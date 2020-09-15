690 хасидов пытаются въехать в Украину из Беларуси, ожидается прибытие еще более 3 тыс. паломников, - совещание Зеленского и главы ГПСУ Дейнеко

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко ситуацию на государственной границе с Республикой Беларусь, которая сложилась из-за прибытия значительного количества паломников-хасидов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Обстановка на украинско-белорусской границе полностью контролируется. У Госпогранслужбы достаточно сил и средств для надежной охраны государственной границы.

По данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября с стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска "Новые Яриловичи".

По словам Дейнеко, иностранцам дано разъяснение о запрете въезда в Украину согласно постановлению Кабинета Министров.

По состоянию на 7:00 вторника, 15 сентября, на границе со стороны Беларуси находятся 690 граждан.

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"Прогнозируем прибытия к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской - до 700, Волынской - до 1,5 тысячи человек. Ожидаем прибытия в город Минск трех чартеров - около 600 иностранцев", - сообщил глава Госпогранслужбы.

Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы Украины и Сумского пограничного отряда.Также задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.

Государственная пограничная служба Украины организовала взаимодействие с Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и поддерживает контакт с посольством Израиля в Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов.Ситуация на границе с Республикой Беларусь контролируется.

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