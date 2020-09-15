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Новости Местные выборы-2020
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ВР (27371) местные выборы (2751) судимость (50) Голос партия (499) Железняк Ярослав (407)

На совещании у Разумкова фракции договорились отменить справки о несудимости для кандидатов на местных выборах, - нардеп "Голоса" Железняк

На совещании у Разумкова фракции договорились отменить справки о несудимости для кандидатов на местных выборах, - нардеп

Народные депутаты на совещании фракций и депутатских групп у председателя ВР Дмитрия Разумкова договорились внести в повестку дня и проголосовать в целом законопроект об отмене справок о несудимости для кандидатов на местных выборах.

 Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.

"Эти справки теоретически можно было получить бесплатно. Но практически это стоит сейчас у разных фирм-прокладок 800-1 тыс. грн. Вот мы говорим о том, что мы сейчас отменяем эту коррупционную составляющую, экономим полтора миллиарда гривен для наших граждан, которые хотят участвовать в местных выборах. А потом они уже принесут эти справки, когда закончится регистрация. Если у них есть судимость, их не зарегистрируют депутатом", - рассказал нардеп.

По его словам, речь идет о законопроекте №3995. Фракции договорились принять его сегодня в целом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Большинство мэров просили нас стать кандидатами от "Слуги народа". Мы отказались, - Зеленский

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.
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Топ комментарии
+16
У "слуг" в кадровом резерве остались только уголовники и рецидивисты.
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15.09.2020 13:06
+15
А справки из дурки тоже отменят?
Ну теперь заживьом!
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15.09.2020 13:07
+11
Пальтрет будущего депутана во времена царствования зюзиков?
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15.09.2020 13:08
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кольца і браслєти... юбкі і жакєти...
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15.09.2020 13:05 Ответить
и зеленые купола на грудях наколоты
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15.09.2020 13:33 Ответить
+++++
"Голубей он там не покупал, воровал и шарил по карманам"
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15.09.2020 13:46 Ответить
У "слуг" в кадровом резерве остались только уголовники и рецидивисты.
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15.09.2020 13:06 Ответить
На совещании у Разумкова фракции договорились отменить справки о несудимости для кандидатов на местных выборах, - нардеп "Голоса" Железняк - Цензор.НЕТ 9047
- В депутаты пойду. Век воли ни видать
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15.09.2020 13:07 Ответить
Пальтрет будущего депутана во времена царствования зюзиков?
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15.09.2020 13:08 Ответить
зебиков
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15.09.2020 13:35 Ответить
А справки из дурки тоже отменят?
Ну теперь заживьом!
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15.09.2020 13:07 Ответить
Звісно відмінять, там черга в депутати не менша. Думаю, що і в естрадно-циркових закладах добавиться нова професія - напівкловуннапівпрезидент.
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15.09.2020 16:59 Ответить
Без такого закона Янукович не сможет балотироватся.
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15.09.2020 13:07 Ответить
справка робиться по інтернету прям на сайті мвс за 10 хвилин. через 10-14 днів справка готова. або на ел пошту або в найближче мвс відділення.
невже слуги такі тупі, що нездатні самостійно оформити елементарну справку7 чи може у зелених одні бандюки в активі лишилися?
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15.09.2020 13:08 Ответить
Через неделю заказа справки по и-нету приходит ответ, что справка готова и езжайте за ней в обл.отделение полиции. Справку в э-формате в ТВК не берут, требуют с мокрой печатью. В полицию езжу уже 2 дня...
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15.09.2020 13:28 Ответить
у кандидатов-зебилов это считай вуз.. а они и школу-то в трускавце не все с перворго раза прошли)
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15.09.2020 14:27 Ответить
Пипец, "страна в смартж.пе". Из дурки справок не надо - полрады дуриков.
Теперь о судимости не надо будет - у урок война пойдет за места в Раде, хотя и так ...
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15.09.2020 13:10 Ответить
Старые регионалы нервно курят в сторонке, им такая роскошь и не снилась. Я фигею с вас, ребята!
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15.09.2020 17:23 Ответить
с каких дел ? теперь любая урка будет без проблем депутатом местного совета?
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15.09.2020 13:10 Ответить
Владимирский централ, ветер северныыыый!
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15.09.2020 13:10 Ответить
что значит "теоретически можно было получить бесплатно"?
Довідка видається станом на дату здійснення перевірки фізичної особи, безкоштовно.Відповідно до чинного законодавства максимальний термін видачі Довідки про несудимість - 30 календарних днів з дня надходження запиту.Согласно информации Главного сервисного центра МВД Украины, с 1 февраля 2017 года предоставление справки о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством Украины, осуществляется территориальными сервисными центрами МВД и Департаментом информатизации МВД.С 22 сентября 2017 года справка об отсутствии судимости также предоставляется онлайн на http://hsc.gov.ua/ сайте МВД Украины . Для заказа справки необходимо зарегистрироваться с помощью электронной цифровой подписи и заполнить электронную форму с указанием, в каком территориальном сервисном центре удобно забрать готовую справку. В выбранном сервисном центре МВД можно забрать справку, предъявив документ, удостоверяющий личность. При заказе справки онлайн сохраните ее номер. Это позволит вам самостоятельно проверять статус ее готовности.
https://hsc.gov.ua/index/poslugi/dovidka-pro-vidsutnist-sudimosti/

ну для кандидатов в депутаты это конечно невозможный вариант ))
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15.09.2020 13:14 Ответить
Перш за все кандидатам потрібна довідка від ПСИХІАТРА
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15.09.2020 13:16 Ответить
В очереди за справками - только кандидаты от СН. Так они и до конца октября не получат, дело то хлопотное - переписать биографию. Приходится вместо мест отсидки указывать врангелевские и колчаковские фронты. Гараздо проще, взять и отменить. Летите уголовные птенцы папы ЗЕ в политику, летите!
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15.09.2020 13:17 Ответить
Треба сусіду з сьомого поверху підказати, а то тиняється без роботи... (((
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15.09.2020 13:18 Ответить
С пониманием у многих что-то не то, отмена справок о несудимости говорит только о том, что если хоть раз сидел, то дорога в кандидаты закрыта.
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15.09.2020 13:20 Ответить
А заодно відмінити довідки про освіту, про громадянство України.... Трускавецькі, або клоунські курси - достатній рівень, а участь в КВК, це вже рівень Кабміну.
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15.09.2020 13:27 Ответить
ВНЕШНОСТЬ ДЕПУТАТОВ резко изменится
На нараді у Разумкова фракції домовилися скасувати довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах, - нардеп "Голосу" Железняк - Цензор.НЕТ 1133
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15.09.2020 13:28 Ответить
Я так понимаю - зелёные протягиваются кремлевскую стратегию - АМНИСТИЯ И ДЕПУТАТСТВО для убийц в лугандоне
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15.09.2020 13:29 Ответить
Тепер що і кривавому тричі засудженому кремлівському - яничару - виродку ЗЕКУ Юдє януку можна повертатися з вигнання в паРаші. І навіть балотуватися на виборах ... нового президента, і за сумісництвом кремлівського .... резидента?
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15.09.2020 13:40 Ответить
Почему бы не писать законы чтоб каждому дураку или дуре было понятно?

.......... проголосовать в целом законопроект об отмене справок о несудимости для кандидатов на местных выборах. Источник: https://censor.net/ru/n3219375
А потом они уже принесут эти справки, когда закончится регистрация. Если у них есть судимость, их не зарегистрируют депутатом", Источник: https://censor.net/ru/n3219375
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15.09.2020 13:52 Ответить
Ну вот, так постепенно доживем до того времени, когда наличие судимости будет основным требованием к кандидату в депутаны.
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15.09.2020 13:58 Ответить
Видать урки на местах в депутаты собрались! Надо срочно менять под них законодательство!
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15.09.2020 20:52 Ответить
 
 