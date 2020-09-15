РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3893 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 395 12
беспилотник (3133) взрыв (6500) граната (994) ранение (3357) Донбасс (26950) операция Объединенных сил (6766)

С начала суток на Донбассе зафиксировано одно нарушение договоренностей, уничтожен беспилотник противника, ранения получили трое воинов, - штаб ОС

С начала суток на Донбассе зафиксировано одно нарушение договоренностей, уничтожен беспилотник противника, ранения получили трое воинов, - штаб ОС

С начала текущих суток, 15 сентября, на участках ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение договоренностей, которые вступили в действие 27 июля 2020.

Об этом на странице в сети Facebook сообщает пресс-центр ООС, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, в районе населенного пункта Водяное обнаружен полет БПЛА противника типа "МЕВИК" с пересечением линии разграничения. Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Кроме того, недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье, во время проведения инженерных работ один военнослужащий из состава Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Воин получил ранения средней степени тяжести. Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение.

Также около 11.40 в районе населенного пункта Шумы Донецкой области в результате взрыва гранаты типа РГД-5, установленной, вероятно, в виде растяжки, получили ранения двое военнослужащих. Их доставили в больницу города Торецк, их состояние - стабильное, удовлетворительное.

Читайте: Полковник Апполонов и пресс-секретарь одной из бригад Залевский получили ранения в результате взрыва гранаты в районе н.п. Шумы, - штаб

Итог за минувшие сутки

За прошедшие сутки, 14 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020. Так, нарушение режима прекращения огня было зафиксировано вблизи Авдеевки и Марьинки. На этих участках задокументирован неприцельный огонь в сторону наших позиций с ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Неприцельные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

В районе населенного пункта Пищевик был обнаружен вражеский БПЛА, пересекший линию разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника было подавлен.

Кроме того, военнослужащими Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС ликвидирован один пожар в районе населенного пункта Николаевка и два - неподалеку Марьинки.

За минувшие сутки представителями Национальной полиции Украины из состава Объединенных сил выявлено 71 административное правонарушение. Подразделениями полиции сводных отрядов проверены 5813 транспортных средств и 5807 человек. Также были задержаны 5 человек, подозреваемых в причастности к вооруженным формированям Российской Федерации и ее наемники.

Через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская" на контролируемую Объединенными силами территорию прибыли 2060 человек, в обратном направлении - 1090 человек. Через КПВВ "Новотроицкое" линию разграничения на подконтрольную Украины территорию пересек 71 человек, в обратном направлении - 187 человек. КПВВ "Марьинка" не функционирует.

Также читайте: Зеленский: "Важно, чтобы не просто закончилась война, а с наименьшими потерями людей, с возвращением наших территорий"

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+17
Значит противник нарушает перемирие системно не только 1100 обстрелами, строительством укреплений, минированием но еще и осуществляет воздушную разведку, которую нам запретили... Да уж "перемирие"...За такое соблюдение перемирия уже пора главнокомандующего под трибунал отдавать. А как рассказывали, как рассказывали.. что при малейших нарушениях будем включать ответку... И де воно... Вот так нам впихнут под красивыми гаслами и капитуляцию.
показать весь комментарий
15.09.2020 17:46
+16
Ранены трое? Фух, хорошо, что без нарушений перемирия и тишины!
показать весь комментарий
15.09.2020 17:52
+9
С начала суток на Донбассе зафиксировано одно нарушение договоренностей, уничтожен беспилотник противника, ранения получили трое воинов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3665

ГЕРОЯМ СЛАВА !
показать весь комментарий
15.09.2020 17:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
С начала суток на Донбассе зафиксировано одно нарушение договоренностей, уничтожен беспилотник противника, ранения получили трое воинов, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 3665

ГЕРОЯМ СЛАВА !
показать весь комментарий
15.09.2020 17:35 Ответить
На следующую неделю назначен обмен беспилотами.
показать весь комментарий
15.09.2020 17:36 Ответить
Значит противник нарушает перемирие системно не только 1100 обстрелами, строительством укреплений, минированием но еще и осуществляет воздушную разведку, которую нам запретили... Да уж "перемирие"...За такое соблюдение перемирия уже пора главнокомандующего под трибунал отдавать. А как рассказывали, как рассказывали.. что при малейших нарушениях будем включать ответку... И де воно... Вот так нам впихнут под красивыми гаслами и капитуляцию.
показать весь комментарий
15.09.2020 17:46 Ответить
Ранены трое? Фух, хорошо, что без нарушений перемирия и тишины!
показать весь комментарий
15.09.2020 17:52 Ответить
Терміново проінспектувати лугандонію...
показать весь комментарий
15.09.2020 18:06 Ответить
ранения получили трое воинов, - штаб, подумаеш всего лишь а в основном все хорошо к "тойстороне" притензий не имеем
показать весь комментарий
15.09.2020 18:18 Ответить
скоро будут писать что наш солдат совершил ранение себя и двух товарищей по оружию ранил.
показать весь комментарий
15.09.2020 18:23 Ответить
Одно нарушение,я так понял,-это беспилотник А то,что трое раненых-то не считается.Уже ум за разум зашёл,или откуда там ум
показать весь комментарий
15.09.2020 18:33 Ответить
«Охерєно» рахують дні «перемир'я»- аж з 27-го липня! А те,що кожного дня відкривається вогонь по Українцям то нічого? «Бубочка»-мудак і далі буде всім співать про «рекордниий» по довжині режим тиші?....
показать весь комментарий
15.09.2020 18:54 Ответить
что значит Наши средства радиоэлектронной борьбы подавили беспилотник противника, что сделало невозможным его дальнейшее использование?
Он упал после подавления, его электроника выгорела до тла, и т.д. Что конкретно имеется ввиду под этой фразой? Встречается в сводках часто, но никто так и не объяснил суть этого подавления.
показать весь комментарий
15.09.2020 21:16 Ответить
Тут чистая ГИ ! вооружатся надо и гнать орду за Урал !только уже без Хмельницкого2!
показать весь комментарий
15.09.2020 22:34 Ответить
 
 