В находящемся в "красной зоне" Ивано-Франковске с понедельника откроют школы, - решение горсовета

Депутаты Ивано-Франковского горсовета решили несмотря на "красную" зону, к которой относится город, открывать не только детсады, но и школы. Ученики начальных классов смогут сесть за парты с 21 сентября, остальные школьники - с 28 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в принятом 15 сентября решении внеочередной сессии горсовета.

"Решили .... с 15 сентября продолжить открытие и обеспечение работы учреждений дошкольного образования (перечень прилагается), с 21 сентября обеспечить работу начальных школ, в том числе и структурных подразделений начальной школы, учащихся 1-4 классов (перечень прилагается) .... С 28 сентября обеспечить работу учреждений общего и среднего образования, гимназий и лицеев, учащихся 5-9 и 10-12 классов школьного и внешкольного образования", - говорится в решении сессии горсовета "Об обеспечении права на образование жителям Ивано-Франковской городской территориальной общины" .

Здесь указано, что ответственность за состояние здоровья детей возложена на их родителей или тех, кто их заменяет. При этом родители имеют право обратиться в учреждение образования относительно дистанционного обучения ребенка и получить его реализацию.

В то же время, правоохранителей депутаты призывают воздержаться от действий по привлечению к ответственности лиц, которые будут действовать в соответствии с этим решением.

Если же директорам дошкольных и учебных заведений придется обжаловать действия полиции в судах, городской совет обещает оказать им юридическое сопровождение.

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