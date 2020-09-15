Навальный опубликовал первый пост в соцсети после отравления: "Я все еще почти ничего не умею, но вчера смог целый день дышать сам"

Алексей Навальный опубликовал в соцсети первую запись после отравления нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий пост он опубликовал в инстаграм.

"Привет, это Навальный, — написал он. — Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", - написал он.

Также российский оппозиционер опубликовал совместную фотографию с женой Юлией, сыном Захаром и дочерью Дарьей.

Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

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