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Новости Местные выборы-2020
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ВР (27371) избирательный закон (230) местные выборы (2751) судимость (50)

325 нардепов - "за": Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах

325 нардепов -

Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3995 "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины относительно упрощения условий регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проголосовали 325 народных депутатов.

Законопроектом предлагается "исключить пункт 9 части первой статьи 222 Избирательного кодекса Украины, который требует предоставления справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах.

Таким образом все кандидаты на местных выборах будут в равных условиях относительно подтверждения несудимости и указывать об этом сведения только в автобиографии".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На совещании у Разумкова фракции договорились отменить справки о несудимости для кандидатов на местных выборах, - нардеп "Голоса" Железняк

С текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.
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Топ комментарии
+28
а можно балатироватса прямо с зоны?
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15.09.2020 13:31
+20
325 нардепов - "за": Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах - Цензор.НЕТ 8825
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15.09.2020 13:33
+16
Вот это дно. Раньше просто дважды не судимые, а сейчас вообще пофиг.
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15.09.2020 13:31
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это вообще как
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15.09.2020 13:30 Ответить
вообще никак
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15.09.2020 13:31 Ответить
А противо-запорный препарат не пробовали?..
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15.09.2020 13:58 Ответить
Все теперь в общак
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15.09.2020 13:36 Ответить
Іванвсова тепер Зєлєнскому ніхто не закине.
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15.09.2020 13:43 Ответить
Іванысова 42-річні ЯнеЛохи не цікавлять, там вже давно збита!..
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15.09.2020 13:56 Ответить
Судді ОАСК дуже просили за своїх підопічних.
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15.09.2020 13:31 Ответить
Вот это дно. Раньше просто дважды не судимые, а сейчас вообще пофиг.
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15.09.2020 13:31 Ответить
Раньше, это касалось только проФФесоров, а теперь ещё и кандидатов.
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15.09.2020 14:01 Ответить
а можно балатироватса прямо с зоны?
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15.09.2020 13:31 Ответить
если смотрящий мазу потянет, то почему нет?? можно конечно!
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15.09.2020 13:41 Ответить
Думаю, прям с ростовской зоны уже можно - двойное/тройное гражданство уже тоже давно не проблема для Рады, я слышал.
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15.09.2020 17:20 Ответить
Человек хоть раз нарушивший закон государства не имеет права быть при власти и занимать государственные посты. Так было и так должно быть, никаких снятий судимости.
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15.09.2020 13:32 Ответить
вели бы справку Синагоги об обрезании чтобы сразу знали кого в баню а кого на опыты...
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15.09.2020 13:37 Ответить
А Бубочка, обрезан? Али нет?
Что говоритпо этому поводу Синагога Ленка?..
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15.09.2020 14:04 Ответить
там сложнее у него мозг обрезан... а это куда серьезней....
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15.09.2020 14:27 Ответить
"Так было " - точно было?
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15.09.2020 17:03 Ответить
Точно так и было, бывший зэк мог рассчитывать только на чёрную работу и не в белых кабинетах.
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15.09.2020 17:26 Ответить
спешу Вас огорчить...
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15.09.2020 17:30 Ответить
правильно, почему только судимые могут идти в президенты и в депутаты, а в местные князьки - нельзя, народ в некоторых районах вообще обожает, чтоб было все как на зоне, как они привыкли...
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15.09.2020 13:32 Ответить
Теперь Паханы будут на законных основаниях у власти!
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15.09.2020 13:32 Ответить
А до этого, что, при власти были не паханы?..
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15.09.2020 14:13 Ответить
Ну, ті які відкупилися, зараз це, вже не потрібно.
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15.09.2020 14:56 Ответить
а что-то поменялось в законе про можно/нельзя?
Или Вы из этих "не читал, но осуждаю.."?
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15.09.2020 17:04 Ответить
Наступним буде відміна підтвердження громадянства і освіти.
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15.09.2020 13:32 Ответить
Підтвердження, громадянства Ізраїлю, було непотрібним і до цього!..
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15.09.2020 14:14 Ответить
Какое удивительное единогласие.
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15.09.2020 13:33 Ответить
Євреї, проти Гоїв, завжди виступали єдиним фронтом!
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15.09.2020 14:17 Ответить
Поток кандидатов на местные выборы:

325 нардепов - "за": Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах - Цензор.НЕТ 6307
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15.09.2020 13:33 Ответить
ну вот. будущая полноценная фракция слуг марширует в столовку.
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15.09.2020 13:34 Ответить
Коля, объясни товарищам, зачем Порошенко за это проголосовал.
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15.09.2020 14:46 Ответить
чем хуже-тем лучше. теперь так голосуют.
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15.09.2020 14:58 Ответить
а кого выбирать, если судимых нельзя?? дискриминация!
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15.09.2020 13:33 Ответить
325 нардепов - "за": Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах - Цензор.НЕТ 8825
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15.09.2020 13:33 Ответить
Наш кандидат!
325 нардепов - "за": Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах - Цензор.НЕТ 3037
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15.09.2020 13:34 Ответить
это же готовый глава комитета!
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15.09.2020 13:35 Ответить
Дифицит кадров в стране куле
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15.09.2020 13:37 Ответить
Так да! Как раз власть и есть бандиты, по форме и содержанию.
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15.09.2020 13:38 Ответить
Бандюги, ні сорому ні совісті. 325 прогнивших виродків! Решта ще з мальдів видно не повернулась.
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15.09.2020 13:39 Ответить
Навыбирали, зебилы? Теперь идите за паханов голосовать.
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15.09.2020 13:40 Ответить
и не говори:
Фракція політичної партії "Європейська солідарність"
Кількість депутатів: 27
За:24 Проти:0 Утрималися:0 Не голосували:2 Відсутні:1
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15.09.2020 14:03 Ответить
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15.09.2020 14:27 Ответить
Народные депутаты на совещании фракций и депутатских групп у председателя ВР Дмитрия Разумкова договорились внести в повестку дня и проголосовать в целом законопроект об отмене справок о несудимости для кандидатов на местных выборах.
Об этом рассказал в комментарии https://censor.net/ нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"Эти справки теоретически можно было получить бесплатно. Но практически это стоит сейчас у разных фирм-прокладок 800-1 тыс. грн. Вот мы говорим о том, что мы сейчас отменяем эту коррупционную составляющую, экономим полтора миллиарда гривен для наших граждан, которые хотят участвовать в местных выборах. А потом они уже принесут эти справки, когда закончится регистрация. Если у них есть судимость, их не зарегистрируют депутатом", - рассказал нардеп.
По его словам, речь идет о законопроекте №3995. Фракции договорились принять его сегодня в целом.Источник: https://censor.net/ru/n3219375
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15.09.2020 18:44 Ответить
Ничего страшного. Эту справку давно нужно было отменить окончательно для всех.
Нужна по закону подобная информация - она есть у государства.
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15.09.2020 13:43 Ответить
Це не справку треба відмінити, це треба із зали суду, засуджених, відправляти не на зону, а в органи влади!..
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15.09.2020 14:21 Ответить
теперь насильник в раде вполне себе легитимный, не придершся...
зебилами теперь будут управлять зеки
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15.09.2020 13:45 Ответить
Педофилам. везде у нас дорога, педофилам, везде у нас почёт!..
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15.09.2020 14:22 Ответить
Тебе что - не нравится - так пожалуйся порошенко ...Ой- так он двумя руками за - поддержала его фракция этот закон единогласно ....
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15.09.2020 14:58 Ответить
и правильно сделал, зебилами должны управлять зеки!
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15.09.2020 16:57 Ответить
Все вірно бо в Україні всім керує *********.
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15.09.2020 13:52 Ответить
Я конечно извиняюсь - так они еще и порошенковской партией управляют , ведь они даже не воздержались а обеими руками голосовали за ....
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15.09.2020 15:00 Ответить
Народные депутаты на совещании фракций и депутатских групп у председателя ВР Дмитрия Разумкова договорились внести в повестку дня и проголосовать в целом законопроект об отмене справок о несудимости для кандидатов на местных выборах.
Об этом рассказал в комментарии https://censor.net/ нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"Эти справки теоретически можно было получить бесплатно. Но практически это стоит сейчас у разных фирм-прокладок 800-1 тыс. грн. Вот мы говорим о том, что мы сейчас отменяем эту коррупционную составляющую, экономим полтора миллиарда гривен для наших граждан, которые хотят участвовать в местных выборах. А потом они уже принесут эти справки, когда закончится регистрация. Если у них есть судимость, их не зарегистрируют депутатом", - рассказал нардеп.
По его словам, речь идет о законопроекте №3995. Фракции договорились принять его сегодня в целом.Источник: https://censor.net/ru/n3219375
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15.09.2020 18:45 Ответить
ГОТОВЯТСЯ к выборам в ОРДЛО - Козак приказал Раде переголосовать положение о выборах , иначе ЗЕ ХУТИНА НЕ ПОКАЖУТ 😀😀😀
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15.09.2020 13:53 Ответить
и об этом...https://bigkyiv.com.ua/************-z-usiyeyi-*******-*********-kasovi-aparaty-pid-radoyu-tak-vony-protestuvaly-proty-podatkovogo-teroru/ Підприємці з усієї країни трощили касові апарати під Радою. Так вони протестували проти "податкового терору" 325 нардепів - "за": Рада скасувала довідки про несудимість для кандидатів на місцевих виборах - Цензор.НЕТ 5869
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15.09.2020 13:53 Ответить
Чтобы получить право проживания в ЕС - справка о несудимости с апостилем ОБЯЗАТЕЛЬНА
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15.09.2020 13:54 Ответить
ВО!! Это как раз и нужно было дебилам из "Слуг народа"! Так как к ним , в ихнюю партию -банду, никто нормальный идти не хочет, то им можно будет набрать и пополнить свои ряды, с улицы всяким сбродом, типа: Бандитов, убийц, карманникав, жултков,шуллеров, дебилов разных мастей. и другую сволочь"!!
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15.09.2020 13:55 Ответить
тогда почему за это проголосовал Порошенко?
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15.09.2020 14:34 Ответить
Народные депутаты на совещании фракций и депутатских групп у председателя ВР Дмитрия Разумкова договорились внести в повестку дня и проголосовать в целом законопроект об отмене справок о несудимости для кандидатов на местных выборах.
Об этом рассказал в комментарии https://censor.net/ нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"Эти справки теоретически можно было получить бесплатно. Но практически это стоит сейчас у разных фирм-прокладок 800-1 тыс. грн. Вот мы говорим о том, что мы сейчас отменяем эту коррупционную составляющую, экономим полтора миллиарда гривен для наших граждан, которые хотят участвовать в местных выборах. А потом они уже принесут эти справки, когда закончится регистрация. Если у них есть судимость, их не зарегистрируют депутатом", - рассказал нардеп.
По его словам, речь идет о законопроекте №3995. Фракции договорились принять его сегодня в целом.Источник: https://censor.net/ru/n3219375
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15.09.2020 18:45 Ответить
Вот Рабинович обрадуется-то!! Теперь перед этим вором- рабиновичем все двери открыты!!!
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15.09.2020 13:59 Ответить
Судимые да несудимы будите!
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15.09.2020 14:03 Ответить
Ці слуги Мамони вже дивляться в майбутнє де майорить їм термін за продаж землі в пандемію, і без референдуму, і всупереч Конституції, за добровільну здачу територій противнику, за оманські ночі з холопами Путіна, за Вагнергейт і топового крота, який сидить під крилом гаранта в ОПУ, за канал викреслений з переліку таких що не підлягає приватизації щоб ніби не Україна а приватник дав воду для окупантів як вимагає Кравчук і інші мерзотники, за варранти Яреські, які викуповоють таємно в 52 рази дорожче їх ринкової вартості. Тобто, кому буде стінка, а кому зона , адже градус нетерпіння цих колаборантів підвищукється до революційної доцільності.
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15.09.2020 14:10 Ответить
Неужто в Украине порядочных людей не осталось. Надо во что бы то не стало зеков в депутаты совать, их и сейчас валом, теперь нами будут править 100% уголовники. Это реальное новое дно. И смотрите эти депутаты единодушно поддержали конституционным большинством, там они все такие, это их суть - бандиты.
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15.09.2020 14:33 Ответить
вот поэтому в вашем шалмане под громким названием Рада до фига всяких штымпов с судимостями и насильники и воры и шмуклеры и разводилы с кидалами......
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15.09.2020 14:40 Ответить
Так. Можна із зони. З тих камер , що Малюска продає для зекім-майбутніх депутатів ЗЕ.
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15.09.2020 15:01 Ответить
А нічого, що законопроекту 3995 взагалі немає в розпорядку роботи ВР на сьогодні:
http://static.rada.gov.ua/zakon/new/WR/WR150920.htm
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15.09.2020 15:07 Ответить

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7506 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/radan_gs09/ns_golos?g_id=7506 Однозграйне голосування

Фракція політичної партії "Європейська солідарність"
Алєксєєв С.О. Не голосував
Ар'єв В.І. За
Бондар М.Л. За
Величкович М.Р. За
В'ятрович В.М. За
Герасимов А.В. За
Геращенко І.В. За
Гончаренко О.О. За
Джемілєв М. . За
Забродський М.В. За
Зінкевич Я.В. За
Іонова М.М. За
Климпуш-Цинцадзе І.О. За
Княжицький М.Л. Не голосував
Князевич Р.П. За
Кубів С.І. За
Лопушанський А.Я. За
Павленко Р.М. За
Парубій А.В. За
Порошенко П.О. За
Саврасов М.В. За
Синютка О.М. За
Сюмар В.П. За
Федина С.Р. За
Фріз І.В. Відсутня
Чийгоз А.З. За
Южаніна Н.П. За

Фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
Абдуллін О.Р. Утримався
Бондарєв К.А. Відсутній
Власенко С.В. Утримався
Волинець М.Я. За
Данілов В.Б. Відсутній
Дубіль В.О. Відсутній
Євтушок С.М. За
Івченко В.Є. За
Кабаченко В.В. За
Кириленко І.Г. За
Кожем'якін А.А. Не голосував
Крулько І.І. Відсутній
Кучеренко О.Ю. За
Лабунська А.В. За
Мейдич О.Л. За
Наливайченко В.О. За
Немиря Г.М. За
Ніколаєнко А.І. За
Пузійчук А.В. За
Соболєв С.В. За
Тарута С.О. За
Тимошенко Ю.В. Відсутня
Цимбалюк М.М. За
Шкрум А.І. За

Фракція політичної партії "ГОЛОС"
Бобровська С.А. За
Василенко Л.В. За
Васильченко Г.І. За
Железняк Я.І. За
Клименко Ю.Л. За
Костенко Р.В. Відсутній
Лозинський Р.М. За
Макаров О.А. За
Осадчук А.П. За
Піпа Н.Р. За
Рахманін С.І. За
Рудик К.О. За
Рущишин Я.І. За
Совсун І.Р. За
Стефанишина О.А. За
Умєров Р.Е. За
Устінова О.Ю. За
Цабаль В.В. За
Юрчишин Я.Р. За
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15.09.2020 15:08 Ответить
Народные депутаты на совещании фракций и депутатских групп у председателя ВР Дмитрия Разумкова договорились внести в повестку дня и проголосовать в целом законопроект об отмене справок о несудимости для кандидатов на местных выборах.
Об этом рассказал в комментарии https://censor.net/ нардеп "Голоса" Ярослав Железняк.
"Эти справки теоретически можно было получить бесплатно. Но практически это стоит сейчас у разных фирм-прокладок 800-1 тыс. грн. Вот мы говорим о том, что мы сейчас отменяем эту коррупционную составляющую, экономим полтора миллиарда гривен для наших граждан, которые хотят участвовать в местных выборах. А потом они уже принесут эти справки, когда закончится регистрация. Если у них есть судимость, их не зарегистрируют депутатом", - рассказал нардеп.
По его словам, речь идет о законопроекте №3995. Фракции договорились принять его сегодня в целом.Источник: https://censor.net/ru/n3219375
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15.09.2020 18:46 Ответить
так петину партию ещё никто не называл
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15.09.2020 16:01 Ответить
У пети воры, а у зеленых тупое недорозумение. Даже воровать не могут не обосравшись.
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18.09.2020 19:49 Ответить
Благими намерениями была устлана дорога в АД. Надо было снять отмену о снятии судимости, преступник это навсегда хоть и отбыл за это наказание, дорога на госслужбу, в депутаты должна быть закрыта.
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15.09.2020 15:59 Ответить
Мало того, надо что бы кандидат имел не менее двух ходок на зону, и лишь после этого балотировался. А в презики только коронованных выдвигать.
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15.09.2020 17:17 Ответить
Зачем отменили? Верните взад! И добавьте справки от психиатров и вендиспансеров. Чтобы не лез во власть криминал, дурдом и извращенцы.
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16.09.2020 09:02 Ответить
 
 