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Украина готова к массовому производству вакцины от коронавируса, когда она будет создана, - Зеленский

Украина готова к массовому производству вакцины от коронавируса, когда она будет создана, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Австрию обсудил с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Беленом меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Стороны подчеркнули важность координации международных усилий по медицинской и социальной защите граждан.

"Мы готовы к массовому производству вакцины, когда она будет создана. Мы все время предлагаем для этого наши мощности. В Украине с этим предложением выступили два частных предприятия. Очень надеемся, что вакцина будет уже в 2021 году", - сказал Зеленский.

Также читайте: В Госбюджет-2021 заложили 2,6 млрд грн на закупку вакцин от коронавируса. Всего на борьбу с COVID-19 предусмотрены 19,4 млрд грн, - Марченко

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Топ комментарии
+16
Я готов летать каждый уикэнд на марс когда это будут созданы космические корабли
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15.09.2020 17:54
+10
У Зеленського сьогодні звільнився рот? Щось говорить багато.
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15.09.2020 17:55
+8
А молчит он вообще гениально...
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15.09.2020 18:06
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Я готов летать каждый уикэнд на марс когда это будут созданы космические корабли
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15.09.2020 17:54 Ответить
А кто ему её даст? Он дурачка включать умеет профессионально. Миллиарды на разработку и отдай дяде?
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15.09.2020 23:19 Ответить
У Зеленського сьогодні звільнився рот? Щось говорить багато.
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15.09.2020 17:55 Ответить
Вторая линия!.....снюхал...
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15.09.2020 18:10 Ответить
шмаркля нюхнуло новую порцию и его попёрло... или - попердолило?
впрочем, какая разницы - результат тот же
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15.09.2020 18:35 Ответить
Похоже в Австрию он ехал через Голландию, и там ему в шаурму чего-то подсыпали.
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15.09.2020 18:06 Ответить
Не поймешь...То ли хитер,то ли туп как валенок. Скорее последнее. - Если я поймаю журавля ..))
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15.09.2020 17:56 Ответить
Сказал шо в воду пукнул, вы курва уже ко всему готовы и к всемирному потопу тоже.
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15.09.2020 17:56 Ответить
да какие у тебя мощности в квартале...леська с мендельшей ржут вспоминая твои мощности...
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15.09.2020 17:57 Ответить
Массово ?!
В кожну хату - вакциногонный аппарат !
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15.09.2020 17:58 Ответить
Накриває маленького гарно...
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15.09.2020 17:59 Ответить
Його виборцям це белькотіння подобається.
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15.09.2020 17:59 Ответить
Правильно Президент Зеленский говорит.
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15.09.2020 18:00 Ответить
А молчит он вообще гениально...
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15.09.2020 18:06 Ответить
та твоя шмаркля - вообще праХвесор "разговорного жанра".. януковощ от зависти чуть не удавился..

"воно мичало та скавчало...
Коли питання ставиться приЗЕденту не за сценарієм, завжди йде, щось не так⁉️ https://twitter.com/A70V2/status/1299335106621067264
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15.09.2020 18:38 Ответить
Каждый день осел палится. Если даете ему дозу,то позаботьтесь,что бы оно не имело доступа к микрофону.
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15.09.2020 18:04 Ответить
Україна готова до масового виробництва вакцини проти коронавірусу, коли вона буде створена, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2350
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15.09.2020 18:35 Ответить
Шо этот невменяемый плетет? Как можно быть готовым к тому, что еще не создано?
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15.09.2020 18:04 Ответить
Придурок.
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15.09.2020 18:06 Ответить
Алексей Нестеренко отметил на своей странице в «Фейсбук», что последние публичные выступления Владимира Зеленского действительно пугают.
Блогер задается опросом - неужели этот помятый и «блеющий в микрофон баранчик», неспособный связать в единую логическую цепочку слова даже после 4-5 попыток, это тот самый мощный шоумен?
Зеленский выглядит настолько опустошенным и вымотанным, что впору делать вывод о его критическом психологическом состоянии.
Президент явно получает огромное количество негативной критически важной информации, что его уже не спасает «самоизоляция» в виде попытке раздать своему окружению президентские полномочия.
Есть все признаки того, что Зеленский окончательно теряет контроль над властью, и они уже, как говорится, лезут из всех щелей. Функции главы государства окончательно перебрал на себя Андрей Ермак.

Глава Офиса президента, вместе со своим окружением, надежно заблокировал Зеленского, и отправил гаранта на всеукраинские гастроли спасать рейтинг «слуг народа» перед местными выборами.
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15.09.2020 18:07 Ответить
Самые искренние глаза и поведение у наркоманов.
Даже физическая форма бывает отличной.
Но со временем это благополучно проходит.
Ну не может человек быть таким идиотом!!!
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15.09.2020 19:24 Ответить
Раньше 2022 года ее точно не будет, тем более доступной нашему нищему населению. А с учетом что прогнозируемое защитное действие вакцины скорее всего будет действенно от 6 месяцев до года... то.. Ну в общем это уже совсем другая история.
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15.09.2020 18:13 Ответить
Сирожа Лещенко будет ездить на Мерсах, а ЗЕбилы - в старых вагонах
Привет, мои любимые "буратины". Хотите новостями поделюсь? Важными. Которые "мажутся" на хлеб.

Кабин сократил расходы на субсидии в проекте бюджета на 2021 год (минус 2,7 миллиарда гривень).
Если про "барыге" Порошенко субсидии получали 8 миллионов человек, то сейчас - три.
В следующем году еще еому-то скажут "Денег нет, но вы держитесь".
Хуже не будет, ага.
А сегодня и про вакцину несёт несусветную чушь !
Брехло ты Вова и нюхач !
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15.09.2020 18:16 Ответить
Так COVID же свірєпствуєт, не чув? 65 млрд.грн. на боротьбу з ним, проклятим, виділили. COVID їх з'їв. Треба подвоїти-потроїти - нехай він ними подавиться
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15.09.2020 18:35 Ответить
то ммыши зерно пожрали.. то ковид - бабло...
знов "клятий Порох" мешает этим микробан в ОП(г) воровать без огласки))
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15.09.2020 18:42 Ответить
а клей пва+ тоже?... ну когда он будет создан?
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15.09.2020 18:23 Ответить
херею с етого военного....
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15.09.2020 18:25 Ответить
Ах какой я маладєс!
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15.09.2020 18:29 Ответить
Такі да.
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15.09.2020 21:19 Ответить
Готова... коли... Аби що ляпнути. І, до речі, зовсім не смішно (свист і політ гнилих помідорів і тухлих яєць)
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15.09.2020 18:32 Ответить
Ну, нзнаю, я б не спішив з обіцянками бо, у нас можуть запали не тієї системи виявитися.
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15.09.2020 18:32 Ответить
бла-бла-бла... и про вакцину и про "велике будівництво"...
///
Недавно отремонтированная трасса на Азовское море разваливается на куски:

Участок трассы в Запорожской области начал разваливаться на куски спустя меньше месяца после окончания капитального ремонта. О победной победе масштабного объекта «Большой стройки» успели протрубить на всю страну. Впрочем, гордость быстро сменилась разочарованием. Ремонт дороги проводили в июне-августе 2020 года, в рамках проекта «Большая стройка». Заказчиком работ выступило ГП Местные дороги Запорожской области, подрядчиком - ООО Бердянскстройтрест.
Общaя стоимость ремонтa всей дороги состaвляет 2,1 миллиaрдa гривен

Україна готова до масового виробництва вакцини проти коронавірусу, коли вона буде створена, - Зеленський - Цензор.НЕТ 4542

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Україна готова до масового виробництва вакцини проти коронавірусу, коли вона буде створена, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7230

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Україна готова до масового виробництва вакцини проти коронавірусу, коли вона буде створена, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2209

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Україна готова до масового виробництва вакцини проти коронавірусу, коли вона буде створена, - Зеленський - Цензор.НЕТ 646

...
«Велике розчарування від «Великого будівництва». Всі ми раділи відновленню дороги в напрямку на море.... але мабуть таки даремно😡 не витримає вона до нового сезону. Мабуть не варто, давати такі проєкти українцям....бо щось таки турки знають, бо їх дорога вже рік «кралечка».. Нажаль, ще не всюди, намалювали розподільні лінії, а асфальт вже вдався до втечі.... так виглядає великий деребан бюджету» - водій.
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15.09.2020 18:37 Ответить
Участок трассы в Запорожской области начал разваливаться на куски спустя меньше месяца после окончания капитального ремонта.

---------------------------------------------------
Надо было вам у Беларуси БелРемАвтодор попросить отремонтировать . Они бы сделали качественее и дешевле .
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15.09.2020 18:41 Ответить
как там шмаркля пару месяцев назад заявил: "меня не интересует качество - главное быстрое освоение денег на Большую стройку"(с)зеленский
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15.09.2020 18:43 Ответить
"Ми готові до масового виробництва вакцини, коли вона буде створена" - здесь прекрасно всё, это из той же "оперы":

я готов торжественно перерезать любую ленточку на любой стройке начатой и оплаченной Порохом..
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15.09.2020 18:37 Ответить
да ладно вам , не наезжайте . он в аренду фармацевтические предприятия предложил . идея неплохая , но китаезы ее перебьют ибо продажная западная шушера прилипла к китаю как муха к лайну.
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15.09.2020 18:38 Ответить
Ми не тільки до цього "готови"...Ми готові їздити по нормальним дорогах,коли вони будуть збудовані,на нормальних авто,коли ціна на них буде стерпною,харчуватись хорошею їжею,коли вона з"явиться,жити в комфортних квартирах,якщо їх можна буде придбати...Ми до всього цього давно готові,і якби не президенський шмір від Кравчука до Зєлі,які ж ми самі обрали,то ми багатіли б не лишень думкою...
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15.09.2020 18:59 Ответить
Помните как этот осел лям баксов обещал за изобретение вакцины. Тупорылый клоун понятие не имеет сколько стоит разработать вакцину.
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15.09.2020 19:04 Ответить
Тут Вовка имеет ввиду, что ему принесут изобретенную вакцину и попросят ее произвести...
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15.09.2020 20:30 Ответить
Я голосовал за Зеленского ,но мне всё чаще и чаще сдаётся, что он глупее чем можно было предполагать ..,ну как *** Украина может быть готова к производству не зная ни какая будет технология производства ,ну чем дальше тем хуже становится Володе ,заявления становятся всё более неадекватными и необдуманными и это меня реально напрягает .
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15.09.2020 19:13 Ответить
дякую тобі вовче за преЗе!дента осла, але не напружуйся- ти ж не один такий обдарований був, ще поржете?
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15.09.2020 19:34 Ответить
Беда не в том ,что Зеленский не тянет то что на себя взвалил ,беда в том ,что альтернатива ему ворьё типа Барыги и еже с ними а они гораздо хуже ...
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15.09.2020 19:44 Ответить
Конечно было бы гораздо хуже, а сейчас гораздо лучше...
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15.09.2020 20:33 Ответить
хотів щось відповісти, але краще це почують дрозофіли, бо у них більше інтелекту для роздумів...
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15.09.2020 21:31 Ответить
ку-ку ...
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15.09.2020 19:19 Ответить
Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим
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15.09.2020 19:32 Ответить
Вовка опять про будущее...
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15.09.2020 20:28 Ответить
Ох, воно і тупе. Хто розробить вакцину, той і буде виробляти. На вакцину патенти оформлюють, а воно "ми готові до виробництва"
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15.09.2020 20:56 Ответить
Это уже даже не смешно.
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15.09.2020 21:14 Ответить
Чому? А мну смішно.
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15.09.2020 21:21 Ответить
Забориста дурь у Янелоха.
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15.09.2020 21:25 Ответить
Зеленський мрійник..

ЖОДНА серйозна фармкомпанія,котра вбухала мільярди доларів на вироблення технології НЕ ПЕРЕдАСТЬ цю технологію,допоки не відіб"є "бабки".МОже лише надати франшизу.
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15.09.2020 21:50 Ответить
Так ти ж Віслюку кошти виділені на боротьбу з пандемією на дороги кинув - туда де легше вкрасти. Можна подумати, що ти так само не вкрадеш гроші, виділені на виробництво вакцини.
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16.09.2020 10:23 Ответить
я смотрю зебаран реально сидит на дури . ну не может такое нести **********, если дружит с головой. осел оманский обитает где то в параллельном мире. дерьмак, ты это отведи **********а к врачам, может что то подчинят в башке долбика.
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16.09.2020 11:28 Ответить
К сожалению это наше естественное положение спустя 29 независимости, потому что все что осталось в наследство от прошлого и то что было приобретено в последствии просто разошлось по ""карманам" ( включая и за границу) 3-4% населения. В так называемый период " дикого становления капитализма".. теперь это почему то называется "элитой" хотя это все выходцы из криминала, жуликов, пройдох, лохотронщиков, и партийных, гебистских и комсомольских чинуш и их потомков. Ну такая вот "сэ ля ви"
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01.02.2021 09:11 Ответить
 
 