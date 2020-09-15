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Новости Мажоры на дорогах
18 174 20
ДТП (7452) Кривой Рог (1301) Шевчик Дмитрий (8)

Появилось первое видео мальчика, сбитого сыном кандидата в мэры Кривого Рога на "тысячке"

11-летний мальчик, который полторы недели назад в Кривом Роге пострадал в ДТП при участии сына кандидата в мэры от "Слуги народа", продолжает успешно проходить лечение в областной больнице Днепра в отделении нейрохирургии.

Журналисты пообщались с мамой мальчика.

По словам Натальи Ивановны, Саша быстро поправляется, и сейчас чувствует себя намного лучше.

"У нас уже все хорошо, мы уже гуляем каждый день – и долго мы гуляем. Как видите сами, ребенок улыбается, он уже веселый. У нас уже ничего не болит", - делится женщина. Наталья Ивановна надеется, что уже скоро мальчик будет дома.

"Ждем быстрее, когда нас выпишут домой. Капельницы нам доставят. Поэтому, мы надеемся, мы в пятницу будем дома", - говорит она.

Улучшенное самочувствие ребенка уже позволило матери на несколько дней съездить домой, оставив его на сестру.

"Дочка вот все время здесь была. Я домой даже ездила уже – решилась оставить Сашу. Потому что уже [он] хорошо себя чувствует, и я уже на пару дней съездила домой, дочка с ним была", - рассказывает Наталья Ивановна.

По словам заведующего отделением нейрохирургии Владимира Агафонова, состояние ребенка стабильное, угрозы здоровье и жизни – отсутствуют.

"Здесь он проходит полное медицинское лечение. На стационаре он будет еще неделю. По сути, реабилитация по черепно-мозговой травме будет еще две недели в домашних условиях. А по поводу перелома плечевой кости – как только ортопеды-травматологи разрешат снять гипс и начать реабилитацию – ну, я думаю, что недели еще 3-4 требуется", - прогнозирует врач.

Напомним, в Кривом Роге в результате ДТП пострадал 11-летний школьник. На зебре его зацепила иномарка. За рулем находился Марк Шевчик, сын кандидата в меры города от "Слуги народа". Сам Дмитрий Шевчик на своей странице в Facebook рассказал о подробностях трагедии и сообщил, что взял личную ответственность за будущее ребенка.

Позже журналистам удалось пообщаться с заведующим отделением нейрохирургии детской областной больницы Днепра Владимиром Агафоновым, который охарактеризовал состояние здоровья ребенка как средней тяжести и отметил отсутствие угрозы жизни и здоровью ребенка; а также с его мамой, которая отметила улучшение состояния здоровья ребенка.
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Топ комментарии
+19
шось мама підозріло довольна .
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15.09.2020 17:45
+15
Ванільний такий собі репортажик. Усе добре, авто сина мера лише "зачепило", і взагалі, хлопчик уже ходить, а те що черепно-мозкова травма та перелом плеча, то дрібниці
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15.09.2020 17:51
+6
видно кандидат подсуетился...тут два в одном (даже три) и чужого ребенка на ноги поставит и своего отмазать попытается и себя выставит не как сволочь последнюю...
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15.09.2020 17:46
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эти марки должны стоять в очереди с хасидами в гомеле и ждать добро на въезд...
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15.09.2020 17:44 Ответить
шось мама підозріло довольна .
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15.09.2020 17:45 Ответить
Мабуть на окко працює....
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15.09.2020 17:52 Ответить
ясно что денег дали. а что, не брать?

другое дело, что кому-то и К$ хватит, а кто-то понимает, что если взять то он завтра точно кого-то убьёт
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15.09.2020 22:29 Ответить
конечно не брать! втулить гандону быковатому иск на 10 лямов, с арестом имущества папика, включая офшоры - и все будет ок!
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16.09.2020 01:15 Ответить
так судьи возьмут
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16.09.2020 15:08 Ответить
видно кандидат подсуетился...тут два в одном (даже три) и чужого ребенка на ноги поставит и своего отмазать попытается и себя выставит не как сволочь последнюю...
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15.09.2020 17:46 Ответить
сволочь последняя он по любому. его быковатого отпрыска достаточно послушать
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16.09.2020 01:16 Ответить
Окупятся падлы ...пока не появятся чуваки в кожанках с маузерами и наганами так и будем жить ...
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15.09.2020 17:46 Ответить
как токо появятся - они тебя первым и постреляют
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16.09.2020 01:16 Ответить
Ванільний такий собі репортажик. Усе добре, авто сина мера лише "зачепило", і взагалі, хлопчик уже ходить, а те що черепно-мозкова травма та перелом плеча, то дрібниці
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15.09.2020 17:51 Ответить
Уявляєте скільки бабла від слуги кремля , отримала мама цього хлопчика !?
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15.09.2020 18:27 Ответить
Здогадуюсь. І не тільки мамі, а і журналістам. Хоча, є різні способи. Може пригрозили, що без роботи залишиться, чи навпаки підвищать оклад і т.і., чи усе разом
Звинувачувати маму, за те що брала участь у цій виставі важко
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15.09.2020 21:18 Ответить
чому важко? якшо готова торгувати здоров`ям дитини задешево - то запросто
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16.09.2020 01:17 Ответить
Улыбается? А мама довольна? Ну-ну.
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15.09.2020 18:30 Ответить
Мажорик в шокаладе !!!!
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15.09.2020 18:47 Ответить
Главное до выборов пропетлять.
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15.09.2020 20:13 Ответить
Аштото за тисячка?
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15.09.2020 20:20 Ответить
Какие они веселые, счастливые, наверное сынок хорошо отбашлял.
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16.09.2020 09:08 Ответить
все проплачено и ролик тоже, овцы хавают.
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16.09.2020 09:52 Ответить
 
 