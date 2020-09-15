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Украина не хочет вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси: так же должны действовать все другие страны, - Зеленский

Украина не хочет вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси: так же должны действовать все другие страны, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что никто не должен вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси, но нельзя допустить, чтобы мирно протестующие граждане этой страны пострадали или погибли, а Александр Лукашенко "должен услышать людей".

"Украина не хочет вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси. И я уверен, что так же должны действовать все другие страны, о вмешательстве которых мы с вами слышим. Иногда из различных средств массовой информации. Но при этом мы должны сделать всё при этом, чтобы ни один человек не пострадал, ни один человек не погиб. Поэтому я считаю, что господин Лукашенко должен все-таки найти те слова, которые он раньше находил со своим народом, и услышать людей. Это очень важно", - сказал он на совместном брифинге во вторник в Вене с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский подчеркнул, что Украине не все равно, что происходит в Беларуси.

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"Это наши соседи. Мы с самого начала говорили и действительно обращали внимание белорусской власти, что ни в коем случае нельзя допустить кровопролития. Это страшная ситуация. Но что мы видим? Мы видим из СМИ, что люди вышли на улицу, тысячи людей, и мы видим отношение к этим тысячам людей. Мне кажется, что белорусская власть в любом случае должна найти путь, диалог с людьми, со своим народом, который ее выбрал, который их делал чиновниками или президентами. И именно для них президенты все служат, именно для них мы все работаем. Поэтому диалог должен быть найден", - отметил он.

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Топ комментарии
+28
Како же хера ты, ослиная рожа, позволяешь мозгожопым кацапам указывать Украине что и как нужно делать, когда проводить выборы, когда не проводить, какой язык должен быть государственным.
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15.09.2020 15:06
+22
Короче, агент ФСБ с позывным "Осёл Оманский", хочет что бы Лукашеску остался.
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15.09.2020 15:05
+16
Украина не хочет вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси: так же должны действовать все другие страны, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2601
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15.09.2020 15:05
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Знатный пример для других!
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15.09.2020 15:01 Ответить
Ага.
"Украина не хочет вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси. И я уверен, что так же должны действовать все другие страны, о вмешательстве которых мы с вами слышим. Иногда из различных средств массовой информации. Но при этом мы должны сделать всё при этом, чтобы ни один человек не пострадал, ни один человек не погиб. Источник: https://censor.net/ru/n3219417

Як?
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15.09.2020 15:20 Ответить
Короче, агент ФСБ с позывным "Осёл Оманский", хочет что бы Лукашеску остался.
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15.09.2020 15:05 Ответить
Ну да. Осел уже на турне договорился а тут,из за какого то народишки очередной отпуск обломился
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15.09.2020 15:43 Ответить
Вот уж к кому дАлжны прислушаться все страныі!!!!
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15.09.2020 15:05 Ответить
Да уж... Похоже "зеленая пимпочка" себя уже мировым лидером считает
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15.09.2020 15:53 Ответить
Украина не хочет вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси: так же должны действовать все другие страны, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2601
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15.09.2020 15:05 Ответить
Како же хера ты, ослиная рожа, позволяешь мозгожопым кацапам указывать Украине что и как нужно делать, когда проводить выборы, когда не проводить, какой язык должен быть государственным.
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15.09.2020 15:06 Ответить
я считаю, что господин Лукашенко должен все-таки найти те слова, которые он раньше находил со своим народом, Мне кажется, что белорусская власть в любом случае должна найти путь, диалог с людьми, со своим народом, который ее выбралИсточник: https://censor.net/ru/n3219417

в общем жаба призналя усатого легитимным -ожидаемо на то он и кретин
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15.09.2020 15:08 Ответить
Зе - ти це Путіну розкажи !
Може він тебе послухає
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15.09.2020 15:10 Ответить
А некто вмешиваться и не собирается ( ну кроме Раши).. Правда Луке все слышится бряцание гусениц натовских танком на границе.. и украинские диверсанты ( ну это диагноз, поэтому и обсуждать нечего). ЕС не вмешивается, а озвучило свою позицию , что должна сделать и Украина. Выборы были полностью сфальсифицированы действующей властью. Захвативший в незаконный способ власть в стране бывший президент Лукашенко не является на данный момент президентом Беларуси. Должны пройти новые демократические выборы при присутствии международных наблюдателей, Украина должна ввести персональные санкции против лиц замешанными в этом, а также в подавлении силовым способом мирных демонстраций. ( используя как пример санкционный список стран ЕС)
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15.09.2020 15:13 Ответить
Мдаааа..самый "савершенейший из величайших" что-то заДком чувствует..Жди фо.фка..гостей под забором...
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15.09.2020 15:21 Ответить
Ох зэ и ссыкуняра
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15.09.2020 15:34 Ответить
Мало того,,Украина в лице зеленского не хочет вмешиваться и в украинскую политику.
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15.09.2020 15:41 Ответить
Украина не хочет, а украинцы хотят.
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15.09.2020 15:42 Ответить
И что ж ты гандонище зе ездило перед выборами бацьки туда что решало не зря был та чмо продажное
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15.09.2020 15:43 Ответить
Зе сновпхкоксу нанюхался,ему хорошо.
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15.09.2020 15:45 Ответить
вова тут хасіди за тобою приїхали паняй к єпєням на історичну батьківщіну на дорогу скинемося...
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15.09.2020 15:57 Ответить
Полное ничтожество, хотя порох поступил бы также скорее всего
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15.09.2020 16:12 Ответить
Ага, помню как они с тараканом, разве что в зубы не целовались.
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16.09.2020 00:26 Ответить
так не во всех же странах шут на троне.
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15.09.2020 16:13 Ответить
Одно предложение противоречит другому. Он сам понимает, что говорит? "Украина не хочет вмешиваться ... так же должны действовать все другие страны,.. но мы должны сделать всё при этом, чтобы ни один человек не пострадал, ни один человек не погиб" Как Бубочка будет это делать не вмешиваясь?
ЕС уже заявило. что Не считает Лукашенко легитимным. Анаше недоразумение против, потому что Путин не велит?
Стыдоба
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15.09.2020 16:22 Ответить
и накладывает санкции
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15.09.2020 17:32 Ответить
Лукашенка треба судити, а не закликати почути народ. І добре, що в Білорусі ще не скасували смертну кару. Він заслужив.
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15.09.2020 17:19 Ответить
да. ты.
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15.09.2020 22:05 Ответить
Зе , другая страна уже вмешалась . Есть убитые и 80 человек пропавшие безвести , то есть тоже убитые . Эта же страна ведете с тобой войну . Остальные выражают озабоченность .
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15.09.2020 19:25 Ответить
Как только это чмо открывает рот - позор для всей страны, стыдоба. Каждый день новую дурость озвучивает. Фонтан косноязыкий.
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15.09.2020 20:46 Ответить
всё верно сказал.
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15.09.2020 22:05 Ответить
Не, не, не, так дело не пойдет. Зе, ты должен поехать в Минск, публично встать перед тараканом на колени и попросить прощенья. И тогда, возможно, роль главного клоуна постосовковых сцарей, вновь тебе достанется.
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16.09.2020 00:25 Ответить
 
 