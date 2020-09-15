ООН приняла заявление с требованиями к оккупантам в Крыму: отмена запрета Меджлиса и доступ на полуостров мониторинговой миссии
В ходе 45-й сессии Совета ООН по правам человека (Женева) государства-члены ООН в Совместном заявлении по Крыму призвали Россию как государство-оккупанта придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву, гарантировать права и свободы человека, неуклонно выполнять резолюции Генеральной Ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины и ситуации с правами человека в АР Крым и Севастополе.
Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Так, в ООН отдельно отметили необходимость выполнения Российской Федерацией постановления Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса как представительного органа крымскотатарского народа и обеспечении условий для преподавания украинского языка на полуострове.
"Государства-члены ООН также требуют от государства-оккупанта безотлагательно обеспечить полный и беспрепятственный доступ на территорию АР Крым и г. Севастополя для международных мониторинговых миссий.
Международное сообщество еще раз подтвердило свою незыблемую поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Украины, осудило нарушение Россией прав человека и международного гуманитарного права на оккупированном полуострове", - говорится в сообщении МИД.
С полным текстом заявления на языке оригинала можно ознакомиться тут.
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Гоблина-Аксёнова лишат визы в Португалию ?
ты почитал бы сперва чем такое писать то, ...... мужик.
14к. только танков было - и часть таких шо немцы обосрались, захватив их. 155-ка КВ-1 чего стоит, против хилых PZ-3
х.з. как немцы разгромили эту орду под Бродами, но это сродни А. македонскому.
Петр Алексеевич ,мы с Анатолием Могилевым не предатели Украины и Крыма,в Кремле больше платят.... Дайте воду,иначе скажу всем в Мире что Вы Петр Алексеевич фозЫзд своего вонючего Крыма
Мрази, впихнули совок и тупо, вот сейчас, "озабочиваются" - а кто же дал Хафтару авиацию, а Чепушилину - сотни танков??
твари. это типо как совок тупо выкинули из т.н. "лиги наций" и финны отбивали в 50 раз лучше боеспособную армию. и .... отбились с неплохой договоренностью о мире.
пошли вы, ООН - на Путина!