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За сутки CОVID-19 выявили у рекордного количества правоохранителей - 111, - МВД. ИНФОГРАФИКА

За сутки CОVID-19 выявили у рекордного количества правоохранителей - 111, - МВД. ИНФОГРАФИКА

В украинских правоохранительных органах зафиксированы 111 новых случаев коронавирусной болезни, что стало рекордным количеством за сутки.

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел, передает Цензор.НЕТ.

Наибольшее количество больных за прошедшие сутки выявлено в Днепропетровской, Тернопольской, Хмельницкой областях и в Киеве.

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"С начала пандемии COVID-19 среди правоохранителей выявлено 4265 заболевших, выздоровели - 3810, умерли от коронавирусной болезни 11 человек", - говорится в сообщении.

За сутки CОVID-19 выявили у рекордного количества правоохранителей - 111, - МВД 01

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Хреново, вот если бы у одного Рюкзака и его Рюкзачёнка, было бы супер!..
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15.09.2020 13:53 Ответить
Напомнило:


Маньяк опрыскал деньги ядом и пожертвовал их детскому дому.

Погибло двадцать депутатов, два мэра и один министр.
Дети не пострадали.
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15.09.2020 14:09 Ответить
 
 