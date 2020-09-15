325 нардепов - "за": Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах

Рада отменила справки о несудимости для кандидатов на местных выборах Верховная Рада приняла в целом законопроект № 3995 "О внесении изменений в Избирательный кодекс Украины относительно упрощения условий регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах".

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, за проголосовали 325 народных депутатов.

Законопроектом предлагается "исключить пункт 9 части первой статьи 222 Избирательного кодекса Украины, который требует предоставления справки о наличии или отсутствии судимости для некоторых кандидатов на местных выборах.

Таким образом все кандидаты на местных выборах будут в равных условиях относительно подтверждения несудимости и указывать об этом сведения только в автобиографии".

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С текстом документа можно ознакомиться по ссылке.

Местные выборы в Украине пройдут 25 октября.