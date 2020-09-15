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НАБУ (4183) коррупция (8455) Юрченко Александр (101)

"Слуга народа" Юрченко и детектив НАБУ обсуждают сумму взятки: "Це буде приблизно біля двухста кілограм"

Нардеп "Ю" с посредником и детективом НАБУ под прикрытием обсуждают денежное вознаграждение в размере $200 тыс.

Как передает Цензор.НЕТ, на опубликованных НАБУ записях нардеп "Ю" сообщил детективу под прикрытием, что для принятия выгодных ему поправок к законопроекту последний должен передать ему денежное вознаграждение в размере 200 тыс. долларов США.

Кроме того, в будущем детектив должен был предвидеть передачу нардепу "Ю" 3% акций уставного фонда иностранного предприятия, которое должны построить в Украине.

Детектив: А по количеству плюшек мы можем определиться? Чтобы я сказал инвесторам: "Смотрите, на десятое сентября мне нужно испечь столько-то плюшек, там с начинкой такой-то".

Нардеп: Смотри, я думаю общий банкет. Это будет примерно, ну примерно, около двухста килограмм

Позже детектив спросил, когда нужно именно "испечь эти все"?

Нардеп ответил: "Ну часть нужно, чтобы у нас была для комитета, понимаешь?".

Также читайте: НАБУ опубликовало переговоры нардепа "Ю" и детектива под прикрытием: "10+3 пусть будет. Согласуй и скажи мне...". ВИДЕО

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Топ комментарии
+12
как у рыбникова, кажется: "здравствуйте. это я, депутат иванов иван иванович, пока вы не дадите мне взятку в 200 000 долларов сша, что по курсу нацбанка составляет 100 500 000 гривен, я не смогу внести поправку к закону №13, так как не смогу передать заранее оговоренную часть денег в размере 50 000 долларов сша председателю парламентской комиссии петрову петру петровичу, с которым я в апреле 2019 года вступил в преступный сговор с целью незаконного обогащения".
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15.09.2020 13:41
+10
********* оправдывают свое дерьмо как могут!
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15.09.2020 13:50
+9
Саранча, пожирающая Украину. "Я думаю загальний банкет. Це буде приблизно біля двухста кілограм", - переговоры нардепа "Ю" и детектива НАБУ под прикрытием - Цензор.НЕТ 5537
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15.09.2020 13:36
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Правила форума Совет форумчан
Это выборы . Не воспринимайте это дерьмо .
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15.09.2020 13:35 Ответить
Та да! А президент у нас все ще Голобородько! Івзанюгалі, Фракція СН у Вержовній раді по безгрішності фору дасть всім 12-ти апостола.
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15.09.2020 13:50 Ответить
********* оправдывают свое дерьмо как могут!
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15.09.2020 13:50 Ответить
Помните как обезглавили харьковского судью?
Я так посылал "лучи Боба", что мужиков даже не нашли......
Мне это "доставило", побольше бы такого.
(у суди полный фарш и коллекция монет на миллион). и это не Вовк к сожалению
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15.09.2020 13:36 Ответить
ой ну что вы, для венедиктовой это все ни о чем, она сроду не додумается о чем они там базарят, ей надо четко и по существу: один говорит, хочешь взятку, другой, конечно хочу, а сколько? ну и т.д. а под такой банкет она санкцию никогда не даст...
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15.09.2020 13:36 Ответить
как у рыбникова, кажется: "здравствуйте. это я, депутат иванов иван иванович, пока вы не дадите мне взятку в 200 000 долларов сша, что по курсу нацбанка составляет 100 500 000 гривен, я не смогу внести поправку к закону №13, так как не смогу передать заранее оговоренную часть денег в размере 50 000 долларов сша председателю парламентской комиссии петрову петру петровичу, с которым я в апреле 2019 года вступил в преступный сговор с целью незаконного обогащения".
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15.09.2020 13:41 Ответить
но это не точно )
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15.09.2020 13:48 Ответить
200 000 - 5млн 600 тыс,а не 100млн
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15.09.2020 23:49 Ответить
Та ладно, зачем такие сложности, предьявят обвинение детективу НАБУ за попытку дать взятку народному депутату от святой фракции.
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15.09.2020 14:21 Ответить
отака приде весна. ватадиктова скажет про плюшки говорили же, шо тут такого
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15.09.2020 13:36 Ответить
Саранча, пожирающая Украину. "Я думаю загальний банкет. Це буде приблизно біля двухста кілограм", - переговоры нардепа "Ю" и детектива НАБУ под прикрытием - Цензор.НЕТ 5537
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15.09.2020 13:36 Ответить
ее выбрали 73% .....
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15.09.2020 13:42 Ответить
А двести килограмм витамина "Ю", чтобы не было морщин на бую ?..
Не, не треба ?
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15.09.2020 13:37 Ответить
Согласно данным проекта бюджета, который ранее был предложен Верховной Раде, расходы на Офис президента в 2021 году составят 1 266 795,2 млн грн. Отмечается, что это почти на 40% больше того, что заложили в прошлый бюджет.
"Я думаю загальний банкет. Це буде приблизно біля двухста кілограм", - переговоры нардепа "Ю" и детектива НАБУ под прикрытием - Цензор.НЕТ 6077
Кабмин предложил увеличить расходы на Офис Зеленского до 1,3 млрд гривен .....
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15.09.2020 13:40 Ответить
Напомним, в бюджете на 2020 год на Офис президента было заложено около 900 млн гривен. Теперь же сумма значительно вырастет, причем каких-то пояснений по данному вопросу до сих пор нет.
При этом дефицит бюджета составит 300 млрд гривен, а минимальные выплаты вырастут в районе 6-9%.
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15.09.2020 13:41 Ответить
Я впевнений що зараз шановні зебіли все пояснять і навіть знайдуть винного. І я навіть знаю хто це буде.
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15.09.2020 13:45 Ответить
очевидная же провокация определенных политических сил
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15.09.2020 16:28 Ответить
"Я думаю загальний банкет. Це буде приблизно біля двухста кілограм", - переговоры нардепа "Ю" и детектива НАБУ под прикрытием - Цензор.НЕТ 2909
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15.09.2020 13:41 Ответить
- А если они не золотые?
- Ха! А какие они по-вашему?!" (с)

Нардеп "Ю" и детектива НАБУ обсуждают сумму взятки: "Це буде приблизно біля двухста кілограм" - Цензор.НЕТ 6888
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15.09.2020 13:46 Ответить
Ау! Бенядиктова!!! Снова ничего не видно?
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15.09.2020 13:42 Ответить
Кто здес?!
Нардеп "Ю" и детектива НАБУ обсуждают сумму взятки: "Це буде приблизно біля двухста кілограм" - Цензор.НЕТ 3240
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15.09.2020 13:48 Ответить
Слова... слова... Горох о стену!
Словами не остановить
Антинародную и злую пену.
Их можно толькоНардеп "Ю" и детектива НАБУ обсуждают сумму взятки: "Це буде приблизно біля двухста кілограм" - Цензор.НЕТ 8423
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15.09.2020 13:43 Ответить
он просто киоск с плюшками возле оп хотел открыть, рядом с шаурмячечной
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15.09.2020 13:44 Ответить
Зелю от ревизии может спасти только кража(с) смотрите что наделали 73% огентов крымля, песики хотя бы воровали в вышиванках, а эти слуги воруют не патриотично как то!!!
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15.09.2020 13:57 Ответить
Все так по домашнему, по простому: плюшечки, чаёк! Мило то как! Ну, что тут скажешь, грубые и неприветливые вы люди!
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15.09.2020 14:00 Ответить
ГенпрокурВорка БєняДіктова у Верховній Зраді.
YouTube: https://youtu.be/98mw7qVZyv8 Генеральний прокурор Ірина Венедиктова_ виступ з трибуни

Нардеп "Ю" і детективи НАБУ обговорюють суму хабаря: "Це буде приблизно біля двухста кілограм" - Цензор.НЕТ 3916
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15.09.2020 14:01 Ответить
"Где то 200 килограмм", " корабельная сосна", " анал табу" - целая шпионская сеть. Высший уровень конспирации.
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15.09.2020 14:27 Ответить
Бєнєдіктовій-все божа роса,мало доказів,недостатня доказова база...
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15.09.2020 14:48 Ответить
Нічого не міняється в тій державі.....Але найбільш цікаво, хто і як ті розмови записує? Чи то спецом підстава для Слуг народу і ЗЕ? Невже Юрченко і агент НАБУ такі лошари?
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15.09.2020 20:25 Ответить
Нет, залезшие в мягкие кресла думают, что все вокруг лошары. И они там почти все такие, независимо под каким флагом залазили в кресла.
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15.09.2020 21:00 Ответить
Сытнику главное до победы Байдена продержаться
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15.09.2020 23:23 Ответить
Зелёные сволочи
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15.09.2020 23:54 Ответить
да лозунги новые а как исполняли так и исполняют.задолбали.
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16.09.2020 08:50 Ответить
 
 