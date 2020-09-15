Рада предлагает допустить в район ООС на Донбассе дознавателей, следователей и прокуроров
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3984 о внесении изменений в Закон Украины "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях" о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.
Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, "за" проголосовали 292 нардепа.
Законопроектом предлагается предусмотреть, что "в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях обеспечивается возможность осуществления уполномоченными лицами органов предварительного расследования и прокуратуры полномочий по уголовным производствах в отношении правонарушений, совершенных в районе осуществления указанных мероприятий, в частности через обязательность допуска дознавателей, следователей и прокуроров к этому району, а также предоставление им соответствующего содействия".
Их допуск на эту территорию будет осуществляться в порядке, определенном Командующим Объединенными силами.
Пожалуйста, подождите...
что это за промнады на передовой ???????? для чего там лишние люди ???????
если очутился в зоне ООС - оружие в руки и защищай страну !!!!!!!
не их снайпер убил нашего воина, а ВСУ между собой гражданскую войну ведут.
,
Главный девиз зе-власти.