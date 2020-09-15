РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3969 посетителей онлайн
Новости
8 007 112
ВСК (457) Арахамия (984) ЧВК Вагнер (1326)

"Я категорически против создания любой ВСК по работе спецслужб", - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия выступил против создания временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию фактов возможной причастности высших должностных лиц Украины к срыву операции по задержанию наемников ЧВК Вагнера.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я категорически против создания любой ВСК по работе спецслужб. Это не обсуждается вообще в широком контексте, для этого нужно иметь доступ к государственной тайне и получить соответствующий допуск к материалам", - сказал Арахамия на брифинге у стен Верховной Рады.

По словам нардепа, данный вопрос, если он имеет место, нужно обсуждать в подкомитете по разведке комитета по национальной безопасности Верховной Рады, получив на доступ к секретной информации спецслужб соответствующий допуск.

"У нас есть нормальная площадка, я это предложил всей оппозиции, потому что они все там репрезентативно присутствуют в моем подкомитете по вопросам разведки. Есть площадка в закрытом формате все, кто получили доступ и допуск, ознакомится с материалами дела, всеми документами, с которыми они хотят ознакомиться, а потом могут в каком-то сжатом формате, не разглашая гостайны, сообщить об этом обществу. Мне кажется, что это правильная форма, даже наши международные партнеры нам советуют, если есть действительно большой резонанс, проводить это только в таком виде", - заявил глава фракции СН.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Вагнергейт", - активисты пикетируют Раду с требованием создать ВСК по "делу вагнеровцев". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Арахамия указал на то, что в других цивилизованных странах операции спецслужб бы не рассматривали публично в парламенте. Подход своих коллег, которые настаивают на создании ВСК, он считает неправильным: "Мне кажется очень неправильным с государственной точки зрения ставить на карту такие вещи, чтобы получить какие-то политические дивиденды".

Напомним, ночью 29 июля в Беларуси были задержаны 32 иностранных боевика. По данным белорусского государственного информагентства БЕЛТА, это россияне из ЧВК Вагнера. Они прибыли в Беларусь, чтобы дестабилизировать обстановку накануне президентских выборов.

Часть задержанных числятся в базе "Миротворца" как воевавшие на Донбассе и в Сирии. Российский террорист Захар Прилепин подтвердил, что среди пойманных в Беларуси наемников есть бывшие боевики его "батальона".

14 августа Беларусь выдала Российской Федерации 32 боевиков ЧВК "Вагнер", проигнорировав запрос Украины на их экстрадицию.

Главный редактор издания Цензор.НЕТ Юрий Бутусов заявил, что боевиков ЧВК Вагнера в Беларуси на самом деле планировала задержать Украина, но спецоперация сорвалась.

Российский президент Владимир Путин заявил 27 августа, что группу россиян, которых задержали в Беларуси как наемников частной военной компании, заманили в страну в рамках операции американских и украинских спецслужб.

13 сентября петиция родственников украинских воинов, погибших на Донбассе от рук российских наемников, с требованием создать Временную следственную комиссию по расследованию срыва операции по задержанию террористов с ЧВК Вагнера, набрала необходимые 25 тыс. голосов на официальном портале Верховной Рады Украины.

Также читайте: Создание ВСК по "делу вагнеровцев" можно будет рассматривать после подачи всеми фракциями своих кандидатур в нее, - Разумков

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+57
ну понятно, предатели и враги будут конечно против
показать весь комментарий
15.09.2020 16:27
+35
А нас интересует кто звонил кацапам, детали операции нас не интересуют. Короче, пора смывать зелень в унитаз истории.
показать весь комментарий
15.09.2020 16:28
+34
"Я категорически против создания любой ВСК по работе спецслужб", - Арахамия - Цензор.НЕТ 1758
показать весь комментарий
15.09.2020 16:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Сцить падло
показать весь комментарий
15.09.2020 17:52 Ответить
Тк ведь уже все протрубили, что это фейк!
Неужели фейк содержит государственную тайну?

А может не такой уже и фейк и все дело в том, что крысы очень не хотят быть разоблаченными!
показать весь комментарий
15.09.2020 18:12 Ответить
Арахамия боится, что предательство шмаркли и Ермака раскорется.
показать весь комментарий
15.09.2020 18:32 Ответить
для Абхазии норма...
показать весь комментарий
15.09.2020 18:40 Ответить
Та, звичайно: ти під цим приводом хочеш відводити з-під відповідальності зе-зрадників і надалі. Щоб вони спокійно продовжували зливати інформацію ворогам.
показать весь комментарий
15.09.2020 18:43 Ответить
Постійно брехати , продавати та зраджувати Україну для цих слуг- норма
показать весь комментарий
15.09.2020 19:19 Ответить
Арахам дурачком прикидывается???
Нас не интересует САМА операция, интересует КТО ЕЕ СЛИЛ, ИМЯ государственного преступника и имя того, кто его покрывает. Твари брехливые!
показать весь комментарий
15.09.2020 22:10 Ответить
когдат то говорили чурка нерусская. теперь можно сказать какая то чурка неукраинская, руководит украиной
показать весь комментарий
15.09.2020 22:33 Ответить
зрозуміло, свої
показать весь комментарий
16.09.2020 01:37 Ответить
Громадянам начхать що там думає Арахмішка, ТГК повинна сказати так була та операція чи ні і зафіксувати факт, а далі буде трибунал, нікого не цікавлять псевдоніми агентів, шифровки і т.д. Людей цікавить була операція чи ні, якщо була хто злив Кремлю інйормацію? Тут сядуть в трибунал або ті хто злив і тіх хто їх туди в ОПУ рекомендував, або ті хто буде в ТСК і збреше і теж отримає "державна зрада". Чи згідно логіки Арахїмішки народ україни повинне пожиттєву пенсію платить агентам СЗР чи ФСБ РФ? Адже злив інформації це сотні трупів українських солдат на фронті, цк деморалізація ЗСУ, це просто на голову не налазить, коли ворог відкрито працює у Президента і за його ворожі дії його не чіпають. Хоч по нормальному його треба розстріляти в час війни, а не якогось АТО, ООС і іншого словоблуддя від бариг і остолопів.
показать весь комментарий
16.09.2020 06:46 Ответить
не ну реакцию всех этих арахимий, стефанчуков, разумковых, верещучек и прочих 260 депутатоув можно понять.... Они боятся, а вдруг действительно раскроется что кто то из первых лиц "слуг народа" откровенно работает на Кремль. Но пускай думают, потому что сейчас они покрывают возможного крота в ОП.
показать весь комментарий
16.09.2020 08:30 Ответить
Мартышку на передний край на растерзание кинули.
показать весь комментарий
16.09.2020 10:31 Ответить
Страница 2 из 2
 
 