РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10328 посетителей онлайн
Новости
7 340 64
Польша (8139) Укравтодор (663) Новак Славомир (74)

Дело экс-главы "Укравтодора": У Новака нашли более $1 млн наличными, две квартиры и элитный внедорожник

Дело экс-главы

У бывшего главы Госагентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака обнаружили наличность в эквиваленте свыше $1 млн, две квартиры и автомобиль марки Land Rover.

Об этом сообщает Polsat News, передает Цензор.НЕТ.

В ходе обысков и других следственных действий у Новака нашли квартиры стоимостью в 2 млн злотых, которые вероятно покупались на деньги, полученные от преступлений, а также свыше 536 тысяч евро, $470 тысяч долларов и 30 тысяч злотых. Все эти деньги хранились в двух тайниках.

Скрытое имущество следователи Центрального антикоррупционного бюро Польши обнаружили после получения новых доказательств причастности Новака к коррупции.

Следователи считают, что масштаб преступлений Новака гораздо больше, чем считалось. Сейчас идут поиски и другого скрытого имущества.

Читайте также: Польский суд арестовал экс-главу "Укравтодора" Новака на 3 месяца

Как сообщалось ранее, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.

21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+10
До речі , Новак - не найпотужніший з наших потужних реформаторів. Дріб'язок.
показать весь комментарий
15.09.2020 15:40
+9
Дело экс-главы "Укравтодора": У Новака нашли более $1 млн наличными, две квартиры и элитный внедорожник - Цензор.НЕТ 1694
показать весь комментарий
15.09.2020 15:37
+6
Було би дивно, якби не знайшли. Питання тільки в тому, де власне ГРОШІ? Бо ці кишенькові копійки - це на пиво.
показать весь комментарий
15.09.2020 15:40
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дело экс-главы "Укравтодора": У Новака нашли более $1 млн наличными, две квартиры и элитный внедорожник - Цензор.НЕТ 1694
показать весь комментарий
15.09.2020 15:37 Ответить
Три магнитофона импортных, три пиджака замшевых, портсигар... тоже три!..
показать весь комментарий
15.09.2020 16:20 Ответить
Никогда такого не было...
показать весь комментарий
15.09.2020 15:38 Ответить
А як же чесні-при чесні іноземці (шведи, турки, поляки)?..
показать весь комментарий
15.09.2020 16:22 Ответить
Всё равно поймут и простят.
показать весь комментарий
15.09.2020 15:38 Ответить
Это если остальное отдаст
показать весь комментарий
15.09.2020 15:40 Ответить
Крав в Україні, "зловили" у Польщі, то зрозуміло що, проше пана, панові нічого не загрожує...
показать весь комментарий
15.09.2020 16:26 Ответить
Було би дивно, якби не знайшли. Питання тільки в тому, де власне ГРОШІ? Бо ці кишенькові копійки - це на пиво.
показать весь комментарий
15.09.2020 15:40 Ответить
Надоели.Те у кого находят. И те кто находит. Сплошной позор в конечном итоге.
показать весь комментарий
15.09.2020 15:40 Ответить
До речі , Новак - не найпотужніший з наших потужних реформаторів. Дріб'язок.
показать весь комментарий
15.09.2020 15:40 Ответить
Зараз загонять в спам...
Але це дитя Порошенко, який таким чином, аби не створювати собі національних політичних конкурентів, понатягував за квотою "Блок ПП" іноземного лайна, надаючи, НЕЗАКОННО громадянство різним сракакакашвілі!
показать весь комментарий
15.09.2020 16:31 Ответить
скопив на подарунки для діддомів сиріткам...
показать весь комментарий
15.09.2020 15:41 Ответить
Нужно поляков в Украину запустить , трухануть всех олигархов . А то барыга тока Петюня вышел , а остальные типа не при делах.
показать весь комментарий
15.09.2020 15:44 Ответить
Так вот же - запустили поляка...оказался коррупционером.
показать весь комментарий
15.09.2020 15:58 Ответить
было что Катька-шлюха пригласила с родины чинарей и потом глубоко озад.бачивалась шо они стали воровать как и местные уроды
показать весь комментарий
15.09.2020 15:45 Ответить
Хто ж там пам"ятає уроки сімнадцятого століття..
показать весь комментарий
15.09.2020 16:33 Ответить
ви правий - всім по.....Путіну.
але, ..... може згадають? для себе хоча б.
показать весь комментарий
15.09.2020 16:49 Ответить
Хорошее корыто... Кто там сейчас в Укравтодоре харчуется?
показать весь комментарий
15.09.2020 15:45 Ответить
Лещенко на залізниці, Наем (нажру) в "Укроборонпроме", в "Укратодоре"... турецкий пацан "Онур"!..
показать весь комментарий
15.09.2020 16:36 Ответить
Вот так надо антикоррупционную деятельность проводить, а не сопли жевать и под залог выпускать. Все коррупционеры должны сидеть в тюрьме с полной конфискацией всего имущества.
показать весь комментарий
15.09.2020 15:49 Ответить
Сколько у зелёной шоблы выпадать из трусов, интересно, будет , когда эти микробы со своим носителем наперегонки аэропорты штурмовать будут на Ростовский рейс ?
показать весь комментарий
15.09.2020 15:49 Ответить
То есть новака Зеленский назначил)
У вас с памятью явные проблемы
показать весь комментарий
15.09.2020 16:03 Ответить
прочитати та зрозуміти написано не в змозі?
показать весь комментарий
15.09.2020 16:42 Ответить
Вы что , все вместе бухали где-то? Или в школе только буквы успели пройти, до связных слов так и не дошли?
показать весь комментарий
15.09.2020 17:42 Ответить
хто про що, а кацапка про бухать.
читати та розуміти не дано
показать весь комментарий
15.09.2020 17:44 Ответить
Здатність читати або зрозуміти написане не завжди залежить від особисто читача, тому что рівень написаного може бути нульовим. Тут саме такий випадок.
показать весь комментарий
15.09.2020 17:55 Ответить
таня иди соси за пирожок а то с голоду сдохнешь не будет кому тут херь всякую писать!
показать весь комментарий
15.09.2020 16:48 Ответить
Не нужно быть психологом, чтобы увидеть в вас все признаки латентного. Или не латентного?
показать весь комментарий
15.09.2020 17:37 Ответить
соси таня. Это у тебя профисиАнально получается чем анализировать психологию!
показать весь комментарий
15.09.2020 18:02 Ответить
Товарищ - это соевого барыги протеже ...
показать весь комментарий
15.09.2020 16:14 Ответить
по любому. он был потужным мыролюбным реформистом, из соевой кодлы.
показать весь комментарий
15.09.2020 16:43 Ответить
зебіли https://censor.net/ru/user/228276 та https://censor.net/ru/user/457918 брехати вміють... Насправді, - Новака призначав коаліційний уряд Гройсмана; Президент в ті часи не мав впливу на призначення керівників окремих комерційних структурних піддрозділів, як то Нафтогаз, державні банки, Укравтодор, Укрзалізницю, тощо. Від Президента тоді залежало лише призначення керівника Укроборонпрому.
показать весь комментарий
15.09.2020 16:57 Ответить
У вас є якись дозвіл чи недоторканність дописників ображати?
показать весь комментарий
15.09.2020 17:36 Ответить
Ах вот оно как все обернулось! А гройсмана кто назначил, ликвидировав кроля?

Расскажите ещё сказки про то, что порошенка 'ни на что не вплывав' . Прям сейчас расплачусь.

А с гонтаревой он тоже был незнаком ?
показать весь комментарий
15.09.2020 17:46 Ответить
Це полiтичнi переслiдування. Новаку волю.
показать весь комментарий
15.09.2020 15:52 Ответить
Всі курва крадуть .. на всіх рівнях та на всіх напрямках..І коли цей кацапізм закінчиться хз...
показать весь комментарий
15.09.2020 16:00 Ответить
Ну, не он организатор опг. На организатора этого опг сейчас в Украине заведены всякие смехотворные дела 'про картины', 'про томос ' и т д, которые больше похожи на предвыборный пиар , чтобы было с чем выйти перед слушателями и рассказать о политичном переслидуванни. Организатор этой и многих других опг мнит себя ещё и 'борцом с коррупцией'
показать весь комментарий
15.09.2020 16:01 Ответить
а почему зеля со своей шоблой бездействует? пусть посадят этого коррупционера)))) или не за что садить или сам зеля и есть коррупционер
показать весь комментарий
15.09.2020 18:57 Ответить
Это и есть проблема. У нас все коррупционеры опять остались неушкодженными. Именно запрос общества на справедливость и есть безответным. Согласна.
показать весь комментарий
15.09.2020 19:02 Ответить
и что будете делать с зелей? где протесты от зе выборцев?))
показать весь комментарий
15.09.2020 20:17 Ответить
еще раз говорю что нужно менять правила игры а не игроков. а поставить клоуна тупого править страной назло пороху, это идиотизм. только больная нация может 5 лет идти на запад а потом 5 на восток)))
показать весь комментарий
15.09.2020 20:20 Ответить
Грабят Украину все кто хочет. Мрази.
показать весь комментарий
15.09.2020 16:02 Ответить
Не кто хочет а кто может.
показать весь комментарий
15.09.2020 16:42 Ответить
Депутаты, Судьи и таможеники- Украина она не ваша!!!Успокаивайтесь!!!! Все изменится!!!
показать весь комментарий
15.09.2020 16:14 Ответить
Нищеброд, не чета нашим чиновникам.
показать весь комментарий
15.09.2020 16:24 Ответить
надеюсь, что в Польше ему писец придет.
это вам не тут!
показать весь комментарий
15.09.2020 16:31 Ответить
видать у новика потужная и мыролюбная реформа, (по винницкому типу) удалась.
показать весь комментарий
15.09.2020 16:42 Ответить
Пожалуй оставлю это фото здесь)
Дело экс-главы "Укравтодора": У Новака нашли более $1 млн наличными, две квартиры и элитный внедорожник - Цензор.НЕТ 5437
показать весь комментарий
15.09.2020 16:42 Ответить
мыролюбцы в сборе, и обсуждают 145 ю потужную реформу.
показать весь комментарий
15.09.2020 16:44 Ответить
Дурак в Польшу уехал.
показать весь комментарий
15.09.2020 16:43 Ответить
Зебильные дебилы на говно исходят, а все потому что тупорылые!
Идиотам не понять что человек в Польше был министром где получал приличную ЗП да и сам не дебил как зелёное говно!
показать весь комментарий
15.09.2020 16:47 Ответить
Европейцы оказывается тоже воруют. Кого теперь вызывать керувать бедному украинцу.
показать весь комментарий
15.09.2020 16:49 Ответить
Сможешь сказать что он что то украл только когда будет решение суда, а пока не кизди!
показать весь комментарий
15.09.2020 16:51 Ответить
і, головне - де і на чому вкрав...
показать весь комментарий
15.09.2020 17:01 Ответить
бедняжка в сравнении с многими "слугами" и не только
показать весь комментарий
15.09.2020 17:14 Ответить
Деньги украл в Украине, нашли в Польше. Интересно, вернут ли Украине?
показать весь комментарий
15.09.2020 17:54 Ответить
деньги это просто средство оценки труда. это не золото\платина и т.п. так что - вряд ли, да и зачем\кому?
показать весь комментарий
15.09.2020 18:49 Ответить
потому что дебилы не понимают суть экономики. и когда в 21 веке из ниоткуда заграницей появился лям - это иногда хуже чем то, что у нас этот персонаж этот же лям слямзил.
показать весь комментарий
15.09.2020 18:45 Ответить
а конечно "жить по средствам" как Корейко из известного произведения (хоть и с европейскими стандартами) имея миллиарды в чемодане и кучу трупов на душе - не каждый захочет. это же можно было и так устроить (и у нас - тоже...)
показать весь комментарий
15.09.2020 18:47 Ответить
Смешно. У него такая зарплата в месяц была)))
показать весь комментарий
15.09.2020 22:13 Ответить
Подозреваю что это ОПГ было организовано на территории Украины совместно с известными украинцами. Хотелось бы узнать в деталях но о деталях украинцам не скажут беспокоясь о спокойствии и счастье украинцев.
показать весь комментарий
16.10.2020 03:18 Ответить
А когда у нас начнется расследование, откуда у некоторых политиков более 10 квартир в Киеве и много машин у мамы, которая любит быстро ездить.
показать весь комментарий
16.10.2020 03:22 Ответить
 
 