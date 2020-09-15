Обновления мобильного приложения "ВКонтакте" нацелены на сбор российскими спецслужбами данных о гражданах Украины, - СНБО
Активизация работы российских социальных сетей накануне выборов может представлять угрозу национальной безопасности страны.
Об этом заявил заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Сергей Демедюк, комментируя информацию о возобновлении работы на территории Украины мобильного приложения соцсети "ВКонтакте", представители которой заявили, что обошли блокировки на территории нашей страны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО.
По его словам, после применения санкций в отношении социальной сети "ВКонтакте" специалисты украинских правоохранительных органов принимают меры к обеспечению реализации санкционных ограничений. В то же время спецслужбы Российской Федерации с использованием возможностей разработчиков программного обеспечения ищут новые методы обхода санкций. В частности, недавно в очередной раз была обновлена работа прокси в мобильном приложении и предоставлен доступ к соцсети "ВКонтакте" украинским пользователям.
"С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого он установлен", - отметил С. Демедюк.
Он также добавил, что активизация работы приложения имеет целью не предоставление пользователю доступа к социальной сети без применения дополнительных сервисов для обхода санкций, а сбор данных граждан Украины и распространение дезинформации для воздействия на общественное мнение и манипулирование им. "Такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий. Сейчас это проведение в Украине местных выборов", - сказал заместитель Секретаря СНБО Украины.
Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности при СНБО Украины взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокировке работы мобильного приложения "ВКонтакте" на территории Украины.
15 мая 2017 Указом Президента Украины от 15.05.2017 № 133 было введено в действие решение СНБО Украины от 28 апреля 2017 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", согласно которому на территории Украины была заблокирована работа ряда российских веб-ресурсов, в том числе социальной сети "ВКонтакте". 14 мая 2020 Указом Президента Украины Владимира Зеленского №184 эти санкции были продолжены.
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Для рядового зебила это непод'емная задача.
зы это не реклама, это предостережение.
Слабо?
В наказывать штрафом в 100 000 и ещё от года до 3 тюрьмы
а еще надо штрафовать тех кто взглянул на мак, а тех кто к калачам выращивает - на 150 лет ссылки в рудники Ахиетова.
Ты, с норм. страны такоё пишёшь?
так ты совок, ничёго болёё
то ты в правё запрёщать что и кому смотрёть то? поёхал что-ли?
Никого (с идейных) запреты не останавливали. Только придавали ненависти и прыти.
я конечно за то шоп запретить это все, но мусолить это как-то = бонус ватникам(хрюсских щимятъ)
вот и все че я сказать хотел.
У тебя вообще нет понимание что такое украинский менталитет .
Например в Дании , достаточно того , что бы власть сказала и объяснила , почему это не надо делать , в Украине надо это запрещать и наказывать расколотым железом , потому что нарид по другому не понимает .
Если не наказывать , то нарид так и будет пользоваться этой соцсетью , сам нарид к этому не прийдет , из за деградации
бывает и такое. фоток много, но тут не надо этого.
Ты просто в норм. стране и у меня "подгорает" когда ты рассказываешь что и когда запрещать то.
я в ОК не зареган кстати, но ептель - я говорю - чем более запрещать = тем боее полезут, как дети шо им запретить играть со спичкарями. мал бы знать, не?
В каждой стране есть запреты и ничего ? Все нормально .
Если судить твоей тупой логике , то надо отменить запрет на педофилию , потому что «тем боее полезут как дети шо им запретит играть со спичками , мал бы знать , не? «
Почему мои дети не игрались со спичками ? Потому что я им объяснил почему я им запрещаю спичками играться , а не как ты , нет нельзя , потому что нельзя .
Тоталитаризм, это когда запрещают за ради заприщания , а когда демократия , то запрещают для блага общества .
Почему ?
Что бы русские оккупанты не разжигали ненависть между гражданами Украины , что бы не калечили психически украинское общество и т д
я не за то, а за свободу. ты за жестяк пошел говорить то. - бред же получается.
ну давай не будем спорить, ибо вот например, байка о "Ное" тупо корежит больше чем просто: дочка, не заходи в ВК, а если заходишь, то не читай дураков.
Все. ибо на запрет с твоей стороны - она тупо на уроке будет заходить туда.
что непонятно то? я не знаю как еще сказать шо ты лучше бы замолчал.
да, я за запрет, но самых одиозных сайтов, а не молодежи тупо запретить развлекалку, которую они и так найдут через прокси, и будет еще больше ватников
Kavkaz Center
@newkc14
‼ Кривосудие. 2 года ГУЛАГа за пост в соцсети. Жительницу #Ингушетии 24 летнюю Жарадат Евлоеву бросили в тюрьму за то, что она 5 лет назад (!) на стр. в ВК разместила публикацию "оправдывающую нападение на редакцию Шарли Эбдо" из-за каррикатур на пророка (алейхи салату васалам)
Вот мое объяснение, о твоей свободы слова . Где она ?
Ты настолько тупой , что у меня конец связи с тобой .
Вот почему , запрет ВКонтакте, есть на благо общества
и у нас никогда(ну да), не будут сажать за пост в рос. соцсети.
по кр. мере за то что не угрожает терр. цел. и т.д.
и ведь - пусть даже и сажают, но украинец никогда не напишет в ущерб Украины, разве что спец выслеживает кого-то типо Штепы
Если простой украинский гражданин ВКонтакте напишет просто в какой-то не обидной переписке , что Крым - это Украина , так его даже через 5 лет могут поймать и судить в России если он выедет за приделы Украины и там его Интерпол поймает по запросу России .
Как можно быть таким тупим , что не понимать , что каждое сообщение ВКонтакте фильтруется фсб ?
Это просто пипец .
ты в курсе шо в ВК все читает тов. майор?
Вольнову чет написал чел в "личку" и к челу приехало ФСБ.
ролик есть. ты че, Вольнова не уважаешь? я уважаю
Что ты вообще пишешь, писака .
У тебя не мышления и писанины 🤣🤣🤣🤣🤣
совок-веропитек = ядерная смесь с дебилизма и слепого верования пофиг во что
вот, щас переключилось
https://www.youtube.com/watch?v=req-oDf2ZRc
Инженер умирает и попадает в ад. Довольно скоро, инженер становится недоволен уровнем комфорта в аду и начинает проектировать и строить всяческие улучшения. Спустя некоторое время, в аду появляется кондиционер, унитазы и эскалаторы, а сам инженер, становится довольно популярной фигурой.
Как-то раз, Бог звонит Сатане по телефону и с усмешкой говорит:
- Ну, как там дела в аду?
Сатана отвечает:
- Эй, да у нас тут всё просто превосходно! Есть кондиционер, унитазы и эскалаторы. И неизвестно, что ещё придумает этот инженер.
Бог отвечает:
- Что??? У вас есть инженер? Это должно быть какая-то ошибка! Отправьте его ко мне в рай!
Сатана говорит:
- Ну уж нет, этот парень наш! Мне очень нравится иметь инженера у себя в штате.
Бог говорит:
- Хорошо, тогда я подам в суд!
Сатана громко смеется и отвечает:
- Давай подавай, вот только мне очень интересно, где ты собираешься найти адвоката?
То ж вже кілька років як філія ватноглазніків.
Вкудахті то ж більш молодіжна мережа наче.
Ну була коли я звалив звідти 5 років тому.
чего за меня кто-то решает куда ходить и что смотреть? мы как кацапы уже - но там мрак полный.
норм. чел, завидев шо ему там суют рускомыръ, просто не будет там читать чет.
как и с "на Украине" = игнор.
ватник и так найдет прокси, + увеличит ненависть и молитвы против Украины, а украинец(по убеждению) - тупо юзает либо для пользы гос-ва, либо для себя.
в ВК была, или есть группа чет "Украина проти мослалей", аватарка Провидника так называемого и я смеюсь - все то шо там делается, читает тов. майор. "патриоты"? ну ага
Классика - вчера, ну или позавчера была новость про то шо мужик по-нашему базарил и зал*поглазая его с магазина вышвырнула в Кр. Роге.
Вата останется при своих. Более того - "раз запрещают, то мы - скрёпные".
Это типо пацанам было запретить рогатки - и кто бы их не делал после запрета? Да все.
Так и тут. от запрета едва ли не больше ваты. ну не спорь со мной, ибо оно так и есть ?
В чем проблема? И не нужно никаких блокировок, просто для пользователей с украинских ip не будет даже видно приложение в магазинах.
Может, что то в стране не так?
Если эта помойка никому не нужна, зачем тратить силы и средства на борьбу?