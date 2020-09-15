Зеленский об обострении на Донбассе: Когда планируется встреча в минском формате или советников, происходит какое-то напряжение
Президент Владимир Зеленский предположил, что обострение на Донбассе могло быть связано со встречей советников лидеров стран нормандского формата.
Об этом он сказал во время совместной с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом пресс-конференции в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Не знаю, может, потому, что должна была быть встреча советников, может, из-за этого было обострение. Так происходит очень часто. Когда планируется встреча в минском формате или встреча советников, что мы обычно видим? Какое-то напряжение. И, к сожалению, иногда это напряжение заканчивается провокацией. И, к сожалению, эта провокация заканчивается гибелью украинцев", - отметил Зеленский.
Он напомнил, что начиная с 27 июля в течение шести недель на Донбассе соблюдался режим "тишины", однако на седьмой неделе он был нарушен, в результате погиб украинский военнослужащий.
В то же время Президент подчеркнул, что "никакого диалога без прекращения огня не может быть, никакого продвижения дальше по "Минску" не может быть".
Как сообщалось, встреча советников лидеров стран нормандского формата состоялась 11 сентября в Берлине. Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе был установлен с 27 июля 2020 года. При этом, 6 сентября вооруженные формирования РФ открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ООС неподалеку Причепиловки, что на Луганщине. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение, несовместимое с жизнью.
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Дебил, конченый!
из етого зеленого дерьма еще выплывать и выплывать.
Агент фсб Дерьмак или Пан Резников?
Когда только летели - Дерьмак отодвинул Резникова жирный телом 😀😀😀а когда он с треском провалил переговоры , то сразу стал выставлять вперёд Резникова
Вот такое дерьмо Яканцелярская крыса
По словам бывшего главы Закарпатской областной государственной администрации, после нескольких просмотров он решил обратиться к Семену Глузману, возглавляющему Ассоциацию психиатров Украины.
Суть обращения очень простая - дать профессиональную оценку психическому состоянию «пациента», непонятно как ставшему главой государства. Усугубляет ситуацию то, что этот человек еще и является Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
Москаль также сообщил, что в соответствии с законом «О доступе к публичной информации» он направил запрос руководству Криворожского экономического университета с просьбой предоставить копию дипломной работы этого «юриста».
террористы РФ - та сторона
обстрел - какое-то напряжение
дыра в 300 лярдов - дефицит бюджета
госизмена - фантазии журналистов
коррупция - у меня нет реакции
курва №1 - снежана егорова
курва №2 - внучка фокина
агент фсб в ОП - андрюша
размазня размазней, а не главнокомандующей воюющей за свои земли и полуостров, страны, доверивший бл*дям.. по знакомству назначать маразматиков-пердунов в переговорные команды, где требуется патриотизм, ясность ума, настойчивость и недвусмысленная жесткаяя позиция, по отношению к коллаборантам и сепарам...
Так он лох или не лох ?!