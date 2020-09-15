РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10398 посетителей онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 794 8
горсовет (667) Ивано-Франковск (822) карантин (16728) школа (2993) COVID-19 (18606) коронавирус (17040)

В находящемся в "красной зоне" Ивано-Франковске с понедельника откроют школы, - решение горсовета

В находящемся в

Депутаты Ивано-Франковского горсовета решили несмотря на "красную" зону, к которой относится город, открывать не только детсады, но и школы. Ученики начальных классов смогут сесть за парты с 21 сентября, остальные школьники - с 28 сентября.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом говорится в принятом 15 сентября решении внеочередной сессии горсовета.

"Решили .... с 15 сентября продолжить открытие и обеспечение работы учреждений дошкольного образования (перечень прилагается), с 21 сентября обеспечить работу начальных школ, в том числе и структурных подразделений начальной школы, учащихся 1-4 классов (перечень прилагается) .... С 28 сентября обеспечить работу учреждений общего и среднего образования, гимназий и лицеев, учащихся 5-9 и 10-12 классов школьного и внешкольного образования", - говорится в решении сессии горсовета "Об обеспечении права на образование жителям Ивано-Франковской городской территориальной общины" .

Здесь указано, что ответственность за состояние здоровья детей возложена на их родителей или тех, кто их заменяет. При этом родители имеют право обратиться в учреждение образования относительно дистанционного обучения ребенка и получить его реализацию.

В то же время, правоохранителей депутаты призывают воздержаться от действий по привлечению к ответственности лиц, которые будут действовать в соответствии с этим решением.

Если же директорам дошкольных и учебных заведений придется обжаловать действия полиции в судах, городской совет обещает оказать им юридическое сопровождение.

Также читайте: Ивано-Франковск с понедельника начинает дистанционное обучение в школах и открывает детсады, - Марцинкив. ВИДЕО

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"В то же время, правоохранителей депутаты призывают воздержаться от действий по привлечению к ответственности лиц, которые будут действовать в соответствии с этим решением."

"Мы будем просить, чтобы вас не штрафовали". Осталось попросить, чтобы за превышение скорости водителей не наказывали.Мрази.
показать весь комментарий
15.09.2020 15:09 Ответить
И правильно...
показать весь комментарий
15.09.2020 15:15 Ответить
И что здесь удивительного?
Закона нет, значит всё на усмотрение местной власти.
показать весь комментарий
15.09.2020 15:44 Ответить
Верующие в Ковид люди так не делают...
показать весь комментарий
15.09.2020 17:01 Ответить
Хто відповість за втрату здоров'я дитини чи працівника школи? Не дай Бог, смерть ? Чому педагогам не підвищили платню за шкідливи умови виробницта, за ризик захворіти та витратити величезну суму грошей на лікування? Чи може Міністерство рсвіти хоч застрахувала життя та здоров'я своїх підлеглих, осолбливо враховуючи, що середній вік працівників біля 50-60 років ?
показать весь комментарий
15.09.2020 17:09 Ответить
Тому, що педагоги готові йти на ешафот, але тільки щоб не відстоювати свої права! Пасивне стадо! Жаліти його зовсім не потрібно!
показать весь комментарий
15.09.2020 20:34 Ответить
Да, лишний раз удостоверяюсь, что педагоги - это не элита нации, а стадо без достоинства и чувства самосохранения!
показать весь комментарий
15.09.2020 20:36 Ответить
а кого будут винить когда будут в городе и области все места в больницах заняты? и не где будет лечить.
показать весь комментарий
15.09.2020 21:14 Ответить
 
 