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минирование (1442) ранение (3357) Водяное (139) операция Объединенных сил (6766)

Украинский воин подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле Водяного, - ОТГ "Восток"

Украинский воин подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле Водяного, - ОТГ

в районе населенного пункта Водяное во время проведения инженерных работ на неизвестном взрывном устройстве подорвался украинский военнослужащий

Об этом говорится в сообщении оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 15 сентября, в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, во время проведения инженерных работ один военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Воин получил ранения средней степени тяжести", - сказанов сообщении.

Отмечается, что ему была оперативно оказана первая медицинская помощь, бойца эвакуировали в лечебное учреждение.

Сейчас на месте работает руководящий состав воинской части и рабочая группа военной службы правопорядка. "Обстоятельства выясняются", - говорится в сообщении.

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Украинский воин подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле Водяного, - ОТГ Восток 01
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Топ комментарии
+12
Теперь каждый подрыв на российской мине с неустановленным заводским номером будет называться - "подрыв на неизвестном взрывном устройстве". Кто знает, кто ее установил, визитку то не оставили. Значит - не доказано, что это сепары.
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15.09.2020 12:06
+11
найскорішого одужання пораненному воїну! (тримайся, соколе)
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15.09.2020 11:59
+5
А це непорозуміння яке , хай вибачать мене боги, президент, все в очі х№йла дивиться. Найскорішого одужання пораненному воїну.
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15.09.2020 12:16
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найскорішого одужання пораненному воїну! (тримайся, соколе)
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15.09.2020 11:59 Ответить
Украинский воин подорвался на неизвестном взрывном устройстве возле Водяного, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 111
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15.09.2020 12:00 Ответить
Теперь каждый подрыв на российской мине с неустановленным заводским номером будет называться - "подрыв на неизвестном взрывном устройстве". Кто знает, кто ее установил, визитку то не оставили. Значит - не доказано, что это сепары.
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15.09.2020 12:06 Ответить
а нелох мовчить, воно за жителей переживає, боїться збунтуються!
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15.09.2020 12:09 Ответить
А це непорозуміння яке , хай вибачать мене боги, президент, все в очі х№йла дивиться. Найскорішого одужання пораненному воїну.
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15.09.2020 12:16 Ответить
А тому, що "перестать стрелять" і "перестать смотреть" позволили ДРГ заходити по всьому периметру і ставити розтяжки і вибухівки, як військового так і кустарного виробництва, щоб відвернути від себе увагу. Можливо вони і далі ходять, можливо і до Дніпра їздять, бо там велика і сліпа дірка. Вибухівка розірвалася неприцільно. А по справедливості скорішего одужання військовому.
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15.09.2020 13:29 Ответить
И чего печатать обычную бытовуху ( с тз зеленых)?
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15.09.2020 14:02 Ответить
І що знову небойові поранення і не дай Боже втрати?
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15.09.2020 14:26 Ответить
Невідомий вибуховий пристрій ймовірно марсіянського походження?
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15.09.2020 14:44 Ответить
Кому ці байки заливають??? Раніше підривались раз в два місяці, а тепер десяток людей за місяць під час перемиря. Може достатньо лапшу на вуха вішати!!!
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15.09.2020 17:29 Ответить
 
 