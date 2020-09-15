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НАБУ (4183) Холодов (77) Юрченко Александр (101)

"Юрченко - человек Холодова", - помощник нардепа, разоблаченный НАБУ на взятке, связан с одним из нардепов "Слуги народа"

Фигурант пленок НАБУ рассказал, что нардепа "Ю" прослушивают и "постоянно пасут", а также назвал его "человеком Холодова".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют записи, опубликованные НАБУ.

Детектив НАБУ под прикрытием обсуждает с посредником значение фраз "помощь экологии" и "плюшки", которые звучали во время разговора с нардепом "Ю".

Детектив: Я не понимаю, помощь экологии, как это звучит. Плюшки, я так понимаю - это бабки?

Посредник: Ты же спросил - я же открыто говорю. Он (нардеп "Ю". - Ред.) просто ничего вообще не может озвучивать. Ну. ... Он не может. Его слушают, постоянно, все. У нас уже было просто много очень моментов. Но он ничего вообще.

Детектив: В смысле, типа, работают по нему?

Посредник: Конечно. Он ничего, ну, это же, Холодова человек. ... Короче много нюансов есть. Не из-за него. Он нормальный. Просто из-за того, что он в группе, его постоянно пасут. Поэтому для этого я. А он, ну, типа, наменкул, что надо помочь экологии.

На уточняющий вопрос детектива, что "помощь экологии" - деньги, посредник ответил утвердительно.

Вероятнее всего, посредник говорил про народного депутата "Слуги народа", заместителя главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Андрея Холодова.

Также читайте: Все знают, что портить со мной отношения из-за какой-то, бл#дь, двадцатки, десятки. Где смысл? - нардеп "Ю" рассказывает о "порядках" в комитете Рады

Автор: 
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Топ комментарии
+6
ЗЕбилы аууууууууууу!
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15.09.2020 15:02
+5
а в ответ-тишина..
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15.09.2020 15:11
+5
Ну як же?
А "барига", "бiзнес на кровi", "в рот тер дам+", катери у Азовське море, П`ЯТЬ !!!!! ДНIВ вiдпустки за п`ять рокiв та ще й за власний кошт на Мальдiвах...та хiба все тут помiстицця ??? Що не день - то "шакаладний барига Вальцман", "свинарчуки", "кумовство", "алкаш" - з кожного утюга. Скандалiв вистачало.
Не те, що зараз - 25 вiдпусток за рiк, весь 95-й квартал включно з прибиральницями - при владi i навколо бюджетного корита з черпаками, дiрка в бюджетi "ширше маминой" - i захмарний рейтинг.
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15.09.2020 19:40
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ЗЕбилы аууууууууууу!
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15.09.2020 15:02 Ответить
а в ответ-тишина..
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15.09.2020 15:11 Ответить
ХОЛОДОВА --к ответу ! ЗАРЫЛИСЬ там--зеленые воришки !!!!!!
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15.09.2020 23:06 Ответить
може нагадати які скандали були у бувших?
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15.09.2020 17:52 Ответить
Ну як же?
А "барига", "бiзнес на кровi", "в рот тер дам+", катери у Азовське море, П`ЯТЬ !!!!! ДНIВ вiдпустки за п`ять рокiв та ще й за власний кошт на Мальдiвах...та хiба все тут помiстицця ??? Що не день - то "шакаладний барига Вальцман", "свинарчуки", "кумовство", "алкаш" - з кожного утюга. Скандалiв вистачало.
Не те, що зараз - 25 вiдпусток за рiк, весь 95-й квартал включно з прибиральницями - при владi i навколо бюджетного корита з черпаками, дiрка в бюджетi "ширше маминой" - i захмарний рейтинг.
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15.09.2020 19:40 Ответить
https://censor.net/ru/user/434843Саня довбень воровство нынешних по твоему оправдывает мародерство попередников . Совсем мозги просрал .Был ворюга Порошенко , которому можно воровать , потому что томос и армию построил заново ,а теперь ворюга Зеленский , ему нельзя , потому что предатель . А как по мне то обоих к стенке по законам военного времени .
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16.09.2020 08:49 Ответить
слуги за год переплюнули бывших
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15.09.2020 21:07 Ответить
До вас ще не дійшло, чому не переобрали Порошенка?
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15.09.2020 21:10 Ответить
ЖОДНА брехлива заява шмарклі про Порошенко не є правдою Ж О Д Н А з15 справ проти Порошенко Є БРЕХНЕЮ А тим часом шмаркля зі своєю мішпухою вскочивши на місце президента КРАДЕ і ДОКАЗИ ВЖЕ Є!!
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16.09.2020 06:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/428885 НЕ СОТВОРИ СЕБЕ КУМИРА .
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16.09.2020 08:52 Ответить
так я Ж тобі про те і КАЖУ коли тупорила товпа=23%виборців в одну мить починає марити що шмаркля "фсьо парішаіт" це і є тупий=фанатизм що створює кумірів А СВІДОМІ ЛЮДИ вибирають для керівництва ДЕРЖАВОЮ, не тих хто краще мурку на піаніні збацає-кумырыв на рік, а ФАХІВЦІВ...
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16.09.2020 10:08 Ответить
а где человеки народа? НИКОГДА больше не пойду голосовать, не буду помогать очередной банде пробраться к плюшкам, пусть сами дерутся
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15.09.2020 20:22 Ответить
Сраное зебилье должно сидеть дома а не на выборы ходить.
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15.09.2020 23:19 Ответить
і що цікаво гніди пукіна відразу Ж заскавчали - ті хто здатен читати та хоч якось мислити =не ходіть на вибори.. нехай на вибори ходять совкові дебіли з маразмом... ті оберуть те що пукіну треба
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16.09.2020 06:15 Ответить
 
 