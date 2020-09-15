Навальный опубликовал первый пост в соцсети после отравления: "Я все еще почти ничего не умею, но вчера смог целый день дышать сам"
Алексей Навальный опубликовал в соцсети первую запись после отравления нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий пост он опубликовал в инстаграм.
"Привет, это Навальный, — написал он. — Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", - написал он.
Также российский оппозиционер опубликовал совместную фотографию с женой Юлией, сыном Захаром и дочерью Дарьей.
Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.
Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.
Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.
22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".
7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.
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https://www.bbc.com/russian/russia/2014/10/141016_tr_navalny_crimea
https://ru.krymr.com/a/news-navalnyj-krym-referendum/30275589.html
https://ru.krymr.com/a/news-navalnyj-krym-referendum/30275589.html
«Безусловно, то, что произошло (в Крыму - КР) в 2014 году - это были незаконные вещи. Но мы зашли уже в ту часть политики, когда простых решений не бывает. Там есть два миллиона человек, с российскими паспортами. То есть уже какой-то непонятный фарш, который обратно не провернешь. Поэтому не существует никакого простого решения крымской проблемы - видимо, не существует никакого. Как не существует решения проблемы японских островов. Я говорю, если займу лидирующий пост в России, то проведу в Крыму еще один - абсолютно честный - референдум. Даже не еще один, а первый. Потому что тот «референдум» нельзя считать референдумом», - отметил Навальный.
Какой референдум тварь?
Крым это оккупированная русскими нацистами часть Украины!!!
Пусть в Сибири проводит свой референдум, имперец больной на голову!
А от від слів Навального ти прямо свідомість втрачаєш.
Шото товаріщ, мутний ти.
На вот тебе еще навального, жри не подавась:
"Навальный заявил, что русские и украинцы, практически, один народ."
https://rus.lb.ua/news/2012/02/11/136390_navalniy_ya_bolshe_ukrainets_po_svoim.html
Яка там дата на цьому тексті Навального?
11 февраля 2012 !
Та ви тоді на Сєлігєрах в ясна з ним цілувалися !
Ты лучше дай мне ссылку где навальный говорит что если станет президентом срашки, то сразу же выведет войска из Крыми, без всяких "референдумов"! Вот тогда я будут к нему относится по крайней мере нейтрально, а до тех пор он для мене такая же имперская тварь как и Путин!
Ти, при розумі?
Але це не Навальний вбив Нємцова, почав війну з Україною, і вбив 14000 українців
Как в том анекдоте: выходит мотоциклист из комы и спрашивает врача:
-Доктор а я смогу стучать на барабанах?
-Конечно!
-Прикольно а ведь раньше не мог!
А весь мир на ПаРашку клевещет, ага
Да и после новичка Скрипали два месяца валялись обвешанные пластиком и к ним ходили в костюмах с подачей воздуха а эти уже обнимашки после новичка на двадцатый день затеяли)
Хотел бы отравить - отравили бы. А это клоунада.
шпилипомощь...
Так что успеха любому, кто шатает российский режим. Там режимы мирно не меняются. Лёхе выздоровления.
Отдать "бутерброд" фактически означает начать развал империи своими руками. Это значит повредить один из столпов империи (уверенность граждан империи в ее силе, мощи). И Навальный это знает! Отсюда и его риторика про "бутерброд"
https://ru.krymr.com/a/news-navalnyj-krym-referendum/30275589.html
«Безусловно, то, что произошло (в Крыму - КР) в 2014 году - это были незаконные вещи. Но мы зашли уже в ту часть политики, когда простых решений не бывает. Там есть два
Ти, при розумі?
І чомусму тебе нема такої ненависті до інших російських кандидатів на пост президента россіі.
+++
От новичка за две недели откачали!
для нас они одинаковые пауки в банке
Есть еще желающие российскую "вакцину" опробовать, кроме навальнят в РФ (у них то выбора нет)?
P.S. Был ли "поевший мухоморов" Навальный другом Украины? Нет, он не был другом Украины. Так пожелаем же ему скорого получения вида на жительство в Германии и бытия на новой родине.
пока спал в коме пропустил мойдан в картошечном королевстве
1. Ілля Валерійович Яшин. Навесні 2015 року, після убивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова працював над завершенням підготовленого Нємцовим дослідження про агресію Росії проти України «Путін. Війна».
2. В марте 2018 года Илья Яшин и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2 Владимир Милов представили доклад «Путин. Итоги. 2018» о политических, экономических и социальных итогах правления Путина, посвящённый памяти Бориса Немцова.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-74 [74] В своей работе они опирались на данные, публикуемые государственными органами. Авторы доклада отмечают, что за 18 лет нахождения Путина у власти, согласно приведённой им статистике, уровень жизни в России упал на фоне выросших цен, зависимость экономики от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C нефти только усилилась.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-75 [75] »