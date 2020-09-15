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Австрия (790) визит (2986) Зеленский (19011) Ван дер Беллен (19)

Зеленский и президент Австрии Ван дер Беллен примут участие в работе Экономического форума, - ОП

Зеленский и президент Австрии Ван дер Беллен примут участие в работе Экономического форума, - ОП

Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Республику Австрия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Президент акцентировал внимание на том, что его первый международный визит после объявления карантина из-за COVID-19 - именно в Австрию.

Зеленский проведет переговоры с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, Федеральным канцлером Себастианом Курцом и Президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.

Президенты Украины и Австрии примут участие в работе Экономического форума.

Зеленский и его супруга примут участие в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.

Читайте также: Ситуация на Донбассе и в оккупированном Крыму - одна из главных тем встречи президентов Австрии и Украины, - канцелярия

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Топ комментарии
+4
Оно там будет толкать идеи как "всё взять и поделить"?
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15.09.2020 11:51
+3
Только не давайте Зеро в руки микрофон, пусть только согласно машет гривой...
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15.09.2020 11:54
+3
Зеленский известный экономист ,он им там покажет Куськину мать ,это вам не это ,тута надо понимать усю глубину наших глубин ....
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15.09.2020 11:54
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Правила форума Совет форумчан
Оно там будет толкать идеи как "всё взять и поделить"?
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15.09.2020 11:51 Ответить
Только не давайте Зеро в руки микрофон, пусть только согласно машет гривой...
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15.09.2020 11:54 Ответить
Зеленский известный экономист ,он им там покажет Куськину мать ,это вам не это ,тута надо понимать усю глубину наших глубин ....
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15.09.2020 11:54 Ответить
Ну хоч до Австрії дозволили полетіти. Заодно і пропіарюсь.
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15.09.2020 11:56 Ответить
Запам'ятай: мовчи та слухай, мовчи та слухай, рота взагалі не відкривай!
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15.09.2020 11:58 Ответить
Австрія - агентурний центр фсб-кгб кацапії, там вони з "потрохами" все скупили.
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15.09.2020 12:59 Ответить
А где супруга ?
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15.09.2020 11:58 Ответить
Мєндель за неї.
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15.09.2020 12:00 Ответить
Вместо
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15.09.2020 12:02 Ответить
Так, Мєндель замість неї вже давно. Мені здається, що вже пора забути про Лєнку, а першою леді вважати Юльку. Бо якось невдобно перед міжнародною спільнотою, що Янелох як і ху#ло не має дружини.
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15.09.2020 12:11 Ответить
Воно ще не почало, а мені вже соромно.
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15.09.2020 11:59 Ответить
Почему тест на допинг перед Олимпиадой делают, а тест на адекватность перед Экономическим форумом - нет? Ну нельзя же пускать туда каждого наркомана. Что Вова Шприц может поведать миру? «Я не обіцяв, що до влади прийдуть інші люди - я обіцяв інших людей».
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15.09.2020 12:00 Ответить
Ну ладно,я понимаю Ван дер Беллен,а Зе что там может умного изречь?!
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15.09.2020 12:02 Ответить
Фишка всех наших президентов - просить денег!
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15.09.2020 12:21 Ответить
Из интервью Богдана Гордону:
Гордон- Охарактеризуй, пожалуйста, Порошенко
Богдан- У меня к нему тотальное невосприятие
Г - Но он умница, скажи?
Б - Он очень умный и очень опытный
У меня есть такая, понимаешь…
Он очень умный, реально очень умный
Г - Подготовленный?
Б - Подготовленный. Очень опытный. Политик с таким стажем. Бюрократ с огроменнейшим стажем, бизнесмен
И подготовленней его я даже не знаю кто есть
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15.09.2020 12:05 Ответить
ще би ВСЕ ТЕ , на Благо України та її Громадян....- як той....хто пішки
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15.09.2020 12:08 Ответить
він іде на Роботу - працюе на Австрію та її Громадян....- хто був той бачив та, знае та розуміє....
думайтЄ - якщо дано
Зеленский и президент Австрии Ван дер Беллен примут участие в работе Экономического форума, - ОП - Цензор.НЕТ 8912
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15.09.2020 12:06 Ответить
Правильно, это его уровень - президент с президентом. А с канцлером вопросы помешает Ермак.
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15.09.2020 12:07 Ответить
опять обдолбанный?
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15.09.2020 12:14 Ответить
в Австрии бывают землетрясения?
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15.09.2020 12:24 Ответить
 
 