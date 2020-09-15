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Венедиктова (726) Юрченко Александр (101)

Оснований для объявления о подозрении "слуге народа" Юрченко пока недостаточно, - Венедиктова. ВИДЕО

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что пока нет оснований объявлять о подозрении народному депутату "Слуги народа" Александру Юрченко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода", об этом генпрокурор заявила сегодня в парламенте.

"Я должна иметь объективные сведения, подлежащие доказыванию, а именно время, место, способ обсуждения депутатом и его помощником действий по получению неправомерной выгоды, время, место, способ предоставления депутатом указания своему помощнику на совершение любых действий, направленных на выполнения договоренностей с заявителем. Единственными фактическими обстоятельствами, известными мне сегодня, которые можно назвать доказанными, является факт обсуждения внесения изменений в законодательство, принятие подготовленных заявителем предложений об изменениях в закон, обещание нардепа передать их на обработку юристами", - рассказала Венедиктова.

Генпрокурор считает, что известных ей фактов для подписания объявления о подозрении недостаточно.

"Можно ли ставить вопрос об обвинении нардепа за установленные вышеуказанные факты на сегодняшнем этапе следствия? По моему мнению, без установления факта использования служебного положения для получения неправомерной выгоды, факта получения неправомерной выгоды сообщить кому-либо о совершении такого должностного преступления невозможно", - отметила Венедиктова.

Напоминаем, ранее ряд украинские СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

Также читайте: Венедиктова подпишет подозрение "слуге народа" Юрченко, если будут основания, - Арахамия

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Топ комментарии
+26
Какой там Юрченко, если у Венедиктовой еще столько атошников, майдановцев и волонтерв на свободе бегает? По ним ты, курва, видишь основания!
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15.09.2020 11:42
+25
Зелина протеже, а вы зебилы сделали это разом.
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15.09.2020 11:39
+19
Ну кто бы сомневался, когда дело о зебилах - доказательств не достаточно, когда речь о Стерненко - он убийца и маньяк.
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15.09.2020 11:41
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Зелина протеже, а вы зебилы сделали это разом.
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15.09.2020 11:39 Ответить
Оснований для объявления о подозрении "слуге народа" Юрченко пока недостаточно, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 6632
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15.09.2020 11:41 Ответить
на якій стадійї судовий розгляд по звинуваченню його в корупції?
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15.09.2020 11:44 Ответить
а вот ваш Порошенко, привычно второй год блеет нам зебил, или ольгинец...
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15.09.2020 16:33 Ответить
- "Подсудимый, Вы признаете свою вину?" - "Нет!" - "Ну, на нет, и суда нет."
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15.09.2020 11:39 Ответить
Ну понятно. Никто свечку не держал во время взятки
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15.09.2020 11:40 Ответить
что и требовалось доказать
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15.09.2020 11:41 Ответить
Оснований для объявления о подозрении "слуге народа" Юрченко пока недостаточно, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 9258
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15.09.2020 11:41 Ответить
Спробувала б ти сказати щось інше. Відразу зніму з посади.
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15.09.2020 11:41 Ответить
Ну кто бы сомневался, когда дело о зебилах - доказательств не достаточно, когда речь о Стерненко - он убийца и маньяк.
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15.09.2020 11:41 Ответить
а че ж тогда его из фракции поперли раз нет доказательств
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15.09.2020 11:42 Ответить
Какой там Юрченко, если у Венедиктовой еще столько атошников, майдановцев и волонтерв на свободе бегает? По ним ты, курва, видишь основания!
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15.09.2020 11:42 Ответить
Рыба с головы никогда не гниет.Йося Джугашвили доказал это 30 ноября 1939 года напав на Финляндию,а 17 сентября 1939 года на Польшу с братаном Гитлером...два дебила это сила...
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15.09.2020 11:44 Ответить
Оснований для объявления о подозрении "слуге народа" Юрченко пока недостаточно, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 2194Оснований для объявления о подозрении "слуге народа" Юрченко пока недостаточно, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 466
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15.09.2020 11:44 Ответить
*ложил
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15.09.2020 11:46 Ответить
юрченко шёл по коридору генпрокуратуры, из его рюкзака набитого до состояния незакрытия зиппера падали на пол баксы, евро и израильские шекели.... ты такого основания ждешь для привлечения а венедиктова? ну ты блин пэтэушница, не зря экзамены на судью сдать не смогла!
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15.09.2020 11:44 Ответить
Не основания ждет эта зекрыса ё.аная, а приказа. Ты можешь идти с мешком картошки, но поступит приказ этой зекрысе и твоя картошка для прокуратуры превратится в баксы евро и шекели.
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15.09.2020 11:52 Ответить
Оснований для объявления о подозрении "слуге народа" Юрченко пока недостаточно, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 5341
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15.09.2020 11:46 Ответить
Оснований для объявления о подозрении "слуге народа" Юрченко пока недостаточно, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 746
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15.09.2020 11:46 Ответить
бгггг, почему-то я не удивлена..., как в том старом анекдоте про Штирлица - непонятно, что больше выдавало в Штирлце советского разведчика, то ли буденовка с красной звездой надетая набекрень, то ли стропы волочащегося за ним парашюта...
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15.09.2020 11:49 Ответить
А хто помітив, як вона доповідала з трибуни про себе в чоловічому роді?
"я сказав ... подумав. ... вирішив ..." Це з її доповіді.
Вона - гемофродіт?
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15.09.2020 11:50 Ответить
Штирлиц звонит Сралину из Берлина в Москву 21 июня 1941 годав 00:00 минут.....
-Слышь Коба,завтра Гитлер будет бомбить СССР в 4 чсаса утра...
шё ти мине гаваришь туфта,я с фюрирам братан на 10 лэт....Молотёв-Риббандроп...ми братия слишишь?? Штирлиц долбанный...,расстриляю и тибья и Рыхарда Зоргэ....паныкёры пля...
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15.09.2020 11:52 Ответить
Если бы речь шла о каком - нибудь селянине то доказательств хватило-бы с головой на всё село и близлежащие окрестности ..
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15.09.2020 11:59 Ответить
Не только селянина. Любого кто на зюзю косо глянул. Типа Лероса)
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15.09.2020 12:09 Ответить
конечно же, недостаточно оснований, вот если бы были картинная галерея и картины, вот тогда, конечно, сразу бы подозрение было объявлено
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15.09.2020 12:00 Ответить
Він не зізнався?- От бідося. "Ви взнаєте свою вину? -Нєт! -На нєт і суду нєт!
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15.09.2020 12:00 Ответить
Зеля скорее посадит в буцыгарню Марусю Зверобой,Федину и Чорновол....чем самого себя...,за Измену....,Савченко не посадит,она на Лубянке сидела в конторе Путлера....убила 1 пулей двух РАБссиянских журнашлюх на Дамбассе... Зеля с тетками воює плохлеще Эрдогана в Сирии и Ливии против ВагнерНЕТов Путлера...
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15.09.2020 12:05 Ответить
А з яким понтом недоторканість знімали))) І шо, помогло?
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15.09.2020 12:07 Ответить
3 ноября выборы президента США.Байден 56 %,Трамп 44%.Вчера на РАБссии были выборы...паБЕДу одепожали Ядренные Росы Путлера 73 % Зеля тоже набрал 73 %...
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15.09.2020 12:11 Ответить
Еще можно вспомнить число Чурова (146%) и результат экзитпола от Тихановской (73%).
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15.09.2020 20:49 Ответить
ах тыж еп твою мать, не хватает? Фединой и Зверобий хватило сразу, одних лишь общих фраз, а тут бл. не хватает!
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15.09.2020 12:20 Ответить
Федя Зверобой бубочку обижала!
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15.09.2020 21:17 Ответить
новый луценко
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15.09.2020 12:23 Ответить
Вот тут ей не понятно как доказать, сомневается. А открыть 35 дел на Порошенко без проблем, уверена на все 146.
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15.09.2020 12:36 Ответить
Конечно. Коррупция , ведь, побеждена! Еще при Гончаруке!
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15.09.2020 12:38 Ответить
ХавайТе зедебіли відміну депутатської недоторканості.
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15.09.2020 12:42 Ответить
Ну прям как путлер про отравления Навального,нет доказательств и все "
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15.09.2020 12:47 Ответить
все что надо знать про "снятие депутатской неприкосновенности".
один человек решает снимать или нет, есть основания или нет.
и пофик на доказательства.
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15.09.2020 13:04 Ответить
Учитывая, что Генерального прокурора назначает и увольняет Президент, Верховный Бубочка 1-го января просто сделал себе кнопку "снять/не снимать неприкосновенность".
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15.09.2020 20:56 Ответить
Ай молодЭц...
верной зеленой дорогой идете...говнидоры
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15.09.2020 13:21 Ответить
Ай да маладець, ай да камсамолка, ай да активістка... Федині влупили зразу підозру, на Порошенко спочатку порушили за 30 справ і зараз ще 15 і нічого, а тут немає складу злочину, де навіть замах і вже є склад злочину. Криворізькохарківське правосуддя перебиває навіть макєєвськодонецьке. Ай дожилися, ай як закінчилось зубожіння і все разом з ним для зеленої шобли.
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15.09.2020 13:40 Ответить
Чем она лучше Пшонки Януковича, Украина возвращается назад в гнилое пророссийское болото 2012-2013. Приближается время Майдана, только врагов теперь надо будет добивать.
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15.09.2020 13:52 Ответить
А в это время зеленые имея полную монополию власти, силовиков и т.д. смотрят на дело Рифмастера и думают "Да, да. Врагов надо добивать пока они лежат и не рыпаются!"
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15.09.2020 21:15 Ответить
БЕНЯПРОКУРОРША
Юрченко долари не брав,
А якщо брав, то де вони?
Як презік він нічо не крав
Бо добрі ми в часи війни.

І зрозумійте він весь свій,
Зелений, навіть малорос.
Як наші всі - любить повій,
Бенін боєць молокосос.

А як Федина, чи Петро,
То справа буде через мить,
Підпише все моє перо,
Посада й гонорар п*янить.
15.09.2020
Анатолій Березенський
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15.09.2020 13:58 Ответить
Чувак, ты свою фамилию засветил...
Ты что, решил у Рифмастера автограф взять?
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15.09.2020 21:12 Ответить
Мафия не находит оснований для осуждения взяточников в нашей стране.
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15.09.2020 14:07 Ответить
А если тебе табуреткой в лоб, достаточно будет? Или тебе, что в лоб, что полбу?
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15.09.2020 14:30 Ответить
Яка ганьба...

Навіщо поміняли депутатську недоторканість на особливий процесуальний статус? Виходить раніше було краще ніж зараз. Оскільки при наявності 226 депутатів, які вбачали що підозра вмотивована, недоторканість знімалась і відкривалося кримінальне провадження. А тепер це може зробити лише одна людина, ГП, яку достатньо купити, залякати, умовити, тобто певним чином "мотивувати" і вона буде щ трибуни ВР нести ахінею, і не підписувати підозру. Вітаю Венедиктову, яка пробила чергове дно, але нажаль мені здається це не останнє дно...
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15.09.2020 14:37 Ответить
Вы признаете себя виновным? Нет !!!! Ну на нет и суда нет !!!!!! Просто трэш !!!
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15.09.2020 15:16 Ответить
редкая ...гнида єта Венедиктова .. и на 100 % зеленый прокурор
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15.09.2020 16:17 Ответить
Какая разница! Ведь мы это сделали вместе! И главное что она наш человек, русский!
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15.09.2020 21:10 Ответить
Ах ты-ж, курва дранная ! А Рифмастеру и остальным по делу Шеремета было достаточно оснований для обвинения и ареста ?
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15.09.2020 17:48 Ответить
Рифмастеру - конечно да. Ведь он хохол.
А Юрченко - конечно нет. Он же свой человек.
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15.09.2020 21:08 Ответить
Да кто бы сомневался, земародеры решили что еще одна порция мочи в глаза зебилам никоим образом не повлияет на результаты выборов и они в общем-то правы, быдло до сих пор находится в виртуальной реальности и мечтах о телеголобородько и не отвлекается от просмотра шапито95 и сватов и не реагирует на постоянные зашквары банды зельцмана-дерьмака-бабломойского.
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15.09.2020 20:12 Ответить
мерзкая шлюха
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15.09.2020 20:19 Ответить
для нее это комплимент
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15.09.2020 21:06 Ответить
Цікаво, а в НАБУ задокументували, скільки Яровенко&К° занесли Венедиктовій?
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15.09.2020 21:12 Ответить
Для своих бесплатно. Даже отсоснет если понадобится. Не тюнингованая конечно, но Фокин все равно выкурит все айкосы и скажет "для меня она еще баба-да!"
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15.09.2020 21:14 Ответить
 
 