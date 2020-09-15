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Австрия (790) Донбасс (26950) перемирие (1508) Ван дер Беллен (19)

Конфликт на Донбассе - это открытая рана посреди Европы: радует, что режим прекращения огня наконец-то действительно соблюдается, - президент Австрии Ван дер Беллен

Конфликт на Донбассе - это открытая рана посреди Европы: радует, что режим прекращения огня наконец-то действительно соблюдается, - президент Австрии Ван дер Беллен

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен отмечает, что война на Донбассе является проблемой всей Европы, и приветствует мирные инициативы президента Украины Владимира Зеленского по урегулированию конфликта.

"Конечно, мы говорили долгое время и о ситуации на востоке Украины, и о Крыме. Этот конфликт – это такая открытая рана посреди Европы", - сказал он на совместном брифинге с Зеленским во вторник в Вене, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Ван дер Беллен отметил мирные инициативы украинского коллеги по урегулированию ситуации на Донбассе. "Очень радует, что наконец-то режим прекращения огня действительно соблюдается в большинстве своем. Я понимаю, что полная реализация Минских соглашений является ключом к устойчивому разрешению этого конфликта, и ОБСЕ предлагает для этого соответствующую платформу для диалога", - указал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Донбассе и в оккупированном Крыму - одна из главных тем встречи президентов Австрии и Украины, - канцелярия

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Топ комментарии
+5
Так оно соблюдается только с украинской стороны, которой запрещено отвечать.. А " та сторона" за период "перемирия" совершила уже около 1100 обстрелов, не говоря о других нарушениях. С нашей стороны есть убитый ( или даже убитые) и раненные. Ну это же циничная ложь. Какое перемирие, какое прекращение огня...
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15.09.2020 15:02
+4
Або трусливе, або про р@шиське лайно!
Хай хтось захопить частину твоєї території а потім ми теж "порадіємо" що ви припинили стріляти у загарбників та сепаратистів! Пи#дота!
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15.09.2020 14:55
+4
Есть у них что-то общее
Конфликт на Донбассе - это открытая рана посреди Европы: радует, что режим прекращения огня наконец-то действительно соблюдается, - президент Австрии Ван дер Беллен - Цензор.НЕТ 5389
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15.09.2020 14:57
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Або трусливе, або про р@шиське лайно!
Хай хтось захопить частину твоєї території а потім ми теж "порадіємо" що ви припинили стріляти у загарбників та сепаратистів! Пи#дота!
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15.09.2020 14:55 Ответить
Есть у них что-то общее
Конфликт на Донбассе - это открытая рана посреди Европы: радует, что режим прекращения огня наконец-то действительно соблюдается, - президент Австрии Ван дер Беллен - Цензор.НЕТ 5389
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15.09.2020 14:57 Ответить
Ну так Бубачькі команду дав:"Агонь, прєарптісь! Ать-два!". Тільки це версія ОПи. А версія вигню: "Я ту команду на... Роялі бачив!"
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15.09.2020 14:57 Ответить
а можно подробнее шо за такие "мирные инициативы" зеленского?
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15.09.2020 14:57 Ответить
Так оно соблюдается только с украинской стороны, которой запрещено отвечать.. А " та сторона" за период "перемирия" совершила уже около 1100 обстрелов, не говоря о других нарушениях. С нашей стороны есть убитый ( или даже убитые) и раненные. Ну это же циничная ложь. Какое перемирие, какое прекращение огня...
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15.09.2020 15:02 Ответить
Если народ Украины не позволит *********** зенайманцю провести местные выборы в дыре, то сепарня с удвоенной энергией начнёт гамселить из всех стволов. Вот и весь секрет полишенеля...
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15.09.2020 15:03 Ответить
Было бы это(конфликт на Донбассе) в Африке,об Украине бы никто и не вспомнил.
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15.09.2020 15:04 Ответить
Якщо наш клован не називає "конфлікт" справжнім іменем - російсько-українською війною; то й і австрійський буде вважати ту війну "внутрішнім громадянським збройним конфліктом".
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15.09.2020 15:04 Ответить
А Порох назвал войну войной? Или разные маланские АТО, ООС, ОТС**...
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15.09.2020 15:17 Ответить
Да уж лучше так, чем назвать войну "миром"
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15.09.2020 15:28 Ответить
Всего два ранения сегодня у нас, офигенно прям соблюдается жалко только с нашей стороны.
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15.09.2020 15:05 Ответить
То може он съездит на передний край посмотреть как оно соблюдается?
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15.09.2020 15:08 Ответить
Нерешенная проблема будет и дальше тормозить развтите страны. И всего ЕС в целом. Зло должно быть наказано. А не отложено. Молдавия с Абхазией тому пример...
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15.09.2020 15:09 Ответить
Ещё одного старичка обманули. Он действительно верит, что наши люди гибнут от "неприцельного огня".
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15.09.2020 15:27 Ответить
решил по просьбе газпрома шута поддержать.
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15.09.2020 16:15 Ответить
КЕМ соблюдается??? Это зеленое чмо рассказывает в ЕС, что х-ло что-то соблюдает, а каждый день или раненные, или убитые!
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15.09.2020 22:18 Ответить
 
 