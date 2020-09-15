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В ВСУ зафиксировали еще одну смерть из-за коронавируса и 29 новых заражений

В ВСУ зафиксировали еще одну смерть из-за коронавируса и 29 новых заражений

По состоянию на 10:00 15 сентября в Вооруженных Силах Украины болеет 662 человека острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные Командования Медсил.

Всего за время пандемии выздоровели 1575 человек.

На изоляции (в том числе самоизоляции) находятся 729 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток 77 человек.

К сожалению, в Вооруженных Силах Украины зафиксирован седьмой летальный случай из-за коронавируса.

Так, в связи с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 14 сентября умер работник ВС Украины (Белая Церковь).

"Работник ВС Украины болел с 3 сентября 2020 г., проходил лечение в Белоцерковской городской больнице. Положительный результат ПЦР-теста от 04.09.2020 г.. Болезнь протекала с выраженной симптоматикой, он имел хронические сопутствующие заболевания, которые нуждались в лечении у узкопрофильных специалистов. 14 сентября его состояние здоровья резко ухудшилось, реанимационной бригадой была начата интенсивная терапия, которая не дала положительного результата.

Выражаем соболезнования близким и родным", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Украине за сутки 2 905 новых случаев COVID-19. Всего с начала эпидемии заболели 159 702 человека

За прошедшие сутки зарегистрировано 29 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Из них в учреждениях здравоохранения находятся 6 человек (Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 2 военнослужащих и Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 23 человека (Киевская область - 7 военнослужащих и 2 работника ВС Украины, Ривненская область - 3 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, Львовская область - 2 военнослужащих, Тернопольская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВС Украины, Житомирская, Киевская и Полтавская области - по 1 военнослужащему, Винницкая, Харьковская и Черниговская области - по 1 работнику ВС Украины). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.
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В ВСУ зафиксировали еще одну смерть из-за коронавируса и 29 новых заражений - Цензор.НЕТ 4434
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15.09.2020 12:33 Ответить
значит старый почему ковида нет у нас в городе
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15.09.2020 13:32 Ответить
Это раньше считалось что только пожилые умирают.. У кого организм слабый +сопутствующие.....и в результате..
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15.09.2020 21:12 Ответить
у нас нет ковида маски только в магазине да и то .. у нас природа и эммунитет..юга..и заводы
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15.09.2020 22:17 Ответить
В Мексике, Эквадоре, Бразилии, Венесуэле солнце поярче и юга поюгастее, тоже природа и "эммунитет", а вирус людей косой косит(
Не кажи гоп, поки не перескочиш ©
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16.09.2020 15:09 Ответить
если теплее значит меньше бацил--короче неудачники жалкие(
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16.09.2020 16:49 Ответить
 
 