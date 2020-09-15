За сутки открыто 5 уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса, - Нацполиция. ИНФОГРАФИКА

За прошедшие сутки полицейские открыли пять уголовных производств по фактам нарушений избирательного процесса при подготовке к местным выборам.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Всего в течение суток в полицию поступило 17 заявлений и сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства. Больше всего сообщений зафиксировано в Донецкой - 7, по 3 в Днепропетровской и Черкасской, 2 - в Киевской, по 1 в Полтавской и Тернопольской областях.

Всего с 5 сентября территориальные органы Национальной полиции зарегистрировали 242 сообщения, связанных с избирательным процессом.

Из них: 53 в Донецкой области, 31 в Киеве, 28 в Днепропетровской, по 14 в Луганской, Сумской и Херсонской, по 12 в Волынской и Кировоградской, по 8 - в Полтавской и Черниговской, по 7 - в Одесской и Киевской, 6 - в Ивано-Франковской, 5 - в Закарпатской, 4 в Запорожской, по 3 - в Житомирской, Львовской, Черкасской и Черновицкой, по 2 - в Винницкой, Николаевской и Хмельницкой и 1 в Тернопольской областях.

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За сутки до ЕРДР внесены сведения о 5 уголовных правонарушений. Всего в ЕРДР внесены сведения о 26 уголовных правонарушений: 15 - связанные с нарушением избирательного законодательства, 11 - связанные с избирательным процессом.

Также составлены 4 протокола о совершении административных правонарушений, связанных с избирательным процессом.

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