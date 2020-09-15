ОП о выходе "слуги народа" Юрченко из фракции: Надеемся на его сотрудничество с НАБУ и Офисом Генпрокурора

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил Офису Президента, что народный депутат Александр Юрченко, чей помощник на днях был задержан за взятку в 13 тыс. долларов США, заявил о своем выходе из фракции правящей партии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

"Как часть команды Президента Украины Владимира Зеленского считаем такое решение уместным и надеемся, что господин Юрченко в полной мере будет сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины и Офиса Генерального прокурора, чтобы установить все объективные обстоятельства", - говорится в сообщении.

В Офисе Президента отметили, что Зеленский не терпит коррупции в любых ее проявлениях.

"Кем бы ни был подозреваемый в коррупционных деяниях, антикоррупционные органы могут и должны провести полное расследование всех обстоятельств каждого дела. Инструменты для этого созданы, деятельность антикоррупционной инфраструктуры обеспечена на сто процентов. Никаких исключений из этого правила для никого в государстве не было и не будет", - подытожили в ОП.

Напоминаем, ранее ряд украинских СМИ со ссылкой на источники обнародовали информацию, что НАБУ якобы разоблачило на получении взятки помощника народного депутата от "Слуги народа" Александра Юрченко. Соответствующую информацию также обнародовал недавно исключенный из фракции "СН" народный депутат Гео Лерос.

Сегодня НАБУ опубликовало оперативные материалы, на которых нардеп "Ю" и детектив НАБУ под прикрытием обсуждают возможность внесения правок в законопроект взамен на "помощь экологии" и "плюшки".

15 сентября помощнику нардепа Юрченко сообщено о подозрении в пособничестве в получении народным депутатом неправомерной выгоды.

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