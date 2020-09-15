НАБУ опубликовало переговоры "слуги народа" Юрченко и детектива под прикрытием: "10+3 пусть будет. Согласуй и скажи мне...". ВИДЕО

НАБУ опубликовала оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обговаривают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео и аудиозаписях присутствуют три человека - детектив-"представитель промкомпании", нардеп и посредник. Именно через последнего проводятся все переговоры о незаконных действиях.

Судя по материалам, "представитель промкомпании" предложил нардепу принять выгодные ему поправки к законопроекту. В ответ, через посредника, был получен ответ: "10+3 пусть будет. Согласуй и скажи мне...". Речь шла о 13 тысячах долларов США. Десять из которых, предназначались нардепу "Ю".

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