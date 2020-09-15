Зеленский: Украина осуждает покушение на Навального, как и весь мир ожидаем больше деталей об этом

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Украина, как и многие страны мира, осуждает покушение на российского оппозиционера Алексея Навального, и ожидает больше деталей о случившемся.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом глава государства сказал он на совместном брифинге в Вене с канцлером Австрии Себастьяном Курцом.

"Мы все осуждаем покушение на господина Навального, и весь мир, мне кажется, ожидает больше деталей об этом покушении. И ожидаем, что в ближайшее время они появятся", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, 20 августа российскому оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, Навальный был доставлен в больницу и подключен к аппарату ИВЛ. Он находится в коме.

Точный диагноз политику не называли, однако предполагли, что оппозиционер пострадал от отравления, возможно - сильным галлюциногенным препаратом.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш утверждает, что накануне оппозиционер не употреблял алкоголь, а с утра ничего не ел, только выпил в аэропорту чай.

22 августа Навального перевезли на лечение в Германию. 24 августа немецкие врачи сообщили, что Навальный был отравлен. 2 сентября эксперты обнаружили в результатах анализов Навального следы яда группы "Новичок".

7 сентября стало известно, что врачи берлинской клинике "Шарите" вывели Алексея Навального из медицинской комы и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких.

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