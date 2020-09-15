Большинство мэров просили нас стать кандидатами от "Слуги народа". Мы отказались, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что большинство мэров украинских городов хотели идти на местные выборы кандидатами от "Слуги народа", но команда президента решила выдвинуть других кандидатов, даже если они не так известны.
"Национальные выборы и местные выборы – это разные вещи хотя бы потому, что явка на национальных выборах намного выше. Но я уверен, что "Слуги народа" тоже выиграют местные выборы, если сложить все результаты. Речь идет не столько о конкуренции между политическими партиями, сколько о мэрах и местных советах. Большинство мэров связывалось с нами, и просили нас стать кандидатами от "Слуги народа". Мы отказались. Многие из этих мэров находились у власти от 10 до 20 лет. И что они сделали? Парки и фонтаны созданы вместо того, чтобы решать проблемы", - сказал он в интервью австрийской газете Wiener Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Зеленский указал, что многие мэры также саботировали меры государства по борьбе с коронавирусом, и разрешили массовые мероприятия, потому что это приносит популярность.
"Поэтому мы решили, что лучше предложим своих кандидатов, даже если они не так хорошо известны", - подчеркнул он.
Пожалуйста, подождите...
идти от "слуг урода" сейчас - єто зашквар по полной...
- Куда бы вы хотели попасть после своей смерти, в рай или в ад?
- Конечно же, в ад!
- Но почему именно в ад!?
- Так ведь там все мои друзья. И вообще, что мне в раю делать одному?
От Торы произоша вся эта писсанина.
Ну типо там, по катехизису, или как там = "ыысус-Яхве"
то есть что верят в такого чувака, который даже десятки детей разорвал в клочья(не могу представить ся на их месте от ужаса) и продолжают верить ......
- Кому только мы не предлагали! Все нас послали на... Пришлось всякое "Г" выставлять, шоб реально лохами не выглядить.
угу, им в прикол быть подсудимыми? они просто не думают что все заразятся. и вот, они правы. в отличии от обосравшегося Кличка.
мэры просто знают какая у нас "власть" и закономерно ложат или кладут то, чем Зеля играть любит на пианино-Украино
и они правы.
Если рассекретят всю правду о войне с Гитлером,Мавзоленых будут мочить от Камчатки до Кенигсберга...
Путлер специальным указом засекеретил паБЕДУ СССр до 2045 года...,вернее продлил гриф Секретности...
А вообще у Зеленского, на мой взгляд, уже закончился этап слабого оптимизма и начался этап самовнушения.)) На этих выборах его СН всё ещё будет первой по стране, но тенденции не утешительны. Зеленский и Ко из "партии надежд" неуклонно превращаются в "партию меньшее зло". Единственным фактором, тормозящим падение их рейтинга является отсутствие реальной конкуренции и достойной альтернативы.
Тебя ждет такой БОЛЬШОЙ СЮРПРАЙЗ!!!!!!