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НАБУ (4183) коррупция (8455) Юрченко Александр (101)

В идеале 10 человек из комитета закоррумпировать, - "слуга народа" Юрченко и детектив НАБУ обсуждают механизм раздела взятки

В идеале 10 человек из комитета закоррумпировать, -

Народный депутат "Ю" рассказал о предыдущих фактах получения неправомерной выгоды нардепами во время принятия законов в сфере "зеленой энергетики", а также разъяснил механизм запланированного раздела "вознаграждения" от компании, которую представляет детектив НАБУ под прикрытием за принятие предложенных им поправок в законопроект.

Об этом свидетельствуют записи, опубликованные НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Детектив НАБУ просит нардепа "Ю", которого также называет "Сашей" объяснить механизм раздела взятки.

Нардеп "Ю" говорит, что по "ветру" приносили "по восемьдесят человеку".

Отвечая на вопрос детектива, чего именно по "ветру хотели", нардеп ответил: "Один ветер. Без солнца, без этого. Один ветер". И добавил, что это происходило в нынешнем созыве Рады.

Посредник просит рассказать нардепа, "как делали по ветру".

"Давали определенный аванс. ... Каждому человеку", - сказал нардеп "Ю", уточнив, что речь идет о комитете.

Парламентарий сказал, что в комитете 18 человек, а посредник добавил, что "в идеале десять закоррумпировать".

"Ну и плюс два на какой-то там форс-мажор. Кто-то заходит, кто-то не пошел, кто-то кого-то там", - добавил нардеп "Ю".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп "Ю" и детектива НАБУ обсуждают сумму взятки: "Це буде приблизно біля двухста кілограм"

Автор: 
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Топ комментарии
+18
В идеале 10 человек из комитета закоррумпировать, - Ну, и плюс два на форс-мажор, - нардеп "Ю" и детектив НАБУ обсуждают механизм раздела взятки - Цензор.НЕТ 6822
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15.09.2020 14:05
+14
_Вот так... Прочли? Осознали?! Все ветви власти - законодательная, судебная, исполнительная - являются бандитскими, антинародными и антиукраинскими формированиями. Все они кровопийцы, вот уже тридцать лет удушающие Украину, грабящие народ, превращающие страну в выжженое поле, поросшее сорняками.
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15.09.2020 14:04
+13
все еще слишком мало оснований для подозрения! )
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15.09.2020 14:02
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Всё стандартно. Что не так?
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15.09.2020 14:01 Ответить
все еще слишком мало оснований для подозрения! )
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15.09.2020 14:02 Ответить
опять эта проклятая неопределнность!
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15.09.2020 14:04 Ответить
_Вот так... Прочли? Осознали?! Все ветви власти - законодательная, судебная, исполнительная - являются бандитскими, антинародными и антиукраинскими формированиями. Все они кровопийцы, вот уже тридцать лет удушающие Украину, грабящие народ, превращающие страну в выжженое поле, поросшее сорняками.
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15.09.2020 14:04 Ответить
Все так, только вот только один вопрос. А откуда этих судей, депутатов, прокуроров завезли в Украину? Или может надо что-то в консерватории менять? Все эти судьи, прокуроры это и есть украинцы... У нас население такое, все привыкли решать за взятки, абсолютно любой вопрос решаем, если дать взятку. Среднестатистический украинец больше всего хочет двух вещей - первое, чтобы все коррупционеры наконец-то издохли, и второе, чтобы кум чиновник ему что-то порешал.
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15.09.2020 14:11 Ответить
Коррупционер - это ты, барашка тупорылая, даже когда за шоколадку просишь справочку, ты уже коррупционер! Пока до вас, дегенератов это не найдет, у вас все будут кругом виноваты, кроме вас самих, а тем временем вы будете продолжать сидеть в жопе!
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15.09.2020 14:17 Ответить
Все правильно, лишь с той поправкой,что каждый должен отвечать за свое. Вот депутат Ю от Зеленского, как честный-пречестный хочет ответить перед судом. А нехорошая Зепрокурор не хочет дать представление на задержание.Вот и мечуться в Охвисе Президента как морские свинки, легенды для нариду сочиняют.
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15.09.2020 14:57 Ответить
В идеале 10 человек из комитета закоррумпировать, - Ну, и плюс два на форс-мажор (c)

Так бенядиктова и есть тот "форс-мажор". Уже законтачена закоррумпирована.
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15.09.2020 14:05 Ответить
В идеале 10 человек из комитета закоррумпировать, - Ну, и плюс два на форс-мажор, - нардеп "Ю" и детектив НАБУ обсуждают механизм раздела взятки - Цензор.НЕТ 6822
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15.09.2020 14:05 Ответить
блевотина и никак не народная
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15.09.2020 14:06 Ответить
мертведчуковские зебилы, неужели опять порох мешает венедиктовой и зеленскому посадить этого черта "Ю"
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15.09.2020 14:06 Ответить
Когда билеты на шоу по отрубанию рук поступят в продажу?
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15.09.2020 14:12 Ответить
Рук? Но ведь рыба...
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15.09.2020 14:15 Ответить
А что Клован говорит? Все кристально честные. Это провокация?
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15.09.2020 14:20 Ответить
Микробы Зе , бацыллы Медведчука и т.д. Пора Раду" закрывать на дезинфекцию"
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15.09.2020 14:23 Ответить
Надо порошенка садить... Дела не будет, пока не сядет..Шо там портнов ? Сколько он там настрочил доносов?
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15.09.2020 14:28 Ответить
"Бубочка красти на вміє. Давайте його виберемо!" - Краде. Ще й як.
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15.09.2020 14:42 Ответить
країна Стаціонарного Бандита - так хоче населення, що тут поробиш?
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15.09.2020 14:59 Ответить
_Не думаю что население действительно этого хочет - это ведь уже какая-то психическая паталогия... Просто оно туповато немного и не хочет думать ни о чём, кроме своих собственных повседневных забот. А это очень на руку бандитам, что народ не хочет думать и видеть дальше своего носа и двора. Таких грабить одно удовольствие.
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15.09.2020 15:07 Ответить
да 3,14доры они все
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15.09.2020 23:25 Ответить
Что наголосовали, то и имеем!
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16.09.2020 01:04 Ответить
 
 