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Крым (26001) МИД (6803) ООН (4053)

ООН приняла заявление с требованиями к оккупантам в Крыму: отмена запрета Меджлиса и доступ на полуостров мониторинговой миссии

ООН приняла заявление с требованиями к оккупантам в Крыму: отмена запрета Меджлиса и доступ на полуостров мониторинговой миссии

В ходе 45-й сессии Совета ООН по правам человека (Женева) государства-члены ООН в Совместном заявлении по Крыму призвали Россию как государство-оккупанта придерживаться своих обязательств по международному гуманитарному праву, гарантировать права и свободы человека, неуклонно выполнять резолюции Генеральной Ассамблеи ООН относительно территориальной целостности Украины и ситуации с правами человека в АР Крым и Севастополе.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, в ООН отдельно отметили необходимость выполнения Российской Федерацией постановления Международного суда ООН об отмене запрета Меджлиса как представительного органа крымскотатарского народа и обеспечении условий для преподавания украинского языка на полуострове.

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"Государства-члены ООН также требуют от государства-оккупанта безотлагательно обеспечить полный и беспрепятственный доступ на территорию АР Крым и г. Севастополя для международных мониторинговых миссий.

Международное сообщество еще раз подтвердило свою незыблемую поддержку суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ Украины, осудило нарушение Россией прав человека и международного гуманитарного права на оккупированном полуострове", - говорится в сообщении МИД.

С полным текстом заявления на языке оригинала можно ознакомиться тут.
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Топ комментарии
+4
ООН приняла заявление с требованиями к оккупантам в Крыму: отмена запрета Меджлиса и доступ на полуостров мониторинговой миссии - Цензор.НЕТ 519
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15.09.2020 17:01
+4
ООН приняла заявление с требованиями к оккупантам в Крыму: отмена запрета Меджлиса и доступ на полуостров мониторинговой миссии - Цензор.НЕТ 6201
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15.09.2020 17:02
+2
ООН приняла заявление с требованиями к оккупантам в Крыму: отмена запрета Меджлиса и доступ на полуостров мониторинговой миссии - Цензор.НЕТ 4463
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15.09.2020 17:02
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а то шо ?

Гоблина-Аксёнова лишат визы в Португалию ?
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15.09.2020 16:53 Ответить
озабтка номер 36.6.... - слеповню дошлите, може они навпамацки шо нащупают.
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15.09.2020 16:53 Ответить
оон большие оптимисты и верят в кремлёвские суициды ...
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15.09.2020 16:55 Ответить
ага а что сказала на все это Лига сексуальных реформ а сегодня ЛГБТ? ?
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15.09.2020 17:06 Ответить
у тебя личные поправки?
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15.09.2020 17:09 Ответить
Гитлер оккупировав 6 республик советов Латвию Литву Єстонию Молдавию Украину и Белорусь за 3 месяца звонит Джугашвили и говорит : Йося давай мне тушоку Рузвельта мне нечем кормить 85 миллионов твоих человеков...
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15.09.2020 16:59 Ответить
бред.
ты почитал бы сперва чем такое писать то, ...... мужик.
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15.09.2020 17:10 Ответить
а, это ты, сорри, я думал что не с поехавшим общаюсь то
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15.09.2020 17:11 Ответить
Западный фронт генерала армии Павлова в Белоруси был разгромлен 30 июня 1941 года... вояка пля...
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15.09.2020 17:24 Ответить
ты почитал бы Антиколорадоса, правда он загоняется, высрал шо сралин хотел удара Вермахта по рабам(думал типо шо не побегут, роняя лапти)
14к. только танков было - и часть таких шо немцы обосрались, захватив их. 155-ка КВ-1 чего стоит, против хилых PZ-3
х.з. как немцы разгромили эту орду под Бродами, но это сродни А. македонскому.
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16.09.2020 07:45 Ответить
ООН приняла заявление с требованиями к оккупантам в Крыму: отмена запрета Меджлиса и доступ на полуостров мониторинговой миссии - Цензор.НЕТ 519
показать весь комментарий
15.09.2020 17:01 Ответить
ООН приняла заявление с требованиями к оккупантам в Крыму: отмена запрета Меджлиса и доступ на полуостров мониторинговой миссии - Цензор.НЕТ 6201
показать весь комментарий
15.09.2020 17:02 Ответить
ООН приняла заявление с требованиями к оккупантам в Крыму: отмена запрета Меджлиса и доступ на полуостров мониторинговой миссии - Цензор.НЕТ 4463
показать весь комментарий
15.09.2020 17:02 Ответить
ООН ухвалила заяву з вимогами до окупантів у Криму: скасування заборони Меджлісу і доступ на півострів моніторингової місії - Цензор.НЕТ 5585
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15.09.2020 17:25 Ответить
(фото Москаля "хай ссаки пьют")
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16.09.2020 07:46 Ответить
З великим сумом мушу констатувати,що ООН прертворилась на тупу говорильню,яка ніхрєна не вирішує.Тому ***** з задоволенням покладе великий болт на всю цю їх балаканину.
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15.09.2020 17:02 Ответить
Няша Поклонская звонит Порошенко из Крыма и говорит...
Петр Алексеевич ,мы с Анатолием Могилевым не предатели Украины и Крыма,в Кремле больше платят.... Дайте воду,иначе скажу всем в Мире что Вы Петр Алексеевич фозЫзд своего вонючего Крыма
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15.09.2020 17:08 Ответить
ООН вроде бы та же которая приняла решение наказать Северный Вьетнам? и такую же Корею раньше?
Мрази, впихнули совок и тупо, вот сейчас, "озабочиваются" - а кто же дал Хафтару авиацию, а Чепушилину - сотни танков??
твари. это типо как совок тупо выкинули из т.н. "лиги наций" и финны отбивали в 50 раз лучше боеспособную армию. и .... отбились с неплохой договоренностью о мире.
пошли вы, ООН - на Путина!
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15.09.2020 17:09 Ответить
Гнида ФСБшная тебе пора в Мавзхолей чсЛенина...
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15.09.2020 17:18 Ответить
мммм, проблеск сознания? Передай врачу что я восхищен и возмущен(что болеющие доступ в инет имею)
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15.09.2020 17:23 Ответить
Баран,пшел вон.... мозги твои давно МАЙОНЕЗОМИ заплыли...
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15.09.2020 17:26 Ответить
В Украине никто не пишет... "ТО"... ты спалился ФСБшник...
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15.09.2020 17:29 Ответить
мне так крепче просто, недурно "ник" у мну был - Борис Козлов, но занулили
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16.09.2020 07:42 Ответить
Навальный застрелил Немцова, отравил Политковскую в самолете,а потом застрелил,сел за руль вместо Михаила Ефремова и убил в аварии какого то чувака,...отец Миши Ефремова,Олег Николаевич когда то сказал...Он Виноваат,но он не виноватььь...."Берегись автомобиля" Эльдара Рязанова....Ну и сюжетец однако...
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15.09.2020 17:16 Ответить
Тобто про деокупацію вже не говоримо? Лише вимагаємо покращення життя на окупованих територіях?
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15.09.2020 18:09 Ответить
Ну заявление....
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15.09.2020 18:22 Ответить
 
 