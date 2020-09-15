На совещании у Разумкова фракции договорились отменить справки о несудимости для кандидатов на местных выборах, - нардеп "Голоса" Железняк

Народные депутаты на совещании фракций и депутатских групп у председателя ВР Дмитрия Разумкова договорились внести в повестку дня и проголосовать в целом законопроект об отмене справок о несудимости для кандидатов на местных выборах.

Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"Эти справки теоретически можно было получить бесплатно. Но практически это стоит сейчас у разных фирм-прокладок 800-1 тыс. грн. Вот мы говорим о том, что мы сейчас отменяем эту коррупционную составляющую, экономим полтора миллиарда гривен для наших граждан, которые хотят участвовать в местных выборах. А потом они уже принесут эти справки, когда закончится регистрация. Если у них есть судимость, их не зарегистрируют депутатом", - рассказал нардеп.

По его словам, речь идет о законопроекте №3995. Фракции договорились принять его сегодня в целом.

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Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.