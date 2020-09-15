690 хасидов пытаются въехать в Украину из Беларуси, ожидается прибытие еще более 3 тыс. паломников, - совещание Зеленского и главы ГПСУ Дейнеко
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко ситуацию на государственной границе с Республикой Беларусь, которая сложилась из-за прибытия значительного количества паломников-хасидов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Обстановка на украинско-белорусской границе полностью контролируется. У Госпогранслужбы достаточно сил и средств для надежной охраны государственной границы.
По данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября с стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска "Новые Яриловичи".
По словам Дейнеко, иностранцам дано разъяснение о запрете въезда в Украину согласно постановлению Кабинета Министров.
По состоянию на 7:00 вторника, 15 сентября, на границе со стороны Беларуси находятся 690 граждан.
"Прогнозируем прибытия к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской - до 700, Волынской - до 1,5 тысячи человек. Ожидаем прибытия в город Минск трех чартеров - около 600 иностранцев", - сообщил глава Госпогранслужбы.
Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы Украины и Сумского пограничного отряда.Также задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.
Государственная пограничная служба Украины организовала взаимодействие с Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и поддерживает контакт с посольством Израиля в Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов.Ситуация на границе с Республикой Беларусь контролируется.
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https://www.newsru.co.il/world/10feb2016/krym_0012.html "Делегация Кнессета посетила Крым". Официальные комментарии
О визите "израильской делегации в Крым" также сообщило http://ria.ru/politics/20160210/1372671048.html РИА Новости ...
Представители канцелярии депутата Яакова Марги подтвердили редакции NEWSru.co.il, что он в настоящий момент находится в Крыму и должен вернуться в Израиль в четверг, 11 февраля.
Комментируя эту поездку, пресс-служба Кнессета сообщила редакции NEWSru.co.il: "Депутат Кнессета Яков Марги действительно находится в России, но эта поездка не является официальной поездкой от имени и по поручению израильского парламента".
Рабби Нахман вырос в доме самого Баал Шем Това, который унаследовали его родители. Детство р. Нахмана прошло в атмосфере, насыщенной хасидскими преданиями. Незадолго до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B0 бар-мицвы (13 лет) он составил сборник афоризмов на темы различных проявлений еврейской духовной жизни «Книга нравственных качеств». После своей женитьбы в 13 лет р. Нахман поселился в Осятене (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0 Осоте ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Киевской губернии у тестя. Р. Нахман много времени проводил в молитвах и уединённой медитации в соседнем лесу, постоянно постился и углублённо изучал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0 Каббалу . После смерти тестя переехал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Медведевку , где начал оформляться особый стиль будущего брацлавского хасидизма.
В https://ru.wikipedia.org/wiki/1798_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1798 году раби Нахман совершил поездку в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Палестину , побывал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%84%D0%B0%D1%82 Цфате и в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Тверии , но не смог добраться до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Иерусалима из-за нашествия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82 Наполеона .
С https://ru.wikipedia.org/wiki/1800_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1800 года Нахман проживал в Медведевке, затем переехал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Златополь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%B7_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0#cite_note-2 [2] . Здесь от туберкулёза умерла его женаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%B7_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0#cite_note-3 [3] и была похоронена на местном еврейском кладбище.
После возвращения возобновилась ожесточённая борьба отдельных лидеров хасидизма с р. Нахманом. Р. Нахману пришлось несколько раз сменить место жительства. Окончательно р. Нахман поселился в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2 Брацлаве (в традиционной еврейской транскрипции - Бреслев), ставшем центром его «двора». Здесь р. Нахман познакомился с р. Носоном (Натаном) Штернгарцем, ставшим его ближайшим последователем и посвятившим свою жизнь сохранению наследия и распространению учения р. Нахмана.
В https://ru.wikipedia.org/wiki/1810 1810 г. рабби Нахман, предчувствуя близкую смерть, решил поселиться в Умани, где за несколько лет до его рождения произошла https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F Уманская резня . «Души умерших там за веру, - говорил он, - ждут меня». Там он скончался 16 октября от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7 туберкулёза и был похоронен на еврейском кладбище рядом с погибшими от резни во время восстания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8 гайдамаков - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Колиивщины .
и это всё, что вы должны знать об эпидемии