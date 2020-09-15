У жителей оккупированного Донбасса может исчерпаться терпение и возникнут беспорядки, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители оккупированного Донбасса могут взбунтоваться против оккупационных "властей".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

По словам Зеленского, он знает, "что есть те, кто был бы за то, чтобы Донбасс стал чем-то вроде Приднестровья или Абхазии".

"Хотя он намного больше. Здесь проживает три миллиона украинцев, что больше, чем в некоторых странах Европы. Многие из этих людей заболели коронавирусом, там мы имеем дело с гуманитарной катастрофой. И люди, которые живут на оккупированной части Донбасса, могут видеть, как украинцы живут по ту сторону фронта - а именно лучше. У шахтеров на оккупированном Донбассе дела идут плохо: они не получают нормальной заработной платы и вынуждены платить за воду и электричество по высокой цене. Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки", - сказал президент.

Зеленский добавил: не исключено, что на оккупированной территории Донбасса возникнет внутренний конфликт - многие люди там настроены проукраински.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский выбрал трех кандидатов в комиссию по избранию директора ГБР