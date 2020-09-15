Расходы на ОП в 2021 году вырастут почти на 40% до 1,27 млрд грн, на Раду - на 12% до 2,28 млрд грн, на Кабмин - на 13% до 1,1 млрд грн, - проект Госбюджета

Расходы общего фонда Государственного бюджета на Аппарат Верховной Рады в 2021 году составят 2 282 685,8 млн грн. Это на 12,0% больше, чем в текущем году (2 038 424,8 млн грн).

Об этом говорится в проекте Госбюджета (законопроект №4000), передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно проекту, расходы на Секретариат Кабинета Министров составят 1 092 341,3 млн грн. Это на 13,9% больше, чем в текущем году (959 075,0 млн грн).

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Расходы из общего фонда Государственного бюджета на обслуживание деятельности президента и Офиса Президента в 2021 году составят 1 266 795,2 млн грн. Это на 39,4% больше, чем в текущем году (909 058,7 млн грн).

Расходы предусмотрены по статье "Обслуживание и организационное, информационно-аналитическое, материально-техническое обеспечение деятельности Президента Украины и Офиса Президента Украины".