договоренностей с заявителем. Единственными фактическими обстоятельствами, известными мне сегодня, которые можно назвать доказанными, является факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных заявителем предложений об изменениях в закон, обещание нардепа передать их на обработку юристами", - рассказала Венедиктова.
Генпрокурор считает, что известных ей фактов для подписания объявления о подозрении недостаточно.
"Можно ли ставить вопрос об обвинении нардепа за установленные вышеуказанные факты на сегодняшнем этапе следствия? По моему мнению, без установления факта использования служебного положения для получения неправомерной выгоды, факта получения неправомерной выгоды сообщить кому-либо о совершении такого должностного преступления невозможно", - отметила Венедиктова.
Напоминаем, ранее ряд украинские СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.
Пожалуйста, подождите...
"я сказав ... подумав. ... вирішив ..." Це з її доповіді.
Вона - гемофродіт?
-Слышь Коба,завтра Гитлер будет бомбить СССР в 4 чсаса утра...
шё ти мине гаваришь туфта,я с фюрирам братан на 10 лэт....Молотёв-Риббандроп...ми братия слишишь?? Штирлиц долбанный...,расстриляю и тибья и Рыхарда Зоргэ....паныкёры пля...
один человек решает снимать или нет, есть основания или нет.
и пофик на доказательства.
верной зеленой дорогой идете...говнидоры
Юрченко долари не брав,
А якщо брав, то де вони?
Як презік він нічо не крав
Бо добрі ми в часи війни.
І зрозумійте він весь свій,
Зелений, навіть малорос.
Як наші всі - любить повій,
Бенін боєць молокосос.
А як Федина, чи Петро,
То справа буде через мить,
Підпише все моє перо,
Посада й гонорар п*янить.
15.09.2020
Анатолій Березенський
Ты что, решил у Рифмастера автограф взять?
Навіщо поміняли депутатську недоторканість на особливий процесуальний статус? Виходить раніше було краще ніж зараз. Оскільки при наявності 226 депутатів, які вбачали що підозра вмотивована, недоторканість знімалась і відкривалося кримінальне провадження. А тепер це може зробити лише одна людина, ГП, яку достатньо купити, залякати, умовити, тобто певним чином "мотивувати" і вона буде щ трибуни ВР нести ахінею, і не підписувати підозру. Вітаю Венедиктову, яка пробила чергове дно, але нажаль мені здається це не останнє дно...
А Юрченко - конечно нет. Он же свой человек.