"Слуга народа" Юрченко и детектив НАБУ обсуждают сумму взятки: "Це буде приблизно біля двухста кілограм"
Нардеп "Ю" с посредником и детективом НАБУ под прикрытием обсуждают денежное вознаграждение в размере $200 тыс.
Как передает Цензор.НЕТ, на опубликованных НАБУ записях нардеп "Ю" сообщил детективу под прикрытием, что для принятия выгодных ему поправок к законопроекту последний должен передать ему денежное вознаграждение в размере 200 тыс. долларов США.
Кроме того, в будущем детектив должен был предвидеть передачу нардепу "Ю" 3% акций уставного фонда иностранного предприятия, которое должны построить в Украине.
Детектив: А по количеству плюшек мы можем определиться? Чтобы я сказал инвесторам: "Смотрите, на десятое сентября мне нужно испечь столько-то плюшек, там с начинкой такой-то".
Нардеп: Смотри, я думаю общий банкет. Это будет примерно, ну примерно, около двухста килограмм
Позже детектив спросил, когда нужно именно "испечь эти все"?
Нардеп ответил: "Ну часть нужно, чтобы у нас была для комитета, понимаешь?".
Пожалуйста, подождите...
Я так посылал "лучи Боба", что мужиков даже не нашли......
Мне это "доставило", побольше бы такого.
(у суди полный фарш и коллекция монет на миллион). и это не Вовк к сожалению
Не, не треба ?
Кабмин предложил увеличить расходы на Офис Зеленского до 1,3 млрд гривен .....
При этом дефицит бюджета составит 300 млрд гривен, а минимальные выплаты вырастут в районе 6-9%.
- Ха! А какие они по-вашему?!" (с)
Словами не остановить
Антинародную и злую пену.
Их можно только
YouTube: https://youtu.be/98mw7qVZyv8 Генеральний прокурор Ірина Венедиктова_ виступ з трибуни