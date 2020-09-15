Коломойский и Боголюбов для прикрытия вышли из состава собственников Криворожского железорудного комбината, - Волынец

Это стало известно в ходе переговоров между бастующими шахтерами предприятия и его администрацией.

Компании, связанные с ФПГ "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, вышли из состава собственников Криворожского железорудного комбината (КЖРК), чтобы избежать санкций ЕС.

Это стало известно в ходе переговоров между бастующими шахтерами предприятия и его администрацией, сообщил Михаил Волынец, председатель Конфедерации свободных профсоюзов.

"Во время переговоров, на которых присутствовала первый заместитель министра экономики Юлия Свириденко, на определенном этапе шахтеры начали требовать, чтобы к диалогу приобщились те, кто действительно принимает решения, то есть собственники. Тогда гендиректор КЖРК Сергей Новак объявил, что 50% пакета акций руководимого им предприятия принадлежат "Метивесту" (металлургический холдинг Рината Ахметова ), а остальные 50%, которые принадлежали Коломойскому, сейчас в собственности четырех других компаний, которые не имеют отношения к группе "Приват" Коломойского", - сообщил Волынец.

В то же время профсоюзный лидер усомнился в достоверности этой информации. Он написал, что считает четыре новые компании, которые владеют КЖРК, "не более чем прикрытием", а управление КЖРК "как осуществлялось, так до сих пор и осуществляется лицами, которые отчитываются перед Коломойским".

Волынец считает, что юридическую смену собственности провели, чтобы избежать санкционного преследования со стороны европейских стран. Как известно, в ЕС ведется расследование непрозрачной деятельности группы "Приват".

При этом юридическое прикрытие для "приватовцев" обеспечил Александр Ярославский "который в свое время так же прикрыл российский "ЕвразХолдинг" на Сухой Балке (предприятие по добыче ЖРС в сфере влияния Ярославского ), который влезал в дела авиационного завода в Харькове, а позже - "Мотор-Сичи".

"Поэтому под крышей Ярославского на комбинате остался подчиненный "Привату" менеджмент, который продолжает управлять активами. А при таких обстоятельствах я не вижу другого выхода, кроме как необходимость разговора между президентом Владимиром Зеленским с фактическим куратором КЖРК - Игорем Коломойским…" , - добавил Волынец.

Горняки шахт "Гвардейская", "Терновская", "Октябрьская" и "Батькивщина", входящих в КЖРК, уже около двух недель протестуют в бессрочном режиме. В требования трудовых коллективов входит повышение зарплат, улучшение условий труда, возвращение льготного стажа по спискам №№ 1 и 2, пресечение нарушений при аттестации.

КЖРК (ранее ПО "Кривбассруда") - крупнейшее предприятие Украины по добыче железорудного сырья подземным способом. Мощность предприятия - свыше 6 млн тонн руды в год. Его доля на отечественном рынке аглоруды составляет свыше 40%.

Starmill Limited является основным акционером КЖРК с долей в акционерном капитале 99,88%. Компанией управляют на партнерских началах группа "Метинвест" Рината Ахметова и группа "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Оперативное управление комбинатом осуществляют менеджеры "Привата".