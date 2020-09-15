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Новости Бюджет-2021
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ВР (27371) госбюджет (1185) Кабмин (13505) финансирование (1771) Офис Президента (1774)

Расходы на ОП в 2021 году вырастут почти на 40% до 1,27 млрд грн, на Раду - на 12% до 2,28 млрд грн, на Кабмин - на 13% до 1,1 млрд грн, - проект Госбюджета

Расходы на ОП в 2021 году вырастут почти на 40% до 1,27 млрд грн, на Раду - на 12% до 2,28 млрд грн, на Кабмин - на 13% до 1,1 млрд грн, - проект Госбюджета

Расходы общего фонда Государственного бюджета на Аппарат Верховной Рады в 2021 году составят 2 282 685,8 млн грн. Это на 12,0% больше, чем в текущем году (2 038 424,8 млн грн).

Об этом говорится в проекте Госбюджета (законопроект №4000), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно проекту, расходы на Секретариат Кабинета Министров составят 1 092 341,3 млн грн. Это на 13,9% больше, чем в текущем году (959 075,0 млн грн).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проект Госбюджета-2021 предусматривает получение 6 млрд грн от приватизации, $1,5 млрд от МВФ и $3 млрд от евробондов, - Марченко

Расходы из общего фонда Государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса Президента в 2021 году составят 1 266 795,2 млн грн. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 млн грн).

Расходы предусмотрены по статье "Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента Украины".

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Топ комментарии
+32
Ну дак, кінець епохи бідності.
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15.09.2020 14:39
+27
Ну що зелохи як вам таке "абинеПорошенко"?
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15.09.2020 14:46
+21
Витрати на ОП у 2021 році зростуть майже на 40% до 1,27 млрд грн, на Раду - на 12% до 2,28 млрд грн, на Кабмін - на 13% до 1,1 млрд грн, - проєкт Держбюджету - Цензор.НЕТ 1128
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15.09.2020 15:16
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Правила форума Совет форумчан
Ну дак, кінець епохи бідності.
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15.09.2020 14:39 Ответить
Слуги и кухарки дорвались до управления государством!
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15.09.2020 14:45 Ответить
І забили на лікарів і вчителів. Воно і правильно, рулить люмпен. Еліта яигріьає і сосе. Може хоч так не вивчені уроки засвоїть?
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15.09.2020 14:49 Ответить
У нас в країні на все забили Ось: https://kosatka.media/uk/category/gaz/news/v-kievskoy-oblasti-proizoshla-razgermetizaciya-magistralnogo-gazoprovoda
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15.09.2020 14:54 Ответить
Нет. История учит тому, что большинство она ничему не учит.
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15.09.2020 14:57 Ответить
Витрати на ОП у 2021 році зростуть майже на 40% до 1,27 млрд грн, на Раду - на 12% до 2,28 млрд грн, на Кабмін - на 13% до 1,1 млрд грн, - проєкт Держбюджету - Цензор.НЕТ 1128
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15.09.2020 15:16 Ответить
На кабмин меньше всего денег выделили.
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15.09.2020 14:39 Ответить
Зато Бубочка на свое содержание, получит больше чем 1/2 Верховной Вады (450 и 31 помощник у каждого). Бубочка заслужил, не то что эти проходимцы!
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15.09.2020 14:50 Ответить
ого нифигаче себе какие дорогие стали веревка мыло табуретка машинка мусье Гильотина и пуля с автоматами и да коленкор деревянного макинтоша выбрали...??????
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15.09.2020 14:39 Ответить
Зелохи, ваш Зелобородько начинает борзеть.
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15.09.2020 14:39 Ответить
ЛОХИ ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ! ПОТОМУ ЧТО ЛОХИ!!
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15.09.2020 14:42 Ответить
Апетит зелі і Ко збільшується. Кінець його близько. Жадность фраєра згубила.
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15.09.2020 14:42 Ответить
Дорогие нынче микробы
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15.09.2020 14:43 Ответить
Расходы на ОП в 2021 году вырастут почти на 40% до 1,27 млрд грн, на Раду - на 12% до 2,28 млрд грн, на Кабмин - на 13% до 1,1 млрд грн, - проект Госбюджета - Цензор.НЕТ 3792
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15.09.2020 14:43 Ответить
Це закінчення "епохибідності",чи ще ні?
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15.09.2020 14:45 Ответить
При дыре в бюджете в 300 млрд, бездарные нахлебники увеливают размыры своего корыта.
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15.09.2020 14:46 Ответить
Ну що зелохи як вам таке "абинеПорошенко"?
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15.09.2020 14:46 Ответить
Це клятий Порошенко вночі переписав бюджет111
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15.09.2020 14:47 Ответить
Зебилы, АУУУ?)))
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15.09.2020 14:46 Ответить
Зеленое корыто не треснет?
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15.09.2020 14:46 Ответить
Тут, головне, щоб зелені морди не тріснули. Правда ж. зебуїни?
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15.09.2020 14:48 Ответить
Учителя с $4000 зарплатой одобряют
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15.09.2020 14:47 Ответить
А что Бубочка все выполнил! Разогнал плохих депутатов и набрал хороших, увеличив им зарплату
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15.09.2020 14:53 Ответить
Витрати на ОП у 2021 році зростуть майже на 40% до 1,27 млрд грн, на Раду - на 12% до 2,28 млрд грн, на Кабмін - на 13% до 1,1 млрд грн, - проєкт Держбюджету - Цензор.НЕТ 8163
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15.09.2020 15:16 Ответить
Витрати на ОП у 2021 році зростуть майже на 40% до 1,27 млрд грн, на Раду - на 12% до 2,28 млрд грн, на Кабмін - на 13% до 1,1 млрд грн, - проєкт Держбюджету - Цензор.НЕТ 3104
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15.09.2020 16:57 Ответить
Где-то я это уже видел.
На финансирование администрации президента Украины из общего фонда государственного бюджета в 2018 году выделяется 1 млрд 061 млн грн, что на 30% больше, чем в 2017 году.

https://zn.ua/POLITICS/rashody-na-administraciyu-prezidenta-v-2018-godu-vyrastut-na-30-271294_.html
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15.09.2020 14:50 Ответить
Дядя, это ты к чему? Мы сейчас Голобородько на велосипеде обсуждаем, а не "злочинну владу"
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15.09.2020 14:56 Ответить
Так тогда при власти были барыги, коррупционеры и "партия войны", а сейчас при власти самые честные за всю историю Украины "новые лица", которые лупили себя пяткой в грудь и обещали перед всем миром, что они не такие, что борьба с коррупцией их главное задание, и они все будут ездить на работу на велосипедах, никакого кумовства и пр., и пр.
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15.09.2020 15:10 Ответить
"Зато он не крадёт" (© мудрый нирид)
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15.09.2020 14:53 Ответить
Каких вам еще рехформ не хватает, блд??!©
🤣🤣
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15.09.2020 14:55 Ответить
Витрати на ОП у 2021 році зростуть майже на 40% до 1,27 млрд грн, на Раду - на 12% до 2,28 млрд грн, на Кабмін - на 13% до 1,1 млрд грн, - проєкт Держбюджету - Цензор.НЕТ 6524
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15.09.2020 15:03 Ответить
Расходы на администрацию президента в 2018 году вырастут на 30%
https://zn.ua/POLITICS/rashody-na-administraciyu-prezidenta-v-2018-godu-vyrastut-na-30-271294_.html
)))
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15.09.2020 15:13 Ответить
й саме для цього ти вибрав шмарклю, який збільшив витрати ЩЕ на 40% ?)) Расходы на ОП в 2021 году вырастут почти на 40% до 1,27 млрд грн,
ти реально тупих зебіл, https://censor.net/ru/user/99878 ))
Витрати на ОП у 2021 році зростуть майже на 40% до 1,27 млрд грн, на Раду - на 12% до 2,28 млрд грн, на Кабмін - на 13% до 1,1 млрд грн, - проєкт Держбюджету - Цензор.НЕТ 8810
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15.09.2020 15:16 Ответить
Вчені з'ясували, що кожний третій порохобот такий же тупий, як і обидва попередніх.

))
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15.09.2020 15:22 Ответить
Если бы вы попытались выглядеть еще глупее, боюсь, эта попытка провалилась бы.

))
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15.09.2020 15:31 Ответить
браво, зебіл - Фрейд рулит! розуму в тебе немає, тільки провальни спроби))
це ж яким тупим бовдуром треба бути, щоб відмазувати зростання на 40% витрат шмарклі... посилаючись на Пороха))
хомо зебіліус - найтупіші ватники в світі!)
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15.09.2020 15:37 Ответить
Трускавецькі вчені?
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15.09.2020 15:31 Ответить
А тепер про зростання економіки при Порошенко і падіння в Зеленському. Чи не хочеться?
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15.09.2020 15:27 Ответить
то дуже сладно для цього зебіла)) та й по зомбоящику про це не скажуть)
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15.09.2020 15:29 Ответить
Апетит з'являється під час їди.
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15.09.2020 14:58 Ответить
Для того и разводили зелохов на выборах...
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15.09.2020 14:59 Ответить
А кто же выбрал этих депутатов и этого президента ? Не лохи , не ? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Тогда платите на их содержание , если вы не лохи ! 🤣🤣🤣🤣
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15.09.2020 15:00 Ответить
Сколько на медицину и образование , что бы сравнить кто знает ?
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15.09.2020 15:01 Ответить
Для сравнения в нормальной стране бюджет столице на 2021 год

http://sclistok.com/politics/1552-chleny-gorodskogo-soveta-kopengagena-utverdili-byudzhet-na-2021-god
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15.09.2020 15:05 Ответить
Стидаюсь спитати: а на скільки виріс бюджет на оборону країни? На 12%, як у ВРУ? Може аж на 14%, як в КМУ? А може на фантастичні 40%, як у дЄрмака з найвеличнішим?
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15.09.2020 15:10 Ответить
Так от чим Офіс Президента при Клоуні відрізняється від Адміністрації Президента при Порошенко - на 40% більшими затратами. І от що таке "країна в смартфоні" - це фінансові активи держави в смартфоні піЗЕдента.
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15.09.2020 15:11 Ответить
не тільки горишима, але й тим - що при Порошенко ніхто ен знав хто там голова адміністрації, тощо.. Тим паче ніхто через ліжко не "придумала" призначати своїх дідусів-маразматиків на посади
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15.09.2020 15:14 Ответить
Это копейки в сравнении с поднятием пенсий!С декабря минимальную пенсию повысят на ЦЕЛЫХ 57гр.!Минималка будет почти 1800гр.Офис президента будет кипятком ссать от зависти!
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15.09.2020 15:13 Ответить
Самый дорогой шапито в мире с самыми дорогими артистами и с самой интригующей цирковой программой.Клоунская группа вне конкуренции.За такие бабки ,они что у Илона Маска звездолёты для президентского кортежа заказали?!Каждый месяц по нонешнему курсу почти 4 Млн.долярив просирать будут.Это задел сделали на инфляцию или на усиление репертуара труппы ?
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15.09.2020 15:14 Ответить
Т.е. деньги бросать в Бездну,а с учётом, толка от вышеназванных структур--в пустоту..Ведь не будь сейчас ОП с его обитателями во власти, этого не ощутил бы никто--их существование,напоминание, поддерживают только "видосики" и журналисты.
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15.09.2020 15:16 Ответить
> бслуживание деятельности президента и Офиса Президента в 2021 году составят 1 266 795,2 млн грн.



что то цифры нереальные
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15.09.2020 15:19 Ответить
"Кто не работает тот ест." /Федя з відомого фільма як у воду дивився
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15.09.2020 15:23 Ответить
Хох...интересно только, при чем здесь братоубийца Ермака- Порошенко
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15.09.2020 15:36 Ответить
Наркота подорожала...
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15.09.2020 15:42 Ответить
Офис президента работает больше, чем Кабмин?
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15.09.2020 15:44 Ответить
Зехлебала не треснут? Отправляйте поатежуи ванькамсулимам,они нанолосовали-пусть платят за свою тупость
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15.09.2020 15:48 Ответить
Собрать все эти деньги и купить нормальное правительство, депутатов и ...
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15.09.2020 15:58 Ответить
Отак!
Витрати на ОП у 2021 році зростуть майже на 40% до 1,27 млрд грн, на Раду - на 12% до 2,28 млрд грн, на Кабмін - на 13% до 1,1 млрд грн, - проєкт Держбюджету - Цензор.НЕТ 1882
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15.09.2020 16:05 Ответить
новина ж чудова? чому ж тоді, я такий самотній у рядочку: "Мені подобається?"
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15.09.2020 16:40 Ответить
доповню ще одною новиною, Зе!б.яді, оцініть віртуозність пілотажу:https://lb.ua/news/2020/09/15/466005_rada_pidtrimala_zakonoproiekt.html Рада підтримала законопроєкт Зеленського про збільшення штрафів за ухилення від мобілізації ... Ось, що є першочерговим:"Президент вніс документ у парламент як невідкладний."
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15.09.2020 18:39 Ответить
Єпоха бідності закінчується для зелених покидьків і НЕлоха !
А для 73% зебілів починається єпоха зубожіння 🙁😀
Іжте , дорогенькі зевиборці , тільки не обляпайтесь !!
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15.09.2020 17:51 Ответить
А бабло случаем не из пенсионного фонда забирать будут? А ведь может, сучий потрох - из фонда на корону19 взял ,баблишко и ку.
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15.09.2020 19:09 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1305890736353824778 1 ч

Ваш клоун уже в каску не влазит, несите нового.
Витрати на ОП у 2021 році зростуть майже на 40% до 1,27 млрд грн, на Раду - на 12% до 2,28 млрд грн, на Кабмін - на 13% до 1,1 млрд грн, - проєкт Держбюджету - Цензор.НЕТ 1329
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15.09.2020 20:09 Ответить
Так вот где скрываются закрома родины!
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15.09.2020 21:20 Ответить
А чего нет, если стольно зебильных еще верят жабе?
Ну и папашке стипендию "за выдающиеся заслуги", правда, без единой научной работы)))
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15.09.2020 22:22 Ответить
 
 