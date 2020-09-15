НАБУ призывает Венедиктову подписать подозрение "слуге народа" Юрченко: все материалы находятся в ОГП уже 5 дней

Национальное Антикоррупционное бюро призывает генпрокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение нардепу "Слуги народа" Александру Юрченко, которого подозревают в получении взятки за внесение правок в законопроект об утилизации твердых бытовых отходов.

Об этом говорится на сайте НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

"В рамках расследования коррупционной схемы получения неправомерной выгоды благодаря использованию полномочий народного депутата Украины НАБУ и САП направили Генеральному прокурору проект сообщения о подозрении действующему народному избраннику. Однако по состоянию на 15.09.2020 письма остались без ответа, что делает невозможным привлечение к ответственности всех участников преступления", - говорится в сообщении.

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В НАБУ отмечают, что в рамках расследования были собраны доказательства для сообщения о подозрении народному депутату Украины в совершении преступлений, предусмотренных ст. 368 УК и ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 УК Украины. В ведомстве подчеркивают, что такое подозрение может подписать только Генеральный прокурор. Поэтому, детективы НАБУ по согласованию с прокурорами САП по предварительной договоренности с руководством Офиса Генерального прокурора 10.09.2020 в 12 ч. 20 мин. прибыли в ОГП с целью внесения сведений в ЕРДР относительно возможного совершения народным депутатом Украины уголовного преступления, а также подписания ряда ходатайств о проведении следственных действий в отношении него.

Также был предоставлен проект сообщения о подозрении, справка о собранных доказательствах и материалы уголовного производства, подтверждающие обоснованность подозрения.

С 12 ч. 30 мин. до 18 ч. 00 мин. прокуроры ОГП изучали предоставленные материалы и после этого, по результатам проведения ряда совещаний, в том числе и с участием руководства Национального бюро, руководитель департамента Офиса Генерального прокурора сообщил, что он не видит достаточных оснований для доклада Генеральному прокурору о необходимости внесения сведений о возможном совершении уголовного преступления народным депутатом Украины в ЕРДР.

Около 21 ч. 00 мин. того же дня состоялось совещание с участием Генерального прокурора, первого заместителя директора Национального бюро и руководителя департамента ОГП. По результатам совещания решение о внесении сведений в ЕРДР принято не было.

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10 сентября 2020 года лицу-посреднику (неофициальном помощнику действующего нардепа) сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины. Также Генеральному прокурору направлен проект подозрения относительно действий нардепа.

11 сентября 2020 года НАБУ повторно направило в ОГП письмо о необходимости внесения сведений в ЕРДР относительно действий нардепа, однако по состоянию на 15.09.2020 ответ предоставлен не был.

Напоминаем, ранее ряд украинские СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.