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Зеленский (19011) Минск (1561) Трехсторонняя контактная группа (842)

Сейчас рано обсуждать перенос места заседаний ТКГ, мы ожидаем стабилизации ситуации в Минске, - Зеленский

Сейчас рано обсуждать перенос места заседаний ТКГ, мы ожидаем стабилизации ситуации в Минске, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пока преждевременно обсуждать вопрос переноса встреч Трехсторонней контактной группы из Минска.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сегодня, из-за COVID-19 неважно, где люди собираются, если есть результат. Сегодня мы работаем в видеоформате. Несмотря на то, что Австрия очень поддерживает нас в это вопросе и санкционном вопросе, но такие вопросы о переносе (места проведения встреч ТКГ – Ред.) сейчас рано обсуждать, потому что мы ожидаем стабилизации ситуации, очень сложной ситуации, которая происходит в Минске", - сказал Зеленский на совместном брифинге в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Также читайте: Украина не хочет вмешиваться во внутреннюю политику Беларуси: так же должны действовать все другие страны, - Зеленский

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Топ комментарии
+8
Сейчас рано обсуждать перенос места заседаний ТКГ, мы ожидаем стабилизации ситуации в Минске, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2017
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15.09.2020 17:31
+6
ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ подойдёт 😀😀😀
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15.09.2020 17:20
+5
При Порошенко мы гнули свою линию. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая.

Сейчас рано обсуждать перенос места заседаний ТКГ, мы ожидаем стабилизации ситуации в Минске, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7133
При Порошенко мы были уважаемыми людьми и могли требовать выполнения соглашений. И требовали. А сегодня ситуация такая, что выполнения требуют в основном у нас, как будто мы аннексировали Ростов.
Есть в этих соглашениях ещё политическая часть. Мы там брали паузу и очень красноречиво её держали. Потому что разговаривать на эту тему до выполнения условий безопасности смысла не было. Условия безопасности это - полное прекращение огня. Нет, не временное и не «постреливают реже». Именно полное прекращение.
Вывод российских войск. Всяких там советников, добровольцев, казаков и прочей швали.

Освобождение заложников. Тоже всех. И отовсюду. В том числе и из российских тюрем.
При Порошенко мы гнули свою линию, настаивали на утверждении именно такой дорожной карты. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая. И не мудрено, гнулки такого престарелого возраста, что, скорее всего, засыпают на переговорах. И максимум чего могут потребовать, так это тёплую грелку под сраку, бо простата мёрзнет.
Потому мы теперь бодро идём на поводу у россиян в светлое социалистическое будущее.
https://tverezo.info/post/122282
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15.09.2020 17:39
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Правила форума Совет форумчан
Команда вiслюку еще не поступила!
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15.09.2020 17:20 Ответить
ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ подойдёт 😀😀😀
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15.09.2020 17:20 Ответить
Мінськ безальтернативний!(©сивочолий гетьман)
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15.09.2020 17:22 Ответить
У зеленых соплей до сих пор переляк
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15.09.2020 17:23 Ответить
Переведи на людску мову твій набір букаф.
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15.09.2020 17:25 Ответить
Ты своего вiслюка оманского слушай, не отвлекайся
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15.09.2020 17:27 Ответить
Та що тут перекладати, якщо тобі знову в штани насрали.
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15.09.2020 17:28 Ответить
Тобто ти, гірой тирнету, насрав у себе на моніторі на мої штани?
Молодець! Тепер ще плюнь в себе на моніторі на мій нік для повної перемоги.
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15.09.2020 17:35 Ответить
Засранцю, мова не про мій монітор, а про твої штани. Заглянь, туди тобі щодня хтось сере, а ти їх навіть не знімаєш, так обісраний і ходиш.
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15.09.2020 17:40 Ответить
Т.е., то что Лукашенко демонстративно вытер жопу Зеленским не достаточно веская причина..? Парочка старичков будет и дальше в Минск на посиделки летать..?

Типичный представитель сообщества обиженных терпил.. Мерзость
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15.09.2020 17:25 Ответить
Ну так включи "турбостабилизатор"
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15.09.2020 17:27 Ответить
Чем дольше-тем лучче!!
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15.09.2020 17:27 Ответить
буба-перенос.... - расходимся - тут дела не будет.
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15.09.2020 17:27 Ответить
Может так статься, что следующая ваша встреча будет не в Минске а, скажем, в Ростове
Сейчас рано обсуждать перенос места заседаний ТКГ, мы ожидаем стабилизации ситуации в Минске, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7498
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15.09.2020 17:28 Ответить
у этого еврея ещё и мания величия...
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15.09.2020 17:29 Ответить
Блін, який ж воно впоротий ідіот. І за що тій країні таке нещастя, 73%, не скажете? Чи вам то садо-мазо задоволення приносить?
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15.09.2020 17:30 Ответить
иными словами наш Осел говорит - "Мы ожидаем что скоро Лука задавит бунтовщиков и мы продолжим заседание"

Идиот в квадрате..
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15.09.2020 17:30 Ответить
Сейчас рано обсуждать перенос места заседаний ТКГ, мы ожидаем стабилизации ситуации в Минске, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2017
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15.09.2020 17:31 Ответить
"мы" - это ты с ермаком и мендель?
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15.09.2020 17:33 Ответить
буба с ермаком и мендель ето уже 4.

просто надеюсь на удачные роды.....
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15.09.2020 18:13 Ответить
Вова, выбирай - тебе или в Ростов, или в наркодиспанцер. Последний в Ростове тоже есть, если что. Убьешь двух зайцев сразу.
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15.09.2020 17:38 Ответить
Переговоры обычно проводят в нейтральных странах, с таким успехом можно их проводить в Москве
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15.09.2020 19:54 Ответить
При Порошенко мы гнули свою линию. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая.

Сейчас рано обсуждать перенос места заседаний ТКГ, мы ожидаем стабилизации ситуации в Минске, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7133
При Порошенко мы были уважаемыми людьми и могли требовать выполнения соглашений. И требовали. А сегодня ситуация такая, что выполнения требуют в основном у нас, как будто мы аннексировали Ростов.
Есть в этих соглашениях ещё политическая часть. Мы там брали паузу и очень красноречиво её держали. Потому что разговаривать на эту тему до выполнения условий безопасности смысла не было. Условия безопасности это - полное прекращение огня. Нет, не временное и не «постреливают реже». Именно полное прекращение.
Вывод российских войск. Всяких там советников, добровольцев, казаков и прочей швали.

Освобождение заложников. Тоже всех. И отовсюду. В том числе и из российских тюрем.
При Порошенко мы гнули свою линию, настаивали на утверждении именно такой дорожной карты. При Зеленском так не получается - гнулка маленькая и вяленькая. И не мудрено, гнулки такого престарелого возраста, что, скорее всего, засыпают на переговорах. И максимум чего могут потребовать, так это тёплую грелку под сраку, бо простата мёрзнет.
Потому мы теперь бодро идём на поводу у россиян в светлое социалистическое будущее.
https://tverezo.info/post/122282
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15.09.2020 17:39 Ответить
Та усе в ожидании уже , глядя на тебя...
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15.09.2020 17:42 Ответить
спец каска вислюку нужна под маленький брейн.
ети 2 клопа с ****** споются таки - 2ве - две каски.....
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15.09.2020 17:44 Ответить
Кому нужны ТГК шмаркли ?
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15.09.2020 18:26 Ответить
Minsk eto ne neutralnaja strana dani moment a satelit raski na 100%.Poka samozvanec neujdiot s posta tam nenado provodit peregovori
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15.09.2020 18:32 Ответить
Бубочка..... А чего ждать?
Давай по старой отработанной схеме - объяви что ситуация в картоплестане стабилизировалась....
И ВСЕ!!!!!
(не согласные - агенты врага из лагеря войны)
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15.09.2020 19:13 Ответить
да-да, а то ***** обидится и вазелина цирку тогда не хватит.)))
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16.09.2020 09:54 Ответить
 
 