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Зеленский об обострении на Донбассе: Когда планируется встреча в минском формате или советников, происходит какое-то напряжение

Зеленский об обострении на Донбассе: Когда планируется встреча в минском формате или советников, происходит какое-то напряжение

Президент Владимир Зеленский предположил, что обострение на Донбассе могло быть связано со встречей советников лидеров стран нормандского формата.

Об этом он сказал во время совместной с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом пресс-конференции в Вене, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Не знаю, может, потому, что должна была быть встреча советников, может, из-за этого было обострение. Так происходит очень часто. Когда планируется встреча в минском формате или встреча советников, что мы обычно видим? Какое-то напряжение. И, к сожалению, иногда это напряжение заканчивается провокацией. И, к сожалению, эта провокация заканчивается гибелью украинцев", - отметил Зеленский.

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Он напомнил, что начиная с 27 июля в течение шести недель на Донбассе соблюдался режим "тишины", однако на седьмой неделе он был нарушен, в результате погиб украинский военнослужащий.

В то же время Президент подчеркнул, что "никакого диалога без прекращения огня не может быть, никакого продвижения дальше по "Минску" не может быть".

Как сообщалось, встреча советников лидеров стран нормандского формата состоялась 11 сентября в Берлине. Режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе был установлен с 27 июля 2020 года. При этом, 6 сентября вооруженные формирования РФ открыли огонь из стрелкового оружия по позициям подразделений ООС неподалеку Причепиловки, что на Луганщине. Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение, несовместимое с жизнью.

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Топ комментарии
+12
_Зеверсант делает вид что работает на Украину. Продолжает ломать комедию, хотя всё уже ясно как божий день!
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15.09.2020 16:18
+10
Пора бы тебе дружок уже позаботиться о напряжении своего мягкого места...Время вышло.
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15.09.2020 16:18
+9
с апреля прошлого года непонятно шо происходит - баран зеленый.
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15.09.2020 16:24
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"Зеленский об обострении на Донбассе: Когда планируется встреча в минском формате или советников, происходит какое-то напряжение..." А от напряжения вiслюк сцытся...
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15.09.2020 16:17 Ответить
То "напряглися" пердаки у нього і Єрмака.
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15.09.2020 17:46 Ответить
Тока сфинктер совсем не держит...
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15.09.2020 17:47 Ответить
Тому так багато хаотичних зелених випорожнень.
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15.09.2020 17:53 Ответить
"Бачили очі, що вибирали..." Далі всі знають...
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15.09.2020 17:55 Ответить
Мені здається, що ті 73 відсотки їдять все. Їх не нудить і їм не соромно.
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15.09.2020 17:57 Ответить
Пора бы тебе дружок уже позаботиться о напряжении своего мягкого места...Время вышло.
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15.09.2020 16:18 Ответить
_Зеверсант делает вид что работает на Украину. Продолжает ломать комедию, хотя всё уже ясно как божий день!
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15.09.2020 16:18 Ответить
бред
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15.09.2020 16:18 Ответить
Зеленский об обострении на Донбассе: Когда планируется встреча в минском формате или советников, происходит какое-то напряжение - Цензор.НЕТ 7874
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15.09.2020 16:19 Ответить
Только в мозгу и.о. Президента напряжения не наблюдается.
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15.09.2020 16:21 Ответить
Вова. Не терись обо что попало своей зелёной эбонитовой палочкой.
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15.09.2020 16:22 Ответить
Зеленский об обострении на Донбассе: Когда планируется встреча в минском формате или советников, происходит какое-то напряжение - Цензор.НЕТ 3305
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15.09.2020 16:22 Ответить
Обострение... Тебе, идиотина, сепары просто напоминают, что пора выполнять обещанное *****
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15.09.2020 16:24 Ответить
Зе, продолжай наблюдения! Может ещё что нароешь!?
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15.09.2020 16:24 Ответить
Тільки зараз зелене непорозуміння змогло зробити такі висновки, всі інші це бачили починаючи з 2014 року.
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15.09.2020 16:24 Ответить
с апреля прошлого года непонятно шо происходит - баран зеленый.
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15.09.2020 16:24 Ответить
Он и нам то не нужен, а богу он на кой?
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15.09.2020 16:28 Ответить
Какое-то?!?!?!?!
Дебил, конченый!
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15.09.2020 16:26 Ответить
Нельзя объять необъятное! А если на клетке слона прочтёшь надпись «буйвол», не верь глазам своим.
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15.09.2020 16:32 Ответить
"кокое-то с кокой-то стороны" - так, зелений довбень тупий?
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15.09.2020 16:33 Ответить
блин, от же угораздило, от же вперло.
из етого зеленого дерьма еще выплывать и выплывать.
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15.09.2020 16:33 Ответить
Он сожалеет. Видать уже член озабоченного европарламента.
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15.09.2020 16:33 Ответить
Дыбил- прызидент! Он даже не знает зачем дрессировщик щелкает кнутом перед стадом дресированных ослов в цирке...
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15.09.2020 16:34 Ответить
А кто советник то этих лидеров Нормандского формату ?

Агент фсб Дерьмак или Пан Резников?

Когда только летели - Дерьмак отодвинул Резникова жирный телом 😀😀😀а когда он с треском провалил переговоры , то сразу стал выставлять вперёд Резникова
Вот такое дерьмо Яканцелярская крыса
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15.09.2020 16:37 Ответить
Геннадий Москаль отметил на своей странице в «Фейсбук», что он пересмотрел «мощное» выступление Владимира Зеленского в Житомире, причем, несколько раз.
По словам бывшего главы Закарпатской областной государственной администрации, после нескольких просмотров он решил обратиться к Семену Глузману, возглавляющему Ассоциацию психиатров Украины.
Суть обращения очень простая - дать профессиональную оценку психическому состоянию «пациента», непонятно как ставшему главой государства. Усугубляет ситуацию то, что этот человек еще и является Верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины.
Москаль также сообщил, что в соответствии с законом «О доступе к публичной информации» он направил запрос руководству Криворожского экономического университета с просьбой предоставить копию дипломной работы этого «юриста».
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15.09.2020 16:38 Ответить
Башар Лукашеску это вам не Асад Зеленский...
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15.09.2020 16:38 Ответить
значит кто-то кое-где на стороне.. жаждет провокаций.
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15.09.2020 16:38 Ответить
"какое-то" напряжение, *****!!! Убивают наших солдат, размазывают репутацию страны! "Какое-то",*****, напряжение... ****, он конкретно ******* и на тяжёлых!
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15.09.2020 16:42 Ответить
..а это Моську-Зелю дёргают за поводок, напоминая ей, что на самом деле она представляет из себя и будут дёргать до тех пор, пока она не станет Украинским Президентом (что уже - вряд ли), а не слугой двух господ.. мылотворец х.ев
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15.09.2020 16:49 Ответить
Жаль,что напряжения мозга у клована никогда не происходит. Напрягать нечего. Поднимать бабло на пантомиме и скетчах-не значит быть интеллектуалом. Это значит,что потребляющие это-кретины.
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15.09.2020 16:49 Ответить
Это тебе, миротворцу, путлер мир в глазах демонстрирует. Чтоб ты его лучше рассмотрел.
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15.09.2020 16:49 Ответить
Уявляєте головний біль та реакцію сусідніх лідерів з Європи на оцю трійку лідАрів славянскобратцкіх народав - двох Вованів з Сашком...
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15.09.2020 16:51 Ответить
Зеленський про загострення на Донбасі: Коли планується зустріч у мінському форматі або радників, відбувається якась напруга - Цензор.НЕТ 767
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15.09.2020 16:59 Ответить
Мразь клоун предатель
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15.09.2020 16:59 Ответить
и шо, он даже не сказал, что эти "провокации выгодны определенным политическим силам внутри Украины"?? не договаривает што-то лодимер олександровеч
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15.09.2020 17:02 Ответить
И где же оно происходит?! Очевидно,в районе мочеиспускательного канала!
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15.09.2020 17:03 Ответить
та да...то скотство дырявить бубе колготки сигаретой.
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15.09.2020 17:05 Ответить
Зе-разговорник:
террористы РФ - та сторона
обстрел - какое-то напряжение
дыра в 300 лярдов - дефицит бюджета
госизмена - фантазии журналистов
коррупция - у меня нет реакции
курва №1 - снежана егорова
курва №2 - внучка фокина
агент фсб в ОП - андрюша
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15.09.2020 17:05 Ответить
Так происходит очень часто. Когда планируется встреча в минском формате или встреча советников, что мы обычно видим? Какое-то напряжение. И, к сожалению, иногда это напряжение заканчивается провокацией. И, к сожалению, эта провокация заканчивается гибелью украинцев", оказывается во взгляде рашистского окупанта "зе " ошибся , должен же был увидеть "провокатор" эт нет увидел дальтоник "мир"
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15.09.2020 17:06 Ответить
если кто-то кое-где у нас порой мирно жить не хочет (с)
размазня размазней, а не главнокомандующей воюющей за свои земли и полуостров, страны, доверивший бл*дям.. по знакомству назначать маразматиков-пердунов в переговорные команды, где требуется патриотизм, ясность ума, настойчивость и недвусмысленная жесткаяя позиция, по отношению к коллаборантам и сепарам...
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15.09.2020 17:07 Ответить
Ура !!! Наконец найдена "новая" отмазка 1100 нарушениям на линии соприкосновения за время последнего " перемирия". Начинали с того , что "не всем бандформированиям той стороны дошли уведомления о перемирии " а теперь на второй тысяче - " Та сторона всегда обостряет ситуацию перед минскими или нормандскими встречами" а по сусалам им не пробовали давать... вместо новой военной тактики верховного главнокомандующего - "поза страуса, задницей ( пардон) к противнику с одновременной игрой на рояле.."
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15.09.2020 17:08 Ответить
ТА ты шо..., а дурачок это не знал, за столько лет !?
Так он лох или не лох ?!
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15.09.2020 17:09 Ответить
Він просто зрадник
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15.09.2020 17:41 Ответить
*******!
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15.09.2020 17:21 Ответить
Очко обычно напрягается
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15.09.2020 17:31 Ответить
Ця "напруга" майже 6 років називається ВІЙНОЮ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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15.09.2020 18:05 Ответить
то.. "не його війна" !
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15.09.2020 18:43 Ответить
Звірину в лісі ж нелегко знайти-звідки беруться ці тварі дикі просяки,зейці,вовки та ще й при владі?Це просто дика земля якась,на якій таки стрілляють та ще й вбивають.Але ,на жаль,не вас.
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16.09.2020 09:39 Ответить
 
 