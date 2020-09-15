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Рада предлагает допустить в район ООС на Донбассе дознавателей, следователей и прокуроров

Рада предлагает допустить в район ООС на Донбассе дознавателей, следователей и прокуроров

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3984 о внесении изменений в Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 292 нардепа.

Законопроектом предлагается предусмотреть, что "в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях обеспечивается возможность осуществления уполномоченными лицами органов предварительного расследования и прокуратуры полномочий по уголовным производствах в отношении правонарушений, совершенных в районе осуществления указанных мероприятий, в частности через обязательность допуска дознавателей, следователей и прокуроров к этому району, а также предоставление им соответствующего содействия".

Их допуск на эту территорию будет осуществляться в порядке, определенном Командующим Объединенными силами.

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Топ комментарии
+15
Портнову нужен доступ чтоб судить "карателей" и прочих нарушителей "перемирия"?
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15.09.2020 14:33
+12
будут всу сажать за обстрел сепаров
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15.09.2020 14:30
+12
Це однозначно зрада, а не перемога. Допускати штабних прокурорів і слідчих на передову для чого? Щоб одразу на місці крутити під білі рученьки наших воїнів?
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15.09.2020 14:32
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будут всу сажать за обстрел сепаров
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15.09.2020 14:30 Ответить
Не сепаров! А вооружённых формирований оккупанта, агрессора, рф.
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15.09.2020 14:37 Ответить
Це однозначно зрада, а не перемога. Допускати штабних прокурорів і слідчих на передову для чого? Щоб одразу на місці крутити під білі рученьки наших воїнів?
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15.09.2020 14:32 Ответить
та це для того щоб цим ....дарасам давати статус учаснків бойових дій, бо курва прокурорська хоче напевне мати свій батальон прокуросько-мажорських захичників України
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15.09.2020 16:12 Ответить
Портнову нужен доступ чтоб судить "карателей" и прочих нарушителей "перемирия"?
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15.09.2020 14:33 Ответить
_Помню я тех судей, прокуроров и дознавателей... как упорно они Колмогорова хотели посадить, мрази. Как у военных ПВО выводили из строя. Так что *****! Если появятся - пусть их воины ВСУ мочат, ублюдков. Это враги.
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15.09.2020 14:36 Ответить
тётю ганну, жучку-внучку, дедуся и немовля тоже внесли ??????????????
что это за промнады на передовой ???????? для чего там лишние люди ???????
если очутился в зоне ООС - оружие в руки и защищай страну !!!!!!!
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15.09.2020 14:39 Ответить
Да, да, буквально вчера писалось тут , что сепары давали свидетельские показания, что это не их снайпер убил нашего воина, а ВСУ между собой гражданскую войну ведут.

,
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15.09.2020 14:39 Ответить
Перш за все потрібно ратифікувати Римський статут, щоб мати змогу карати військових злочинців.
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15.09.2020 14:42 Ответить
Это для того чтобы они себе УБД оформили и потом не попадали под люстрацию, а так же земельку под застройку и под садоводство они себе за 2 секунды оформят и все на законных основаниях.
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15.09.2020 14:48 Ответить
Зеленое гандононадувание растет и ширится! Все,от чего треба избавляться, активно монтируется, с непонятной целью.
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15.09.2020 15:28 Ответить
С непонятной целью? Серьёзно??
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15.09.2020 15:50 Ответить
"Защищаешь независимость Украины? Твоё место - в тюрьме!"

Главный девиз зе-власти.
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15.09.2020 16:12 Ответить
Будут щимить военных, а сами будут получать корочки УБД. Зеленые беспредельщики.
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15.09.2020 16:19 Ответить
Что они ещё НЕ ВСЕ УБД получили !? Рвутся за корочкой !
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15.09.2020 18:01 Ответить
 
 