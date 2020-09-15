На совещании у Разумкова фракции договорились отменить справки о несудимости для кандидатов на местных выборах, - нардеп "Голоса" Железняк
Народные депутаты на совещании фракций и депутатских групп у председателя ВР Дмитрия Разумкова договорились внести в повестку дня и проголосовать в целом законопроект об отмене справок о несудимости для кандидатов на местных выборах.
Об этом рассказал в комментарии Цензор.НЕТ нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"Эти справки теоретически можно было получить бесплатно. Но практически это стоит сейчас у разных фирм-прокладок 800-1 тыс. грн. Вот мы говорим о том, что мы сейчас отменяем эту коррупционную составляющую, экономим полтора миллиарда гривен для наших граждан, которые хотят участвовать в местных выборах. А потом они уже принесут эти справки, когда закончится регистрация. Если у них есть судимость, их не зарегистрируют депутатом", - рассказал нардеп.
По его словам, речь идет о законопроекте №3995. Фракции договорились принять его сегодня в целом.
Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.
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"Голубей он там не покупал, воровал и шарил по карманам"
- В депутаты пойду. Век воли ни видать
Ну теперь заживьом!
невже слуги такі тупі, що нездатні самостійно оформити елементарну справку7 чи може у зелених одні бандюки в активі лишилися?
Теперь о судимости не надо будет - у урок война пойдет за места в Раде, хотя и так ...
Довідка видається станом на дату здійснення перевірки фізичної особи, безкоштовно.Відповідно до чинного законодавства максимальний термін видачі Довідки про несудимість - 30 календарних днів з дня надходження запиту.Согласно информации Главного сервисного центра МВД Украины, с 1 февраля 2017 года предоставление справки о привлечении к уголовной ответственности, отсутствии (наличии) судимости или ограничений, предусмотренных уголовным процессуальным законодательством Украины, осуществляется территориальными сервисными центрами МВД и Департаментом информатизации МВД.С 22 сентября 2017 года справка об отсутствии судимости также предоставляется онлайн на http://hsc.gov.ua/ сайте МВД Украины . Для заказа справки необходимо зарегистрироваться с помощью электронной цифровой подписи и заполнить электронную форму с указанием, в каком территориальном сервисном центре удобно забрать готовую справку. В выбранном сервисном центре МВД можно забрать справку, предъявив документ, удостоверяющий личность. При заказе справки онлайн сохраните ее номер. Это позволит вам самостоятельно проверять статус ее готовности.
https://hsc.gov.ua/index/poslugi/dovidka-pro-vidsutnist-sudimosti/
ну для кандидатов в депутаты это конечно невозможный вариант ))
.......... проголосовать в целом законопроект об отмене справок о несудимости для кандидатов на местных выборах. Источник: https://censor.net/ru/n3219375
А потом они уже принесут эти справки, когда закончится регистрация. Если у них есть судимость, их не зарегистрируют депутатом", Источник: https://censor.net/ru/n3219375