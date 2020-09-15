РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10547 посетителей онлайн
Новости
9 795 86
отравление (1446) Навальный (855)

Навальный опубликовал первый пост в соцсети после отравления: "Я все еще почти ничего не умею, но вчера смог целый день дышать сам"

Алексей Навальный опубликовал в соцсети первую запись после отравления нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий пост он опубликовал в инстаграм.

"Привет, это Навальный, — написал он. — Скучаю по вам. Я все еще почти ничего не умею, но вот вчера смог целый день дышать сам. Вообще сам. Никакой посторонней помощи, даже простейший вентиль в горле не использовал. Очень понравилось. Удивительный, недооцененный многими процесс. Рекомендую", - написал он.

Также российский оппозиционер опубликовал совместную фотографию с женой Юлией, сыном Захаром и дочерью Дарьей.

Навальный опубликовал первый пост в соцсети после отравления: Я все еще почти ничего не умею, но вчера смог целый день дышать сам 01

Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

Также читайте: Лаборатории Франции и Швеции подтвердили, что Навальный был отравлен ядом из группы "Новичок", - правительство Германии
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+13
"Я говорю, если займу лидирующий пост в России, то проведу в Крыму еще один - абсолютно честный - референдум."

Какой референдум тварь?
Крым это оккупированная русскими нацистами часть Украины!!!
Пусть в Сибири проводит свой референдум, имперец больной на голову!
показать весь комментарий
15.09.2020 14:14
+12
Агент не агент, но имперец так это уж точно! И смена одного императора на другого никакой пользы нам не принесет
показать весь комментарий
15.09.2020 13:47
+12
Ого оценило что дышать это хорошо, а то что этого не смогут сделать десятки тысяч украинских граждан, убитых оккупантами оно оценить не смогло. Сдохли б вы все на росии всем бы в мире легче дышалось.
показать весь комментарий
15.09.2020 13:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Навальный опубликовал первый пост в соцсети после отравления: "Я все еще почти ничего не умею, но вчера смог целый день дышать сам" - Цензор.НЕТ 7771
показать весь комментарий
15.09.2020 13:35 Ответить
русский имперец, жаль что не сдох
показать весь комментарий
15.09.2020 13:48 Ответить
«20 марта 2014 года во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 присоединения Крыма к России газета https://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times The New York Times опубликовала статью Навального, в которой он просил ввести дополнительные санкции против «внутреннего круга Путина»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-176 [176] . В частности, Навальный призвал западные страны заморозить финансовые активы и конфисковать собственность крупных российских бизнесменовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-177 [177] . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9 Фонд борьбы с коррупцией Навального подготовил расширенный список лиц для санкций со стороны Евросоюза. Этот документ был опубликован на сайте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81) Альянса либералов и демократов за Европу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-178 [178] .»
показать весь комментарий
15.09.2020 13:57 Ответить
Навальный: "Крым НАШ"
https://www.bbc.com/russian/russia/2014/10/141016_tr_navalny_crimea

https://ru.krymr.com/a/news-navalnyj-krym-referendum/30275589.html
показать весь комментарий
15.09.2020 14:00 Ответить
А я читаю твої пруфи. А ти сам їх читаєш ?
https://ru.krymr.com/a/news-navalnyj-krym-referendum/30275589.html

«Безусловно, то, что произошло (в Крыму - КР) в 2014 году - это были незаконные вещи. Но мы зашли уже в ту часть политики, когда простых решений не бывает. Там есть два миллиона человек, с российскими паспортами. То есть уже какой-то непонятный фарш, который обратно не провернешь. Поэтому не существует никакого простого решения крымской проблемы - видимо, не существует никакого. Как не существует решения проблемы японских островов. Я говорю, если займу лидирующий пост в России, то проведу в Крыму еще один - абсолютно честный - референдум. Даже не еще один, а первый. Потому что тот «референдум» нельзя считать референдумом», - отметил Навальный.
показать весь комментарий
15.09.2020 14:05 Ответить
"Я говорю, если займу лидирующий пост в России, то проведу в Крыму еще один - абсолютно честный - референдум."

Какой референдум тварь?
Крым это оккупированная русскими нацистами часть Украины!!!
Пусть в Сибири проводит свой референдум, имперец больной на голову!
показать весь комментарий
15.09.2020 14:14 Ответить
До Путіна, який вбив 14 тисяч українців, окупував Крим і, взагалі тебе нахєр послав, у тебе ніяких емоцій.
А от від слів Навального ти прямо свідомість втрачаєш.
Шото товаріщ, мутний ти.
показать весь комментарий
15.09.2020 14:21 Ответить
Это я мутный? Это я защищаю русского нациста Навального? С путиным все понятно, это открытый враг Украины, и украинцы это понимают! А такие как Навальный это скрытые враги, которые будут пряником заманивать Украину в свой капкан, рассказывая о братских народах!

На вот тебе еще навального, жри не подавась:
"Навальный заявил, что русские и украинцы, практически, один народ."
https://rus.lb.ua/news/2012/02/11/136390_navalniy_ya_bolshe_ukrainets_po_svoim.html
показать весь комментарий
15.09.2020 14:51 Ответить
Суки, які ж ви підлі.
Яка там дата на цьому тексті Навального?
11 февраля 2012 !

Та ви тоді на Сєлігєрах в ясна з ним цілувалися !
показать весь комментарий
15.09.2020 15:00 Ответить
Ублюдок ватный, как разница когда нацист навальный сказал эти слова? Или твоя говно рашка не устраивала голодоморы, переселения, или просто уничтожения украинского народа до 2012 года?
показать весь комментарий
15.09.2020 15:07 Ответить
«20 марта 2014 года во время https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 присоединения Крыма к России газета https://ru.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times The New York Times опубликовала статью Навального, в которой он просил ввести дополнительные санкции против «внутреннего круга Путина»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-176 [176] . В частности, Навальный призвал западные страны заморозить финансовые активы и конфисковать собственность крупных российских бизнесменовhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-177 [177] . https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9 Фонд борьбы с коррупцией Навального подготовил расширенный список лиц для санкций со стороны Евросоюза. Этот документ был опубликован на сайте https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81_%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B7%D0%B0_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%83_(%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%81) Альянса либералов и демократов за Европу https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-178 [178] .»
показать весь комментарий
15.09.2020 15:31 Ответить
Иными словами навальный попросил США ввести санкции против своего конкурента на выборах.
Ты лучше дай мне ссылку где навальный говорит что если станет президентом срашки, то сразу же выведет войска из Крыми, без всяких "референдумов"! Вот тогда я будут к нему относится по крайней мере нейтрально, а до тех пор он для мене такая же имперская тварь как и Путин!
показать весь комментарий
15.09.2020 15:35 Ответить
Ти чекаєш, російського кандидата в президенти, який скаже: «Пєрвим дєлом я вєрну Украинє, нєзаконно аннексірованний Крим.»?
Ти, при розумі?
показать весь комментарий
15.09.2020 19:57 Ответить
Він такий самий як і *****.
показать весь комментарий
15.09.2020 19:30 Ответить
А інших там нема.
Але це не Навальний вбив Нємцова, почав війну з Україною, і вбив 14000 українців
показать весь комментарий
15.09.2020 20:00 Ответить
І хто з них бутерброд...?
показать весь комментарий
15.09.2020 13:48 Ответить
ну а бутерброд? бутербродик с колбасой скушать сможешь?
показать весь комментарий
15.09.2020 13:38 Ответить
Если не помер значит сможет. Их только могила может исправить
показать весь комментарий
15.09.2020 13:45 Ответить
Навальный опубликовал первый пост в соцсети после отравления: "Я все еще почти ничего не умею, но вчера смог целый день дышать сам" - Цензор.НЕТ 7714
показать весь комментарий
15.09.2020 13:58 Ответить
Да собственно ты ничего и не умел раньше. Странная афера с этим отравлением.
Как в том анекдоте: выходит мотоциклист из комы и спрашивает врача:
-Доктор а я смогу стучать на барабанах?
-Конечно!
-Прикольно а ведь раньше не мог!
показать весь комментарий
15.09.2020 13:38 Ответить
Конечно афера, ботоксный педофил ведь ни кого не травил
А весь мир на ПаРашку клевещет, ага
показать весь комментарий
15.09.2020 13:55 Ответить
Ага! Недотравил ещё и отправил в Европу лечить, видать совсем ботокс в мозг проник)
Да и после новичка Скрипали два месяца валялись обвешанные пластиком и к ним ходили в костюмах с подачей воздуха а эти уже обнимашки после новичка на двадцатый день затеяли)
Хотел бы отравить - отравили бы. А это клоунада.
показать весь комментарий
15.09.2020 14:06 Ответить
в смысле "отправил"? Навального не Раша отправила, а неравнодушные граждане, за свои.
показать весь комментарий
15.09.2020 14:20 Ответить
Чип и Дэйл спешат на шпили помощь...
показать весь комментарий
15.09.2020 13:39 Ответить
хочет добавушки
показать весь комментарий
15.09.2020 13:46 Ответить
Щас тут выльют недалёкие цистерну помоев на голову Лёхе. И "бутерброд" и "агент ФСБ"...
показать весь комментарий
15.09.2020 13:45 Ответить
Агент не агент, но имперец так это уж точно! И смена одного императора на другого никакой пользы нам не принесет
показать весь комментарий
15.09.2020 13:47 Ответить
Так этот "https://censor.net/ru/user/473975" сам русский, вот и топит за своего сородича имперского.
показать весь комментарий
15.09.2020 13:49 Ответить
Любой россиянин "имперец" ибо россия уже 300 лет, как империя. Или ты станешь утверждать, что там сегодня действительно федерация? Это не естественное для 21 века государственное образование, которое стоИт на трёх столбах: деньги (недра), пропаганда (ложь), грубая сила (диктатура). Это не может не накладывать отпечаток на её население. Но такие как Навальный, не зависимо от того, что они говорят и думают, опасны для этой структуры. Они могут дестабилизировать систему, ибо её прочность мнимая. И вот как раз в период очередной такой дестабилизации у Украины может появиться окно возможностей. Как в 1991г. оно появилось у Прибалтийских стран. И тогда можно будет взять назад свой бутерброд, а может даже что-то впридачу. Если захочется.
Так что успеха любому, кто шатает российский режим. Там режимы мирно не меняются. Лёхе выздоровления.
показать весь комментарий
15.09.2020 14:13 Ответить
Что-то я у него не видел планов по развалу или реальной федерализации орды с нормальными законами, как в США, при которых происходят нормальные товарно-денежные отношения между субъектами федерации(например, доходы от продажи сыръя принадлежат только народам территорий, из которых их добывают, а не присваиваются полностью правящей в московии верхушкой, а государство - получает налоги, на которые живет).Все его сотрудники ведут себя так, что уже как бы захватили власть и делят деньги между собой вместо чекистов хана, и им нет дела до народов орды и их проблем.
показать весь комментарий
15.09.2020 14:42 Ответить
Такого окна возможностей как в 1991 уже не будет. На тот момент, РФ не была монолитна и ее возможностей хватало, только чтобы удержаться в рамках своих границ, не развалившись на республики типа Чечни, Башкирии, Ингушетии.... Сейчас же большинство этих народов (даже чеченцы), идентифицирую себя как "русский" (называться русский это типа престиж, как предмет для гордости...). Фактически, империя, закончила переваривать аннексированные территории и их народы. Для обратного процесса (чтобы народы вспомнили, что они не русские и хорошо бы послать русских куда подальше) должно пройти время и иметься предпосылки (а-ля "хватит кормить Москву").
Отдать "бутерброд" фактически означает начать развал империи своими руками. Это значит повредить один из столпов империи (уверенность граждан империи в ее силе, мощи). И Навальный это знает! Отсюда и его риторика про "бутерброд"
показать весь комментарий
15.09.2020 14:43 Ответить
Будет такое окно! Ещё при жизни тех, кто родился в шестидесятых. Прочность того, что сегодня называется РФ ничем не лучше той, которая была у ссср накануне распада. Даже если большого распада не последует, россию ждут очень большие потрясения, как только путинский режим начнёт слабеть. Время подтвердит мои слова. Я предсказал Майдан, сепаратизм на донбассе и конфликт с россией ещё в 2010-ом.))
показать весь комментарий
15.09.2020 15:26 Ответить
Навальтный ничего не "шатает", а всего лишь хочет помочь орде прекратить разворовывать бюджет, то есть укрепить ее, хана он не трогает.
показать весь комментарий
15.09.2020 14:45 Ответить
Ещё раз: что хочет Навальный это дело третье! Важно какие процессы в россии он провоцирует. Даже если взять борьбу с коррупцией это огромнейший дестабилизирующий фактор для существующей там симтемы власти. Ибо коррупция неотъемлемая её часть. Про демократизацию россии и говорить нечего. Как тлько там появятся зачатки демократии, всё начнётся с реальной, а не бутафорской федерализации, а закончится парадом суверенитетов. Ибо существует большое кол-во субъектов, которым Москва нахрен не впиралась. Они прибыльны и самодостаточны. Убери коррумпированную "элиту", открой доступ к честной информации, учреди демократию с правом выбирать... и какой-нибудь Татарстан быстро вспомнит и родной язык и как Иван Васильевич их Казань брал. Понимаешь о чём я? Думаю вряд ли! Скорее всего ты из тех, для кого олигарх в вышиванке, ругающий путена в фейсбуке сойдёт за гетмана.)
показать весь комментарий
15.09.2020 15:14 Ответить
не мечи бисер перед упоротыми. Они хотят чтобы во главе Раши встал Черновол, на меньшее не согласны
показать весь комментарий
15.09.2020 15:19 Ответить
Да не надо никакого развала орды - достаточно реальной федерализации, самоуправления, демократии - и московии придется учиться работать для реального товарообмена с субъектами федерации, а не паразитировать с помощью супергосмонополий за счет "дармовых" природных богатств захваченных за века колоний (продолжать жить так, что Золотая орда - ее предок - жива и поныне). А вот убрать чекистскую бюрократию - новоявленных трансформеров-управленцев, которые заняли места феодальной элиты, но уже в 21 веке - убрать будет тяжело: она сопротивляется этому всеми способами, вплоть до убийства соперников, которые хотят занять ее места (Немцов, Навальный, Кара-Мурза и т.д.).
показать весь комментарий
15.09.2020 18:21 Ответить
Не , переведем ему деньги на лечение. Он же рыволюционер и большой друг Украины, особенно в вопросах Крыма.
показать весь комментарий
15.09.2020 13:48 Ответить
Ти ще напиши що "Лёха" в жодному разі не вата кацапська.
показать весь комментарий
15.09.2020 13:50 Ответить
І що на твою думку не так про нього написали?
показать весь комментарий
15.09.2020 13:58 Ответить
А що ти знаєш про Навального, окрім того, що тут пишуть лахтинці?
показать весь комментарий
15.09.2020 14:02 Ответить
Та мені достатньо його висловлювань за Крим. І на цьому крапка з ним! Мерзота кацапська.
показать весь комментарий
15.09.2020 14:05 Ответить
От його висловлювання за Крим. Ти не згоден з Навальним?
https://ru.krymr.com/a/news-navalnyj-krym-referendum/30275589.html

«Безусловно, то, что произошло (в Крыму - КР) в 2014 году - это были незаконные вещи. Но мы зашли уже в ту часть политики, когда простых решений не бывает. Там есть два
показать весь комментарий
15.09.2020 14:07 Ответить
если займу лидирующий пост в России, то проведу в Крыму еще один - абсолютно честный - референдум. Даже не еще один, а первый. Потому что тот «референдум» нельзя считать референдумом», - отметил Навальный. А ти з цим згоден??? Клоун довбаний. Йди до бісової матері зі своїм кацапом.
показать весь комментарий
15.09.2020 14:13 Ответить
А ти чекаєш, щоб російський кандидат в президенти, сказав: «Пєрвим дєлом я вєрну Украинє, нєзаконно аннексірованний Крим.»?
Ти, при розумі?
І чомусму тебе нема такої ненависті до інших російських кандидатів на пост президента россіі.
показать весь комментарий
15.09.2020 14:25 Ответить
Ольгинец, с чего ты решил, что к другим нет ненависти?
показать весь комментарий
15.09.2020 15:02 Ответить
А кого ти лахтинець, ще ненавидиш?
показать весь комментарий
15.09.2020 15:25 Ответить
Украли Крым - отдайтеУкраине и выселяйте к себе в орду на х@й всех любителей "рюськимира" - так было после ВМВ в Судетах и Польше, откуда выселили в Германию всех нацистских колонистов.
показать весь комментарий
15.09.2020 18:24 Ответить
Кращого відношення він не заслуговує.
показать весь комментарий
15.09.2020 13:52 Ответить
что собственно ожидать от насрального, если в вопросе Крыма они с ****** мыслят симметрично?
показать весь комментарий
15.09.2020 14:02 Ответить
Синхронно.
показать весь комментарий
15.09.2020 14:11 Ответить
Ого оценило что дышать это хорошо, а то что этого не смогут сделать десятки тысяч украинских граждан, убитых оккупантами оно оценить не смогло. Сдохли б вы все на росии всем бы в мире легче дышалось.
показать весь комментарий
15.09.2020 13:50 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2020 13:52 Ответить
Навальный опубликовал первый пост в соцсети после отравления: "Я все еще почти ничего не умею, но вчера смог целый день дышать сам" - Цензор.НЕТ 5766 https://censor.net/ru/user/436472

+++
показать весь комментарий
15.09.2020 13:54 Ответить
Хоть бы раз этот "оппозиционер" жалкий что доброго сказал об Украине, нет, "руки не дошли", вероятно.
показать весь комментарий
15.09.2020 14:16 Ответить
Иммунитет у человека!
От новичка за две недели откачали!
показать весь комментарий
15.09.2020 13:53 Ответить
так маленькую дозу себе налил , чтобы не помереть, а пыль поднять
показать весь комментарий
15.09.2020 13:57 Ответить
Навальный не идиот чтобы наливать себе Новичка. Это было что-то другое.
показать весь комментарий
15.09.2020 14:07 Ответить
Навальный опубликовал первый пост в соцсети после отравления: "Я все еще почти ничего не умею, но вчера смог целый день дышать сам" - Цензор.НЕТ 8198
показать весь комментарий
15.09.2020 13:57 Ответить
А до чого тут ця піськова?
показать весь комментарий
15.09.2020 14:25 Ответить
хз чем он от путена отличается?
для нас они одинаковые пауки в банке
показать весь комментарий
15.09.2020 13:59 Ответить
А перша сказана фраза була "Кримнаш"?
показать весь комментарий
15.09.2020 14:09 Ответить
Не боись, Леха, "вакцинация" в РФ назначена уже на следующий месяц, скоро тебе комапнию будет кому составить.
Есть еще желающие российскую "вакцину" опробовать, кроме навальнят в РФ (у них то выбора нет)?

P.S. Был ли "поевший мухоморов" Навальный другом Украины? Нет, он не был другом Украины. Так пожелаем же ему скорого получения вида на жительство в Германии и бытия на новой родине.
показать весь комментарий
15.09.2020 14:14 Ответить
Скорейшего выздоровления Алексею.
показать весь комментарий
15.09.2020 14:23 Ответить
Ты бы лучше пожелал противоположного хану орды - Навальный - не тот человек, за которого ты его принимаешь.
показать весь комментарий
15.09.2020 18:26 Ответить
Забористе щось хапнув.
показать весь комментарий
15.09.2020 14:26 Ответить
шалом ""братуха""
пока спал в коме пропустил мойдан в картошечном королевстве
показать весь комментарий
15.09.2020 14:42 Ответить
Напевно тепер почне любити Путіна. Типу як Ілья Яшин. Був соратником Німцова а як того хлопнули, то відразу переобувся в повітрі і тепер працює у військоматі та відбирає ихтамнетув на війну . І з Україною в тому числі.
показать весь комментарий
15.09.2020 14:44 Ответить
Ти, мразото під проксі, так щоб не ОББРІХАТИ, не можеш.

1. Ілля Валерійович Яшин. Навесні 2015 року, після убивства російського опозиційного політика Бориса Нємцова працював над завершенням підготовленого Нємцовим дослідження про агресію Росії проти України «Путін. Війна».

2. В марте 2018 года Илья Яшин и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2 Владимир Милов представили доклад «Путин. Итоги. 2018» о политических, экономических и социальных итогах правления Путина, посвящённый памяти Бориса Немцова.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-74 [74] В своей работе они опирались на данные, публикуемые государственными органами. Авторы доклада отмечают, что за 18 лет нахождения Путина у власти, согласно приведённой им статистике, уровень жизни в России упал на фоне выросших цен, зависимость экономики от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C нефти только усилилась.https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%88%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-75 [75] »
показать весь комментарий
15.09.2020 14:56 Ответить
Что.. Санёк? (пауза МХАТ) бутербродом подавился?
показать весь комментарий
15.09.2020 15:02 Ответить
на большее ума не хватает?
показать весь комментарий
15.09.2020 15:21 Ответить
аккурат для твоего ослиного уровня.
показать весь комментарий
15.09.2020 15:25 Ответить
в вопросе Навального "патриоты" и лахта - близнецы.
показать весь комментарий
15.09.2020 21:36 Ответить
Найкращі https://moonzori.com/pryvitannya-z-dnem-narodzhennya/ https://moonzori.com/pryvitannya-z-dnem-narodzhennya/ вітання
показать весь комментарий
20.09.2020 22:32 Ответить
Вражаючий поворот подій! Я радий чути, що Навальний опублікував свій перший пост у соціальних мережах після отруєння. Його слова про те, що він все ще перебуває в процесі одужання, але вже зміг самостійно дихати протягом дня, свідчать про його силу і волю до перемоги. Бажаю йому якнайшвидшого одужання та повного відновлення і насолоджуватися солодкими моментами свого https://zdnemnarodzhennya.net/ дня народження та життя! Дякуємо, що поділилися цією важливою інформацією. 🙏✨
показать весь комментарий
12.07.2023 10:08 Ответить
 
 