В находящемся в "красной зоне" Ивано-Франковске с понедельника откроют школы, - решение горсовета
Депутаты Ивано-Франковского горсовета решили несмотря на "красную" зону, к которой относится город, открывать не только детсады, но и школы. Ученики начальных классов смогут сесть за парты с 21 сентября, остальные школьники - с 28 сентября.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в принятом 15 сентября решении внеочередной сессии горсовета.
"Решили .... с 15 сентября продолжить открытие и обеспечение работы учреждений дошкольного образования (перечень прилагается), с 21 сентября обеспечить работу начальных школ, в том числе и структурных подразделений начальной школы, учащихся 1-4 классов (перечень прилагается) .... С 28 сентября обеспечить работу учреждений общего и среднего образования, гимназий и лицеев, учащихся 5-9 и 10-12 классов школьного и внешкольного образования", - говорится в решении сессии горсовета "Об обеспечении права на образование жителям Ивано-Франковской городской территориальной общины" .
Здесь указано, что ответственность за состояние здоровья детей возложена на их родителей или тех, кто их заменяет. При этом родители имеют право обратиться в учреждение образования относительно дистанционного обучения ребенка и получить его реализацию.
В то же время, правоохранителей депутаты призывают воздержаться от действий по привлечению к ответственности лиц, которые будут действовать в соответствии с этим решением.
Если же директорам дошкольных и учебных заведений придется обжаловать действия полиции в судах, городской совет обещает оказать им юридическое сопровождение.
Пожалуйста, подождите...
"Мы будем просить, чтобы вас не штрафовали". Осталось попросить, чтобы за превышение скорости водителей не наказывали.Мрази.
Закона нет, значит всё на усмотрение местной власти.