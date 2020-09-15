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В Минобразования назвали пять самых популярных профессий среди поступающих в профтехи в 2020 году

В Минобразования назвали пять самых популярных профессий среди поступающих в профтехи в 2020 году

Водитель автотранспортных средств, повар, электрогазосварщик, кондитер и парикмахер - такова пятерка самых популярных профессий среди поступающих в учреждения профессионального образования в 2020 году. В то же время узкоотраслевые профессии или те, которые предусматривают тяжелые условия труда, пользуются меньшим спросом среди молодежи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, такую информацию подает Министерство образования и науки сегодня, 15 сентября 2020 года, по оперативным данным из регионов.

Среди профессий, которые являются технологически сложными и менее популярными среди абитуриентов - машинист трубоукладчика, контроллер пищевой продукции или прокатчик горячего металла.

"Начиная с 2011 года в рейтинге самых популярных профессий остается неизменной такая пятерка лидеров. И это понятно, поскольку профессии сферы услуг позволяют выпускникам, которые имеют за плечами только производственную практику, открывать собственный бизнес и получать высокий доход. В этом году мы видим похожий запрос. На самом деле, в наших Профтехах можно получить 690 профессий, но каждый год более 70% поступающих выбирают лишь 10-15 из них. Именно поэтому мы запустили отдельную рубрику в Facebook, где объясняем преимущества различных направлений. Рассказываем и о популярном визажисте, и об узкопрофильном матросе", - комментирует заместитель Министра образования и науки Игорь Гарбарук.

Каждый регион имеет разную динамику набора абитуриентов по этим профессиям. Например, в Ивано-Франковской и Тернопольской областях одними из самых востребованных являются штукатур и парикмахер. А на юге - в Одесской, Николаевской и Херсонской областях - поступающие предпочитают профессии тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Среди факторов, влияющих на востребованность конкретных профессий - экономическое развитие региона и локального бизнеса.

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Узнать больше о профессии, которые популярны в регионах, можно по ссылке.

Напомним, что Минобразования разъяснило как действовать в ситуации, когда у ученика или работника профтеха обнаружены симптомы респираторного заболевания.
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Топ комментарии
+7
Стране нужны клоуны!
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15.09.2020 12:49
+2
Клоуне, тут про вас, клоунів.
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15.09.2020 13:09
+2
До полного насыщения, пока назад не полезет.
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15.09.2020 13:16
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Стране нужны клоуны!
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15.09.2020 12:49 Ответить
Та й так вже маємо 73,22%.
Куди ж ще.
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15.09.2020 12:58 Ответить
До полного насыщения, пока назад не полезет.
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15.09.2020 13:16 Ответить
и последователи сывочолого кондидера
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15.09.2020 13:06 Ответить
Клоуне, тут про вас, клоунів.
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15.09.2020 13:09 Ответить
Не грех быть последователем умного человека. Не сравнить же с зеленой чушкой
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15.09.2020 13:34 Ответить
Не нужны.
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15.09.2020 13:20 Ответить
Минобразования тонко намекнуло, что нечего пересичным лезть поступать в вузы.
Надо побольше шоферов и паликмахтеров.
Теперь высшее образование только для "элиты". Школа то не работает. Ну а им пофиг, их будут надрючивать частные преподы и репетиторы
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15.09.2020 13:03 Ответить
Шо в Украине есть высшие учебные заведения? Нет , не слышал.

Как говорит мой тесть , моей жене , в Украине ты получишь букашку, а в Дании букашку и знания .
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15.09.2020 13:35 Ответить
А ви не цікавилися тим, скільки водіїв таксі мають вищу освіту?
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15.09.2020 14:18 Ответить
Молодежь, иди в эстрадно цирковое!
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15.09.2020 13:04 Ответить
Па-пла-вок! Па-пла-вок!

В Минобразования назвали пять самых популярных профессий среди поступающих в профтехи в 2020 году - Цензор.НЕТ 7379
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15.09.2020 13:18 Ответить
Украине нужны профессиональные специалисты , которые будут делать экономику Украины экспортно ориентированной .
Повара , парикмахеры , штукатурки это хорошо , только они не дают валютной выручки стране и тем самым не будет благосостояния .
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15.09.2020 13:41 Ответить
Зато можуть легко знайти роботу за кордоном.
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15.09.2020 14:19 Ответить
если отсутствует порядочность - до лампады кого выпускать
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15.09.2020 14:46 Ответить
Професію треба вибирати таку, яка має попит за кордоном.
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15.09.2020 14:20 Ответить
 
 