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НАБУ (4183) коррупция (8455) Юрченко Александр (101)

Все знают, что портить со мной отношения из-за какой-то, бл#дь, двадцатки, десятки. Где смысл? - "слуга народа" Юрченко рассказывает о "порядках" в комитете Рады

Все знают, что портить со мной отношения из-за какой-то, бл#дь, двадцатки, десятки. Где смысл? -

Нардеп "Ю" рассказывает детективу НАБУ под прикрытием о "порядках" в комитете Рады, уточняя, что его все знают и "портить отношения" с ним членам комитета нет смысла.

Об этом свидетельствуют записи, опубликованные НАБУ, передает Цензор.НЕТ.

Ранее нардеп "Ю" сообщил детективу под прикрытием, что для принятия выгодных ему поправок к законопроекту последний должен передать ему денежное вознаграждение в размере 200 тыс. долларов США.

Детектив: И это, типа, стопроцентово, что оно голосуется?

Нардеп "Ю": Ну, конечно. Мы, во-первых, остаток не получим. Во-вторых, типа, ну, типа, люди же там. Там же куча людей тоже, ну, никаких. Они понимают, что сейчас меня поддержат, когда-то я к ним пойду с другим вопросом. ... А так не приду никогда уже. Ну, типа, если так пролетит история. ... Вот как посмотришь в фейсбуке, ти думаешь, меня не знают... Ну, конечно, знают все. Знают, что со мной портить отношения из-за какой-то, бл#ядь, там двадцатки, ну, типа, десятки. ... Ну, типа, где смысл? 

Также читайте: В идеале 10 человек из комитета закоррумпировать, - Ну, и плюс два на форс-мажор, - нардеп "Ю" и детектив НАБУ обсуждают механизм раздела взятки

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Топ комментарии
+19
Год сидят на взятках и никто ничего не знает в монобольшенстве? Ни службы?
Не верю.
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15.09.2020 14:22
+17
Когда нет хода Дела , - Начинается Слив в прессу, для общества , что бы Знали Суть Дела.
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15.09.2020 14:19
+17
і голоборотько не в курсі)))
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15.09.2020 14:27
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Когда нет хода Дела , - Начинается Слив в прессу, для общества , что бы Знали Суть Дела.
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15.09.2020 14:19 Ответить
Гадяяяяя!!!
Где тыыыы????
(вот поймут только наши, украинцы)
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15.09.2020 14:20 Ответить
так і гадя вже не та )))) (та й тоді вона...куражилась, а не лякала))))
Все знают, что портить со мной отношения из-за какой-то, бл#дь, двадцатки, десятки. Где смысл? - нардеп "Ю" рассказывает о "порядках" в комитете Рады - Цензор.НЕТ 9129
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15.09.2020 14:31 Ответить
Год сидят на взятках и никто ничего не знает в монобольшенстве? Ни службы?
Не верю.
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15.09.2020 14:22 Ответить
почему не знают, все в доле
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15.09.2020 14:27 Ответить
і голоборотько не в курсі)))
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15.09.2020 14:27 Ответить
...у нього своя доля відкату
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15.09.2020 14:42 Ответить
короче, - "сняли" зебилы Ссытника на свою голову)
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15.09.2020 14:28 Ответить
Теперь всем ясно ПОЧЕМУ У ДЕПУТАТОВ ДЕТИ В АНГЛИИ УЧАТСЯ, где стоимость обучения стартует от 20 000 в год
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15.09.2020 14:32 Ответить
Сколько баксов депутат-фотограф берёт?
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15.09.2020 14:32 Ответить
За кольорове фото +100%
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15.09.2020 14:41 Ответить
Все познается в сравнении. Прости, витя!
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15.09.2020 14:37 Ответить
Яка пропорція розподілу $200 000 ?
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15.09.2020 14:39 Ответить
Теж цікаво - Всі слуги по 800 баксів, чи є елітні та опт по 10 баксів
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15.09.2020 14:48 Ответить
тут же ж головне що Вова не варуєт. Да, зебіли?
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15.09.2020 14:46 Ответить
зачем им столько плюшек? голодают?
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15.09.2020 14:47 Ответить
это наши слуги народа, просто гордость распирает..., такие люди, такие люди, гвозди бы делать из этих людей - крепче бы не было в мире гвоздей.., до слез прям...
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15.09.2020 15:20 Ответить
Какое же оно косноязычное животное!
Ему, с таким словарным запасом - коровам хвосты крутить и кизяками кидаться, а оно тут десятками килобаксов разбрасывается...
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15.09.2020 21:24 Ответить
 
 