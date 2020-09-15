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Новости Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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беспорядки (333) Зеленский (19011) Донбасс (26950)

У жителей оккупированного Донбасса может исчерпаться терпение и возникнут беспорядки, - Зеленский

У жителей оккупированного Донбасса может исчерпаться терпение и возникнут беспорядки, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители оккупированного Донбасса могут взбунтоваться против оккупационных "властей".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он заявил в интервью австрийскому изданию Wiener Zeitung.

По словам Зеленского, он знает, "что есть те, кто был бы за то, чтобы Донбасс стал чем-то вроде Приднестровья или Абхазии".

"Хотя он намного больше. Здесь проживает три миллиона украинцев, что больше, чем в некоторых странах Европы. Многие из этих людей заболели коронавирусом, там мы имеем дело с гуманитарной катастрофой. И люди, которые живут на оккупированной части Донбасса, могут видеть, как украинцы живут по ту сторону фронта - а именно лучше. У шахтеров на оккупированном Донбассе дела идут плохо: они не получают нормальной заработной платы и вынуждены платить за воду и электричество по высокой цене. Если терпение людей там в какой-то момент исчерпается, могут возникнуть беспорядки", - сказал президент.

Зеленский добавил: не исключено, что на оккупированной территории Донбасса возникнет внутренний конфликт - многие люди там настроены проукраински.

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Топ комментарии
+46
снова шото забористое с утра курнул?
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15.09.2020 12:08
+40
Беспорядки Они Начали еще в 2014 Году.
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15.09.2020 12:07
+32
та ти що... то забирай їх по черзі на Кончу заспу. ****** курва , що так за жителів переживає, що аж хоче там виборі і забрати на зад.. віслюк їбу"чий!
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15.09.2020 12:07
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та ти що... то забирай їх по черзі на Кончу заспу. ****** курва , що так за жителів переживає, що аж хоче там виборі і забрати на зад.. віслюк їбу"чий!
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15.09.2020 12:07 Ответить
Це Ванга 95-го квартала !!))
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15.09.2020 12:14 Ответить
Беспорядки Они Начали еще в 2014 Году.
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15.09.2020 12:07 Ответить
Чбы вернулся порядок, надо кричать ,,Зеленский введи войска,, !!!
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15.09.2020 12:16 Ответить
снова шото забористое с утра курнул?
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15.09.2020 12:08 Ответить
Нарешті в Україні з"явився пророк !!))
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15.09.2020 12:13 Ответить
схоже, після виборів до свідомості кловун ще не повертався. раз, два затянувся і втягнувся....... , боїться у реальний світ повертатись. нічого, не довго вже залишилось.
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15.09.2020 16:51 Ответить
І тому ти погоджуєшся на всі вимоги *****?
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15.09.2020 12:08 Ответить
Тяжкий випадок... Мешканці під оккупацією, їх ніхто ні про що не питає. Щось не подобається - на підвал.
... Чи президент хоче сказати що там "громадянська війна"???
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15.09.2020 12:08 Ответить
Свята наївність...
Які ще безлади? Тільки вийдуть щось вимагати- одразу із міномета накриють, і скажуть що то укри, або просто на Ізоляцію без усіляких питань.
Зєля, вийди в реальний світ, вилізь із теплої ванни.
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15.09.2020 12:09 Ответить
Там огромный Ермак его свідомість контролирует
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15.09.2020 12:13 Ответить
Это бубочке Фокин сказал?
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15.09.2020 12:09 Ответить
а Фокину внучка
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15.09.2020 12:43 Ответить
А внучке Маше ее визажист Володя, а визажисту Володе, его любовник Андрей.
Так вот из-за одного пе%%раста в уши зе льется это дерьмо? А может владелец ушей такой идиот?
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15.09.2020 12:49 Ответить
мамкін аналітєг
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15.09.2020 12:09 Ответить
ЗЄменделю на замітку: збунтуватися можуть жителі не лише окупованих територій.
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15.09.2020 12:09 Ответить
"У шахтеров на оккупированном Донбассе дела идут плохо: они не получают нормальной заработной платы и вынуждены платить за воду и электричество по высокой цене." Источник: https://censor.net/ru/n3219360

Насчет з/п он прав, но насчет платы за воду и свет ляпнул чушь - тарифы в ЛДНР как раз ниже украинских (не исключено, что за наш с вами счет).
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15.09.2020 12:09 Ответить
С 1-го октября отопление и гор. вода дорожает на 28% (квартплата и вывоз ТБО подорожали раньше). Всё повышение считается от тарифов 2011 года.
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15.09.2020 12:17 Ответить
Україна дає воду в ОРДЛО, за яку вони нічого не платять, та ще і час від часу ремонтує пошкоджений бойовиками водогін, бо вимушена його ремонтувати, тому що через окуповану територію іде гілка, яка забезпечує водою підконтрольну територію. Бойвики це знають, тому і ведуть по ній обстріли, а потім ще і заважають відновлювати водогін. Вони взагалі нікому і нічого не платять, навіть расії не платять за газ та електроенергію. А комуналка і проїзд у транспорті у них в рази дешевше, ніж у нас.
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15.09.2020 16:27 Ответить
Никто там не взбунтуется, половине все по кайфу, а другая половина, совершенно обосновано, не хочет на подвал заехать.
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15.09.2020 12:10 Ответить
Русскомирцы бунтовать не станут, даже если их будут каждый день сажать на бутылку. Максимум написут слезное письмо царю: "товарищ Путин, произошла чудовищная ошибка". А не русскомирцы оттуда уже давно свалили.
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15.09.2020 12:10 Ответить
ДА ТЫ ШО!?!?!?!?
У жителей оккупированного Донбасса может исчерпаться терпение и возникнут беспорядки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3522У жителей оккупированного Донбасса может исчерпаться терпение и возникнут беспорядки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5647У жителей оккупированного Донбасса может исчерпаться терпение и возникнут беспорядки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6307У жителей оккупированного Донбасса может исчерпаться терпение и возникнут беспорядки, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6901
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15.09.2020 12:10 Ответить
Да он упоротый....
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15.09.2020 12:12 Ответить
Никто не мешает жителям Донбасса ПОРВАТЬ КАЦАПСКИЕ паспорта, взять в руки коктейли Молотова И выгнать сепаров и кацапов,
Не украинским же парням там гибнуть за весь этот биомусор , который пригласил войска хутина.
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15.09.2020 12:12 Ответить
Против танков, Град-ов и автоматов, и тех "людей", для которых убить человека как в магазин сходить, коктейли не помогут.
Коктейли молотова против ОМОНа да беркутни идут, а там другая ситуация - война.
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15.09.2020 12:30 Ответить
Ермак, ты разбавляй, разбавляй. А то ЗЕ так торкнуло!
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15.09.2020 12:12 Ответить
Ишак-мечтатель!
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15.09.2020 12:12 Ответить
о чем был этот спич, кто понял?
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15.09.2020 12:13 Ответить
надо подождать, может само все рассосется, или вдруг орки испугаются бешенных бабушек и свалят к себе на росию.
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15.09.2020 12:49 Ответить
По словам Зеленского, он знает, "что есть те, кто был бы за то, чтобы ...... стал чем-то вроде Приднестровья или Абхазии". Источник: https://censor.net/ru/n3219360
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15.09.2020 12:14 Ответить
І що з того ??? теоретично то може бути , але не за Украіну (!) , за ковбасу та пенсіі
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15.09.2020 12:15 Ответить
Это юношеские фантазии, там они все враги Украины и всем довольны. Абы не Украина.
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15.09.2020 12:15 Ответить
Хотіла б я подивитись на ці бєспорядкі. Було б непогано, щоб орки одічалих трохи перетрахали.
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15.09.2020 12:17 Ответить
Готовимся - сегодня из Вены пойдут перлы.

Ермак ещё за Машу не оправдался, А ТУТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ визит. Потом будут опять объяснять, что журналисты немецких изданий не так поняли БУБОЧКУ
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15.09.2020 12:17 Ответить
возникнут беспорядки?!! да беспорядки там как раз возникли еще в 2014,и с тех пор еще не закончились
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15.09.2020 12:19 Ответить
Терпение может закончится у нас. Сколько можно травить народ этим наркоманским бредом, а Обдолбыш?
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15.09.2020 12:20 Ответить
Я хотєл как лутше, а вишло как всєгда.
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15.09.2020 12:24 Ответить
там только бурление говн может быть, а не беспорядки.
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15.09.2020 12:20 Ответить
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=kVZCTvZoBy0 Екзорцизм по-українськи. Як діє на бавовну вірш Кобзаря?
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15.09.2020 12:21 Ответить
его это беспокоит?
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15.09.2020 12:22 Ответить
В кого міцні нерви , може записувати зе цитати , а потім видати книжку "Думки ідіота".
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15.09.2020 12:24 Ответить
Слуги народа действуют по принципу - собаки лают , а пороаоз идёт.

ТО ЕСТЬ ЭТИ УКРАИНОФОБЫ ПРОДОЛЖАЮТ ПРОТАЛКИВАТЬ СДАЧУ УКРАИНЫ ВСЕМИ СПОСОБАМИ :

Слуга народа" примет решение о том, стоит ли вносить изменения в постановление о назначении местных выборов в Украине 25 октября, на заседании фракции в этот четверг после консультаций с вице-премьером по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым. Об этом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сказал сегодня журналистам в кулуарах парламента, - передает корреспондент "ОстроВа".
"У нас в четверг будет заседание фракции, куда мы пригласили Алексея Резникова (вице-премьера по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, - ред.) как основного эксперта в этом процессе, и мы будем это (внесение изменений в постановление о местных выборов в Украине, - ред.) обсуждать. Если мы поймем, что это нужно для того, чтобы минский и нормандский процессы дальше двигались, в какой-то формулировке, а нужно еще понять, в какой формулировке (там Александр Качура подал формулировку, которая подчеркивает наши "красные линии", но напрямую не противоречит Минским соглашениям), возможно, эта формулировка будет как-то модифицирована и тогда возможно вынесено (на голосование в Верховной Раде, - ред.)", - сказал он.
Арахамия подчеркнул, что окончательное решение будет принято на заседании фракции "Слуга народа" после консультаций с вице-премьером Алексеем Резниковым.
Как сообщалось ранее, Россия и оккупационные "власти" ОРДЛО требуют изменить четвёртый пункт постановления Верховной Рады о местных выборах в Украине, где говорится, что условием их проведения в ОРДЛО является восстановление контроля над участком границы с Россией, вывод всех незаконных вооруженных формирований и техники, восстановление в регионе конституционного строя и правопорядка в соответствии с законами Украины.
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15.09.2020 12:25 Ответить
Рядом с Радой Миринский парк , плюс киевские холмы В старых деревьях
МОСКАЛЯКУ НА ГИЛЯКУ ? Достали 😀😀😀
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15.09.2020 12:27 Ответить
У кого терпение заканчивается - те просто едут оттуда. Это гораздо более реальный вариант, чем пытаться бунтовать против вооруженных беспредельщиков.
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15.09.2020 12:26 Ответить
Какая наивность... Так можно сказать и про жителей Северной Кореи, что будут бунтовать, видя уровень жизни Южной Кореи... НО! Там все знают, что в случае даже попытки протестов их либо в трудовой лагерь сошлют либо расстреляют, вместе с родственниками. Так же и в ДЫРЕ!
Зеленский рассуждает так, будто на оккупированной россиянами территории Украины у людей есть хоть какие то права... Але, дядя Зе! Ты ку-ку? Там комендантский час последние 6 лет, вооруженные автоматами орки ходят по улицам, за косой взгляд на "ополченца" могут кинуть на "подвал" а то просто убить, без суда и следствия.
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15.09.2020 12:27 Ответить
Это кого он пугает? Путина?
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15.09.2020 12:28 Ответить
Майдан, как по мне, будет раньше. Вава, оставайся в Австрии. Попроси у них убежища и кокса. Тебе дадут...
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15.09.2020 12:30 Ответить
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что жители оккупированного Донбасса могут взбунтоваться против оккупационных "властей" Источник: https://censor.net/ru/n3219360

КЛОУН СКОРІШЕ ПРОТИ ТЕБЕ ПОВСТАНЕ УКРАЇНА НІЖ ВАТА ПОВСТАНЕ ПРОТИ СЕПАРІВ
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15.09.2020 12:30 Ответить
У жабы ранняя деменция?
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15.09.2020 12:30 Ответить
Маячня якась.................
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15.09.2020 12:34 Ответить
Да перепахать артиллерией эти земли и пусть под парами постоят года три.
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15.09.2020 12:35 Ответить
Може б їм погано і стало, якби в Україну за пенсіями і продуктами не їздили. І чим більше їм платять, тим сильніше Путіна звуть.
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15.09.2020 12:37 Ответить
Оце "знатного" айкосу воно курнуло)))
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15.09.2020 12:39 Ответить
У мешканців окупованого Донбасу може вичерпатися терпіння і виникнуть заворушення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8173

Які беспорядки, ти чо? Вони цього і хотіли.
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15.09.2020 12:40 Ответить
Вот это тебя плющит.
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15.09.2020 12:51 Ответить
а если б на моем месте был бы какой то дурачек?
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15.09.2020 13:57 Ответить
У мешканців окупованого Донбасу може вичерпатися терпіння і виникнуть заворушення, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4835
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15.09.2020 12:47 Ответить
Вообще зеублюдку надо больше беспокоиться из-за того, что у жителей не оккупированной Украины закончиться терпение и он повиснет на фонаре.
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15.09.2020 12:53 Ответить
вава, чим тебе зробили, блін? А у всіх українців терпець безмежний?? Блін, країна вже сьомий рік воює, втрачає своїх синів, потерпає від загрози масштабного вторгнення, та ще й таких довбонутих керманичів нам посилає Господь.
Нещодавно дивився як в школі (в мене вікна виходять на школу, на таку дуже патріотичну середню школу в Дніпрі, там завжди українські пісні лунають на всіх заходах, завжди прапор український майоріє), тож, скоріш за все відбувався урок з військової підготовки. Мушу визнати, я аж задивися, там готували справжніх воїнів, що тільки вони ре робили, зі зброєю, і котилися, і відповзали, і поодинці, і групою, і вперед, назад, під прикриттям, ну дуже вправно їх навчав вчитель. Виникло відчуття невідворотності війни, передчуття огось поганого, ніби то готується країна до війни, принаймні так виглядає це, коли дивишся на такі заняття школярів старших класів.
А ти, падлюка про якесь "ісчєрпаться тєрпєніє у житєлєй окупірованного даубаса ".. Злидень ти поганий, переймайся краще щоб терпець не увірвався в нас, тих, хто тебе, погану відрижку каломойші наскрізь бачить.
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15.09.2020 12:55 Ответить
С этими бамбаскими ватниками никто церемониться не будет, если оголодавшие ватники начнут вякать, то кацапы тупо расстреляют пару десятков, чтобы остальным не повадно было. А ты, тварь зеленая и капитулянт, лучше о себе подумай, терпение скоро у украинцев закончиться, до Ростова добежать не успеешь!
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15.09.2020 12:56 Ответить
а як справи у кріварозьськиїх шахтьоров? харашо?
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15.09.2020 13:03 Ответить
Да и йух на них. От вас, гнилой зелени, беспорядка в стране больше, чем от тех запоребриковых орков.
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15.09.2020 13:04 Ответить
Якби у Росії були мізки, "релегитимізація" Донбасу через підконтрольний РФ "Майдан" могло б стати найбільш небезпечним з можливих сценаріїв.
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15.09.2020 13:06 Ответить
Зеля демагогией занимается и проблемы для страны создаёт. Нαχερα нам такие президенты!
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15.09.2020 13:48 Ответить
Что не мысль, то - шедевр! Еле успеваю конспектировать.
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15.09.2020 14:14 Ответить
Електрика для окупованих територій в рази дешевше чим в Україні. Зеля, ти брехло! Пиз....уй на Ростов! Бо електрика на окуповану територію йде з України безкоштовно за рахунок простих українців...
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15.09.2020 14:30 Ответить
Вода на окуповані території подається також за наш рахунок, от там і дешево усе, бо жалко зрадників, їм ще і по дві пенсії треба отримувати за наш рахунок, а Сивоха взагалі пропонував возити їм пенсії на окуповану територію і там видавати, а то пенсам важко кататися до біндер за пенсіями.
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15.09.2020 16:40 Ответить
Ну чудило гороховое... масштабные волнения ( беспорядки) в ОРДЛО... еще б сказал что в Крыму что то подобное начнется. Во первых там по факту советский менталитет.. Власть всегда права ( ну кроме того , что она еще и от " бога"), скрепы и "Боярышник" Ну а во вторых там же власть рашен оккупацион гестапо и значительная часть тамошнего населения повязано с ними кровью - . какие беспорядки, да их подавят до их зарождения, ( это даже не РФ и Беларусь, хотя там тоже не панькаются, слово не так сказал, не так глянул, не там стал и в каталажку.. ) А уж на оккупированных территориях и подавно - какие там волнения.
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15.09.2020 14:41 Ответить
Очередной приступ клоунского величия?
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15.09.2020 14:45 Ответить
Їм там добре, вони на референдум сходили і будують світле майбутнє, не мішай їм кайфувати
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15.09.2020 14:45 Ответить
Зе нужно волноваться уже чтобы на майдан люди не поднялись !!!!!
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15.09.2020 15:13 Ответить
Дурачок какой-то от реальности оторванный.
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15.09.2020 15:21 Ответить
Какие беспорядки? Их устраивают две пенсии. Украина что богатое государство,чтобы содержать ненавидящее ее население? Пенсии прекратите платить и война сразу закончится.
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15.09.2020 15:44 Ответить
..... У шахтеров на оккупированном Донбассе дела идут плохо: они не получают нормальной заработной платы и вынуждены платить за воду и электричество по высокой цене.


1.В данецке электрика стоит 32 коп за 1 квт - как в 2013 году
в киеве - ахметка дерет по 1, 5 грн за 1 квт - 5 раз дороже бамбасятины

2.уголь ахметка вывозит с данецков по 600 грн тонна, продает в киев по цене Ротердам плюс - 2800 грн за тонну - в 4 ,5 раза -ахахаха - как вроде не с бамбаса а с ротердама вез 2500 км поездом

3.пенсия кмевская для бамбаских шахтеров 10 000 месяц

ну и газ в данецке по 920 грн за 1000 куб м - в киеве ахметка продает по 5000грн (а было по 8000грн за 1000 куб м )

ахахаха

жрите скакуны-пабедители ревалюцыидастонства
ахахаха




Источник: https://censor.net/ru/n3219360
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15.09.2020 15:54 Ответить
И у жителей не окупированных територий может исчерпатся терпение.........
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15.09.2020 17:00 Ответить
всё верно.
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15.09.2020 20:58 Ответить
ЗЕбил сказочный
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15.09.2020 21:02 Ответить
 
 