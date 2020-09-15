Полковник Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад Залевский получили ранения в результате взрыва гранаты в районе н.п. Шумы, - штаб
В районе населенного пункта Шумы на Донбассе в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое украинских военнослужащих - полковник и пресс-секретарь одной из бригад.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook.
"Сегодня, 15 сентября, около 11.40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих - полковник А. Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад В. Залевский. Оба доставлены в больницу города Торецк, их состояние - стабильное, удовлетворительное", - сказано в сообщении.
Отмечается, что Апполонов и Залевский находились в этом районе с целью стандартной проверки ситуации.
"Продолжается полное расследование этого события и всех его обстоятельств. По информации, которой располагаем по состоянию на эту минуту, нет подтверждений того, что этот инцидент был не случайным. Вся информация была доведена до сведения Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в полном объеме", - сообщили в штабе.
В пресс-центре ОС подчеркнули, что в свете произошедшего, очень важен вопрос тотального разминирования, о чем именно Украина постоянно говорит в рамках и минского и нормандского форматов.
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случайная растяжка случайно подорвались. небоевые потери. крапка
(ну подумаешь...кого-то зацепило...да? что ж зелю по пустякам расстраивать что ли?)
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Якось не розумію. В чому сумніви ? Розтяжка могла ось так просто сама там випадково появитися?
А когда развели на полтора километра - тогда гуляй сапер!
Армия превращается в мясо - начиная кстати с Кондитера. Впервые при нем Моторола начал киборгов обыскивать, когда "Купол" руку ему пожимал...
Пиночет нужен, а не Кондитер и Клоун...
Дождевой червяк выткнулся из земли весной... Крсоат, синее небо солнышко светит... Он достате из портсигара папироску "Шахтеркие" и закуривает...
Рядом вытыкается из земли другой червяк... Наш червяк приветствует земляка:
- О, землячек, привет, закуриь не хочешь?
- Дурак - я твоя жопа!
Так шо я тебе самогоночки не предлагаю, по случаю хорошей погоды...
Одужання пораненим.