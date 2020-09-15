Дело экс-главы "Укравтодора": У Новака нашли более $1 млн наличными, две квартиры и элитный внедорожник
У бывшего главы Госагентства автомобильных дорог Украины Славомира Новака обнаружили наличность в эквиваленте свыше $1 млн, две квартиры и автомобиль марки Land Rover.
Об этом сообщает Polsat News, передает Цензор.НЕТ.
В ходе обысков и других следственных действий у Новака нашли квартиры стоимостью в 2 млн злотых, которые вероятно покупались на деньги, полученные от преступлений, а также свыше 536 тысяч евро, $470 тысяч долларов и 30 тысяч злотых. Все эти деньги хранились в двух тайниках.
Скрытое имущество следователи Центрального антикоррупционного бюро Польши обнаружили после получения новых доказательств причастности Новака к коррупции.
Следователи считают, что масштаб преступлений Новака гораздо больше, чем считалось. Сейчас идут поиски и другого скрытого имущества.
Как сообщалось ранее, Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя Укравтодора Славомира Новака.
21 июля экс-главе "Укравтодора" Новаку в Польше предъявили обвинения в руководстве ОПГ.
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Але це дитя Порошенко, який таким чином, аби не створювати собі національних політичних конкурентів, понатягував за квотою "Блок ПП" іноземного лайна, надаючи, НЕЗАКОННО громадянство різним сракакакашвілі!
але, ..... може згадають? для себе хоча б.
У вас с памятью явные проблемы
читати та розуміти не дано
Расскажите ещё сказки про то, что порошенка 'ни на что не вплывав' . Прям сейчас расплачусь.
А с гонтаревой он тоже был незнаком ?
это вам не тут!
Идиотам не понять что человек в Польше был министром где получал приличную ЗП да и сам не дебил как зелёное говно!