Прокуроры и детективы должны сделать все, чтобы довести кейс нардепа "Ю" до Антикоррупционного суда, - Холодницкий

3 года назад уже была подобная ситуация с законопроектами. Кейс 2017 года сейчас в суде.

Об этом заявил экс-глава САП Назар Холодницкий, комментируя опубликованные НАБУ переговоры нардепа "Ю" и детектива под прикрытием, передает Цензор.НЕТ.

"О ДЕЖАВЮ. Неприкосновенность для народного депутата - это гарантия независимости его деятельности. Но есть одно но... Когда эта неприкосновенность используется для собственного "кусочка от великим пирога", о ней не может быть и речи. Почему у меня сейчас дежавю? Потому что 3 года назад уже была подобная ситуация с законопроектами и мы (САП и НАБУ) тогда показали обществу для чего собственно были и созданы антикоррупционные органы. Кейс 2017 года сейчас в суде. В антикоррупционном суде. И уверен, что мы увидим приговор. История имеет свойство повторяться и, думаю, что прокуроры и детективы должны сделать все, чтобы довести кейс 2020 года до суда. В ВАКС! ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ", - заявил Холодницкий.

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Ранее НАБУ обнародовало переговоры нардепа "Ю" и детектива под прикрытием. В частности, нардеп "Ю" рассказал о "порядках" в комитете Рады: "Все знают, что портить со мной отношения из-за какой-то, бл#дь, двадцатки, десятки. Где смысл?", обсуждал сумму взятки: "Це буде приблизно біля двухста кілограм" и обсуждал механизм раздела взятки: "В идеале 10 человек из комитета закоррумпировать".

Напоминаем, ранее ряд украинские СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

Напоминаем, в 2016-2018 годах НАБУ и САП расследовали уголовное производство по факту получения народными депутатами неправомерной выгоды при содействии иностранной компании в добыче янтаря в Украине ( "янтарная дело"). Из-за возможной причастности к противоправным действиям сотрудников правоохранительных и контролирующих органов и для минимизации рисков утечки информации детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в формате специальной операции.

5 октября 2018 г. дело по обвинению двух экс-нардепов и двух других лиц передали на рассмотрение Голосеевского районного суда, а год спустя - в Высший антикоррупционный суд, где проходит рассмотрение.

В т.н. "янтарном деле" фигурируют экс-нардепы Борислав Розенблат и Максим Поляков.

16 июня 2020 года Антикоррупционный суд с пятой попытки приступил к делу Розенблата-Полякова.