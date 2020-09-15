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НАБУ (4183) коррупция (8455) Юрченко Александр (101)

НАБУ опубликовало переговоры "слуги народа" Юрченко и детектива под прикрытием: "10+3 пусть будет. Согласуй и скажи мне...". ВИДЕО

НАБУ опубликовала оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обговаривают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео и аудиозаписях присутствуют три человека - детектив-"представитель промкомпании", нардеп и посредник. Именно через последнего проводятся все переговоры о незаконных действиях.

Судя по материалам, "представитель промкомпании" предложил нардепу принять выгодные ему поправки к законопроекту. В ответ, через посредника, был получен ответ: "10+3 пусть будет. Согласуй и скажи мне...". Речь шла о 13 тысячах долларов США. Десять из которых, предназначались нардепу "Ю".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Оснований для объявления о подозрении "слуге народа" Юрченко пока недостаточно, - Венедиктова. ВИДЕО

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Топ комментарии
+26
А какие ваши доказательства, что это доказательства?
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15.09.2020 12:54
+24
Что теперь скажет БЕНЯдиктова, опять доказательств нет?
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15.09.2020 12:52
+12
Ей не нужны доказательства, ей нужен приказ Главклоуна
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15.09.2020 12:59
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Что теперь скажет БЕНЯдиктова, опять доказательств нет?
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15.09.2020 12:52 Ответить
вже сказала.
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15.09.2020 13:15 Ответить
А какие ваши доказательства, что это доказательства?
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15.09.2020 12:54 Ответить
Кокаинум!
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15.09.2020 15:12 Ответить
Ваши доказательства... - не доказательства!!!
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15.09.2020 22:06 Ответить
Согласно практики ЕСПЧ это дело не имеет судебной перспективы.
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15.09.2020 12:55 Ответить
почему?
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15.09.2020 22:07 Ответить
Потому что это провокация взятки, совершенная сотрудником правоохранительного органа. Остальное прочитайте в куче решений ЕСПЧ.
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15.09.2020 22:14 Ответить
Это кардинально меняет дело ...
И Юрченко сотоварищи - ни разу не коррупционеры, и могут спокойно продолжать привычное дальше. Под прикрытием Бенедиктовой и Зе - своих не сдаем. Прочих чужих - со всей пролетарской ненавистью
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15.09.2020 23:02 Ответить
Капєйкі! ))
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15.09.2020 12:56 Ответить
Ей не нужны доказательства, ей нужен приказ Главклоуна
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15.09.2020 12:59 Ответить
Можна і напряму з Кремля через голову Янелоха, чи д*Єрмака.
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15.09.2020 16:19 Ответить
Зеленскому импичмент!!
Зелю Геть!
Сколько можно терпеть откровенную коррупцию и его решалово при разграблении Украины?!
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15.09.2020 13:00 Ответить
Зе!лю - НА-НА-РЫ! НА-НА-РЫ!
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15.09.2020 22:09 Ответить
НАБУ опубликовало переговоры нардепа "Ю" и детектива под прикрытием: "10+3 пусть будет. Согласуй и скажи мне..." - Цензор.НЕТ 1031
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15.09.2020 13:02 Ответить
Ваши доказательства - не доказательства!
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15.09.2020 22:04 Ответить
Юстас Алексу.
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15.09.2020 13:10 Ответить
Ситник починає спростування бенядіктової...
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15.09.2020 13:18 Ответить
Детектив под прикрытием? Ну все. Из этого роя не выйдет.... Будет второй розенблюм.
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15.09.2020 13:18 Ответить
Как писал Бутусов что посредник это Иван Фищенко то вот его отец, частый гость канала медведчука: https://www.youtube.com/watch?v=O9tKkTBmdgk&t=2s&ab_channel=112%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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15.09.2020 13:19 Ответить
ай как не хорошо получилось
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15.09.2020 13:21 Ответить
Ну и когда начнут возмущаться те кого кинули?))) Крысе морду бить будете?)))
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15.09.2020 14:32 Ответить
Они все только обворовывают народ! Украине ненужна вообще Рада! Нужно заменить ее прямой демократией! Потому что это воровство не закончится никогда! Можно изменить все, только сменой системы! И как у Аристотеля в Политике написано, что лучшая система - это когда народ сам для себя принимает законы большинством и живет по ним - это демократично! А то, что Рада у нас сеществует, то от этого в стране только хуже. Законы они принимают под олигархов за деньги. Сколько это можно терпеть??? это страна для нас - народа Украины, или это страна для олигархов, а мы - народ - рабы их??? Это страна Украинского народа и мы - народ Украины должны делать страну для нас! Чем быстрее можно будет запустить - прямую демократию, тем быстрее у всего народа начнет улучшаться жизнь!
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15.09.2020 14:43 Ответить
Нужно кардинально ужесточить наказание за коррупуцию.
- Полная конфискация собственности, с учетом квартирок, оформленных на маму.
- Пожизненная люстрация.
- Гигантский срок или штрафбат, разминирование.
- Позорный столб на майдане на три дня.
- Открытый реестр коррупционеров.
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15.09.2020 17:11 Ответить
"- Полная конфискация собственности, с учетом квартирок, оформленных на маму.
- Пожизненная люстрация.
- Гигантский срок или штрафбат, разминирование."
Интересно, почему вата такая тупая? В школе плохо училась? Вот какие у тебя оценки по истории были?
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15.09.2020 21:26 Ответить
хамить не надо, Вася, а вообще иди-ка ты в жопу.
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15.09.2020 21:31 Ответить
Пригорело говоришь... значит я опять попал в яблочко
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15.09.2020 23:40 Ответить
И передать все дело Ген Прокурору, которая с бандитами в теме. мда... страна идиотизма. народ держат за полных идиотов! Если бы такое происходило в одной из нормальных - цивилизованных стран, то уже бы вышли миллионы людей на улицы и не разошлись бы, пока вся власть в отставку не свалила!
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15.09.2020 15:01 Ответить
Виноват Стерненко!
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15.09.2020 15:22 Ответить
Стерненко виноват уже тем что родился. А за то что он защищается от покушений на свою жизнь его вообще посадить надо!
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15.09.2020 21:24 Ответить
а что там с братом Ермака? Большинстов голосов в парламенте, это сколько слуг в теме?
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15.09.2020 16:23 Ответить
Эх, жаль, что 200 не успели выдать, тогда можно было бы весь комитет закрыть.
А так остальные падлы остались безнаказанными.
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15.09.2020 17:29 Ответить
Ничего нового, все то же самое происходило а любом созыве ВР
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15.09.2020 18:26 Ответить
Для биомассы на которой хорошо растет зелень - ничего нового.
Для меня же новым является то, что за 5 лет жизни после Майдана в Украине был создан хорошо работающий антикоррупционный орган который продолжает работать не смотря на все препятствия создаваемые ему!
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15.09.2020 21:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XDbqe7xP0xw зеля священна корова
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15.09.2020 22:55 Ответить
Зеленский на стадионе говорил, что Порошенко - коррупционер, а он приходит бороться с коррупцией. Да, он некомпетентный, но честный парень, который никому не даст воровать и своих прикрывать не станет. Почему? Да потому что он же хороший парень. https://nv.ua/ukraine/politics/vyhod-yurchenko-iz-frakcii-sluga-naroda-kommentariy-ofisa-prezidenta-novosti-ukrainy-50112146.html И депутат Юрченко, наверняка, тоже хороший парень. Безработный мажоритарщик от Cлуги народа не мог бы быть другим.
В общем, обещал бороться с коррупцией.
И борется. Не щадя живота своего.
Только вот один момент.
Зеленский еще не президент и коррупция процветает. Кажется, год так 2016-й на дворе. Кстати, правда процветает, но это другой вопрос. И так, Зеленский еще шутит шутки на сцене, а НАБУ проводит спецоперацию «агент Катерина» и ловит за шаловливые ручки нардепа Розенблата. Из провластной партии. И Розенблата лишают неприкосновенности. Он еще не сидит, но перспектива имеется. Надежда, по крайней мере.
А теперь наше время. Зеленский уже президент и шутки у него уже не такие смешные. https://nv.ua/ukraine/politics/yurchenko-vyydet-iz-frakcii-sluga-naroda-novosti-ukrainy-50111977.html НАБУ проводит спецоперацию «агент Катерина-2» и ловит нардепа Юрченко. Из Слуги народа. Но его не могут лишить неприкосновенности.
И так. Вроде бы настала эпоха борьбы с коррупцией. И даже отменили депутатскую неприкосновенность. По крайней мере, всем об этом рассказали.
Но теперь идентичная операция НАБУ не приводит к результату, который был в тот момент, когда была эпоха коррупции.
Когда мы услышим сакраментальное, что если не можешь побороть коррупцию, то надо ее возглавить?
Это как объяснить? Операция один в один. НАБУ, оказывается, повторяется. Но если депутаты ведутся, то почему бы и нет. Но почему-то теперь, в новую эпоху честных привлечь к ответственности провластного депутата стало тяжелее. То есть коррупция сейчас под большей защитой, чем она была до прихода Зеленского к власти? И как это еще объяснить по-другому?
И да, до Зеленского Конституционный суд уничтожал статью о незаконном обогащении, вызывая аплодисменты коррупционеров. Но при Зеленском Конституционный суд бьет прямо по НАБУ. И прямо по требованию коррупционеров. Какие существенные изменения мы наблюдаем в вопросе борьбы с коррупцией. А что еще?
Депутатов Слуги народа, потерявших неприкосновенность, оказывается, невозможно привлечь к ответственности.
Государственная компания Центрэнерго из прибыльной превращается в убыточную. На таможню возвращаются крепкие кадры времен Януковича. Судьи Вовки идут по беспределу.
И это все называется «побороть коррупцию»? И когда мы услышим сакраментальное, что если не можешь побороть коррупцию, то надо ее возглавить?
https://nv.ua/opinion/yurchenko-nabu-vzyatka-kak-zelenskiy-korrupciyu-pobedil-novosti-ukrainy-50112161.html
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15.09.2020 23:05 Ответить
Кредо зеленых:
им сцы в глаза - скажут божья роса
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15.09.2020 23:24 Ответить
Как минимум все правоохранительные органы Украины должны контролироваться спецслужбами США и зап. Европы, Верховная Рада-под контроль парламентских комиссий и т.п. зап. стран. Это для начала
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11.07.2021 12:27 Ответить
 
 