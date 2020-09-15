В Минобразования назвали пять самых популярных профессий среди поступающих в профтехи в 2020 году

Водитель автотранспортных средств, повар, электрогазосварщик, кондитер и парикмахер - такова пятерка самых популярных профессий среди поступающих в учреждения профессионального образования в 2020 году. В то же время узкоотраслевые профессии или те, которые предусматривают тяжелые условия труда, пользуются меньшим спросом среди молодежи.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минобразования, такую информацию подает Министерство образования и науки сегодня, 15 сентября 2020 года, по оперативным данным из регионов.

Среди профессий, которые являются технологически сложными и менее популярными среди абитуриентов - машинист трубоукладчика, контроллер пищевой продукции или прокатчик горячего металла.

"Начиная с 2011 года в рейтинге самых популярных профессий остается неизменной такая пятерка лидеров. И это понятно, поскольку профессии сферы услуг позволяют выпускникам, которые имеют за плечами только производственную практику, открывать собственный бизнес и получать высокий доход. В этом году мы видим похожий запрос. На самом деле, в наших Профтехах можно получить 690 профессий, но каждый год более 70% поступающих выбирают лишь 10-15 из них. Именно поэтому мы запустили отдельную рубрику в Facebook, где объясняем преимущества различных направлений. Рассказываем и о популярном визажисте, и об узкопрофильном матросе", - комментирует заместитель Министра образования и науки Игорь Гарбарук.

Каждый регион имеет разную динамику набора абитуриентов по этим профессиям. Например, в Ивано-Франковской и Тернопольской областях одними из самых востребованных являются штукатур и парикмахер. А на юге - в Одесской, Николаевской и Херсонской областях - поступающие предпочитают профессии тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства. Среди факторов, влияющих на востребованность конкретных профессий - экономическое развитие региона и локального бизнеса.

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Узнать больше о профессии, которые популярны в регионах, можно по ссылке.

Напомним, что Минобразования разъяснило как действовать в ситуации, когда у ученика или работника профтеха обнаружены симптомы респираторного заболевания.