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Новости Агрессия России против Украины
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взрыв (6500) граната (994) ранение (3357) операция Объединенных сил (6766)

Полковник Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад Залевский получили ранения в результате взрыва гранаты в районе н.п. Шумы, - штаб

Полковник Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад Залевский получили ранения в результате взрыва гранаты в районе н.п. Шумы, - штаб

В районе населенного пункта Шумы на Донбассе в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое украинских военнослужащих - полковник и пресс-секретарь одной из бригад.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.

"Сегодня, 15 сентября, около 11.40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих - полковник А. Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В. Залевский. Оба доставлены в больницу города Торецк, их состояние - стабильное, удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Отмечается, что Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации.

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"Продолжается полное расследование этого события и всех его обстоятельств. По информации, которой располагаем по состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным. Вся информация была доведена до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме", - сообщили в штабе.

В пресс-центре ОС подчеркнули, что в свете произошедшего, очень важен вопрос тотального разминирования, о чем именно Украина постоянно говорит в рамках и минского и нормандского форматов.

Полковник Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад Залевский получили ранения в результате взрыва гранаты в районе н.п. Шумы, - штаб 01
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Топ комментарии
+31
это неприцельно или уже прицельно
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15.09.2020 15:03
+26
акакаяразница, если граната была несистемная!
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15.09.2020 15:05
+19
ворожі ДРГ заборонено нейтралізовувати - бо це буде порушенням перемир'я; а бубочка психуватиме...
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15.09.2020 15:08
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это неприцельно или уже прицельно
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15.09.2020 15:03 Ответить
акакаяразница, если граната была несистемная!
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15.09.2020 15:05 Ответить
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15.09.2020 15:13 Ответить
Узнай сначала что такое растяжка, какое прицельно или не прицельно.
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15.09.2020 15:06 Ответить
Чувство юмора потерял в шахте? А может ты из команды осла?
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15.09.2020 15:08 Ответить
А воно в нього було?
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15.09.2020 16:34 Ответить
пошел на юг
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15.09.2020 15:12 Ответить
да, растяжку ставят просто так, ни против кого
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15.09.2020 15:13 Ответить
только этот полковник вместе с фотографом шёл делать фототчёт для чепушилина о том . что они ничего не строят и свято блюдуть зелино перемирие . дожились ***
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15.09.2020 17:16 Ответить
идиот...)
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15.09.2020 15:24 Ответить
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15.09.2020 15:14 Ответить
Як для кого. Для орків - прицільно. Тому отримають премію. Для ОПи - неприцільно, тому відповіді оркам не буде. Для військових ЗСУ - це якась кара Господня.
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15.09.2020 15:23 Ответить
Ну тут или на своей или позволяют ДРГ противника гулять по позициям как у себя дома.
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15.09.2020 15:05 Ответить
Ндя...пресс-секрктарь? т.е. тот кто создает сводки про "потерь нет" и "орки соблюдают перемирие"?
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15.09.2020 15:07 Ответить
ворожі ДРГ заборонено нейтралізовувати - бо це буде порушенням перемир'я; а бубочка психуватиме...
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15.09.2020 15:08 Ответить
Ты трусы свои проверь - Зе такой, что может в них нагадить.
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15.09.2020 15:19 Ответить
зе уже памперс снял?))) Когда?)))
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15.09.2020 16:00 Ответить
шли встречать мирную Дыро-инспекцию, а их не встретили хлебом-солью....
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15.09.2020 15:12 Ответить
Это ещё от немцев осталось, а эхи войны не в счёт.
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15.09.2020 15:13 Ответить
«Вероятно получили ранения...»
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15.09.2020 15:18 Ответить
Ктож это сделал ?
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15.09.2020 15:20 Ответить
какаяразнiцы?
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15.09.2020 23:00 Ответить
"нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным"
случайная растяжка случайно подорвались. небоевые потери. крапка
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15.09.2020 15:24 Ответить
а "случайно" ваще не считается
(ну подумаешь...кого-то зацепило...да? что ж зелю по пустякам расстраивать что ли?)
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15.09.2020 16:21 Ответить
Ну, если граната на растяжке тогда это не считается, правда зелебобики?. "Всеобъемлющее прекращение огня" в силе.
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15.09.2020 15:26 Ответить
Вы ничего нипанимаите.Бубочка считает,что если "прекращение огня",то стрелять нельзя,а минировать можно.
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15.09.2020 15:35 Ответить
По информации, которой располагаем по состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным.

===================================

Якось не розумію. В чому сумніви ? Розтяжка могла ось так просто сама там випадково появитися?
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15.09.2020 15:32 Ответить
Снайпер, случайно нажал на курок...
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15.09.2020 15:36 Ответить
Когда между окопами 150-200 метров - растяжку так просто не установишь...
А когда развели на полтора километра - тогда гуляй сапер!
Армия превращается в мясо - начиная кстати с Кондитера. Впервые при нем Моторола начал киборгов обыскивать, когда "Купол" руку ему пожимал...
Пиночет нужен, а не Кондитер и Клоун...
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15.09.2020 15:59 Ответить
..не старайся, засланец.. со своей закомплексованной шлюшкой Зелей разберёмся без советчиков
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15.09.2020 16:08 Ответить
Все сказав--пішов гроші отримувати. ботяра платна. Порівняв.
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15.09.2020 16:27 Ответить
Полковник Апполонов і прессекретар однієї з бригад Залевський зазнали поранень внаслідок вибуху гранати в районі н.п. Шуми, - штаб - Цензор.НЕТ 1244
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15.09.2020 16:04 Ответить
Зеле-шестёрке главное, что не стреляют..(
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15.09.2020 16:05 Ответить
это внутренние враги провоцируют, кремль соблюдает перемирие, ну как и должно быть у овец голосовавших за цирк и барыжного скомороха.
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15.09.2020 16:12 Ответить
блдж, Залевский! я прочитал "Зеленский"! (((
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15.09.2020 16:16 Ответить
шо уже и обрадоваться успел? сочувствую, была хоть какая то надежда....
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15.09.2020 16:31 Ответить
прям почувствовал какое-то волшебное золотое свечение перед глазами, типа как Винсент с Джулиусом в Криминальном чтиве открывали чемоданчик мистера Уолласа
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15.09.2020 16:54 Ответить
В этот раз мимо...
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15.09.2020 16:52 Ответить
В смысле, у вас там русские ДРГ шляются, как по Дерибасовской? И "почему-то" как раз там, куда говнокомандующий зверей приглашал на инспекцию позиций ЗСУ...
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15.09.2020 16:19 Ответить
Про засланцев для затятых дебилов с киевской полоныны...
Дождевой червяк выткнулся из земли весной... Крсоат, синее небо солнышко светит... Он достате из портсигара папироску "Шахтеркие" и закуривает...
Рядом вытыкается из земли другой червяк... Наш червяк приветствует земляка:
- О, землячек, привет, закуриь не хочешь?
- Дурак - я твоя жопа!
Так шо я тебе самогоночки не предлагаю, по случаю хорошей погоды...
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15.09.2020 16:25 Ответить
Это боевые ранения или боевые травмы? 😁
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15.09.2020 16:50 Ответить
Ни то , ни другое , так как у Зеклована перемирие , мля )
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15.09.2020 17:08 Ответить
Это там инспектировать собирались или это уже проинспектировали?
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15.09.2020 16:57 Ответить
Там. "Миролюбні" кацапи залишили подарунок.
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15.09.2020 17:28 Ответить
Зараз шмендель розповість, що то полковник та прес-секретар навмисно напоролись на випадково залишену повстанцями гранату, щоб зірвати дерьмаку-кизяку мирний процес імені "зеленського- *****".
Одужання пораненим.
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15.09.2020 17:26 Ответить
Мордовська агентура в ЗСУ працює
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15.09.2020 22:37 Ответить
 
 