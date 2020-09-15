Зеленский: "Важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне, которую начинала не Украина, погибли 14 тыс. наших граждан.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы представителей СМИ по итогам встречи с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене.
"Для нас важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий. Желательно в ближайшее время закончить эту войну, вернуть людей домой и вернуть наши территории", - подчеркнул Зеленский.
Кроме того, президент отметил, что без прекращения огня не может быть никакого диалога и продвижения дальше по "Минску".
"Мы не верим, что не будет провокаций, но мы делаем все, чтобы не было погибших", - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Я не при делах
і шо конкретно Порошенко украл ?
Без мордобоя вопрос не решить
Разве что хутин сдохнет неожиданно после встречи с ЗЕ 😀😀😀
и пошло-поехало... растекашется мысию по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакы (с)
поэтому...в любом случае польстил...ибо у амебы...
хотя и до сих пор привожу эту цитату именно к "мыслию по древу"...типа пустобрехству)))
хотя...и белка тоже подходит - быстрая, неуловимая...как мысль или слова на ветер ))))
Вариант ведения войны в представлении еврейского мальчика, оторванного от его Родины, а следовательно никогда Родину не защищавщего. И похоже, что Украина для него - это номер в отеле, в котором он живет, и ему по фиг имя управляющего. Лишь бы сантехники, официанты и лифтеры работали, и он мог бы им передавать свои хотения и заказы...
До речі. Саме такі питання вони планують винести на референдум. "Ви за мир?" Щоб потім заявити, що українці за мир любою ціною, навіть капітуляцією. Маніпулятори.
Виступ "пацієнта" в Житомирському політехнічному. Зверніть увагу, як викладачі переглядаються між собою. https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=T5HWYT-blWU&feature=emb_logo
Зеленський виглядає вимотаним та спустошеним до критичного психологічного стану, явно отримуючи таку масу негативної і критично важливої інформації, що навіть "самоізоляція" від проблем шляхом розпихування президентських повноважень оточенню вже не рятує.
Ознаки того, що Зеленський остаточно втрачає контроль над владою, вже полізли назовні з усіх щілин.
Функції Президента України сьогодні безпосередньо перебрав на себе Єрмак з оточенням, які надійно заблокували Володимира Зеленського, відправивши на всеукраїнські гастролі рятувати рейтинг Слуги Народу на місцевих виборах.
Зеленський фактично вже підвішений між небом і землею. Можливо, його свідомість кваліфіковано обробляють для підтримання в потрібному Єрмаку і його господарям стані: Зеленський має бути тривожним і дезорієнтованим, чіплятися за образ Порошенка як головного ворога, і боятися "націоналістічєскіх радікалов" - це ідеальний наборчик установок російських інформаційних спецслужб.
Пригадаємо, що інформаційно-психологічні диверсії спецслужб РФ спрямовуються не тільки на частину суспільства, але й на цілком конкретних державних осіб. Особливо, якщо таку особу помістити в певний емоційний стан та забезпечити інформаційний вакуум.
Поведінка Зеленського на останніх відео - це поведінка загнаної людини до такого стану, коли вона вже не здатна переключатися навіть в абсолютно позитивному до нього оточенні.
У "шоумена" більше немає слів. Його власні думки злиплися в ковалок, в якому неможливо вже знайти початку і кінця, і сплутали язик.
Він панічно шукає сценарій, який йому пообіцяв Єрмак. Пообіцяв, і чомусь ніяк не дає, дружньо плескаючи по плечу і відправивши в поїздку.
Можливо, у Єрмака є свій власний сценарій, про який Зеленському знати не потрібно? І він уже реалізується повним ходом, перебуваючи наразі на етапі розстановки кадрів по ключовим позиціям? Як гадаєте?
Може бути так, що і ключі від кабінету Єрмак теж забрав.
Блогер https://site.ua/oleksiy.nesterenko/ Олексій Нестеренко
https://site.ua/oleksiy.nesterenko/31029-v-********-v-rozpali-derjavniy-perevorot-lyakalochka/
При Порошенко мы были уважаемыми людьми и могли требовать выполнения соглашений. И требовали. А сегодня ситуация такая, что выполнения требуют в основном у нас, как будто мы аннексировали Ростов.
Есть в этих соглашениях ещё политическая часть. Мы там брали паузу и очень красноречиво её держали. Потому что разговаривать на эту тему до выполнения условий безопасности смысла не было. Условия безопасности это - полное прекращение огня. Нет, не временное и не «постреливают реже». Именно полное прекращение.
Вывод российских войск. Всяких там советников, добровольцев, казаков и прочей швали.
Освобождение заложников. Тоже всех. И отовсюду. В том числе и из российских тюрем.
При Порошенко мы гнули свою линию, настаивали на утверждении именно такой дорожной карты. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая. И не мудрено, гнулки такого престарелого возраста, что, скорее всего, засыпают на переговорах. И максимум чего могут потребовать, так это тёплую грелку под сраку, бо простата мёрзнет.
Потому мы теперь бодро идём на поводу у россиян в светлое социалистическое будущее.
https://tverezo.info/post/122282
Это почти на 39% больше, чем в прошлом году
Зеленский перед президентскими выборами обещал расходы уменьшить
В то же время в новом бюджете на 2021 год расходы на образование урезалиСогласно проекту закона о "Государственном бюджете Украины на 2021-й год" расходы на Офис президента возрастут на 39% по сравнению с годом нынешним. Увеличатся как потребительские расходы в целом, куда входят поездки и перелеты президента, так и расходы на зарплаты аппарата.
А )(уйло він фашист дуже багато чого наобіцяв своєму ...резиденту ЗЕбілу - капітулянту.
І навіть те що при беззастережній капітуляції України на милість його паРаші. То вже тоді і до того ж дуже скоро він поверне Україні і Донбас і Крим. Але тільки вже їх як суверенні республіки в складі республіки Україна яка буде в складі паРаші, але з дуже великими автономними правами.
Ось тепер і маніакально щосили верещить кремлівський ... резидент ЗЕбіл капітулянт що тільки на таких умовах капітуляції його суворого господаря )(уйла просто і дуже швидко закінчиться війна і без втрат людей, з гарантованим поверненням наших тимчасово окупованих територій республік Криму і Донбасу. По всьому видно що вже терминово настала пора відправити продажного ...резидента екс- клоуна в Ростов на проживання до кривавого ЗЕКА. Де він буде на повному забезпеченню та утриманню у кремлівських фашистів )(уйла
Вариант ведения войны в представлении еврейского мальчика, оторванного от его Родины, а следовательно никогда Родину не защищавщего. И похоже, что Украина для него - это номер в отеле, в котором он живет, и ему по фиг имя управляющего. Лишь бы сантехники, официанты и лифтеры работали, и он мог бы им передавать свои хотения и заказы...