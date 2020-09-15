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Зеленский (19024) отравление (1446) Навальный (855)

Зеленский: Украина осуждает покушение на Навального, как и весь мир ожидаем больше деталей об этом

Зеленский: Украина осуждает покушение на Навального, как и весь мир ожидаем больше деталей об этом

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина, как и многие страны мира, осуждает покушение на российского оппозиционера Алексея Навального, и ожидает больше деталей о случившемся.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава государства сказал он на совместном брифинге в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцом.

"Мы все осуждаем покушение на господина Навального, и весь мир, мне кажется, ожидает больше деталей об этом покушении. И ожидаем, что в ближайшее время они появятся", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

Также читайте: Навальный опубликовал первый пост в соцсети после отравления: "Я все еще почти ничего не умею, но вчера смог целый день дышать сам"

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Топ комментарии
+11
Не знаю, яка "Україна", на думку "Блазня", "обсуждає" отруєння Навального... Тверезо мислячим якось "по барабану"... Ми "бутербродом кримським" ситі...
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15.09.2020 17:45
+7
а шо такое сегодня у преЗЕдента за день...прямо через новость его перлы...
бамаг поднакопилось? решил несколько сезонов за день записать?
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15.09.2020 17:44
+6
Вава вышел из комы? Да дайте ему уже новичка покайфовать!
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15.09.2020 17:44
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ХТО ЕМУ ПИШЕТ ПРОМОВЫ?
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15.09.2020 17:43 Ответить
Какая-то скользкая килька
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15.09.2020 23:32 Ответить
Вава вышел из комы? Да дайте ему уже новичка покайфовать!
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15.09.2020 17:44 Ответить
новичек уже не тот.....розбавляют, подделывают..просрали короче все полимеры..
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15.09.2020 20:47 Ответить
а шо такое сегодня у преЗЕдента за день...прямо через новость его перлы...
бамаг поднакопилось? решил несколько сезонов за день записать?
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15.09.2020 17:44 Ответить
в загранку выпустили - уже всем похрен в зеОПЕ
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15.09.2020 17:46 Ответить
главное, чтоб в ухе нормальный адекватный суфлер сидел...бо экспромт не его...
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15.09.2020 18:21 Ответить
Якісний кокс підвезли 😂
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15.09.2020 17:55 Ответить
не врубился шо в Австрию попал, думал в Одессе
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15.09.2020 18:01 Ответить
Сразу видно ,что парнишка из еврейской семьи ,главное никого не обидеть а то не дадут жареных бИчков покушать ... хотя может оно и правильно ,жизнЯ покажет ...
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15.09.2020 17:45 Ответить
Не знаю, яка "Україна", на думку "Блазня", "обсуждає" отруєння Навального... Тверезо мислячим якось "по барабану"... Ми "бутербродом кримським" ситі...
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15.09.2020 17:45 Ответить
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16.09.2020 00:45 Ответить
Особистого розкаяння фуйла. Німцям, англійцям і французам він не вірить.
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15.09.2020 17:49 Ответить
Другими словами вiслюк запасся попкорном и ждёт продолжения шоу...
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15.09.2020 17:48 Ответить
Продолженья просит шоу это чертово Ослище..
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15.09.2020 21:25 Ответить
И ни слова про российскую власть.
Каких деталей он еще ждет? Чистосердечное признание?
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15.09.2020 17:48 Ответить
Президент Зеленский первый в Украине Президент который выполняет предвыборные обещания и работает на Украину ,а не на свой карман и офшоры.
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15.09.2020 17:49 Ответить
Тролль 80+ левела.
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15.09.2020 17:53 Ответить
Где?
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15.09.2020 17:56 Ответить
Троль із зеленського так собі , але , задля справедливості - його підприємства не отримують державні замовлення , факт , при всій моїй до нього неприязні .
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15.09.2020 17:58 Ответить
І жодного тб-каналу не купив , навіть в Сашка-стоматотога ...
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15.09.2020 18:03 Ответить
Это не покушение!......странно, что великий Зе? дипломат использовал этот термин.

Мы осуждаем без каких-либо двусмысленностей эту попытку убийства. Это слова, которые мы должны употреблять: попытка убийства", - сказал чиновник.
Он напомнил, что лаборатории во Франции и в Швеции https://www.interfax.ru/world/726820 подтвердили выводы экспертов Бундесвера о том, что Навальный был отравлен боевым химическим веществом.
"Теперь есть неоспоримые доказательства, что был использован нейротоксин группы "Новичок", аналогичный тому, который применялся для https://www.interfax.ru/story/291 отравления Юлии и Сергея Скрипалей ", - продолжил глава европейской дипломатии.
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15.09.2020 17:51 Ответить
Учитывая что уХйло вообще фамилию Навальный не произносит, то ЗЕленский совершил мужественнийший поступок ,произнося ее... Как после этого он в глаза уХйло смотреть собирается!!!
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15.09.2020 18:00 Ответить
С колен
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15.09.2020 23:34 Ответить
Зеленский , да ты шо , ты же гнида, в глазах ***** вроде мир разглядел . Во вторых а чего так поздно отреагировал , чего ждал , когда Кадыров разрешит Мерзкий ты человечишко Зеленский и ни какой не президент , так скоморох , в роли президента . Покайся перед Новым годом пока слихот
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15.09.2020 17:54 Ответить
Україні по-х*р, хто там з ворогів в Московії отруєний чи вбитий ... Я так думаю
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15.09.2020 17:55 Ответить
"Но я точно знаю, что это не Владимир Владимирович Алешу Навального отравил.
В его глазах я видел только - миролюбие, добросердечность, милосердие и человечность.."
Где-то так.., не сказал, но подумал зеваван.
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15.09.2020 17:55 Ответить
С этим Навальным такая консерва вскрылась, что я была просто шоке от своего 'открытия' Речь идёт об илларионове, который сделал марш бросок по всем топовым каналам и дал интервью всем, начиная с Гордона, Янины и тд. Он говорил много очень правильных вещей, но, когда речь зашла об отравлении Навального, то цель его визита стала ясна - оказывается 'путенневиноват' 'емуэтоневыгодно'
То есть умный и образованный Илларионов 'не понимает', что на кухне новичок нового образца изготовить не возможно. Что убийство Навального обезглавливало оппозицию, что такое 'невыгодно' все уже слышали сто раз, но , тем не менее, вся оппозиция на нарассее удивительным образом или мертва , или, как Каспаров, например, находится в изгнании .
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15.09.2020 18:15 Ответить
путин не дурак , он знает как организовать информационную поддержку своей политике. Илларионов один из его пропагандистов . Как бы критикует , но скрывает главное .
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15.09.2020 18:48 Ответить
Вот именно. Оказывается , что бывших 'советников' не бывает?

Я доверяла Илларионову. Но теперь уже нет
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15.09.2020 18:55 Ответить
Более откровенной чуши не читала.)))
"Как бы критикует..." - он не просто критикует, он перемалывает в фарш не только кремлевского вождя, но и путинскую эрэфию.
"... но скрывает главное. - главное, это путинизм, о чем Илларионов не только открыто заявляет, но и любезно предоставляет ссылки, как на собственные материалы, так и на материалы других известных публицистов. Начиная со времени зарождения путинизма, террора внутри государства, агрессивных войн путинского Кремля против других государств, и теракта против рейса МН17 :
https://aillarionov.livejournal.com/1143822.html

Это так, очень вкратце.) А теперь вопросы к залу:"Что он скрывает и какие основания для утверждения, что Илларионов является пропагандистом Обнулянта?)
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15.09.2020 21:53 Ответить
Для доверчивых людей да - он перемалывает . Анализируя его сентенции интонацию и в конце концов результат - дешевый гбшный клоун . Такой же как Гиркин который критикует Путина но новичка не попробовал ни разу . Внимательно прослушал его анализ ситуации в Беларуси прямо после выборов . Теперь окончательно убедился что Иларионов путинская соска . Агент влияния вхожий в высокие кабинеты продажных западных политиков , умеющий убеждать ибо хорошо образован , подготовлен и знает какие рычаги нажимать . Но не со мной , я вижу ложь сразу или почто сразу истинные намерения . На девушек может он и производит впечатление.
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15.09.2020 22:27 Ответить
Это и всё, мда... не густо.? "Сентеции, интонация, производит впечатление на девушек." Где конкретика? А её нет... и не будет.
Сравнивать человека, который выступал за немедленный вывод войск из Чечни и признание её независимости, с Гиркиным, по меньшей мере... хм-м, как бы это сказать поделикатнее... не совсем умно.
"... я вижу ложь сразу..." - и в 2006 году видели, когда еще ничего не предвещало, что эрэфию вышвырнут из большой восьмерки? Когда накануне этого саммита в Питере Илларионов писал:"Саммит "восьмерки" не может и не будет восприниматься иначе как поддержка самой влиятельной организацией Запада нынешнего российского руководства. Как политическая и моральная поддержка "семеркой" действий российских властей по уничтожению законности, нарушению прав человека, удушению свободы слова, ликвидации демократии, дискредитации неправительственных организаций, национализации частной собственности, использованию энергии в качестве политического оружия, агрессии против демократически ориентированных соседей."(с) И тогда он лгал?) Примеры лжи будут или опять все сведется к личным ощущениям?
PS. А по повод Беларуси, он однозначно заявил, что Лукашенко проиграл с разгромным счетом и должен уйти. "Продление этого режима означает продление страданий белорусского народа. Поэтому в течение многих недель и месяцев этой кампании десятки тысяч людей скандировали и продолжают скандировать "Уходи!... Единственный вопрос, который по отношению к Лукашенко остается: он уйдет, как Каддафи, он уйдет, как Чаушеску, или каким-то другим образом? Но продолжение кровавого противостояния, в которое Лукашенко втянул страну, в мирную страну, в спокойную страну, в каком-то смысле даже флегматичную, приведет к тому, что ему не оставят выбора. С ним поступят так, как поступили с другими диктаторами, которые цеплялись за власть." (с)
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16.09.2020 00:09 Ответить
Я не прокурор что бы собирать досье на каждого путинского агента с фактами и доказательствами. На илларионовском инструктаже присутствовали только доверенные люди . Работать на путина могут респектабельные проффесора из зарубежных колледжей и иниверситетов . Денег на их покупку достаточно . Про независимость Чечни и Ельцин говорил . Это не показатель . Гиркин другого плана , как и Невзоров , но все они из одной московской банды . Что бы они не пели и к чему бы ни призывали . Если он идиот и не догадывался что путин не даст свалить лукашенко пока тот не подпишет 31 карту об общей валюте и органах власти с росией , то он точно путинский успокаивающий голос - дескать бастуйте ребята , загоняте лукашенко в угол . весь этот спектакль разыграли по нотам с участием Илларионова и фсбшных телеграмканалов . народ слегка перевозбудился , так путин послал свою росгвардию . не предвидеть этого Илларионов не мог . так же и любое его высказывание дает повод усомниться в его антипутинизме . скорее мягкий дезинформатор . все кто был реальными противниками путина давно уже в могиле или за границей .
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16.09.2020 02:18 Ответить
"Я не прокурор что бы собирать досье на каждого путинского агента..." - может и агент, но хоть что-то членораздельное можете написать о пропагандистской работе Илларионова, привести хотя бы маленькие фактики его работы в этой сфере? Вот я процитировала его обращение к лидерам G7 о том, что эрэфию нужно гнать из G8, как драную кошку, а ведь есть еще его выступление о чекистском режиме перед сенатом США в 2009 г.
"Внимательно прослушал его анализ ситуации в Беларуси прямо после выборов ... путин послал свою росгвардию . не предвидеть этого Илларионов не мог" - ну, если вы внимательно слушали его анализ, как об этом пишите, то странно, что не услышали, как он говорил о том, что "угроза агрессии существует, угроза оккупации реальна и мы не имеем права быть слепыми, не видеть этой угрозы." Более того, не сомневаюсь, что и белорусы не слепцы, как и все здравомыслящие люди, которые видели и видят эту угрозу.
"весь этот спектакль разыграли по нотам с участием Илларионова и фсбшных телеграмканалов ." - спектакль?! В цивилизованных странах это называют фальсификацией выборов и узурпацией власти, что уголовно наказуемо.
"народ слегка перевозбудился..." - хм… и не слова о том, что перевозбудился Лука съехал с катушек… а белорусы выходят на массовые митинги, несмотря на мордобой, пытки и убийства. Цена за перемены всегда высока, но не заплатив её, не получишь свободы.
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16.09.2020 06:24 Ответить
по ссылке наугад открыл статью - набор фраз без доказательств . так поболтать между друзьями на кухне . скорее прославляет своего босса путина - убицу и вора . и опять же он не дурак но пошел работать на откровенного бандита и убийцу , а значит не все так просто с Илларионовым . Знал к кому идет и зачем идет . Для серьезных дел этого балабола путин использовать не стал слишком труслив и либерален , но вот для информационной поддержки и вливании дезы в уши доверчивой публики Илларионов как раз подходит . И проживет дольше
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15.09.2020 22:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=OHMuopLKmAY
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16.09.2020 00:20 Ответить
Татьяна, в каком интервью Илларионов утверждает, что 'путенневиноват'? Можно ссылку?
В интервью Гордону он прямо говорит, что всех "заболевших" (отравленных, убитых etc) объединяет одно - все они враги путина. "Если бы это было впервые, если бы перед этим ничего не было, у нас могли бы быть версии. Сейчас у нас нет других версий, кроме одной..."(с) По-моему, более чем прямо он указал на кремлевского вождя.
https://www.youtube.com/watch?v=gXU8t6l1yYU&t=3890s c 1:04:50
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15.09.2020 19:26 Ответить
Говорит красиво , но лжет . Истинные цели совсем другие . Ему позволено говорить , ездить по заграницам и изображать из себя росейского интеллектуала .
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15.09.2020 22:28 Ответить
версии без доказательств ничего не стоят . мы тоже можем спекулировать на слухах. Илларионову нужна серьезная легенда по кгбшному для входа в кабинеты министерства финансов США , к примеру , налаживания контактов с чиновниками администрации и Конгресса . с таким бекграундом как у него и налет либеральной пыли борца с режимом как раз для западных бюрократов подходит . По моему заключению ФБР толпа лентяев , занимающаяся статистикой и анализом . ФСБ криминальная структура хорошо организованная и финансируемая . Такие писульки от Илларионова облегчение для агента ФБР(пример , работает другая служба) при даче рекомендации на деловые контакты американскому политику .
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15.09.2020 22:55 Ответить
Ерунда , отравить навального могли по приказу медведева , шойгу или любого другого росийкого политика . навальный про многих снимал свои разоблачительные фильмы . путина сильно не цеплял . Тут главное побольше шума что бы никто ничего не смог понять . Интрига , росия в фокусе . вроде бы важный политический игрок . один концерт с вакциной от короны чего значит.
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16.09.2020 02:33 Ответить
Тем не менее, Илларионов ясно сказал, что Навальный, как и Немцов входили в номенклатуру первого лица. Эти лица не могут быть подвергнуты никакому воздействию, кроме того, чтобы не было дано либо поручение первого лица, либо согласие первого лица. Но вы считаете, что царь хороший, бояре плохие. Оговаривают няшку путина.))
"Тут главное побольше шума..." - а вот здесь я согласна. Побольше шума, глядишь, и Северный поток накроется медным тазом.)
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16.09.2020 06:27 Ответить
Рупор кремля іларіонова слухаєш? Я від тебе худєю!
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16.09.2020 01:00 Ответить
Я слушаю разные источники, чтоб знать врага , так сказать, в лицо. Тебя тоже слушаю, хотя ты не враг мне. Это ты что- то там насочиняла про меня. С кем совпадаю хотя б на 50% уже из категории 'враги' вычеркиваю
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16.09.2020 13:28 Ответить
О, то ти тут зі своєю зміною ольгинців нам справжню кремлівську пропагандонію влаштувала.
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16.09.2020 01:03 Ответить
Україна Не просто осуждає, а осуждає з глибоким занепокоєнням. І даже деяким розчаруванням. Тут тобі і гризуни, і бутерброди і прокислий новічок, путівка в Шаріте....
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15.09.2020 18:38 Ответить
Каких, *****, деталей тебе надо?
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15.09.2020 18:49 Ответить
а вы думали ссыкунишка назовет кремлёвского питара питаром?
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15.09.2020 19:11 Ответить
"Украина осуждает"...а Зєлєнскій?
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15.09.2020 19:20 Ответить
Ниачем, сказал как в воду перднул.
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15.09.2020 19:22 Ответить
а що його вивели з коми???
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15.09.2020 20:14 Ответить
маю на увазі зелю звичайно...
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15.09.2020 20:14 Ответить
Зеленський: Україна засуджує замах на Навального, як і весь світ очікуємо більше деталей про це - Цензор.НЕТ 7118
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15.09.2020 21:06 Ответить
всё верно сказал.
а какао и кацапы в вопросе Навального - близнецы братья.
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15.09.2020 22:10 Ответить
Навальний такий же точно як і Путін, Крим він не відасть і буде далі тихою сапою тирить чуже. Тому на все, що там у них в правосланому рейху твориться мені ДСС! Тільки зі зброєю можна забрати своє, а не фантазіями старих гебіських креатур.
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16.09.2020 06:35 Ответить
Не знаю як Клоуну, а мені той Навальний покую - звичайний кацапський імперець-ліберал, любитель чужих бутербродів.
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16.09.2020 10:19 Ответить
 
 