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Белорусская таможня попросила подтвердить, что в книге "Гарри Поттер" нет призывов "к свержению действующей власти в РБ"

Белорусская таможня попросила подтвердить, что в книге

В издательстве "Янушкевич" в переводе на белорусский язык выходит книга "Гары Потэр і таемная зала".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении издательства в Facebook.

"Верх идиотизма. Таможня потребовала справку, что в книге "Гарри Поттер и тайная комната" нет призывов к свержению действующей власти в РБ", - сказано в сообщении издательства. 

В комментарии журналистам tut.by они сообщили, что книга напечатана за границей, ее тираж везут в Беларусь. К ним действительно поступило такое требование.

Издательство планирует подготовить такую справку для региональной таможни, рассказать о сюжете "Гарри Поттера", а также, чем известна эта книга.

Старт продаж "Гары Потэра і таемнай залы" запланирован на 26 сентября в магазине "Светоч".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лукашенко о протестах в Беларуси: Пока "эта бодяга туда-сюда качается", но красные линии никто не переходит

Белорусская таможня попросила подтвердить, что в книге Гарри Поттер нет призывов к свержению действующей власти в РБ 01

Напомним, массовые протесты в Беларуси начались вечером в воскресенье, 9 августа, после объявления результатов национального экзитпола, согласно которым победил Александр Лукашенко. Силовики жестоко подавляют акции и задерживают демонстрантов, применяя для разгона светошумовые гранаты, резиновые пули, слезоточивый газ и дубинки.

За трое суток задержали около шести тысяч человек, точное количество пострадавших среди гражданского населения неизвестно, погибших - трое. При этом МВД Беларуси сообщает, что в ходе столкновений пострадали 60 сотрудников милиции и один военнослужащий.

ЦИК Беларуси 14 августа огласил окончательные результаты выборов президента. По его данным, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1%, за Светлану Тихановскую – 10,1%. По результатам альтернативных опросов в других странах, при подсчитанных голосах на 19 избирательных участках у Светланы Тихановской было 79,69%. Ее избирательный штаб не признал официальные итоги голосования. Сама Тихановская выехала из страны в Литву после подачи жалобы в ЦИК. Также она заявила о создании координационного совета по передаче власти.
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Топ комментарии
+26
Оруэлл рыдает.
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15.09.2020 14:53
+17
Лука де Морт.
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15.09.2020 14:54
+10
Сейчас призыв к свержению идиота имеется во всех абсолютно книгах
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15.09.2020 14:57
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Оруэлл рыдает.
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15.09.2020 14:53 Ответить
Лука де Морт.
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15.09.2020 14:54 Ответить
Епт...😱😱😱
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15.09.2020 14:54 Ответить
как это "нет"?) конечно же ЕСТЬ! и вообще весь цикл - это прямой призыв выкопать картошку .. лукаша свергнуть синьора Картофеля!
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15.09.2020 14:57 Ответить
Сейчас призыв к свержению идиота имеется во всех абсолютно книгах
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15.09.2020 14:57 Ответить
такого даже лишнехромосомные не выдавали. лукашеску совсем крышу сорвало.
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15.09.2020 14:59 Ответить
Выдавали. Они целый мультфильм сняли - "Дети против волшебников". И еще Чиполино и Незнайка на Луне у них кажется в списке экстремистской литературы.
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15.09.2020 16:16 Ответить
продолжайте протестовать вот так

Белорусская таможня попросила подтвердить, что в книге "Гарри Поттер" нет призывов "к свержению действующей власти в РБ" - Цензор.НЕТ 2175
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15.09.2020 14:59 Ответить
Узнать бы фамилию и должность того маразматика, кто это инициировал... Подставляет же Луку. Сознательно?
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15.09.2020 15:03 Ответить
Там не знаю ...
А тут є !
Белорусская таможня попросила подтвердить, что в книге "Гарри Поттер" нет призывов "к свержению действующей власти в РБ" - Цензор.НЕТ 8366
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15.09.2020 15:05 Ответить
Ну почему же сразу "верх идиотизма...", ведь этот бред не обязан каждый читать....Хотя, Лукашенко сейчас настолько сентиментален(чувствителен) ,что может поверить магическую чудодейственность книги--а вдруг,в этом самом Поттере, есть колдовские заклинания, которые помогут протестующим превратить его в камень,---разумеется с усами,а куда же без них))))))
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15.09.2020 15:11 Ответить
Їбанутим немає спокою

Клоуни
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15.09.2020 15:15 Ответить
Только даун может поверить в этот фейк
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15.09.2020 15:18 Ответить
Ага, фейк.
А не було, що на Груші у січні 2014 глушили мультик "Чіполліно", який з барикад транслювали для вевешників і бєрутастів?
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15.09.2020 15:53 Ответить
Белорусская таможня попросила подтвердить, что в книге "Гарри Поттер" нет призывов "к свержению действующей власти в РБ" - Цензор.НЕТ 368
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15.09.2020 15:22 Ответить
А ведь найдуться в РБ эксперды и выдадут такую справку.
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15.09.2020 15:30 Ответить
Лукашенко не знает белорусского поэтому подозревает что в этой книге все против него. Подтверждение - книга на белорусском.
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15.09.2020 15:45 Ответить
Лукадобби на службе **********
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15.09.2020 15:46 Ответить
Белорусская таможня попросила подтвердить, что в книге "Гарри Поттер" нет призывов "к свержению действующей власти в РБ" - Цензор.НЕТ 690
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15.09.2020 15:53 Ответить
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15.09.2020 17:02 Ответить
Будет хохма если переводчики "влепили" такой призыв.
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15.09.2020 15:53 Ответить
Шалость удалась!
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15.09.2020 17:51 Ответить
таракана тоже на венеру надо, вместо с срускими... пущай песдуют!
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15.09.2020 21:29 Ответить
 
 