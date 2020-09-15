У жителей оккупированного Донбасса может исчерпаться терпение и возникнут беспорядки, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители оккупированного Донбасса могут взбунтоваться против оккупационных "властей".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.
По словам Зеленского, он знает, "что есть те, кто был бы за то, чтобы Донбасс стал чем-то вроде Приднестровья или Абхазии".
"Хотя он намного больше. Здесь проживает три миллиона украинцев, что больше, чем в некоторых странах Европы. Многие из этих людей заболели коронавирусом, там мы имеем дело с гуманитарной катастрофой. И люди, которые живут на оккупированной части Донбасса, могут видеть, как украинцы живут по ту сторону фронта - а именно лучше. У шахтеров на оккупированном Донбассе дела идут плохо: они не получают нормальной заработной платы и вынуждены платить за воду и электричество по высокой цене. Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки", - сказал президент.
Зеленский добавил: не исключено, что на оккупированной территории Донбасса возникнет внутренний конфликт - многие люди там настроены проукраински.
Пожалуйста, подождите...
... Чи президент хоче сказати що там "громадянська війна"???
Які ще безлади? Тільки вийдуть щось вимагати- одразу із міномета накриють, і скажуть що то укри, або просто на Ізоляцію без усіляких питань.
Зєля, вийди в реальний світ, вилізь із теплої ванни.
Так вот из-за одного пе%%раста в уши зе льется это дерьмо? А может владелец ушей такой идиот?
Насчет з/п он прав, но насчет платы за воду и свет ляпнул чушь - тарифы в ЛДНР как раз ниже украинских (не исключено, что за наш с вами счет).
Не украинским же парням там гибнуть за весь этот биомусор , который пригласил войска хутина.
Коктейли молотова против ОМОНа да беркутни идут, а там другая ситуация - война.
Ермак ещё за Машу не оправдался, А ТУТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ визит. Потом будут опять объяснять, что журналисты немецких изданий не так поняли БУБОЧКУ
ТО ЕСТЬ ЭТИ УКРАИНОФОБЫ ПРОДОЛЖАЮТ ПРОТАЛКИВАТЬ СДАЧУ УКРАИНЫ ВСЕМИ СПОСОБАМИ :
Слуга народа" примет решение о том, стоит ли вносить изменения в постановление о назначении местных выборов в Украине 25 октября, на заседании фракции в этот четверг после консультаций с вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым. Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал сегодня журналистам в кулуарах парламента, - передает корреспондент "ОстроВа".
"У нас в четверг будет заседание фракции, куда мы пригласили Алексея Резникова (вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, - ред.) как основного эксперта в этом процессе, и мы будем это (внесение изменений в постановление о местных выборов в Украине, - ред.) обсуждать. Если мы поймем, что это нужно для того, чтобы минский и нормандский процессы дальше двигались, в какой-то формулировке, а нужно еще понять, в какой формулировке (там Александр Качура подал формулировку, которая подчеркивает наши "красные линии", но напрямую не противоречит Минским соглашениям), возможно, эта формулировка будет как-то модифицирована и тогда возможно вынесено (на голосование в Верховной Раде, - ред.)", - сказал он.
Арахамия подчеркнул, что окончательное решение будет принято на заседании фракции "Слуга народа" после консультаций с вице-премьером Алексеем Резниковым.
Как сообщалось ранее, Россия и оккупационные "власти" ОРДЛО требуют изменить четвёртый пункт постановления Верховной Рады о местных выборах в Украине, где говорится, что условием их проведения в ОРДЛО является восстановление контроля над участком границы с Россией, вывод всех незаконных вооруженных формирований и техники, восстановление в регионе конституционного строя и правопорядка в соответствии с законами Украины.
МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ ? Достали 😀😀😀
Зеленский рассуждает так, будто на оккупированной россиянами территории Украины у людей есть хоть какие то права... Але, дядя Зе! Ты ку-ку? Там комендантский час последние 6 лет, вооруженные автоматами орки ходят по улицам, за косой взгляд на "ополченца" могут кинуть на "подвал" а то просто убить, без суда и следствия.
КЛОУН СКОРІШЕ ПРОТИ ТЕБЕ ПОВСТАНЕ УКРАЇНА НІЖ ВАТА ПОВСТАНЕ ПРОТИ СЕПАРІВ
Які беспорядки, ти чо? Вони цього і хотіли.
Нещодавно дивився як в школі (в мене вікна виходять на школу, на таку дуже патріотичну середню школу в Дніпрі, там завжди українські пісні лунають на всіх заходах, завжди прапор український майоріє), тож, скоріш за все відбувався урок з військової підготовки. Мушу визнати, я аж задивися, там готували справжніх воїнів, що тільки вони ре робили, зі зброєю, і котилися, і відповзали, і поодинці, і групою, і вперед, назад, під прикриттям, ну дуже вправно їх навчав вчитель. Виникло відчуття невідворотності війни, передчуття огось поганого, ніби то готується країна до війни, принаймні так виглядає це, коли дивишся на такі заняття школярів старших класів.
А ти, падлюка про якесь "ісчєрпаться тєрпєніє у житєлєй окупірованного даубаса ".. Злидень ти поганий, переймайся краще щоб терпець не увірвався в нас, тих, хто тебе, погану відрижку каломойші наскрізь бачить.
1.В данецке электрика стоит 32 коп за 1 квт - как в 2013 году
в киеве - ахметка дерет по 1, 5 грн за 1 квт - 5 раз дороже бамбасятины
2.уголь ахметка вывозит с данецков по 600 грн тонна, продает в киев по цене Ротердам плюс - 2800 грн за тонну - в 4 ,5 раза -ахахаха - как вроде не с бамбаса а с ротердама вез 2500 км поездом
3.пенсия кмевская для бамбаских шахтеров 10 000 месяц
ну и газ в данецке по 920 грн за 1000 куб м - в киеве ахметка продает по 5000грн (а было по 8000грн за 1000 куб м )
ахахаха
жрите скакуны-пабедители ревалюцыидастонства
ахахаха
Источник: https://censor.net/ru/n3219360