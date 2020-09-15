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граница (5141) Зеленский (19011) хасиды (255) Дейнеко Сергей (83)

690 хасидов пытаются въехать в Украину из Беларуси, ожидается прибытие еще более 3 тыс. паломников, - совещание Зеленского и главы ГПСУ Дейнеко

690 хасидов пытаются въехать в Украину из Беларуси, ожидается прибытие еще более 3 тыс. паломников, - совещание Зеленского и главы ГПСУ Дейнеко

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с главой Государственной пограничной службы Украины Сергеем Дейнеко ситуацию на государственной границе с Республикой Беларусь, которая сложилась из-за прибытия значительного количества паломников-хасидов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Обстановка на украинско-белорусской границе полностью контролируется. У Госпогранслужбы достаточно сил и средств для надежной охраны государственной границы.

По данным Госпогранслужбы Украины, с 15:30 14 сентября с стороны Беларуси начали прибывать паломники. Украинские пограничники в координации с Национальной гвардией и Национальной полицией установили заслон на линии границы в 700 м от пункта пропуска "Новые Яриловичи".

По словам Дейнеко, иностранцам дано разъяснение о запрете въезда в Украину согласно постановлению Кабинета Министров.

По состоянию на 7:00 вторника, 15 сентября, на границе со стороны Беларуси находятся 690 граждан.

Также читайте: У жителей оккупированного Донбасса может исчерпаться терпение и возникнут беспорядки, - Зеленский

"Прогнозируем прибытия к линии границы в Черниговской области до тысячи человек, Житомирской - до 700, Волынской - до 1,5 тысячи человек. Ожидаем прибытия в город Минск трех чартеров - около 600 иностранцев", - сообщил глава Госпогранслужбы.

Для усиления прикрытия белорусского участка привлечены резервы Национальной академии Государственной пограничной службы Украины и Сумского пограничного отряда.Также задействованы вертолет Ми-8, два H-125, самолет DA-40 и беспилотные комплексы для проведения воздушного мониторинга границы.

Государственная пограничная служба Украины организовала взаимодействие с Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь и поддерживает контакт с посольством Израиля в Украине, а также раввинами еврейских религиозных организаций, которые обеспечивают водой и кошерной пищей прибывших хасидов.Ситуация на границе с Республикой Беларусь контролируется.

Читайте также: Хасиды-паломники не оставляют попыток попасть из Беларуси в Украину, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Топ комментарии
+8
Сбежавшие из Украины мигранты обвиняют протестующих украинцев в антисемитизме. Проблема не в том что хасиды евреи. А в том что они граждане Израиля-военного союзника Путина. Израиль для Украины то же что Япония для Украины во вторую мировую войну-союзник Гитлера. /Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./ В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля.
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15.09.2020 12:36
+8
говно народец. видел как эти мрази ломали ограждения в Умани. резиновые демократизаторы на всю мощь и этих дегенератов в обезьянник , дальше депортация из страны с запретом посещать Украину как минимум на 5 лет.а то эти пейсатые совсем охренели . одна проблема, в стране жидовская говновласть осла оманского.
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15.09.2020 12:37
+6
690 хасидов пытаются въехать в Украину из Беларуси, ожидается прибытие еще более 3 тыс. паломников, - совещание Зеленского и главы ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 1686
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15.09.2020 12:23
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Зеленский просит 1 млрд грн на лечение своей придворной челяди...

ДУС просить збільшити витрати на медицину для топ-чиновників до мільярда гривень у 2021 році

https://statewatch.org.ua/publications/dus-prosyt-zbil-shyty-vytraty-na-medytsynu-dlia-top-chynovnykiv-do-mil-iarda-hryven-u-2021-rotsi/
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15.09.2020 12:23 Ответить
А сколько было?
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15.09.2020 12:28 Ответить
690 хасидов пытаются въехать в Украину из Беларуси, ожидается прибытие еще более 3 тыс. паломников, - совещание Зеленского и главы ГПСУ Дейнеко - Цензор.НЕТ 1686
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15.09.2020 12:23 Ответить
Вопрос,только,куда?
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15.09.2020 13:59 Ответить
евреи как саранча. ты их в дверь они в окно-
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15.09.2020 12:26 Ответить
и путины.
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15.09.2020 13:35 Ответить
Если будут прорываться-стреляйте на поражение.
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15.09.2020 12:27 Ответить
А по убийцам на донбасском фронте слабо теби ...ицин?
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15.09.2020 12:55 Ответить
Я не понял, что вызвало мегаразрыв радужного пукана у ...кера? Прорыв государственной границы гражданами другой страны должен повлечь за собой жесткие действия, не зависимо с какой стороны происходит прорыв, хоть с российской, хоть с белорусской, и не зависимо какими гражданами. Что не так, ....кер, или в Израиле по другому?
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15.09.2020 13:06 Ответить
ну ничё - опыт-то есть, когда прорывался Саакашваль, побив пограничников, так что прорвутся
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15.09.2020 13:34 Ответить
Кожному давати по шматочку сала і нехай з"їсть. Потім пропускати.
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15.09.2020 12:31 Ответить
в Украине новостей нет кроме как за хасидов?
бубе сбрасывайте текстом - тошнит уже....
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15.09.2020 12:34 Ответить
в цирке как всегда шумно, и дебил на первом месте, можно было давно решить этот вопрос, да еще и деньги заработать, - 14 дней карантина за счет приезжих, но кухаркам, фотографам и малороссом понять это не дано.
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15.09.2020 12:34 Ответить
Сбежавшие из Украины мигранты обвиняют протестующих украинцев в антисемитизме. Проблема не в том что хасиды евреи. А в том что они граждане Израиля-военного союзника Путина. Израиль для Украины то же что Япония для Украины во вторую мировую войну-союзник Гитлера. /Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./ В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля.
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15.09.2020 12:36 Ответить
не 3,14зди, портянка ватная. Израиль сам попросил не пускать хасидов в Украину/ Минздрав Израиля против паломничества хасидов в Умань в этом году / Израиль призывает Украину запретить хасидам посещение Умани в этом году /.Что опровергаешь гневно? С чем не согласен? https://censor.net/ru/comments/locate/3218846/019214bd-41a4-72d4-8a27-63c9a7383372
https://censor.net/ru/comments/locate/3218846/019214bd-41a4-72d4-8a27-63c9a7383372
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15.09.2020 13:04 Ответить
то, что ты уже года спамишь "новость" от 2016 года

https://www.newsru.co.il/world/10feb2016/krym_0012.html "Делегация Кнессета посетила Крым". Официальные комментарии

О визите "израильской делегации в Крым" также сообщило http://ria.ru/politics/20160210/1372671048.html РИА Новости ...
Представители канцелярии депутата Яакова Марги подтвердили редакции NEWSru.co.il, что он в настоящий момент находится в Крыму и должен вернуться в Израиль в четверг, 11 февраля.
Комментируя эту поездку, пресс-служба Кнессета сообщила редакции NEWSru.co.il: "Депутат Кнессета Яков Марги действительно находится в России, но эта поездка не является официальной поездкой от имени и по поручению израильского парламента".
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15.09.2020 13:45 Ответить
то, что ты уже года спамишь "новость" от 2016 года.-Как не признавал Израиль Голодомор геноцидом в 2016 г. так не признаёт и в 2020г./ О визите "израильской делегации в Крым".Іван побачив що сусід гамселить свою дружину та почав тому докоряти-ти такий великий,дебелий а жінка маленька та худенька.На що сусіда з жалем відповів Яке маю таке і б'ю : Начато уголовное производство по факту незаконного въезда в оккупированный Крым депутатов Кнессета, - прокуратура АРК.13.02.16-" в нарушение международных санкций 10 февраля 2016 года Крым посетила делегация парламента Израиля "/ пресс-служба Кнессета сообщила ... Метода сообщений кодлана Коломойская такая же: Рабинович, сколько будет дважды два? А вы покупаете или продаёте ?
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15.09.2020 15:03 Ответить
говно народец. видел как эти мрази ломали ограждения в Умани. резиновые демократизаторы на всю мощь и этих дегенератов в обезьянник , дальше депортация из страны с запретом посещать Украину как минимум на 5 лет.а то эти пейсатые совсем охренели . одна проблема, в стране жидовская говновласть осла оманского.
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15.09.2020 12:37 Ответить
та выкопайте уже то к чему ползут и отдайте - нехай ********** уже...
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15.09.2020 12:37 Ответить
Интересно, что в Израиле объявили локаут. Далее 500 метров нельзя отходить от дома. С какого перепугу они шастают по всему миру?
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15.09.2020 12:39 Ответить
Едут в гости к своему Шмаркле,короновирус везут.
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15.09.2020 14:00 Ответить
На конец-то вы нашли настоящих врагов Украины.А то Россия,да Россия.Подумаешь убиваю⁶убивают вас,а тут нехриси.Ужас.Пишу из Израиля.Не хасид.
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15.09.2020 12:45 Ответить
А що їх шукати - вони й нікуди не ховалися, всі олігархи, високопоставлені чиновники. Да вони господарі в Україні. Українці то так, на подтанцовкє. Навіть директор інституту національнлї пам'яті і той єврей.
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15.09.2020 13:32 Ответить
Так накерували, що Україна є країною третього світу, найбідніша в Європі. Як же це так получається? Такий розумний єврейський народ і так погано керує Україною.
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15.09.2020 13:36 Ответить
а как они попадают в террорестическую нелегетимную страну беларусь каким образом она совок вонючий с кем то соеденяется самолетами и по рельсам..где санкции против ерусалима...запретить форшмак им импортировать
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15.09.2020 13:30 Ответить
Тут нет никакой почвы для споров. Власти как Израиля так и Украины запретили в этом году паломничество. Кроме того есть совместное постановление министерств здравоохранения Украины и Израиля. Кто не читал, то это уже его проблемы. Просто не пускать и все, непослушных оформлять как нарушителей государственной границы.
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15.09.2020 14:05 Ответить
Ізраїль клопоче про перенесення останків рабина Нахмана з України - чего не отдали то, уже 13 лет прошло?! Жадность губительна!
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15.09.2020 14:38 Ответить
Если они настолько тупые и наглые, что не понимают слова "нельзя", то пусть свой новый год и встречают на нейтральной полосе. А вообще, уже пора отдать им прах этого цадика, и проблема с этой ежегодной антисанитарией будет решена.
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15.09.2020 16:02 Ответить
ЭКСГУМИРОВАТЬ И ПЕРЕЗАХОРОНИТЬ ЦАДИКА НАХМАНА В ИЗРАИЛЕ И ТОЧКА !!! ЕСЛИ МАЛО МЕСТА !!! МОГУТ СДЕЛАТЬ ЕМУ МОГИЛУ ВМЕСТО БАРА ПУТИН В ИЕРУСАЛИМЕ !!!
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15.09.2020 16:56 Ответить
если изя таки брахманфон либензон встанет и пойдет за шаурмойв шашлычницу это что 7 казней египетских...,,,,????
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15.09.2020 17:12 Ответить
ЕСЛИ Б ВСЕ ТАК ПРОСТО !?)
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16.09.2020 06:08 Ответить
Правнук основателя хасидизма https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B0%D0%BB_%D0%A8%D0%B5%D0%BC_%D0%A2%D0%BE%D0%B2 Исраэля Баал Шем Това . Родители: р. Симха сын р. Нахмана из https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0 Городенки (одного из ближайших учеников и последователей Баал Шем Това) и ребецн Фейга, внучка Баал Шем Това.
Рабби Нахман вырос в доме самого Баал Шем Това, который унаследовали его родители. Детство р. Нахмана прошло в атмосфере, насыщенной хасидскими преданиями. Незадолго до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D1%86%D0%B2%D0%B0 бар-мицвы (13 лет) он составил сборник афоризмов на темы различных проявлений еврейской духовной жизни «Книга нравственных качеств». После своей женитьбы в 13 лет р. Нахман поселился в Осятене (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B0 Осоте ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Киевской губернии у тестя. Р. Нахман много времени проводил в молитвах и уединённой медитации в соседнем лесу, постоянно постился и углублённо изучал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B0 Каббалу . После смерти тестя переехал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) Медведевку , где начал оформляться особый стиль будущего брацлавского хасидизма.
В https://ru.wikipedia.org/wiki/1798_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1798 году раби Нахман совершил поездку в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Палестину , побывал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%84%D0%B0%D1%82 Цфате и в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Тверии , но не смог добраться до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC Иерусалима из-за нашествия https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BE%D0%BD_I_%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82 Наполеона .
С https://ru.wikipedia.org/wiki/1800_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1800 года Нахман проживал в Медведевке, затем переехал в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C Златополь https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%B7_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0#cite_note-2 [2] . Здесь от туберкулёза умерла его женаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%85%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%B8%D0%B7_%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0#cite_note-3 [3] и была похоронена на местном еврейском кладбище.
После возвращения возобновилась ожесточённая борьба отдельных лидеров хасидизма с р. Нахманом. Р. Нахману пришлось несколько раз сменить место жительства. Окончательно р. Нахман поселился в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B0%D0%B2 Брацлаве (в традиционной еврейской транскрипции - Бреслев), ставшем центром его «двора». Здесь р. Нахман познакомился с р. Носоном (Натаном) Штернгарцем, ставшим его ближайшим последователем и посвятившим свою жизнь сохранению наследия и распространению учения р. Нахмана.
В https://ru.wikipedia.org/wiki/1810 1810 г. рабби Нахман, предчувствуя близкую смерть, решил поселиться в Умани, где за несколько лет до его рождения произошла https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F Уманская резня . «Души умерших там за веру, - говорил он, - ждут меня». Там он скончался 16 октября от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%91%D0%B7 туберкулёза и был похоронен на еврейском кладбище рядом с погибшими от резни во время восстания https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8 гайдамаков - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B8%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Колиивщины .
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15.09.2020 17:14 Ответить
в США больницы получают на каждого заявленного больного коронавирусом от 23000 в Массачусетсе до 471000 долларов в Западной Вирджинии
и это всё, что вы должны знать об эпидемии
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15.09.2020 17:19 Ответить
типа американский налогоплательщик бы позволит тратитьпросто так? опять совковые теори зговора "уставшх от карантина"
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16.09.2020 20:45 Ответить
ця нарада у зеленського про хасидів - це дільожка тих грошей, що їх готовий викласти кожен хасид, що відсвяткувати рош-га-шана на могилі цадика. Аваков всі гроші хоче забрати собі, а зеленський ввічливо нагадує, хто президент
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15.09.2020 23:12 Ответить
 
 