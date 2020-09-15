Зеленский и президент Австрии Ван дер Беллен примут участие в работе Экономического форума, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский начал официальный визит в Республику Австрия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Президент акцентировал внимание на том, что его первый международный визит после объявления карантина из-за COVID-19 - именно в Австрию.
Зеленский проведет переговоры с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, Федеральным канцлером Себастианом Курцом и Президентом Национального совета (парламента) Австрии Вольфгангом Соботкой.
Президенты Украины и Австрии примут участие в работе Экономического форума.
Зеленский и его супруга примут участие в церемонии презентации украиноязычного аудиогида в Венском музее истории искусств.
Топ комментарии
+4 Зэлэный_Змий
показать весь комментарий15.09.2020 11:51
+3 Гарик Не инженер 95f3ebc6
показать весь комментарий15.09.2020 11:54
+3 Серый Вовк
показать весь комментарий15.09.2020 11:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Гордон- Охарактеризуй, пожалуйста, Порошенко
Богдан- У меня к нему тотальное невосприятие
Г - Но он умница, скажи?
Б - Он очень умный и очень опытный
У меня есть такая, понимаешь…
Он очень умный, реально очень умный
Г - Подготовленный?
Б - Подготовленный. Очень опытный. Политик с таким стажем. Бюрократ с огроменнейшим стажем, бизнесмен
И подготовленней его я даже не знаю кто есть
думайтЄ - якщо дано