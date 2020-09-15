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Боррель: Лукашенко для ЕС нелегитимный президент, нужны новые выборы под наблюдением ОБСЕ

Боррель: Лукашенко для ЕС нелегитимный президент, нужны новые выборы под наблюдением ОБСЕ

Евросоюз не признает результаты президентских выборов в Беларуси, а следовательно не считает Александра Лукашенко легитимным президентом страны.

Об заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель во время выступления в Европарламенте, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Во время заявления Боррель оговорился и сообщил, что ЕС считает Лукашенко "нелегитимным президентом Украины", но после поправок от европарламентариев исправился.

Боррель перечислил направления, по которым ЕС реагирует на события в Беларуси.

Во-первых, Евросоюз готовит санкции. "Они направлены на большое количество ответственных за репрессии. Мы в настоящее время рассматриваем ситуацию в рабочих группах Совета ЕС, и мы хотим как можно скорее принять санкции. Как можно скорее - означает, что до Европейского совета (24-25 сентября. - Ред.)", - сообщил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

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По его словам, по мере развития ситуации предусматривается введение дальнейших санкций.

Среди прочих мер он назвал побуждение белорусских властей к инклюзивному национальном диалогу, включая роль ОБСЕ и проведение новых выборов под ее эгидой.

Общению с Минском, отметил Боррель, мешает упорство Лукашенко удержаться у власти при поддержке России. При этом глава дипломатии ЕС напомнил о встрече белорусского президента с президентом России Владимиром Путиным.

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ЕС намерен усиливать свою поддержку белорусского гражданского общества, для чего выделяется 53 млн евро.

Кроме того, ЕС проведет переоценку отношений с Беларусью. Он определит сектора, в которых контакты с Минском будут заморожены. Сектора, в которых ЕС сможет оказать помощь гражданскому обществу, будут поддержаны.
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Топ комментарии
+9
Боррель: Лукашенко для ЕС нелегитимный президент, нужны новые выборы под наблюдением ОБСЕ - Цензор.НЕТ 438
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15.09.2020 13:31
+3
Лукашенко сделает Зулус россии и будет намесником по совместимости головой колхоза и ему все заявление пополам.
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15.09.2020 13:29
+2
Снайпер нужон толковый.
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15.09.2020 13:27
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Снайпер нужон толковый.
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15.09.2020 13:27 Ответить
подтверждаю, не косой снайпер нуженБоррель: Лукашенко для ЕС нелегитимный президент, нужны новые выборы под наблюдением ОБСЕ - Цензор.НЕТ 2641
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15.09.2020 13:29 Ответить
Боррель: Лукашенко для ЕС нелегитимный президент, нужны новые выборы под наблюдением ОБСЕ - Цензор.НЕТ 438
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15.09.2020 13:31 Ответить
если ***** сказало, что лукашеску легитимный - то какие еще варианты могут быть? ***** - это приговор.
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15.09.2020 13:29 Ответить
Лукашенко сделает Зулус россии и будет намесником по совместимости головой колхоза и ему все заявление пополам.
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15.09.2020 13:29 Ответить
Раздуплились, наконец
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15.09.2020 13:44 Ответить
Клав Путін на їх думку так само як на занепокоєність трохи раніше.
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15.09.2020 14:31 Ответить
А шо путин управляет миром? Он то может "покласть", мир даже не заметит, а если мир покладёт на него, дерьмом захлебнётся.
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15.09.2020 14:36 Ответить
Ви що не бачите? Не кладе на нього ні Америка, ні Європа, а інші, такі як наш **********, на підсосі.
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15.09.2020 15:15 Ответить
Он-то клав, но при этом скулит, что санкции ему на "клалку" прищемили и надо эти санкции снимать уже, а то больно.
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15.09.2020 15:02 Ответить
А чом би йому і не побалакати? Адже слухають, і не тільки слухають, а свободу слова мають і злочінці.
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15.09.2020 15:18 Ответить
Боррель: Лукашенко для ЄС нелегітимний президент, потрібні нові вибори під наглядом ОБСЄ - Цензор.НЕТ 6140
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15.09.2020 13:45 Ответить
А просто так никто и не отпустит. Только уперёд ногаме.
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15.09.2020 13:51 Ответить
Боррель: Лукашенко для ЄС нелегітимний президент, потрібні нові вибори під наглядом ОБСЄ - Цензор.НЕТ 1229
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15.09.2020 13:56 Ответить
И даже в любви бесконечной однажды приходит конец...
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15.09.2020 14:14 Ответить
Захват власти, статья в УК Беларуси расстрельная, вы же Александр Григорьевич один в Европе за её применение?
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15.09.2020 14:41 Ответить
А ви спочатку спроможіться це довести.
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15.09.2020 15:20 Ответить
Цель Беларусов не дать Лукашенко взять от путлера деньги. И предупредить путлера, что он даёт свои деньги частному лицу.
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15.09.2020 17:18 Ответить
Клал болт Лукашенко на ЕС и их требования!)))
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15.09.2020 20:39 Ответить
 
 