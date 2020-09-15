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ВОЗ и ЕС передали Украине более 100 кислородных концентраторов для больниц, занимающихся лечением COVID-19. ФОТО

Всемирная организация здравоохранения и Евросоюз передали Украине более 100 кислородных концентраторов для 44 больниц, которые занимаются лечением больных с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

ВОЗ и ЕС передали Украине более 100 кислородных концентраторов для больниц, занимающихся лечением COVID-19 01

"Сегодня мы можем объявить о факте поставки более 100 кислородных концентраторов, которые поступили благодаря финансовой поддержке Европейского Союза и были закуплены ВОЗ. Поставка данного оборудования будет направлено в 44 больницы, которые лечат пациентов с COVID-19 с целью помощи больным оправиться от коронавируса. Данные поставки охватывают критически важные потребности по обеспечению оборудованием в места, которые больше всего пострадали от COVID-19. Среди них Львов, Черновцы, Харьков, а также такие города как Киев и Умань", - сказал глава представительства ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.

ВОЗ и ЕС передали Украине более 100 кислородных концентраторов для больниц, занимающихся лечением COVID-19 02
ВОЗ и ЕС передали Украине более 100 кислородных концентраторов для больниц, занимающихся лечением COVID-19 03

Он добавил, что кислородные концентраторы были закуплены в соответствии с требованиями Минздрава к стандартам качества и безопасности оборудования. Распределением концентраторов будет заниматься бюро ВОЗ в стране - в соответствии с потребностями, которые определило Министерство здравоохранения. Доставка кислородных концентраторов будет осуществлена ​​в течение 1-2 последующих дней.

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Кислородные концентраторы предоставляют возможность неинвазивного способа насыщения кислородом пациентов с COVID-19. Кислородная терапия в настоящее время является одним из основных шагов в лечении пациентов с тяжелым течением болезни, у которых наблюдается низкий уровень кислорода в крови.

ВОЗ и ЕС передали Украине более 100 кислородных концентраторов для больниц, занимающихся лечением COVID-19 04
ВОЗ и ЕС передали Украине более 100 кислородных концентраторов для больниц, занимающихся лечением COVID-19 05

Как сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, правительство поставило цель обеспечить 80% коечного фонда, который отведено для лечения больных COVID-19, централизованной подачей кислорода.

"Сегодня мы имеем 11 тыс. коек уже с подведенным кислородом. На прошлой неделе правительство приняло решение и упростило процедуру закупки услуг для проведения централизованно кислорода в больницы. В то же время мы понимаем, что есть кровати, больницы в которых достаточно тяжело, экономически невыгодно проводить кислород. Поэтому будут использовать именно такие кислородные концентраторы в таких местах, где будет находиться больной с коронавирусная болезнью, и где ему также нужна кислородная терапия ", - сказал Ляшко.

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ВОЗ и ЕС передали Украине более 100 кислородных концентраторов для больниц, занимающихся лечением COVID-19 06

Оборудование было закуплено Европейским региональным бюро ВОЗ за финансирование Европейского Союза в рамках инициативы "Солидарность ради здоровья". Общая стоимость этой поставки составляет более 78 тыс. евро. В общем Европейский Союз выделил 190 млн евро для помощи Украине в борьбе с COVID-19.

В июне Европейский Союз и Всемирная организация здравоохранения передали средства индивидуальной защиты 50 медучреждениям, которые лечат пациентов с COVID-19 в Украине. В частности, 50 000 медицинских масок, 250 000 халатов, 125 000 респираторов, 5 000 защитных щитков, а также 2,5 тысячи специальных очков. Также в рамках инициативы ЕС "Солидарность ради здоровья" была проведена закупка оборудования и тестов для областных лабораторных центров Украины.

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Топ комментарии
+1
Не говорите об этом Маскину-Крадуцкому, а то завтра все будет продано за кордон.
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15.09.2020 18:04
+1
Концентратор хорош тем, что его не надо подключать к кислородному баллону или к кислородной сети. Он берёт кислород из воздуха.
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15.09.2020 18:38
+1
Аirvo 2 сочетает в себе передовые технологии увлажнения Fisher & Paykel Healthcare, которые позволяют комфортно обеспечивать высокие потоки смеси воздух / кислород для спонтанного дыхания пациента. Высокопоточный вентилятор с функцией эффективного увлажнения и возможностью подключения кислорода к дыхательному контуру. Пациент может использовать прибор с помощью носового интерфейса, сохраняя способность разговаривать, принимать пищу, дышать ртом и др. непосредственно во время терапии. Смесь подается к пациенту через носовые канюли OptiFlow. Мягкие и гибкие назальные канюли OptiFlow созданы для длительного комфортного применения, уменьшая необходимость в лицевой маске. Также есть возможность подключения Airvo 2 к трахеостомической трубке.
Принцип действия AIRVO2 основан на том, что аппарат создает воздушный поток с помощью встроенного компрессора, который увлажняется до 100% отн. влажности и в комбинации с кислородом подается в дыхательные пути пациента при температуре 37 град. Цельсия.
В результате, при использовании прибора уменьшается активность воспаления в дыхательных путях, улучшается мукоцилиарный клиренс, разжижается и отходит мокрота, уменьшается интенсивность кашля, пропадает одышка и чувство нехватки воздуха. Повышается уровень вентиляции в слабо вентилируемых участках легких и поддерживается слабо-положительное давление в дыхательных путях. Все эти факторы значительно улучшают усвоение кислорода организмом, нормализуется дыхание, сердечная деятельность, исчезают головные боли, расстройства сна, нормализуется температура тела и работоспособность.
У пациентов, использующих AIRVO-2 существенно возрастает качество жизни, снижается число рецидивов заболевания, уменьшается количество госпитализаций в стационар.
Прибор может использоваться для перевода пациентов со сложных режимов вентиляции на обычную кислородную терапию.
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15.09.2020 19:02
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Не говорите об этом Маскину-Крадуцкому, а то завтра все будет продано за кордон.
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15.09.2020 18:04 Ответить
Цена подобного 300баксов... отэтапердали так пердали!
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15.09.2020 18:05 Ответить
дарёному коню...
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15.09.2020 18:25 Ответить
А они вообще, должны что либо передавать?
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15.09.2020 18:28 Ответить
Украина платит взносов примерно 250тыс баксов в год. Как думаешь должны? Нет плять они должны жить на наше бабло припеваючи. Не зря Трамп их нахер послал!
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15.09.2020 21:16 Ответить
Данные концентраторы CANTA стоят 720 зеленых.
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15.09.2020 18:53 Ответить
и что это меняет? На 250тыс баксов взносов в год...???
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15.09.2020 21:18 Ответить
Концентратор хорош тем, что его не надо подключать к кислородному баллону или к кислородной сети. Он берёт кислород из воздуха.
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15.09.2020 18:38 Ответить
Ещё раз повторю для общей эрудиции
Аппараты для индивидуальной подачи кислорода , которые работают в Словакии

ВООЗ і ЄС передали Україні понад 100 кисневих концентраторів для лікарень, де лікують COVID-19 - Цензор.НЕТ 3106
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15.09.2020 18:59 Ответить
https://youtu.be/f_OkSQshJQU
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15.09.2020 19:00 Ответить
Аirvo 2 сочетает в себе передовые технологии увлажнения Fisher & Paykel Healthcare, которые позволяют комфортно обеспечивать высокие потоки смеси воздух / кислород для спонтанного дыхания пациента. Высокопоточный вентилятор с функцией эффективного увлажнения и возможностью подключения кислорода к дыхательному контуру. Пациент может использовать прибор с помощью носового интерфейса, сохраняя способность разговаривать, принимать пищу, дышать ртом и др. непосредственно во время терапии. Смесь подается к пациенту через носовые канюли OptiFlow. Мягкие и гибкие назальные канюли OptiFlow созданы для длительного комфортного применения, уменьшая необходимость в лицевой маске. Также есть возможность подключения Airvo 2 к трахеостомической трубке.
Принцип действия AIRVO2 основан на том, что аппарат создает воздушный поток с помощью встроенного компрессора, который увлажняется до 100% отн. влажности и в комбинации с кислородом подается в дыхательные пути пациента при температуре 37 град. Цельсия.
В результате, при использовании прибора уменьшается активность воспаления в дыхательных путях, улучшается мукоцилиарный клиренс, разжижается и отходит мокрота, уменьшается интенсивность кашля, пропадает одышка и чувство нехватки воздуха. Повышается уровень вентиляции в слабо вентилируемых участках легких и поддерживается слабо-положительное давление в дыхательных путях. Все эти факторы значительно улучшают усвоение кислорода организмом, нормализуется дыхание, сердечная деятельность, исчезают головные боли, расстройства сна, нормализуется температура тела и работоспособность.
У пациентов, использующих AIRVO-2 существенно возрастает качество жизни, снижается число рецидивов заболевания, уменьшается количество госпитализаций в стационар.
Прибор может использоваться для перевода пациентов со сложных режимов вентиляции на обычную кислородную терапию.
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15.09.2020 19:02 Ответить
А ещё палаты оборудованы такими средствами для централизованной подачи кислорода
Как у Кернеса в носу

ВООЗ і ЄС передали Україні понад 100 кисневих концентраторів для лікарень, де лікують COVID-19 - Цензор.НЕТ 7600
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15.09.2020 19:13 Ответить
Так же подключен тонометр на руку , который регулярно меряет давление и к сердцу подключены датчики - все выделено на мониторы: чтобы врачи лишний рад в палату к короновирусным не заходили
Ещё на пальце должен быть пульсотаксиметр
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15.09.2020 19:15 Ответить
ПУЛЬСОКСИМЕТР тоже подключён к мониторам
ВООЗ і ЄС передали Україні понад 100 кисневих концентраторів для лікарень, де лікують COVID-19 - Цензор.НЕТ 1827
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15.09.2020 19:20 Ответить
Хорошие концентраторы. Малодецибельные, т.е. малошумящие.
Но. в больницах необходима центральная разводка кислорода от криоцилиндров..
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15.09.2020 21:03 Ответить
 
 