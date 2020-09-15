ВОЗ и ЕС передали Украине более 100 кислородных концентраторов для больниц, занимающихся лечением COVID-19. ФОТО

Всемирная организация здравоохранения и Евросоюз передали Украине более 100 кислородных концентраторов для 44 больниц, которые занимаются лечением больных с COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сегодня мы можем объявить о факте поставки более 100 кислородных концентраторов, которые поступили благодаря финансовой поддержке Европейского Союза и были закуплены ВОЗ. Поставка данного оборудования будет направлено в 44 больницы, которые лечат пациентов с COVID-19 с целью помощи больным оправиться от коронавируса. Данные поставки охватывают критически важные потребности по обеспечению оборудованием в места, которые больше всего пострадали от COVID-19. Среди них Львов, Черновцы, Харьков, а также такие города как Киев и Умань", - сказал глава представительства ВОЗ в Украине доктор Ярно Хабихт.





Он добавил, что кислородные концентраторы были закуплены в соответствии с требованиями Минздрава к стандартам качества и безопасности оборудования. Распределением концентраторов будет заниматься бюро ВОЗ в стране - в соответствии с потребностями, которые определило Министерство здравоохранения. Доставка кислородных концентраторов будет осуществлена ​​в течение 1-2 последующих дней.

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Кислородные концентраторы предоставляют возможность неинвазивного способа насыщения кислородом пациентов с COVID-19. Кислородная терапия в настоящее время является одним из основных шагов в лечении пациентов с тяжелым течением болезни, у которых наблюдается низкий уровень кислорода в крови.





Как сообщил на брифинге заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, правительство поставило цель обеспечить 80% коечного фонда, который отведено для лечения больных COVID-19, централизованной подачей кислорода.

"Сегодня мы имеем 11 тыс. коек уже с подведенным кислородом. На прошлой неделе правительство приняло решение и упростило процедуру закупки услуг для проведения централизованно кислорода в больницы. В то же время мы понимаем, что есть кровати, больницы в которых достаточно тяжело, экономически невыгодно проводить кислород. Поэтому будут использовать именно такие кислородные концентраторы в таких местах, где будет находиться больной с коронавирусная болезнью, и где ему также нужна кислородная терапия ", - сказал Ляшко.

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Оборудование было закуплено Европейским региональным бюро ВОЗ за финансирование Европейского Союза в рамках инициативы "Солидарность ради здоровья". Общая стоимость этой поставки составляет более 78 тыс. евро. В общем Европейский Союз выделил 190 млн евро для помощи Украине в борьбе с COVID-19.

В июне Европейский Союз и Всемирная организация здравоохранения передали средства индивидуальной защиты 50 медучреждениям, которые лечат пациентов с COVID-19 в Украине. В частности, 50 000 медицинских масок, 250 000 халатов, 125 000 респираторов, 5 000 защитных щитков, а также 2,5 тысячи специальных очков. Также в рамках инициативы ЕС "Солидарность ради здоровья" была проведена закупка оборудования и тестов для областных лабораторных центров Украины.

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