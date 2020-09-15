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Новости Местные выборы-2020
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Зеленский (19011) местные выборы (2751) Слуга народа (2620)

Большинство мэров просили нас стать кандидатами от "Слуги народа". Мы отказались, - Зеленский

Большинство мэров просили нас стать кандидатами от

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что большинство мэров украинских городов хотели идти на местные выборы кандидатами от "Слуги народа", но команда президента решила выдвинуть других кандидатов, даже если они не так известны.

"Национальные выборы и местные выборы – это разные вещи хотя бы потому, что явка на национальных выборах намного выше. Но я уверен, что "Слуги народа" тоже выиграют местные выборы, если сложить все результаты. Речь идет не столько о конкуренции между политическими партиями, сколько о мэрах и местных советах. Большинство мэров связывалось с нами, и просили нас стать кандидатами от "Слуги народа". Мы отказались. Многие из этих мэров находились у власти от 10 до 20 лет. И что они сделали? Парки и фонтаны созданы вместо того, чтобы решать проблемы", - сказал он в интервью австрийской газете Wiener Zeitung, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что многие мэры также саботировали меры государства по борьбе с коронавирусом, и разрешили массовые мероприятия, потому что это приносит популярность.

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"Поэтому мы решили, что лучше предложим своих кандидатов, даже если они не так хорошо известны", - подчеркнул он.

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Топ комментарии
+48
Большинство мэров просили нас стать кандидатами от "Слуги народа". Мы отказались, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2547
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15.09.2020 12:33
+46
Свистить як і про Оман.
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15.09.2020 12:33
+45
во , нелох заливает!
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15.09.2020 12:33
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Свистить як і про Оман.
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15.09.2020 12:33 Ответить
у шмаркли очередной приступ мании величия на фоне наркотической ломки...
идти от "слуг урода" сейчас - єто зашквар по полной...
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15.09.2020 14:21 Ответить
Большинство мэров просили нас стать кандидатами от "Слуги народа". Мы отказались, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2547
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15.09.2020 12:33 Ответить
во , нелох заливает!
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15.09.2020 12:33 Ответить
ему сто лет!(будет через 58)
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15.09.2020 12:39 Ответить
Он не верит в бока или в боба.....

- Куда бы вы хотели попасть после своей смерти, в рай или в ад?
- Конечно же, в ад!
- Но почему именно в ад!?
- Так ведь там все мои друзья. И вообще, что мне в раю делать одному?
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15.09.2020 12:33 Ответить
как раз жи есть, доооон.?
От Торы произоша вся эта писсанина.
Ну типо там, по катехизису, или как там = "ыысус-Яхве"
то есть что верят в такого чувака, который даже десятки детей разорвал в клочья(не могу представить ся на их месте от ужаса) и продолжают верить ......
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15.09.2020 14:09 Ответить
Пистунишка. Никто об вас вымазываться не хочет.
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15.09.2020 12:34 Ответить
похоже, дорога у Вовы была длиннее, чем обычно...
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15.09.2020 12:34 Ответить
та нет. Это явно не дорога. ему столько кокса в шнобель не влезет. Здесь походу, шприц был для вакцинации КРС.
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15.09.2020 12:47 Ответить
Фееричный peace door ball !
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15.09.2020 12:34 Ответить
І взагалі ми не збиралися перемогати.
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15.09.2020 12:34 Ответить
смешно, что для овец не ляпнишь.
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15.09.2020 12:35 Ответить
Похоже Бубочка даже не догадывается что мэров в Украине не три а больше.
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15.09.2020 12:37 Ответить
Дословно между строк:
- Кому только мы не предлагали! Все нас послали на... Пришлось всякое "Г" выставлять, шоб реально лохами не выглядить.
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15.09.2020 12:37 Ответить
Даже не представляешь какое "Г"! В Днепре он выставил Рыженко! Эта тварь 11 лет возглавляло областную санэпидслужбу. Это такое коррупционное дно! На нем клеймо негде ставить.
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15.09.2020 13:36 Ответить
Універсальна така людина. Пофіг, де працювати. Хоч у санстанції, хоч у лікарні, хоч мером... Зразу видно ПрФФесіАнала.
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15.09.2020 13:47 Ответить
А учитывая то, что он побывал во всех партиях... В том числе в партии регионов. Он еще и партийный универсал.
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15.09.2020 14:37 Ответить
Зеленский указал, что многие мэры также саботировали меры государства по борьбе с коронавирусом, и разрешили массовые мероприятия, потому что это приносит популярность. Источник: https://censor.net/ru/n3219368\\\\\\\\\\

угу, им в прикол быть подсудимыми? они просто не думают что все заразятся. и вот, они правы. в отличии от обосравшегося Кличка.
мэры просто знают какая у нас "власть" и закономерно ложат или кладут то, чем Зеля играть любит на пианино-Украино
и они правы.
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15.09.2020 12:37 Ответить
Такое может быть, меры привыкли к теплому креслу и если они будут от СН то это как бы дополнительная надежда, что их не выпрут. Хочешь хорошо жить, умей вертеться.
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15.09.2020 12:38 Ответить
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15.09.2020 12:43 Ответить
А если бы на его месте был бы кто-то поумнее, мы бы этого бреда не слышали бы в принципе.
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15.09.2020 12:38 Ответить
Ну везде,обман.Кто просил ,можно пример?.Наоборот все шарахаются как от заразы.
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15.09.2020 12:39 Ответить
Один раз не свистел - когда говорил, что идет на один срок. Потому что больше за это дерьмо даже самые тупые зебилы голосовать не будут.
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15.09.2020 12:39 Ответить
Ага, отказали... Самопровозглашенному и.о. головы СМТ Коцюбинское Данишу. "Молодцы" Зекоманда. Выкормыша Ирпенского Карплюка пригрели, который работать не давал законному мэру Коцюбинского.
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15.09.2020 12:39 Ответить
В очєрєдь, сукіни дєті ! В очередь !
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15.09.2020 12:48 Ответить
Поэтому в Николаеве "корабельная сосна" - владелица фирмы, которая подметает в горсовете. Охрененно компетентная чувиха, просто охрененно...
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15.09.2020 12:41 Ответить
дЕрмак завезет Мавзолейных= Мудаков Путлера целый вагон як казав Лаврентий Берия...незаменимого гоффна у нас нет....
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15.09.2020 12:41 Ответить
Ні! Вони правнучата лазара мойсейовича кагановича. Вони пробують зліпити в Україні хозарський каганат.
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15.09.2020 12:50 Ответить
Це про онучку Фокіна?
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15.09.2020 12:54 Ответить
Я не впевнений, що Фокін хозарин. Він ****** на мокшу.
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15.09.2020 12:59 Ответить
В нього ще зуби залишились?
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15.09.2020 12:41 Ответить
Звиздит клоун! Даже смешно!
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15.09.2020 12:42 Ответить
До Порошенка у мене багато претензій, але мені за нього не було соромно.
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15.09.2020 12:43 Ответить
По результатам выборов каждый город будет знать количество ваты (жопоблокъ) и умственно альтернативных (сн)..
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15.09.2020 12:43 Ответить
Круто,умственно альтернативных!
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15.09.2020 13:46 Ответить
Точно "знатний" айкос дунув,точно))))
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15.09.2020 12:43 Ответить
Цікаво, хто це, якщо навіть боксер Віталя до такого ідіотизму не додумався...
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15.09.2020 12:44 Ответить
Виталя по сравнению с Моникой Гундосой Цицерон!
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15.09.2020 13:07 Ответить
Хочеш бути мером, стань мікробом - директива останнього з'їзду слуг(мікробів) ЗЄ
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15.09.2020 12:44 Ответить
Откровенная ложь!
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15.09.2020 12:45 Ответить
Лучшую рекраму для Порошенко сдела Ольга *********...все кто угодно только не Порошенко...,Вовка Шалавьев и Димка Сикелев немного отстали...,Порошенко злейший враг РАБссии
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15.09.2020 12:46 Ответить
у год азад я бы еще в такое и поверил бы. Мэры они такие, привыкли что жопа в тепле. Но сейчас -очень сомневаюсь. Счет власти зебабуинов идет на месяцы. Пролетят на местных это будет первый звонок, дальше крысы побегут стайками. Кто к шоколадному и всемогущему злу... ну а кто просто к мудачуку.
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15.09.2020 12:51 Ответить
Выдает юелаемое за действительность.
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15.09.2020 12:53 Ответить
Лет 10 назад покойный Батя Сенатор сказал мне такую вещь....
Если рассекретят всю правду о войне с Гитлером,Мавзоленых будут мочить от Камчатки до Кенигсберга...
Путлер специальным указом засекеретил паБЕДУ СССр до 2045 года...,вернее продлил гриф Секретности...
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15.09.2020 12:53 Ответить
Мені оту правду дідусь давним-давно розповідав.
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15.09.2020 13:51 Ответить
А мэры об этом знают? Заберите у Обдолбыша зелье кто-нибудь. Совсем связь с реальностью потерял.
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15.09.2020 12:54 Ответить
Більшість мерів просили нас стати кандидатами від "Слуги народу". Ми відмовилися, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4868
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15.09.2020 12:58 Ответить
Бреше бо, Федорука бучанського пустили від Слуги народу, а якщо увжно подивитися то, найдуться ще подібні випадки. Справа в тому що, на місцевих виборах різні політпроекти готують собі плацдарми адмінресурса. Там що, ПЄС, що СН, що скацаплені представлені такими одіозними фігурами що, Венедіктова порівняно з ними- лялька. Вся місцева босота розлізлася по брендовим політ-проектам. То, чому я маю вірити що, Зеленський не понабирає собі тієї гопоти?
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15.09.2020 13:00 Ответить
Вы нашего Филатова спросите . зеля зреет , овощем пахнет .
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15.09.2020 13:00 Ответить
От уже заврался, так заврался.
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15.09.2020 13:05 Ответить
по харькову может и не понятка быть, если гепа выйдет из гонки.
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15.09.2020 13:06 Ответить
А коли в мери піде Маша Фокіна?
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15.09.2020 13:07 Ответить
Все выпал от такого дурдома что у него в голове эту партию как партию коммунистов надо будет запретить чтоб больше никогда цирк не руководил страной
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15.09.2020 13:07 Ответить
"Жадан і собаки" на радіо НВ в присутності Ю.Бутусова представляють гострополітичну пісню "Вова" -- https://youtu.be/erRThJJjwFE?t=2339
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15.09.2020 13:08 Ответить
Закономерно! Так и при рыгах было. Каждый местячковый князёк хочет иметь в кармане мандат партии власти. Так удобнее хозяйствовать.))
А вообще у Зеленского, на мой взгляд, уже закончился этап слабого оптимизма и начался этап самовнушения.)) На этих выборах его СН всё ещё будет первой по стране, но тенденции не утешительны. Зеленский и Ко из "партии надежд" неуклонно превращаются в "партию меньшее зло". Единственным фактором, тормозящим падение их рейтинга является отсутствие реальной конкуренции и достойной альтернативы.
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15.09.2020 13:09 Ответить
Народ, подивіться на цей висер https://censor.net/ru/user/473975 і зрозумієте, наскільки тупі та одночасно легко ідентифіковані подолякові боти...
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15.09.2020 13:14 Ответить
Мне льстит твоё внимание, но я тебя не понимаю. Владею украинским значительно лучше, чем ты, но ты на нём серешь. Уж прости за прямоту. Ты пьяный? Краткость- сестра таланта. Но талантом у тебя и не пахнет, поэтому попробуй разлого. Можешь более качественно сформулировать претензию?
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15.09.2020 13:25 Ответить
Більшість мерів просили нас стати кандидатами від "Слуги народу". Ми відмовилися, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3857
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15.09.2020 13:13 Ответить
"Большинство мэров просили нас стать кандидатами от "Слуги народа". Мы отказались, - Зеленский" - Точна! А луна сделана из сыра.
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15.09.2020 13:24 Ответить
Ще пройде рік і "слугами" ніхто себе називати не буде, будуть боятися цього слова, як "петуха в зоні", а можливо ще й ганібніше.
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15.09.2020 13:24 Ответить
"меня царицами искушали, но не поддался я!"
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15.09.2020 13:27 Ответить
Ой зеля.......
Тебя ждет такой БОЛЬШОЙ СЮРПРАЙЗ!!!!!!
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15.09.2020 13:43 Ответить
Більшість мерів просили нас стати кандидатами від "Слуги народу". Ми відмовилися, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8261
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15.09.2020 14:24 Ответить
Дебіл ти Клоуне - та ще й не лічишся.
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15.09.2020 13:45 Ответить
Хтось хоч на 1% цьому поцу повірив?
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15.09.2020 13:48 Ответить
Интерессно,это кто : Кличко ,кернус,Труханов,Филатов,садовый? Так дураков среди них,не в пример *Зеленкиным*,нет.Шмаркля опять соврала,ну ,как всегда.
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15.09.2020 13:57 Ответить
Більшість мерів слізно просили нас стати кандидатами від "Слуги народу". особливо з Західної Україні. Як раніше коли він був бридким блазнем так по ідіотськи пожартував, тепер як продажний кремлівський ... резидент - ЗЕбіл капітулянт.
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15.09.2020 13:58 Ответить
Самое страшное, что он сам в это верит. Такой удобный мозг: что хочется, то и есть.
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15.09.2020 14:11 Ответить
Вова, кончай курить, уже не смешно
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15.09.2020 14:43 Ответить
Ой свистит...ой свистит !!!!
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15.09.2020 15:07 Ответить
В сотый раз спрашиваю и не вижу ответа. Люди, ну как можно было выбрать в президенты умалишонного недоумника? Ну признайтесь хоть кто-нибудь.
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15.09.2020 15:15 Ответить
Та уже признайся, что от зелени все хоть в какой-то мере адекватные не хотят и рядом стоять.
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15.09.2020 15:59 Ответить
Пора б придти в себя, этож не 95-й квартал, чтобы хохмить.
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15.09.2020 16:13 Ответить
Назвав би пару прізвищ.
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15.09.2020 19:47 Ответить
 
 