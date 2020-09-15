НАБУ опубликовало переговоры "слуги народа" Юрченко и детектива под прикрытием: "10+3 пусть будет. Согласуй и скажи мне...". ВИДЕО
НАБУ опубликовала оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обговаривают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео и аудиозаписях присутствуют три человека - детектив-"представитель промкомпании", нардеп и посредник. Именно через последнего проводятся все переговоры о незаконных действиях.
Судя по материалам, "представитель промкомпании" предложил нардепу принять выгодные ему поправки к законопроекту. В ответ, через посредника, был получен ответ: "10+3 пусть будет. Согласуй и скажи мне...". Речь шла о 13 тысячах долларов США. Десять из которых, предназначались нардепу "Ю".
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И Юрченко сотоварищи - ни разу не коррупционеры, и могут спокойно продолжать привычное дальше. Под прикрытием Бенедиктовой и Зе - своих не сдаем. Прочих чужих - со всей пролетарской ненавистью
Зелю Геть!
Сколько можно терпеть откровенную коррупцию и его решалово при разграблении Украины?!
- Полная конфискация собственности, с учетом квартирок, оформленных на маму.
- Пожизненная люстрация.
- Гигантский срок или штрафбат, разминирование.
- Позорный столб на майдане на три дня.
- Открытый реестр коррупционеров.
- Пожизненная люстрация.
- Гигантский срок или штрафбат, разминирование."
Интересно, почему вата такая тупая? В школе плохо училась? Вот какие у тебя оценки по истории были?
А так остальные падлы остались безнаказанными.
Для меня же новым является то, что за 5 лет жизни после Майдана в Украине был создан хорошо работающий антикоррупционный орган который продолжает работать не смотря на все препятствия создаваемые ему!
В общем, обещал бороться с коррупцией.
И борется. Не щадя живота своего.
Только вот один момент.
Зеленский еще не президент и коррупция процветает. Кажется, год так 2016-й на дворе. Кстати, правда процветает, но это другой вопрос. И так, Зеленский еще шутит шутки на сцене, а НАБУ проводит спецоперацию «агент Катерина» и ловит за шаловливые ручки нардепа Розенблата. Из провластной партии. И Розенблата лишают неприкосновенности. Он еще не сидит, но перспектива имеется. Надежда, по крайней мере.
А теперь наше время. Зеленский уже президент и шутки у него уже не такие смешные. https://nv.ua/ukraine/politics/yurchenko-vyydet-iz-frakcii-sluga-naroda-novosti-ukrainy-50111977.html НАБУ проводит спецоперацию «агент Катерина-2» и ловит нардепа Юрченко. Из Слуги народа. Но его не могут лишить неприкосновенности.
И так. Вроде бы настала эпоха борьбы с коррупцией. И даже отменили депутатскую неприкосновенность. По крайней мере, всем об этом рассказали.
Но теперь идентичная операция НАБУ не приводит к результату, который был в тот момент, когда была эпоха коррупции.
Когда мы услышим сакраментальное, что если не можешь побороть коррупцию, то надо ее возглавить?
Это как объяснить? Операция один в один. НАБУ, оказывается, повторяется. Но если депутаты ведутся, то почему бы и нет. Но почему-то теперь, в новую эпоху честных привлечь к ответственности провластного депутата стало тяжелее. То есть коррупция сейчас под большей защитой, чем она была до прихода Зеленского к власти? И как это еще объяснить по-другому?
И да, до Зеленского Конституционный суд уничтожал статью о незаконном обогащении, вызывая аплодисменты коррупционеров. Но при Зеленском Конституционный суд бьет прямо по НАБУ. И прямо по требованию коррупционеров. Какие существенные изменения мы наблюдаем в вопросе борьбы с коррупцией. А что еще?
Депутатов Слуги народа, потерявших неприкосновенность, оказывается, невозможно привлечь к ответственности.
Государственная компания Центрэнерго из прибыльной превращается в убыточную. На таможню возвращаются крепкие кадры времен Януковича. Судьи Вовки идут по беспределу.
И это все называется «побороть коррупцию»? И когда мы услышим сакраментальное, что если не можешь побороть коррупцию, то надо ее возглавить?
https://nv.ua/opinion/yurchenko-nabu-vzyatka-kak-zelenskiy-korrupciyu-pobedil-novosti-ukrainy-50112161.html
им сцы в глаза - скажут божья роса