В идеале 10 человек из комитета закоррумпировать, - "слуга народа" Юрченко и детектив НАБУ обсуждают механизм раздела взятки

Народный депутат "Ю" рассказал о предыдущих фактах получения неправомерной выгоды нардепами во время принятия законов в сфере "зеленой энергетики", а также разъяснил механизм запланированного раздела "вознаграждения" от компании, которую представляет детектив НАБУ под прикрытием за принятие предложенных им поправок в законопроект.

Об этом свидетельствуют записи, опубликованные НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Детектив НАБУ просит нардепа "Ю", которого также называет "Сашей" объяснить механизм раздела взятки.

Нардеп "Ю" говорит, что по "ветру" приносили "по восемьдесят человеку".

Отвечая на вопрос детектива, чего именно по "ветру хотели", нардеп ответил: "Один ветер. Без солнца, без этого. Один ветер". И добавил, что это происходило в нынешнем созыве Рады.

Посредник просит рассказать нардепа, "как делали по ветру".

"Давали определенный аванс. ... Каждому человеку", - сказал нардеп "Ю", уточнив, что речь идет о комитете.

Парламентарий сказал, что в комитете 18 человек, а посредник добавил, что "в идеале десять закоррумпировать".

"Ну и плюс два на какой-то там форс-мажор. Кто-то заходит, кто-то не пошел, кто-то кого-то там", - добавил нардеп "Ю".

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