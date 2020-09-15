Все знают, что портить со мной отношения из-за какой-то, бл#дь, двадцатки, десятки. Где смысл? - "слуга народа" Юрченко рассказывает о "порядках" в комитете Рады
Нардеп "Ю" рассказывает детективу НАБУ под прикрытием о "порядках" в комитете Рады, уточняя, что его все знают и "портить отношения" с ним членам комитета нет смысла.
Об этом свидетельствуют записи, опубликованные НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
Ранее нардеп "Ю" сообщил детективу под прикрытием, что для принятия выгодных ему поправок к законопроекту последний должен передать ему денежное вознаграждение в размере 200 тыс. долларов США.
Детектив: И это, типа, стопроцентово, что оно голосуется?
Нардеп "Ю": Ну, конечно. Мы, во-первых, остаток не получим. Во-вторых, типа, ну, типа, люди же там. Там же куча людей тоже, ну, никаких. Они понимают, что сейчас меня поддержат, когда-то я к ним пойду с другим вопросом. ... А так не приду никогда уже. Ну, типа, если так пролетит история. ... Вот как посмотришь в фейсбуке, ти думаешь, меня не знают... Ну, конечно, знают все. Знают, что со мной портить отношения из-за какой-то, бл#ядь, там двадцатки, ну, типа, десятки. ... Ну, типа, где смысл?
Пожалуйста, подождите...
Где тыыыы????
(вот поймут только наши, украинцы)
Не верю.
Ему, с таким словарным запасом - коровам хвосты крутить и кизяками кидаться, а оно тут десятками килобаксов разбрасывается...