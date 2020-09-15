Боррель: Лукашенко для ЕС нелегитимный президент, нужны новые выборы под наблюдением ОБСЕ

Евросоюз не признает результаты президентских выборов в Беларуси, а следовательно не считает Александра Лукашенко легитимным президентом страны.

Об заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель во время выступления в Европарламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Во время заявления Боррель оговорился и сообщил, что ЕС считает Лукашенко "нелегитимным президентом Украины", но после поправок от европарламентариев исправился.

Боррель перечислил направления, по которым ЕС реагирует на события в Беларуси.

Во-первых, Евросоюз готовит санкции. "Они направлены на большое количество ответственных за репрессии. Мы в настоящее время рассматриваем ситуацию в рабочих группах Совета ЕС, и мы хотим как можно скорее принять санкции. Как можно скорее - означает, что до Европейского совета (24-25 сентября. - Ред.)", - сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

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По его словам, по мере развития ситуации предусматривается введение дальнейших санкций.

Среди прочих мер он назвал побуждение белорусских властей к инклюзивному национальном диалогу, включая роль ОБСЕ и проведение новых выборов под ее эгидой.

Общению с Минском, отметил Боррель, мешает упорство Лукашенко удержаться у власти при поддержке России. При этом глава дипломатии ЕС напомнил о встрече белорусского президента с президентом России Владимиром Путиным.

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ЕС намерен усиливать свою поддержку белорусского гражданского общества, для чего выделяется 53 млн евро.

Кроме того, ЕС проведет переоценку отношений с Беларусью. Он определит сектора, в которых контакты с Минском будут заморожены. Сектора, в которых ЕС сможет оказать помощь гражданскому обществу, будут поддержаны.