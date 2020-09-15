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НАБУ (4183) Венедиктова (726) Окружной админсуд Киева (396)

Венедиктова: Материалов от НАБУ по судьям ОАСК у меня до сих пор нет

Венедиктова: Материалов от НАБУ по судьям ОАСК у меня до сих пор нет

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова не получила от Национального антикоррупционного бюро материалы по судьям Окружного админстративного суда Киева.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом она заявила, выступая во время заседания Верховной Рады во вторник, 15 сентября.

"Прошло более трех месяцев с момента сообщения о подозрении. Материалов от НАБУ с тех пор у меня на столе нет", - сказала она.

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17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

Также читайте: Мы приняли к сведению решение ВСП о судьях ОАСК, но вмешиваться в деятельность судебной системы не имеем права, - Офис президента

11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".

Высший совет правосудия рассмотрел вопрос временного отстранения от должностей судей ОАСК. Он принял решение вернуть генеральному прокурору Ирине Венедиктовой ходатайство о временном отстранении от осуществления правосудия судьи главы ОАСК Павла Вовка в связи с привлечением к уголовной ответственности.

Также ВСП принял решение отказать в удовлетворении ходатайства об отстранении от совершения правосудия заместителя главы ОАСК Евгения Аблова, мотивировав это тем, что доказательства, которыми обосновано подозрение, выдвинутое судье Евгению Аблову, получены способом, не соответствующим требованиям Уголовного процессуального кодекса Украины, - без разрешения суда на использование результатов негласных следственных (розыскных) действий, полученных во время расследования другого уголовного производства.

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В удовлетворении ходатайства об отстранении судьи ОАСК Игоря Качура было отказано в связи с отсутствием надлежащего обоснования выдвинутых ему подозрений, ходатаство касательно судьи ОАСК Алексея Огурцова - возвращено генпрокурору без рассмотрения в связи с нарушением порядка уведомления судьи о подозрении.
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Топ комментарии
+5
В канцелярии возьми по входящим номерам. Оторви клешню, и позвони в НАБУ дадут номера исходящие. Если вообще тупая, то можно и в ФПС.
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15.09.2020 11:57
+2
А откуда им взяться ,всем и так известно ,что в Украине судьи честнейшие ребята даже пробы негде ставить ...
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15.09.2020 12:02
+2
ага нема расскажу из опыта адвоката..... младой я был еще адвоката попало ко мне уголовное первое дело и закончилось грандиозным позором для милиции и прокуратуры... в суде вылезли настолько пикатные подробности как оперативники подгоняли доказательства какие прорехи допустило следствие и прокуратура то можно сериал поставить по итогу разбой отпал... нет он был но повесили на моего клиента а вот кого то прикрывали или прикрывали недоработку и не раскрытие по горячим следам реального разбоя короче прокурору в суде пришлось клянчить вернуть им дело на доработку потом опять суд и приговор пишу кассацию а дела нема сроки уходят... а у меня только краткая жалоба подана... а написать полную с аргументами жалобу не могу... дело просто в 2-3 томах (не помню) исчезло перерыли все канцелярии суда, канцелярию и кабинеты прокуратуры даже рай отдел милиции- и хоть тресни- нема дела.. зашел я к судье до конца срока на подачу полной жалобы осталось 3 (трое суток) ***я к судье так и так мол что будем делать..или мне писать жалобу в управление юстиции и облсуд и КГБ??? судья подпрыгнув от таких моих слов заявила жди я сейчас и вылетела из кабинета оставив меня в нем одного я сижу жду тут звонок на телефон кабинета судье я беру трубку кто то чего там спрашивал- но не в этом главное СМОТРЮ СТУЛ НА КОТОРОМ СИДИТ СУДЬЯ покрыт шалью а под ней смотрю просматриваются корочки каких то дел.... я приподнимаю шаль и чуть не матюкнувся тогда я еще был культурным.. и вижу свое пропавшее уголовное дело в 2-3 томах... так мягко случайно (ой ли ?!) припавшее под 5 точкой у судьи... я беру дела складываю в стопочку тома прижимаю их к своей груди тут входим мадама судья... смотрит на меня я на нее она а где ты нашел дело я ей грубо так да там судья каким вы место к унитазу припадаете... он покраснела я ее прерываю и говорю будет считать что у вас длительный склероз и ничего более с тех пор каждый раз когда у нее что то пропадала она сама при мне просматривала все что подсовывала под свою оппу (была у не такая привычка) вот и думаю может у Генерального Прокурора также склероз.... встаньте и посмотрите под ..оппой.. может там дела давно припавшие лежат дела уголовные...???????????????
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15.09.2020 12:14
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В канцелярии возьми по входящим номерам. Оторви клешню, и позвони в НАБУ дадут номера исходящие. Если вообще тупая, то можно и в ФПС.
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15.09.2020 11:57 Ответить
Венедиктова: Материалов от НАБУ по судьям ОАСК у меня до сих пор нет - Цензор.НЕТ 2763
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15.09.2020 11:59 Ответить
ага нема расскажу из опыта адвоката..... младой я был еще адвоката попало ко мне уголовное первое дело и закончилось грандиозным позором для милиции и прокуратуры... в суде вылезли настолько пикатные подробности как оперативники подгоняли доказательства какие прорехи допустило следствие и прокуратура то можно сериал поставить по итогу разбой отпал... нет он был но повесили на моего клиента а вот кого то прикрывали или прикрывали недоработку и не раскрытие по горячим следам реального разбоя короче прокурору в суде пришлось клянчить вернуть им дело на доработку потом опять суд и приговор пишу кассацию а дела нема сроки уходят... а у меня только краткая жалоба подана... а написать полную с аргументами жалобу не могу... дело просто в 2-3 томах (не помню) исчезло перерыли все канцелярии суда, канцелярию и кабинеты прокуратуры даже рай отдел милиции- и хоть тресни- нема дела.. зашел я к судье до конца срока на подачу полной жалобы осталось 3 (трое суток) ***я к судье так и так мол что будем делать..или мне писать жалобу в управление юстиции и облсуд и КГБ??? судья подпрыгнув от таких моих слов заявила жди я сейчас и вылетела из кабинета оставив меня в нем одного я сижу жду тут звонок на телефон кабинета судье я беру трубку кто то чего там спрашивал- но не в этом главное СМОТРЮ СТУЛ НА КОТОРОМ СИДИТ СУДЬЯ покрыт шалью а под ней смотрю просматриваются корочки каких то дел.... я приподнимаю шаль и чуть не матюкнувся тогда я еще был культурным.. и вижу свое пропавшее уголовное дело в 2-3 томах... так мягко случайно (ой ли ?!) припавшее под 5 точкой у судьи... я беру дела складываю в стопочку тома прижимаю их к своей груди тут входим мадама судья... смотрит на меня я на нее она а где ты нашел дело я ей грубо так да там судья каким вы место к унитазу припадаете... он покраснела я ее прерываю и говорю будет считать что у вас длительный склероз и ничего более с тех пор каждый раз когда у нее что то пропадала она сама при мне просматривала все что подсовывала под свою оппу (была у не такая привычка) вот и думаю может у Генерального Прокурора также склероз.... встаньте и посмотрите под ..оппой.. может там дела давно припавшие лежат дела уголовные...???????????????
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15.09.2020 12:14 Ответить
Ситник, а тепер ваш вихід! За спростуванням
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15.09.2020 12:00 Ответить
Застряли в Коридорах Власти.
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15.09.2020 12:01 Ответить
А откуда им взяться ,всем и так известно ,что в Украине судьи честнейшие ребята даже пробы негде ставить ...
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15.09.2020 12:02 Ответить
Э - эффективность
бумажки между собой донести не могут
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15.09.2020 12:05 Ответить
А хто помітив, як вона доповідала з трибуни про себе в чоловічому роді?
"я сказав ... подумав. ... вирішив ..." Це з її доповіді.
Вона - гемофродіт?
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15.09.2020 12:05 Ответить
Ну, теперь мы знаем, что хоть стол у нее есть. Самый беспомощный Ген прокурор в мире.
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15.09.2020 12:07 Ответить
Добре, що матеріали на Порошенка з ДБР оперативно надходять. Там л ше підписали, а у Венедиктовох вже Вайбер сигналить. Насправді це просто доказ, що ДБР і прокуратура контролю ься з одного центру(Портний), а НАБУ - ні. Тому і йдуть атаки на Ситника, щоб теж контролювався з того ж центру.
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15.09.2020 13:34 Ответить
Ей сбрехать как 2 пальца обмочить !
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15.09.2020 13:57 Ответить
т.е. попросить в оаск разрешение на прослушку судей оаск...!?!? Страна непуганых идиотов !!!
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15.09.2020 16:09 Ответить
 
 