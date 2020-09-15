Зеленский: "Важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий"

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в войне, которую начинала не Украина, погибли 14 тыс. наших граждан.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента, об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы представителей СМИ по итогам встречи с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом в Вене.

"Для нас важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий. Желательно в ближайшее время закончить эту войну, вернуть людей домой и вернуть наши территории", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что без прекращения огня не может быть никакого диалога и продвижения дальше по "Минску".

"Мы не верим, что не будет провокаций, но мы делаем все, чтобы не было погибших", - добавил Зеленский.

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