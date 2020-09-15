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Зеленский (19011) Донбасс (26950)

Зеленский: "Важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий"

Зеленский:

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне, которую начинала не Украина, погибли 14 тыс. наших граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы представителей СМИ по итогам встречи с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене.

"Для нас важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий. Желательно в ближайшее время закончить эту войну, вернуть людей домой и вернуть наши территории", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что без прекращения огня не может быть никакого диалога и продвижения дальше по "Минску".

"Мы не верим, что не будет провокаций, но мы делаем все, чтобы не было погибших", - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский об обострении на Донбассе: Когда планируется встреча в минском формате или советников, происходит какое-то напряжение

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Топ комментарии
+28
дядя Вова.........ты дурак ......так вопросы не решаются....................они же зачем-то отжали территорию,убили наших людей, выдвинули требования, если-бы Порох не остановил пошли-бы дальше.............и тут такой Вова без потерь и вернуть территорию....еще раз дядя Вова ты дурак?
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15.09.2020 17:13
+18
При Порошенко мы гнули свою линию. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая.
Зеленський: "Важливо, щоб не просто закінчилася війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій" - Цензор.НЕТ 5192

При Порошенко мы были уважаемыми людьми и могли требовать выполнения соглашений. И требовали. А сегодня ситуация такая, что выполнения требуют в основном у нас, как будто мы аннексировали Ростов.
Есть в этих соглашениях ещё политическая часть. Мы там брали паузу и очень красноречиво её держали. Потому что разговаривать на эту тему до выполнения условий безопасности смысла не было. Условия безопасности это - полное прекращение огня. Нет, не временное и не «постреливают реже». Именно полное прекращение.
Вывод российских войск. Всяких там советников, добровольцев, казаков и прочей швали.

Освобождение заложников. Тоже всех. И отовсюду. В том числе и из российских тюрем.
При Порошенко мы гнули свою линию, настаивали на утверждении именно такой дорожной карты. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая. И не мудрено, гнулки такого престарелого возраста, что, скорее всего, засыпают на переговорах. И максимум чего могут потребовать, так это тёплую грелку под сраку, бо простата мёрзнет.
Потому мы теперь бодро идём на поводу у россиян в светлое социалистическое будущее.
https://tverezo.info/post/122282
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15.09.2020 17:43
+15
Дебил!
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15.09.2020 17:14
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Мечтатель
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15.09.2020 17:10 Ответить
Важливо щоб не було корупції від слова зовсім, а Слуги народу почали красти так само як і порошенко, як і янукович! Тому ніякої цінності в Зеленському більше немає! Нове обличчя яке стало обличчям нової корупції! Пішов нах!
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15.09.2020 17:14 Ответить
какое отношение коррупция в партии власти имеет отношение к возвращению наших территорий?
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15.09.2020 17:18 Ответить
А шо - за бесплатно? зеленые сопли так не работают.
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15.09.2020 17:21 Ответить
Зеленский - это он тебе.
Я не при делах
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15.09.2020 17:24 Ответить
почали красти так само як і порошенко....


і шо конкретно Порошенко украл ?
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15.09.2020 17:25 Ответить
Певно галоперидолу не додали.
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15.09.2020 18:23 Ответить
Кац предлагает сдаться с возвращением территорий...
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15.09.2020 17:10 Ответить
Это точно
Зеленский: "Важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий" - Цензор.НЕТ 4375
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15.09.2020 17:20 Ответить
да не каЦ а зеленый ПОЦ
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16.09.2020 11:44 Ответить
Зеверсант маст дай.
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15.09.2020 17:10 Ответить
Вова, ты был и останешься балаболом. Это судьба, смирись.
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15.09.2020 17:11 Ответить
шо так витиевато?поставь памятник моторыле у себя на кухне и не парь нам мозги...
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15.09.2020 17:12 Ответить
Ах ти ж зе-зрадник! Зараз тобі тут в коментарях офісний планктон, котрий сидить за білим білетом, як за стодюймовою бронею, покаже, де раки зимують!
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15.09.2020 17:13 Ответить
Зеленський: "Важливо, щоб не просто закінчилася війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій" - Цензор.НЕТ 9477
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15.09.2020 18:23 Ответить
В особисто твоєму випадку:
Зеленський: "Важливо, щоб не просто закінчилася війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій" - Цензор.НЕТ 1530
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15.09.2020 19:56 Ответить
Це таке тобі лікар сказав?
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15.09.2020 20:04 Ответить
Не это хотят петики услышать от Зели, совсем не это. Он постоянно обманывает их ожидания.
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15.09.2020 20:05 Ответить
А ты так и ждешь "братиков" в Славянске?
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15.09.2020 20:11 Ответить
Дурилка картонный. Интеллект дитятки на 3-4 года.
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15.09.2020 17:13 Ответить
дядя Вова.........ты дурак ......так вопросы не решаются....................они же зачем-то отжали территорию,убили наших людей, выдвинули требования, если-бы Порох не остановил пошли-бы дальше.............и тут такой Вова без потерь и вернуть территорию....еще раз дядя Вова ты дурак?
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15.09.2020 17:13 Ответить
А денег сколько туда ввалили и оружия.

Без мордобоя вопрос не решить
Разве что хутин сдохнет неожиданно после встречи с ЗЕ 😀😀😀
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15.09.2020 17:16 Ответить
Зеля мог бы войти в историю,перед встречей с ху-олом предварительно намазав себе руку "новачком".
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15.09.2020 17:30 Ответить
😀😀😜
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15.09.2020 17:31 Ответить
Был бы не плохой вариант,но скорей всего ***** намажет зе очко вазелином,увы
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15.09.2020 19:21 Ответить
Дебил!
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15.09.2020 17:14 Ответить
Как могли так зашквариться аж 73% ?!
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15.09.2020 17:15 Ответить
население дебилов
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15.09.2020 17:23 Ответить
Зеленский: "Важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий" - Цензор.НЕТ 8385
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15.09.2020 17:15 Ответить
уже пыхнул?
и пошло-поехало... растекашется мысию по древу, серым волком по земли, шизым орлом под облакы (с)
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15.09.2020 17:16 Ответить
Это Вы ему польстили (мыслями по древу), а шизоидный щенок - самое то.
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15.09.2020 20:24 Ответить
а Вы знаете (сам узнал только недавно), что оказывается, в оригинале "Слово о полку Игореве" речь шла не о "мыслях" (думах), а о мысях (мысь) - белках по старословянски, ведь "мысль" выпадает по смыслу (пардон)))) из текста и двух других сравнений - волка и орла...
поэтому...в любом случае польстил...ибо у амебы...
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15.09.2020 20:34 Ответить
Со школы думала, именно « растекаться мыслями по древу», то есть сочинять, творить и т. д. Спасибо за разъяснение.
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15.09.2020 20:51 Ответить
тоже самое! и для меня это было открытием (недавним)...
хотя и до сих пор привожу эту цитату именно к "мыслию по древу"...типа пустобрехству)))
хотя...и белка тоже подходит - быстрая, неуловимая...как мысль или слова на ветер ))))
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15.09.2020 20:58 Ответить
О чем он? Кто вернет Украине Крым и кусок Донбасса? Путин добровольно? Вова, ты наркоман?
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15.09.2020 17:17 Ответить
Зеленский: "Важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий" - Цензор.НЕТ 7001
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15.09.2020 17:21 Ответить
"в войне, которую начинала не Украина" - Вава, а кто же это начал войну против Украины, а? Или это такой секретный секрет.Источник:https://censor.net/ru/n3219461
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15.09.2020 17:25 Ответить
Ви шо? Його "узкоязичная" щелепа не здатна звинуватити владімвладімича в загарбані української землі та вбивстві українців.
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15.09.2020 17:35 Ответить
Когда Зе говорит, что надо закончить войну, у европейцев складывается впечатление, что на востоке идёт война украинцев с украинцами, что это чисто украинская межусобица. Он не называет россию как страну, которая эту войну ведёт, поэтому европейцы недоумевают, почему Зе до сих пор не может погасить этот "конфликт между украинцами" у себя в стране. Он приуменьшает роль россии и взваливает на себя всю ответственность за войну, окончание которой от него практически не зависит. Он, таким образом, собственными руками формирует в глазах европейцев свой рейтинг как президента, который мог бы, но владеет ситуацией.
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15.09.2020 18:17 Ответить
Описка: мог бы, но не владеет ситуацией.
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15.09.2020 18:20 Ответить
война не заканчивается без потерь, только если все сдашь уклонист, а вот тогда будут потери.
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15.09.2020 17:26 Ответить
Возврат территорий важен для любого государства, но возврат на тех же условиях что они были до войны ( и это как минимум) потому что как обычно после деоккупации там проводят серьезную работу спец органы, военные, следственные органы,суды.. и т.д. В крайней мере таковы примеры истории. ( единственный пример это Хорватия и то там все завершилось их военной победой, а потом уже нюансы, и по факту на территории Хорватии нет анклавов по факту контролируемые сейчас Сербией ,а нам предлагают сделать себе "харакири" в виде особого статуса так называемых ДНР и ЛНР под фактическим контролем агентов и ставленников агрессора с последующим увеличением их территории в два с половиной раза до админ границ луганской и донецкой областей )с улыбкой на лице и словами благодарности. та не ребята таких "возвратов" нам не нужно. Потеряем и то что имеем.
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15.09.2020 17:29 Ответить
и ни слова "не лох" о том.что без контроля Украиной границі с рашистом все что он блеет пустой звук...
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15.09.2020 17:30 Ответить
"Важно закончіть войну с наімєньшимі потєрямі" - сказав Зєля,ковиряючись в носі і задумливо дивлячись в небо...
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15.09.2020 17:31 Ответить
Т.е. нужно было просто поднять руки вверх сразу же, по возможности даже не успев обосраться...
Вариант ведения войны в представлении еврейского мальчика, оторванного от его Родины, а следовательно никогда Родину не защищавщего. И похоже, что Украина для него - это номер в отеле, в котором он живет, и ему по фиг имя управляющего. Лишь бы сантехники, официанты и лифтеры работали, и он мог бы им передавать свои хотения и заказы...
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16.09.2020 08:48 Ответить
Кловану осталось лишь чесать языком до окончания своей каденции. И хоть бы не накосячил вообще тяжёлого трэша. Разгребать потом.
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15.09.2020 17:31 Ответить
Війна повинна закінчитися на УКРАЇНСЬКИХ умовах. Це найголовніше. А ти, капітулянт, вистелаєш "благими намірами" дорогу в кацапське пекло.
До речі. Саме такі питання вони планують винести на референдум. "Ви за мир?" Щоб потім заявити, що українці за мир любою ціною, навіть капітуляцією. Маніпулятори.
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15.09.2020 17:33 Ответить
Москаль звернувся до психіатрів дати оцінку цьому "пацієнту".
Виступ "пацієнта" в Житомирському політехнічному. Зверніть увагу, як викладачі переглядаються між собою. https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=T5HWYT-blWU&feature=emb_logo
Зеленский: "Важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий" - Цензор.НЕТ 4817
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15.09.2020 17:33 Ответить
буба выучила слово "однакого" - шо не может не радовать....
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15.09.2020 17:39 Ответить
Останні відео з публічних виступів Зеленського насправді лякають. Хлопчина явно "втомився" в найгіршому розумінні. Невже оцей зім'ятий та мекаючий в мікрофон баранчик, який нездатний зв'язати слова бодай в одну логічну ланку з чотирьох-п'яти спроб, це той самий досвічений ШОУМЕН?!
Зеленський виглядає вимотаним та спустошеним до критичного психологічного стану, явно отримуючи таку масу негативної і критично важливої інформації, що навіть "самоізоляція" від проблем шляхом розпихування президентських повноважень оточенню вже не рятує.
Ознаки того, що Зеленський остаточно втрачає контроль над владою, вже полізли назовні з усіх щілин.
Функції Президента України сьогодні безпосередньо перебрав на себе Єрмак з оточенням, які надійно заблокували Володимира Зеленського, відправивши на всеукраїнські гастролі рятувати рейтинг Слуги Народу на місцевих виборах.
Зеленський фактично вже підвішений між небом і землею. Можливо, його свідомість кваліфіковано обробляють для підтримання в потрібному Єрмаку і його господарям стані: Зеленський має бути тривожним і дезорієнтованим, чіплятися за образ Порошенка як головного ворога, і боятися "націоналістічєскіх радікалов" - це ідеальний наборчик установок російських інформаційних спецслужб.
Пригадаємо, що інформаційно-психологічні диверсії спецслужб РФ спрямовуються не тільки на частину суспільства, але й на цілком конкретних державних осіб. Особливо, якщо таку особу помістити в певний емоційний стан та забезпечити інформаційний вакуум.
Поведінка Зеленського на останніх відео - це поведінка загнаної людини до такого стану, коли вона вже не здатна переключатися навіть в абсолютно позитивному до нього оточенні.
У "шоумена" більше немає слів. Його власні думки злиплися в ковалок, в якому неможливо вже знайти початку і кінця, і сплутали язик.
Він панічно шукає сценарій, який йому пообіцяв Єрмак. Пообіцяв, і чомусь ніяк не дає, дружньо плескаючи по плечу і відправивши в поїздку.
Можливо, у Єрмака є свій власний сценарій, про який Зеленському знати не потрібно? І він уже реалізується повним ходом, перебуваючи наразі на етапі розстановки кадрів по ключовим позиціям? Як гадаєте?
Може бути так, що і ключі від кабінету Єрмак теж забрав.
Блогер https://site.ua/oleksiy.nesterenko/ Олексій Нестеренко
https://site.ua/oleksiy.nesterenko/31029-v-********-v-rozpali-derjavniy-perevorot-lyakalochka/
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15.09.2020 22:20 Ответить
Важен суверенитет! Если цена донбасса суверенитет, то зачем оно нам, кормить армию рф на наших территориях, по прицелом иванушек дурачков.
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15.09.2020 17:34 Ответить
Этот человек - гений современности, что ни слово - откровение.
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15.09.2020 17:34 Ответить
Это не дает повода делать еще хуже "**********". Попередникi не сдавали страну, по крайней мере настолько явно. А тут зе прям спешит, на фоне беларуси и выборов в сша, потому что байден зе и команде звиздюлей вставит.
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15.09.2020 17:46 Ответить
Не гони, Наш Бубунька хороший, скоро он отберет у Порошенки-Ахметки бабулесы и всем зебилам раздаст...
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15.09.2020 17:57 Ответить
Петро Олексійович не здавав країну загарбнику. Не виконував вказівки ворога. Не капітулював.
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15.09.2020 18:15 Ответить
А я хочу щоб у всьому світі був мир, на моєму рахунку ніколи не закінчувалися гроші, а ерекція була, як у двадцять років! Поріняно з бажаннями Зеленського це, така дрібниця.
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15.09.2020 17:38 Ответить
зеля ну шо ж ты такая ****
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15.09.2020 17:41 Ответить
При Порошенко мы гнули свою линию. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая.
Зеленський: "Важливо, щоб не просто закінчилася війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій" - Цензор.НЕТ 5192

При Порошенко мы были уважаемыми людьми и могли требовать выполнения соглашений. И требовали. А сегодня ситуация такая, что выполнения требуют в основном у нас, как будто мы аннексировали Ростов.
Есть в этих соглашениях ещё политическая часть. Мы там брали паузу и очень красноречиво её держали. Потому что разговаривать на эту тему до выполнения условий безопасности смысла не было. Условия безопасности это - полное прекращение огня. Нет, не временное и не «постреливают реже». Именно полное прекращение.
Вывод российских войск. Всяких там советников, добровольцев, казаков и прочей швали.

Освобождение заложников. Тоже всех. И отовсюду. В том числе и из российских тюрем.
При Порошенко мы гнули свою линию, настаивали на утверждении именно такой дорожной карты. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая. И не мудрено, гнулки такого престарелого возраста, что, скорее всего, засыпают на переговорах. И максимум чего могут потребовать, так это тёплую грелку под сраку, бо простата мёрзнет.
Потому мы теперь бодро идём на поводу у россиян в светлое социалистическое будущее.
https://tverezo.info/post/122282
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15.09.2020 17:43 Ответить
Йди,телепню,ловити золоту рибку,чи шукай лампу Алладіна,або знайди в фейсбуці адресу "потомствєнной цєлітельніци баби Вєри".
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15.09.2020 17:44 Ответить
Ось тіьки в зоні проведення ООС на гранаті "РГД-5", яка була встановлена ​​російськими окупантами і терористами у вигляді розтяжки, підірвалися двоє військовослужбовців ЗСУ. Пораненими виявилися полковник Аполлонов і прес-секретар однієї з бригад ВСУ Залевський. Вони підірвалися на гранаті "РГД-5", яка була встановлена ​​окупантами і терористами у вигляді розтяжки. А я то зрадів і думав що підірвався Зеленський може тоді до нього продажного кремлівського ... резидента ЗЕбіла капітулянта дійшло, що перемир'я ніколи не виконувалось, не виконується і не буде виконуватися нашим самим лютим кривавим ворогом в світі окупантом проклятою паРашей.
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15.09.2020 17:54 Ответить
С рыгами, мертвечуками и коммунистами у власти ты территории никогда не вернёшь, юморист!
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15.09.2020 17:55 Ответить
Сказочний дол.**...
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15.09.2020 18:04 Ответить
президент у нас точно виявивсь казковим телепнем, проте цікаво інше - як величати народ що так лоханувся і збирається терпіти аж 4 роки?
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15.09.2020 18:17 Ответить
Что он несёт? А что он делает ?
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15.09.2020 18:17 Ответить
какаяразнiце?
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15.09.2020 19:18 Ответить
опять обкурился...…..
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15.09.2020 18:33 Ответить
Пока Зеленский лично не попадет под арт обстрел , так чтобы осколки свистели возле уха или пули , он не поймет что такое война
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15.09.2020 18:41 Ответить
Клоун уже перешел на тяжелые наркотики. Возможно под гипнозом. Чекисты в этом преуспели.
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15.09.2020 18:51 Ответить
Важно, чтобы не просто закончилась война, а закончилась без зради,капитуляции и сдачи национальных интересов Украины! запомни ето Зеленский
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15.09.2020 19:14 Ответить
Пипец стратэг рояльный ***** я ору
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15.09.2020 19:18 Ответить
Такая глубокая мысль, что аж страшно!
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15.09.2020 19:52 Ответить
нахєра нам ті території з прокаженими ватанами?це чергові виборці заЖОПа
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15.09.2020 19:57 Ответить
За благосклонность путлера гундявый гроссфельдмаршал продолжает платить жизнями бойцов своей армии.Зелемирие и прочие его бредовые идеи требуют жертв.Клоун стал упырем.
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15.09.2020 21:04 Ответить
все оказалось не так просто (с)
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15.09.2020 21:35 Ответить
Расходы на Офис президента возрастут на 354 млн: на что Зеленский потратит деньги
Это почти на 39% больше, чем в прошлом году
Зеленский перед президентскими выборами обещал расходы уменьшить
В то же время в новом бюджете на 2021 год расходы на образование урезалиСогласно проекту закона о "Государственном бюджете Украины на 2021-й год" расходы на Офис президента возрастут на 39% по сравнению с годом нынешним. Увеличатся как потребительские расходы в целом, куда входят поездки и перелеты президента, так и расходы на зарплаты аппарата.
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15.09.2020 21:39 Ответить
всё верно.
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15.09.2020 22:04 Ответить
Зеленський: "Важливо, щоб не просто закінчилася війна, а з найменшими втратами людей, з поверненням наших територій" - Цензор.НЕТ 6235
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15.09.2020 22:06 Ответить
-
А )(уйло він фашист дуже багато чого наобіцяв своєму ...резиденту ЗЕбілу - капітулянту.
І навіть те що при беззастережній капітуляції України на милість його паРаші. То вже тоді і до того ж дуже скоро він поверне Україні і Донбас і Крим. Але тільки вже їх як суверенні республіки в складі республіки Україна яка буде в складі паРаші, але з дуже великими автономними правами.
Ось тепер і маніакально щосили верещить кремлівський ... резидент ЗЕбіл капітулянт що тільки на таких умовах капітуляції його суворого господаря )(уйла просто і дуже швидко закінчиться війна і без втрат людей, з гарантованим поверненням наших тимчасово окупованих територій республік Криму і Донбасу. По всьому видно що вже терминово настала пора відправити продажного ...резидента екс- клоуна в Ростов на проживання до кривавого ЗЕКА. Де він буде на повному забезпеченню та утриманню у кремлівських фашистів )(уйла
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16.09.2020 05:34 Ответить
Зеленский іди в ОПУ і вали з поста президента, ти вже задовбав своєю дурістю разом зі своєю вербонутою шоблою!
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16.09.2020 06:39 Ответить
Т.е. нужно было просто поднять руки вверх сразу же, по возможности даже не успев обосраться...
Вариант ведения войны в представлении еврейского мальчика, оторванного от его Родины, а следовательно никогда Родину не защищавщего. И похоже, что Украина для него - это номер в отеле, в котором он живет, и ему по фиг имя управляющего. Лишь бы сантехники, официанты и лифтеры работали, и он мог бы им передавать свои хотения и заказы...
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16.09.2020 08:49 Ответить
 
 