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Пункты временного проживания организуют на Донетчине, чтобы люди не мерзли на КПВВ, - ОГА

Пункты временного проживания организуют на Донетчине, чтобы люди не мерзли на КПВВ, - ОГА

Места временного проживания для граждан Украины, которые пытаются пересечь линию разграничения в сторону оккупированных территорий, будут организованы на базе социальных учреждений Донецкой области.

Об этом во время рабочего совещания сообщил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Вадим Филашкин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОГА.

Заместитель главы области отметил, что для людей, которые по определенным причинам не могут свободно пересечь линию разграничения, должны быть созданы комфортные условия пребывания.

"Приближается ухудшение погодных условий, и круглосуточное пребывание наших граждан на КПВВ станет невозможным. Для того, чтобы люди не остались в непогоду на улице, мы предусмотрим для них места размещения в социальных учреждениях. Также необходимо решить вопрос подвоза людей из мест расселения на КПВВ", - отметил Вадим Филашкин.

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Отдельно он отметил, что органы местного самоуправления, правоохранительные органы и волонтеры должны призвать людей не оставаться круглосуточно вблизи КПВВ в ожидании пересечения линии разграничения для сохранения их здоровья.

Также во время совещания рассмотрены вопросы информирования жителей Донецкой области о возможности пересечения линии разграничения и механизмов взаимодействия между ответственными лицами.

Пограничники и правозащитники предупреждают граждан о возможных рисках непропуска представителями НВФ.

Напомним, что КПВВ "Новотроицкое" возобновил работу с 22 июня. Однако пропуск людей с временно оккупированной территории осуществлялся до 28 июня - оккупационные администрации временно оккупированных отдельных районов Донецкой области перекрыли въезд и выезд через контролируемые ими пропускные пункты, пренебрегая гуманитарными потребностями людей. В отдельные дни представители незаконных вооруженных формирований пропускают людей через КПП "Оленевка" на дорожном коридоре "Донецк-Мариуполь".

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Топ комментарии
+4
Пункты временного проживания организуют на Донетчине, чтобы люди не мерзли на КПВВ, - ОГА - Цензор.НЕТ 4021
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15.09.2020 17:07
+4
а не хер мерзнуть и шастать туда-сюда...идите по домам, кормильцы...
а за людей потерявших все в недавних пожарах или наводнениях вы уже озаботились...там есть крыша над головой????
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15.09.2020 17:10
+1
"Люди",так называемые,должны мёрзнуть! За всё в этой жизни приходится платить, причём,реально! Что,недоноски,орали:"Путин введи"???!!!Он ввёл!!! Радуйтесь,мрази,жрите!!!Кацапы вас накормят! Они многих кормят!
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15.09.2020 17:11
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Пункты временного проживания организуют на Донетчине, чтобы люди не мерзли на КПВВ, - ОГА - Цензор.НЕТ 4021
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15.09.2020 17:07 Ответить
Понимаете, телек негде повесить, чтобы каналы Медведчука крутить...
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15.09.2020 17:30 Ответить
Пункти тимчасового проживання організують на Донеччині, щоб люди не мерзли на КПВВ, - ОДА - Цензор.НЕТ 6091
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15.09.2020 17:32 Ответить
Пункти тимчасового проживання організують на Донеччині, щоб люди не мерзли на КПВВ, - ОДА - Цензор.НЕТ 2875нічого не вчить життя телепнівПункти тимчасового проживання організують на Донеччині, щоб люди не мерзли на КПВВ, - ОДА - Цензор.НЕТ 1199
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15.09.2020 17:38 Ответить
Учит, но они не учатся...
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15.09.2020 17:45 Ответить
а не хер мерзнуть и шастать туда-сюда...идите по домам, кормильцы...
а за людей потерявших все в недавних пожарах или наводнениях вы уже озаботились...там есть крыша над головой????
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15.09.2020 17:10 Ответить
"Люди",так называемые,должны мёрзнуть! За всё в этой жизни приходится платить, причём,реально! Что,недоноски,орали:"Путин введи"???!!!Он ввёл!!! Радуйтесь,мрази,жрите!!!Кацапы вас накормят! Они многих кормят!
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15.09.2020 17:11 Ответить
Пункты временного проживания организуют на Донетчине, чтобы люди не мерзли на КПВВ, - ОГА - Цензор.НЕТ 7288
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15.09.2020 17:30 Ответить
банкомат на блок посту і назад . їх тут просто не треба
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15.09.2020 17:50 Ответить
Какая трогательная забота о сепарах, люто ненавидящих Украину! Теперь понимаю какого народа они "слуги"!
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16.09.2020 19:09 Ответить
 
 