Расходы на ОП в 2021 году вырастут почти на 40% до 1,27 млрд грн, на Раду - на 12% до 2,28 млрд грн, на Кабмин - на 13% до 1,1 млрд грн, - проект Госбюджета
Расходы общего фонда Государственного бюджета на Аппарат Верховной Рады в 2021 году составят 2 282 685,8 млн грн. Это на 12,0% больше, чем в текущем году (2 038 424,8 млн грн).
Об этом говорится в проекте Госбюджета (законопроект №4000), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Согласно проекту, расходы на Секретариат Кабинета Министров составят 1 092 341,3 млн грн. Это на 13,9% больше, чем в текущем году (959 075,0 млн грн).
Расходы из общего фонда Государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса Президента в 2021 году составят 1 266 795,2 млн грн. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 млн грн).
Расходы предусмотрены по статье "Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента Украины".
Пожалуйста, подождите...
На финансирование администрации президента Украины из общего фонда государственного бюджета в 2018 году выделяется 1 млрд 061 млн грн, что на 30% больше, чем в 2017 году.
https://zn.ua/POLITICS/rashody-na-administraciyu-prezidenta-v-2018-godu-vyrastut-na-30-271294_.html
🤣🤣
https://zn.ua/POLITICS/rashody-na-administraciyu-prezidenta-v-2018-godu-vyrastut-na-30-271294_.html
)))
ти реально тупих зебіл, https://censor.net/ru/user/99878 ))
))
))
це ж яким тупим бовдуром треба бути, щоб відмазувати зростання на 40% витрат шмарклі... посилаючись на Пороха))
хомо зебіліус - найтупіші ватники в світі!)
Тогда платите на их содержание , если вы не лохи ! 🤣🤣🤣🤣
http://sclistok.com/politics/1552-chleny-gorodskogo-soveta-kopengagena-utverdili-byudzhet-na-2021-god
что то цифры нереальные
А для 73% зебілів починається єпоха зубожіння 🙁😀
Іжте , дорогенькі зевиборці , тільки не обляпайтесь !!
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR
@Rage4oK
·https://twitter.com/Rage4oK/status/1305890736353824778 1 ч
Ваш клоун уже в каску не влазит, несите нового.
Ну и папашке стипендию "за выдающиеся заслуги", правда, без единой научной работы)))