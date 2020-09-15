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Новости Агрессия России против Украины
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местные выборы (2751) россия (92990) СНБО (4227) ВКонтакте (61) Демедюк (24)

Обновления мобильного приложения "ВКонтакте" нацелены на сбор российскими спецслужбами данных о гражданах Украины, - СНБО

Обновления мобильного приложения

Активизация работы российских социальных сетей накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности страны.

Об этом заявил заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы на территории Украины мобильного приложения соцсети "ВКонтакте", представители которой заявили, что обошли блокировки на территории нашей страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По его словам, после применения санкций в отношении социальной сети "ВКонтакте" специалисты украинских правоохранительных органов принимают меры к обеспечению реализации санкционных ограничений. В то же время спецслужбы Российской Федерации с использованием возможностей разработчиков программного обеспечения ищут новые методы обхода санкций. В частности, недавно в очередной раз была обновлена работа прокси в мобильном приложении и предоставлен доступ к соцсети "ВКонтакте" украинским пользователям.

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"С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого он установлен", - отметил С. Демедюк.

Он также добавил, что активизация работы приложения имеет целью не предоставление пользователю доступа к социальной сети без применения дополнительных сервисов для обхода санкций, а сбор данных граждан Украины и распространение дезинформации для воздействия на общественное мнение и манипулирование им. "Такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий. Сейчас это проведение в Украине местных выборов", - сказал заместитель Секретаря СНБО Украины.

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокировке работы мобильного приложения "ВКонтакте" на территории Украины.

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15 мая 2017 Указом Президента Украины от 15.05.2017 № 133 было введено в действие решение СНБО Украины от 28 апреля 2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому на территории Украины была заблокирована работа ряда российских веб-ресурсов, в том числе социальной сети "ВКонтакте". 14 мая 2020 Указом Президента Украины Владимира Зеленского №184 эти санкции были продолжены.

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Топ комментарии
+12
СНБОУ - обратитесь к Google и Apple с просьбой убрать приложение VK из магазинов приложений для пользователей Украины.
В чем проблема? И не нужно никаких блокировок, просто для пользователей с украинских ip не будет даже видно приложение в магазинах.
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15.09.2020 12:08
+10
Треба блокувати повністю не лише російські соц. мережі, а й російські сайти, рос пісні. І запитання до Зеленського. Чому на 6 році війни в магазинах повно російських товарів? Наприклад мережа магазинів "Єва" спокійно продає російську зубну пасту.
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15.09.2020 11:47
+10
та в половини країни пошта --- Майл.ру, та Яндекс-бари з Аміго на пару...Років з сім тому малеча нагрузила в комп цей смітник --- так ломом довелося викорчовувати!
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15.09.2020 12:02
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Правила форума Совет форумчан
Оно ж заблочено. С чего кипиш?
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15.09.2020 11:46 Ответить
статью прочти. кацапы встроили прокси прямо в приложение, оно само обходит блокировку.
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15.09.2020 11:53 Ответить
Ну так пусть заблочат обход блокировки. Кто им не даёт?
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15.09.2020 11:56 Ответить
ничего, что это практически не возможно сделать? только "золотой щит", как в Китае, т.е. фильтрование всего трафика. да и то не гарантирует, стопроцентную гарантию дает только полное отключение внешнего трафика.
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15.09.2020 12:01 Ответить
Кому-то не возможно, а кому-то возможно. Работать надо, а не, как зелебобики, отмазки искать.
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15.09.2020 12:03 Ответить
ну так поработай. на форуме пиз#еть - оно не мешки ворочать.
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15.09.2020 12:04 Ответить
очень ценный совет о знании...от типа не способного даже статью прочесть. о том, чтобы понять написанное можно даже и не вспоминать.
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15.09.2020 12:31 Ответить
Ну вот ты и пошел петлять по кочкам.
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15.09.2020 12:47 Ответить
А приложение где взять?
Для рядового зебила это непод'емная задача.
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15.09.2020 11:59 Ответить
в плеймаркете в свободном доступе всем желающим.
зы это не реклама, это предостережение.
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15.09.2020 12:02 Ответить
Гугл кабы выплатил миллиардные штрафы Евросоюзу, России и другим.
Слабо?
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15.09.2020 12:18 Ответить
к чему тут налогообложение вспомнил?
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15.09.2020 12:32 Ответить
Принять закон , где будет ответственность граждан Украины за использование этой соцсети которая угрожает безопасности Украины .

В наказывать штрафом в 100 000 и ещё от года до 3 тюрьмы
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15.09.2020 11:46 Ответить
Правильно!
а еще надо штрафовать тех кто взглянул на мак, а тех кто к калачам выращивает - на 150 лет ссылки в рудники Ахиетова.
Ты, с норм. страны такоё пишёшь?
так ты совок, ничёго болёё

то ты в правё запрёщать что и кому смотрёть то? поёхал что-ли?
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15.09.2020 11:52 Ответить
Че хотело быдло то сказать ? Говори , не мечи .
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15.09.2020 11:56 Ответить
Может быдло объяснить , разницу между маком и русскими оккупантами которые убивают граждан Украины ?
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15.09.2020 11:58 Ответить
Ниже написал.
Никого (с идейных) запреты не останавливали. Только придавали ненависти и прыти.
я конечно за то шоп запретить это все, но мусолить это как-то = бонус ватникам(хрюсских щимятъ)
вот и все че я сказать хотел.
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15.09.2020 12:02 Ответить
Дурной тебя поп крестил .
У тебя вообще нет понимание что такое украинский менталитет .
Например в Дании , достаточно того , что бы власть сказала и объяснила , почему это не надо делать , в Украине надо это запрещать и наказывать расколотым железом , потому что нарид по другому не понимает .
Если не наказывать , то нарид так и будет пользоваться этой соцсетью , сам нарид к этому не прийдет , из за деградации
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15.09.2020 12:11 Ответить
Слуш, братишка, если ты чет запрещаешь тоталитарными методами, то....
Обновления мобильного приложения "ВКонтакте" нацелены на сбор российскими спецслужбами данных о гражданах Украины, - СНБО - Цензор.НЕТ 5255
бывает и такое. фоток много, но тут не надо этого.
Ты просто в норм. стране и у меня "подгорает" когда ты рассказываешь что и когда запрещать то.
я в ОК не зареган кстати, но ептель - я говорю - чем более запрещать = тем боее полезут, как дети шо им запретить играть со спичкарями. мал бы знать, не?
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15.09.2020 12:24 Ответить
Ещё раз тебе пишу , что дурной тебя поп крестил , вот и все .
В каждой стране есть запреты и ничего ? Все нормально .
Если судить твоей тупой логике , то надо отменить запрет на педофилию , потому что «тем боее полезут как дети шо им запретит играть со спичками , мал бы знать , не? «
Почему мои дети не игрались со спичками ? Потому что я им объяснил почему я им запрещаю спичками играться , а не как ты , нет нельзя , потому что нельзя .
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15.09.2020 12:34 Ответить
Ещё отмени наказание за убийство , с формулировкой , что все равно полезут убивать , как дети за спичками . Тебе не стыдно быть таким тупим ?

Тоталитаризм, это когда запрещают за ради заприщания , а когда демократия , то запрещают для блага общества .
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15.09.2020 12:40 Ответить
И запрещение соцсети ВКонтакте, это и есть на благо украинского общества .
Почему ?

Что бы русские оккупанты не разжигали ненависть между гражданами Украины , что бы не калечили психически украинское общество и т д
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15.09.2020 12:45 Ответить
та ты срав. Нил речку и Нил.
я не за то, а за свободу. ты за жестяк пошел говорить то. - бред же получается.
ну давай не будем спорить, ибо вот например, байка о "Ное" тупо корежит больше чем просто: дочка, не заходи в ВК, а если заходишь, то не читай дураков.
Все. ибо на запрет с твоей стороны - она тупо на уроке будет заходить туда.
что непонятно то? я не знаю как еще сказать шо ты лучше бы замолчал.
да, я за запрет, но самых одиозных сайтов, а не молодежи тупо запретить развлекалку, которую они и так найдут через прокси, и будет еще больше ватников
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15.09.2020 12:45 Ответить
я не за то, а за свободу. -- ты пробил дно . Какая там свобода слова в ВКонтакте? Можешь мне объяснить ? Нет , не можешь. А я могу !

Kavkaz Center
@newkc14
‼ Кривосудие. 2 года ГУЛАГа за пост в соцсети. Жительницу #Ингушетии 24 летнюю Жарадат Евлоеву бросили в тюрьму за то, что она 5 лет назад (!) на стр. в ВК разместила публикацию "оправдывающую нападение на редакцию Шарли Эбдо" из-за каррикатур на пророка (алейхи салату васалам)

Вот мое объяснение, о твоей свободы слова . Где она ?

Ты настолько тупой , что у меня конец связи с тобой .
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15.09.2020 12:49 Ответить
Ты хочешь что бы украинцев русские зажали за пост ВКонтакте как девушку с Ингушетии ?
Вот почему , запрет ВКонтакте, есть на благо общества
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15.09.2020 12:51 Ответить
я же написал что есть группа там типо ультранационалисты, или как там. Я туда не буду чет писать, а тот кому надо - напишет и так.
и у нас никогда(ну да), не будут сажать за пост в рос. соцсети.
по кр. мере за то что не угрожает терр. цел. и т.д.
и ведь - пусть даже и сажают, но украинец никогда не напишет в ущерб Украины, разве что спец выслеживает кого-то типо Штепы
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15.09.2020 13:03 Ответить
Как тяжело общаться с тупим , который не понимает простих вещей !

Если простой украинский гражданин ВКонтакте напишет просто в какой-то не обидной переписке , что Крым - это Украина , так его даже через 5 лет могут поймать и судить в России если он выедет за приделы Украины и там его Интерпол поймает по запросу России .

Как можно быть таким тупим , что не понимать , что каждое сообщение ВКонтакте фильтруется фсб ?
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15.09.2020 13:11 Ответить
Насколько надо быть тупим , что бы писать о феисбешном ВКонтакте про свободу слова ? 😂😂😂😂
Это просто пипец .
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15.09.2020 13:15 Ответить
Не запрещая ВКонтакте, тем самым власть Украины нарожает граждан Украины на опасность со стороны России
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15.09.2020 13:18 Ответить
я как раз и не пишу об этом.
ты в курсе шо в ВК все читает тов. майор?
Вольнову чет написал чел в "личку" и к челу приехало ФСБ.
ролик есть. ты че, Вольнова не уважаешь? я уважаю
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15.09.2020 13:20 Ответить
я как раз и не пишу об этом. -- 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Что ты вообще пишешь, писака .
У тебя не мышления и писанины 🤣🤣🤣🤣🤣
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15.09.2020 13:23 Ответить
ролик есть. ты че, Вольнова не уважаешь? я уважаю -- совдеповский менталитет. Привет ссср 🤣🤣🤣🤣
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15.09.2020 13:24 Ответить
извини тогда, с совками не общаюсь.
совок-веропитек = ядерная смесь с дебилизма и слепого верования пофиг во что
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15.09.2020 13:27 Ответить
Кацапы с помощью специального ПО, отслеживают по лайкам, репостам и комментариям психологический портрет как тебя так и региона в котором ты живёшь в целом. В итоге они уже знают как с вами работать. Потом вы удивляетесь почему побеждает Медведчук....
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15.09.2020 18:01 Ответить
просто мне побоку, мне просто тупо смешно с дурачков, что кривляются
вот, щас переключилось

https://www.youtube.com/watch?v=req-oDf2ZRc
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15.09.2020 18:17 Ответить
Треба блокувати повністю не лише російські соц. мережі, а й російські сайти, рос пісні. І запитання до Зеленського. Чому на 6 році війни в магазинах повно російських товарів? Наприклад мережа магазинів "Єва" спокійно продає російську зубну пасту.
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15.09.2020 11:47 Ответить
или спортмастер продающий российские шмотки
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15.09.2020 12:21 Ответить
Ты пользуешься электричеством из российского урана. Вот где зрада порылась.
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15.09.2020 12:21 Ответить
Серьезно? В Желтые Води сильно хочешь?)
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15.09.2020 13:15 Ответить
Уран желтоводский, АЭС тоже наши, а енергоресурсы и ел. енергию на скрепостане не стоит покупать, а покупают же, и плюют на тебя, цуки
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15.09.2020 13:35 Ответить
Нужно на рассии отключить интернет.
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15.09.2020 11:48 Ответить
Программоженерам посв.



Инженер умирает и попадает в ад. Довольно скоро, инженер становится недоволен уровнем комфорта в аду и начинает проектировать и строить всяческие улучшения. Спустя некоторое время, в аду появляется кондиционер, унитазы и эскалаторы, а сам инженер, становится довольно популярной фигурой.
Как-то раз, Бог звонит Сатане по телефону и с усмешкой говорит:
- Ну, как там дела в аду?
Сатана отвечает:
- Эй, да у нас тут всё просто превосходно! Есть кондиционер, унитазы и эскалаторы. И неизвестно, что ещё придумает этот инженер.
Бог отвечает:
- Что??? У вас есть инженер? Это должно быть какая-то ошибка! Отправьте его ко мне в рай!
Сатана говорит:
- Ну уж нет, этот парень наш! Мне очень нравится иметь инженера у себя в штате.
Бог говорит:
- Хорошо, тогда я подам в суд!
Сатана громко смеется и отвечает:
- Давай подавай, вот только мне очень интересно, где ты собираешься найти адвоката?
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15.09.2020 11:49 Ответить
Який ще фкантакт? Воно ж заблокіроване, як і одноглазнікі та яндекс. Чи вже ніт?
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15.09.2020 11:50 Ответить
петя ушел и разблокировали, воттак
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15.09.2020 11:57 Ответить
В цій помийці ще хтось сидить?
То ж вже кілька років як філія ватноглазніків.
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15.09.2020 11:53 Ответить
та в половини країни пошта --- Майл.ру, та Яндекс-бари з Аміго на пару...Років з сім тому малеча нагрузила в комп цей смітник --- так ломом довелося викорчовувати!
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15.09.2020 12:02 Ответить
с играми норовят влезть, нужно устанавливать внимательно
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15.09.2020 12:08 Ответить
скажу больше - у меня теща жить без орт не может, с россией 24 просыпается и с орт онлайн новый год встречает.... почта ******** и малсру...но то отдельная история - там уже диагноз есть...
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15.09.2020 12:24 Ответить
Ну то ватяні. Таких біля 30% і вони старі здебільшого.
Вкудахті то ж більш молодіжна мережа наче.
Ну була коли я звалив звідти 5 років тому.
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15.09.2020 14:25 Ответить
я уже забыл шоонотакое, мне цапов на фэйсе хватает, постоянно блокируют
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15.09.2020 11:54 Ответить
та заКонтаченными уже давным-давно никто не пользуется ...
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15.09.2020 11:55 Ответить
а те кто пользуются - неконтактные...
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15.09.2020 12:22 Ответить
б*же, это как 3-х летке грят: Не сунь гвоздь в розетку.(и что получается? - правильно!)
чего за меня кто-то решает куда ходить и что смотреть? мы как кацапы уже - но там мрак полный.
норм. чел, завидев шо ему там суют рускомыръ, просто не будет там читать чет.
как и с "на Украине" = игнор.
ватник и так найдет прокси, + увеличит ненависть и молитвы против Украины, а украинец(по убеждению) - тупо юзает либо для пользы гос-ва, либо для себя.
в ВК была, или есть группа чет "Украина проти мослалей", аватарка Провидника так называемого и я смеюсь - все то шо там делается, читает тов. майор. "патриоты"? ну ага
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15.09.2020 11:58 Ответить
на самом деле не так просто для ватников в возрасте пользоваться ВПНом. Я например зареган в одноглазниках и периодически там троллю вату, так вот с запретом ОК, 90% украинской ваты в возрасте 40+ исчезло.
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15.09.2020 12:24 Ответить
ну да, но вата так и останется таковой.
Классика - вчера, ну или позавчера была новость про то шо мужик по-нашему базарил и зал*поглазая его с магазина вышвырнула в Кр. Роге.
Вата останется при своих. Более того - "раз запрещают, то мы - скрёпные".
Это типо пацанам было запретить рогатки - и кто бы их не делал после запрета? Да все.
Так и тут. от запрета едва ли не больше ваты. ну не спорь со мной, ибо оно так и есть ?
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15.09.2020 12:29 Ответить
СНБОУ - обратитесь к Google и Apple с просьбой убрать приложение VK из магазинов приложений для пользователей Украины.
В чем проблема? И не нужно никаких блокировок, просто для пользователей с украинских ip не будет даже видно приложение в магазинах.
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15.09.2020 12:08 Ответить
Т.е. украинцы массово рвутся в ВК.
Может, что то в стране не так?
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15.09.2020 12:10 Ответить
Ти дурник чи просто кацап? Хто «массава рвьетса»?))) що там такого?
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15.09.2020 13:12 Ответить
Включи мозги!
Если эта помойка никому не нужна, зачем тратить силы и средства на борьбу?
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15.09.2020 15:35 Ответить
А что они хотят собрать про граждан Украины? Ничего нового, страна деградирует с каждым годом судя по выбору своего вождя, Народность состоит из 97% неграмотного быдла, остальные развитые 3% стараются выехать навсегда потому, что с быдлом сам станешь быдлом - а они этого не хотят. Вот и вся информация.
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15.09.2020 12:31 Ответить
Russian why are you here?
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15.09.2020 13:11 Ответить
ВК и ОК однозначно ФСБешные соцсети, все это знают и каждый сам выбирает нужны они ему или нет. Альтернатив достаточно, тут вопрос кому вы больше доверяете, ФСБ или спецслужбам "запада".
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15.09.2020 12:38 Ответить
Типо, Фейсбук чем то лучше.
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15.09.2020 12:55 Ответить
Нужно блокировать всё российское !! Исключительно Всё !! Потоиу . что пророссийский дух расизма и тероризма. хуже "НОВИЧКА"" ! он пролезет везде , где только возможно"!! и закрыть каналы Мертведчука, 112-й, ZIK. И НЬЮ СВАН,.
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15.09.2020 13:31 Ответить
єто с пробітой головой нужно біть совсем чтобі в 2020 заходіть в вконтактє
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15.09.2020 23:14 Ответить
 
 